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Коля - перекати поле Коля - перекати поле
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Коля - перекати поле, 2005

2005 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Продолжение знаменитой картины "Облако-рай". Точнее, это – новая история про тех же героев. Время действия – наши дни, место действия – небольшой провинциальный городок, затерявшийся на просторах России. Когда-то случайно брошенная при свидетелях фраза заставила Колю оставить свой дом и любимую девушку. Перебороздив моря и океаны, Коля возвращается в родной город, не подозревая о произошедших в его отсутствие переменах. Для земляков такой сюрприз – полная неожиданность, выплеснувшаяся бурей эмоций и переросшая в панику, ведь приезд Коли – самая настоящая угроза их размеренной жизни. И снова, как десять лет назад, Коля выдумывает историю, которая переворачивает все с ног на голову, увлекая зрителей в новый, еще более крутой водоворот приключений.
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 13 октября 2005
Премьера в мире 13 октября 2005
Возраст 12+
Режиссер
Николай Досталь
Николай Досталь
В ролях
Андрей Жигалов
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Алла Клюка
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Лев Борисов
Лев Борисов
Все актеры и съемочная группа
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Коля - перекати поле
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