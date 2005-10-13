Коля - перекати поле, 2005

Продолжение знаменитой картины "Облако-рай". Точнее, это – новая история про тех же героев. Время действия – наши дни, место действия – небольшой провинциальный городок, затерявшийся на просторах России. Когда-то случайно брошенная при свидетелях фраза заставила Колю оставить свой дом и любимую девушку. Перебороздив моря и океаны, Коля возвращается в родной город, не подозревая о произошедших в его отсутствие переменах. Для земляков такой сюрприз – полная неожиданность, выплеснувшаяся бурей эмоций и переросшая в панику, ведь приезд Коли – самая настоящая угроза их размеренной жизни. И снова, как десять лет назад, Коля выдумывает историю, которая переворачивает все с ног на голову, увлекая зрителей в новый, еще более крутой водоворот приключений.

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