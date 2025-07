Страна СССР

Продолжительность 1 час 20 минут

Год выпуска 1982

Премьера в мире 3 марта 1982

Производство Мосфильм, Chetvyortoe Tvorcheskoe Obedinenie

Другие названия

Beregite muzhchin!, Take Care of the Men!, Берегите мужчин!