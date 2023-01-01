Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мертвая зона
Фильмы похожие на Мертвая зона
The Dead Zone
Мертвая зона
1983 / США
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Мертвая зона
Вся информация о фильме
Миром правит толстый мальчик
комедия
2012, США
6.0
Опасный метод
драма
2011, Германия / Канада / Великобритания
7.0
Леонард Коэн: Птичка на проводе
документальный
2010, Великобритания
7.0
Порок на экспорт
драма, триллер, мистика
2007, Великобритания / Канада / США
7.0
Оправданная жестокость
триллер, драма
2005, США / Германия
5.0
Паук
драма, триллер, детектив
2002, Великобритания / Канада
6.0
Экзистенция
фантастика, триллер, приключения
1999, Канада / Великобритания
6.0
Способный ученик
драма, триллер
1998, США / Канада / Франция
7.0
Долорес Клэйборн
криминал, драма, мистика
1995, США
7.0
Обед нагишом
драма, фэнтези, триллер
1991, Канада / Великобритания
7.0
Лестница Иакова
триллер, криминал, ужасы, драма
1990, США
8.0
Связанные насмерть
ужасы, триллер, драма
1988, Канада / США
7.0
Муха
драма, фантастика, ужасы, триллер
1986, США / Канада / Великобритания
6.0
Мозговой штурм
фантастика, триллер
1983, США
6.0
Видеодром
мистика, триллер, фэнтези
1983, Канада
7.0
Куджо
ужасы, триллер
1983, США
6.0
Другие ипостаси
фантастика, ужасы, драма
1980, США
6.0
Вторжение похитителей тел
ужасы, фантастика
1978, США
7.0
Бешеная
ужасы, триллер
1977, Канада
6.0
Звездная карта
драма
2014, США / Канада / Франция / Германия
6.0
Пробуждение Зодиака
ужасы, триллер, детектив
2017, Канада
4.0
Зависимость
ужасы
1994, США
6.0
Роковой маршрут
ужасы, триллер, драма
2014, Канада
6.0
Город на границе
триллер, драма
2006, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить