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Киноафиша Фильмы Хороший, плохой, злой Хороший, плохой, злой, 1966: актеры и роли
Il Buono, il brutto, il cattivo / The Good, the Bad, and the Ugly Хороший, плохой, злой 1966 / Италия / Испания / Германия
8.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
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Хороший, плохой, злой, 1966: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Серджио Леоне
В ролях
Эли Уоллах Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood Ли Ван Клиф Lee Van Cleef Марио Брега Mario Brega Рада Рассимов Rada Rassimov Альдо Джуффре Aldo Giuffrè Луиджи Пистилли Luigi Pistilli
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Главная роль
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