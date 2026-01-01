Оповещения от Киноафиши
Марио Брега Mario Brega
Киноафиша Персоны Марио Брега

Марио Брега

Mario Brega

Дата рождения
5 марта 1923
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
23 июля 1994
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Хороший, плохой, злой 8.6
Хороший, плохой, злой (1966)
Великое безмолвие 7.7
Великое безмолвие (1968)
Чудовища 7.4
Чудовища (1963)

Фильмография Марио Брега

Жанр
Год
Тальк 6.9
Тальк Borotalco
комедия 1982, Италия
Кот 6.9
Кот Il gatto
комедия 1977, Италия
Великое безмолвие 7.7
Великое безмолвие Il Grande silenzio
вестерн 1968, Италия / Франция
Смерть скачет на коне 7.1
Смерть скачет на коне Da uomo a uomo
вестерн 1967, Италия
Хороший, плохой, злой 8.6
Хороший, плохой, злой Il Buono, il brutto, il cattivo / The Good, the Bad, and the Ugly
приключения, вестерн 1966, Италия / Испания / Германия
Смотреть трейлер
7
Поход на Рим Marcia su Roma, La
комедия 1963, Франция / Италия
Чудовища 7.4
Чудовища I mostri
комедия 1963, Франция / Италия
