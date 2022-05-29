Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт
Aleksandr Shirvindt
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Александр Ширвиндт
Aleksandr Shirvindt
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 июля 1934
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
183 см
Биография Александра Ширвиндта
Родился 19 июля 1934 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Александра Ширвиндта
Гофманиада
анимация
2018, Россия
5.0
Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный
2010, США
7.0
Пестрые сумерки
мюзикл, мелодрама
2009, Россия
6.0
Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама
2008, Россия
6.0
Возвращение мушкетеров
приключения, исторический
2007, Россия
5.0
Мои бабушки и я
анимация
2002, Россия
0.0
Искусство жить в Одессе
комедия, драма
1989, СССР
6.0
Забытая мелодия для флейты
драма, мелодрама, комедия
1987, СССР
7.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Не хватало на еду: Ширвиндт вспомнил о жизни впроголодь за границей
Александр Ширвиндт вспомнил, как голодал в Болгарии с Андреем Мироновым.
Написать
29 мая 2022 12:03
Вот какую выходку Райкин до сих пор припоминает Ширвиндту: все дело в навозе
Артист всегда отличался нестандартным чувством юмора.
Написать
28 мая 2022 16:28
«Надо менять страну»: Хазанов раскрыл спасший его совет Ширвиндта
Юмориста вовремя направили на истинный путь.
2 комментария
28 мая 2022 11:50
Все статьи
Related video
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»