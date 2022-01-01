Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Слон" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Враг у ворот Враг у ворот
Киноафиша Фильмы Враг у ворот Отзывы о фильме «Враг у ворот»
Enemy at the Gates Враг у ворот 2000 / США / Германия / Великобритания / Ирландия
8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Враг у ворот»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 29 комментариев
Ван-Пис: Красный
Ван-Пис: Красный 7 комментариев
Сердце пармы
Сердце пармы 68 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Черный Адам
Черный Адам
2022, США, боевик, фантастика
По-мужски
По-мужски
2022, Россия, драма, триллер
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Не дыши: Начало
Не дыши: Начало
2022, США, триллер
Волшебники
Волшебники
2022, Россия, фэнтези, детский
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Сверхъестественное. Знаки
Сверхъестественное. Знаки
2022, США, комедия, ужасы, фантастика
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Приложение киноафиши