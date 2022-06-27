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Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов
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Михаил Кокшенов
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Дата рождения
16 сентября 1936
Возраст
83 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
5 июня 2020
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Михаила Кокшенова
Родился 16 сентября 1936 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Михаила Кокшенова
Бабка Ежка и другие...
сказка, семейный, анимация
2007, Россия
6.0
Надежда
драма
2002, Россия
2.0
Русский бизнес
комедия
1993, Россия
4.0
На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-Бич опять идут дожди
мистика, комедия, приключения, фантастика, мелодрама, боевик
1992, Россия / США
6.0
И черт с нами!
приключения, комедия
1991, СССР
5.0
Любовь немолодого человека
драма, мелодрама
1990,
5.0
Из жизни Федора Кузькина
драма
1989, СССР
7.0
Частный детектив, или Операция "Кооперация"
криминал, комедия
1989, СССР
5.0
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1 комментарий
27 июня 2022 15:25
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