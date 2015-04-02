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Хороший, плохой, злой
Отзывы о фильме «Хороший, плохой, злой»
Il Buono, il brutto, il cattivo / The Good, the Bad, and the Ugly
Хороший, плохой, злой
1966 / Италия / Испания / Германия
Трейлер
8.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8.8
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Супер.
Смотрела в один день Пригоршню и ХПЗ, как-будто разные люди снимали. Но, блин, ХПЗ на целый час длиннее Пригоршни...
Гадкий - просто находка, мега-образ, Уоллах изумителен.
Иствуд поинтереснее, чем в Пригоршне, плащик и шарфик ему на пользу пошли, но все равно далеко не секси.
10/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение yamamoto от 27/01/2013 - 11:33:29
принимаю)
Цитата (yamamoto, 27/01/2013 - 11:33:29):
посексуальнее
Может, и так. Почему нет? Внешнего объема добавили и интересности.
Вот Арни в культовом образе терминатора не сразу же появился. Там поначалу у него несколько лирическая волна волос на лбу и разгон массовки на дискотэке он осуществляет в отстойной куртехе. Видать, концепт изменили, из здорового, но малопривлекательного дядьки сделали ня -черная кожа, очки и волосы ежиком. А в третьем фильме над курткой Т всерьез дизайнеры трудились.
Или вот если Самурая вспомнить с Делоном: плащи и шляпы, шляпы, шляпы... Мне это прям так в душу запало, что я пошла и купила себе мужскую шляпу, классная вещь, иногда ношу, говорят, идет.
Цитата (yamamoto, 27/01/2013 - 11:33:29):
Кино-то женское, ессн!
а то.
2 апреля 2015, 12:51
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Смотрела в один день Пригоршню и ХПЗ, как-будто разные люди снимали. Но, блин, ХПЗ на целый час длиннее Пригоршни...
Гадкий - просто находка, мега-образ, Уоллах изумителен.
Иствуд поинтереснее, чем в Пригоршне, плащик и шарфик ему на пользу пошли, но все равно далеко не секси.
10/10
принимаю)
Цитата (yamamoto, 27/01/2013 - 11:33:29):посексуальнее
Может, и так. Почему нет? Внешнего объема добавили и интересности.
Вот Арни в культовом образе терминатора не сразу же появился. Там поначалу у него несколько лирическая волна волос на лбу и разгон массовки на дискотэке он осуществляет в отстойной куртехе. Видать, концепт изменили, из здорового, но малопривлекательного дядьки сделали ня -черная кожа, очки и волосы ежиком. А в третьем фильме над курткой Т всерьез дизайнеры трудились.
Или вот если Самурая вспомнить с Делоном: плащи и шляпы, шляпы, шляпы... Мне это прям так в душу запало, что я пошла и купила себе мужскую шляпу, классная вещь, иногда ношу, говорят, идет.
Цитата (yamamoto, 27/01/2013 - 11:33:29):Кино-то женское, ессн!
а то.
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