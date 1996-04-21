О персоне
Фильмография
Луиджи Пистилли
Luigi Pistilli
Луиджи Пистилли
Луиджи Пистилли
Luigi Pistilli
Дата рождения
19 июля 1929
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
21 апреля 1996
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.3
Хороший, плохой, злой
(1966)
8.2
На несколько долларов больше
(1965)
7.7
Великое безмолвие
(1968)
Фильмография Луиджи Пистилли
5.9
MitGift
MitGift
комедия, криминал
1976, Германия
7.4
Сиятельные трупы
Cadaveri eccellenti
триллер, детектив, криминал
1975, Италия / Франция
6.5
Кровавый залив
Ecologia del delitto
ужасы, детектив, триллер
1971, Италия
5.7
Холодный пот
De la part des copains
боевик, криминал, драма
1970, Франция / Италия / Бельгия
7.7
Великое безмолвие
Il Grande silenzio
вестерн
1968, Италия / Франция
7.1
Смерть скачет на коне
Da uomo a uomo
вестерн
1967, Италия
8.3
Хороший, плохой, злой
Il Buono, il brutto, il cattivo / The Good, the Bad, and the Ugly
приключения, вестерн
1966, Италия / Испания / Германия
8.2
На несколько долларов больше
Per qualche dollaro in più
боевик, вестерн
1965, Италия / Испания / Германия
