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Людмила Иванова
Людмила Иванова
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Людмила Иванова
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Дата рождения
22 июня 1933
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
7 октября 2016
Карьера
Актриса
Биография Людмила Иванова
Родилась 22 июня 1933 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Людмила Иванова
Северо-Юг
драма
2015, Россия
0.0
А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический
2015, Россия
7.0
Москва, я люблю тебя!
сборник
2010, Россия
5.0
Жил министр обороны
детский
2006, Россия
0.0
Зависть богов
драма, мелодрама
2000, Россия
6.0
Невиданная, неслыханная
анимация, короткометражный
1990, СССР
5.0
Пегий пес, бегущий краем моря
драма
1990, Германия / СССР
7.0
Доверчивый дракон
анимация, короткометражный
1988, СССР
7.0
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