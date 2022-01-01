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Владимир Носик
Владимир Носик
О персоне
Фильмография
Владимир Носик
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Дата рождения
3 апреля 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Владимира Носика
Родился 3 апреля 1948 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Владимира Носика
Вера
драма
2017, Россия
0.0
Короткие волны
драма, комедия
2017, Россия
3.0
Женский день
мелодрама
2013, Россия
0.0
Темный мир
фэнтези, триллер
2010, Россия
7.0
Идеальная жена
комедия
2007, Россия
6.0
Удачный обмен
мелодрама
2007, Россия
6.0
Без ошейника
мелодрама
1995, Украина
6.0
Американский дедушка
комедия
1993, Россия
5.0
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