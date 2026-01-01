Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марио Брега
Mario Brega
Киноафиша
Персоны
Марио Брега
Марио Брега
Mario Brega
Дата рождения
5 марта 1923
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
23 июля 1994
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник
Популярные фильмы
8.6
Хороший, плохой, злой
(1966)
7.7
Великое безмолвие
(1968)
7.4
Чудовища
(1963)
Фильмография Марио Брега
Жанр
Все
Вестерн
Комедия
Приключения
Год
Все
1982
1977
1968
1967
1966
1963
Все
7
Фильмы
7
Актер
7
6.9
Тальк
Borotalco
комедия
1982, Италия
6.9
Кот
Il gatto
комедия
1977, Италия
7.7
Великое безмолвие
Il Grande silenzio
вестерн
1968, Италия / Франция
7.1
Смерть скачет на коне
Da uomo a uomo
вестерн
1967, Италия
8.6
Хороший, плохой, злой
Il Buono, il brutto, il cattivo / The Good, the Bad, and the Ugly
приключения, вестерн
1966, Италия / Испания / Германия
Смотреть трейлер
7
Поход на Рим
Marcia su Roma, La
комедия
1963, Франция / Италия
7.4
Чудовища
I mostri
комедия
1963, Франция / Италия
Практически новый Брагин: в 2026 жду сериал НТВ о харизматичном следователе — со звездой «Анны-медиум»
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667