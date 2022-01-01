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Враг у ворот
Враг у ворот, 2000: актеры и роли
Enemy at the Gates
Враг у ворот
2000 / США / Германия / Великобритания / Ирландия
8.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Враг у ворот, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Жак Анно
Jean-Jacques Annaud
В ролях
Джуд Лоу
Jude Law
Эд Харрис
Ed Harris
Рэйчел Вайс
Rachel Weisz
Джозеф Файнс
Joseph Fiennes
Боб Хоскинс
Bob Hoskins
Рон Перлман
Ron Perlman
Еав Маттес
Габриэл Томпсон
Маттиас Хабих
Matthias Habich
Софи Роиз
Клеменс Шик
Clemens Schick
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Одна
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