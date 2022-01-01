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Враг у ворот
Отзывы о фильме «Враг у ворот»
Enemy at the Gates
Враг у ворот
2000 / США / Германия / Великобритания / Ирландия
8.3
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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