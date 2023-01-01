Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мертвая зона
Киноафиша Фильмы Мертвая зона Фильмы похожие на Мертвая зона
The Dead Zone Мертвая зона 1983 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Мертвая зона

Вся информация о фильме
Миром правит толстый мальчик
Миром правит толстый мальчик
комедия 2012, США
6.0
Опасный метод
Опасный метод
драма 2011, Германия / Канада / Великобритания
7.0
Леонард Коэн: Птичка на проводе
Леонард Коэн: Птичка на проводе
документальный 2010, Великобритания
7.0
Порок на экспорт
Порок на экспорт
драма, триллер, мистика 2007, Великобритания / Канада / США
7.0
Оправданная жестокость
Оправданная жестокость
триллер, драма 2005, США / Германия
5.0
Паук
Паук
драма, триллер, детектив 2002, Великобритания / Канада
6.0
Экзистенция
Экзистенция
фантастика, триллер, приключения 1999, Канада / Великобритания
6.0
Способный ученик
Способный ученик
драма, триллер 1998, США / Канада / Франция
7.0
Долорес Клэйборн
Долорес Клэйборн
криминал, драма, мистика 1995, США
7.0
Обед нагишом
Обед нагишом
драма, фэнтези, триллер 1991, Канада / Великобритания
7.0
Лестница Иакова
Лестница Иакова
триллер, криминал, ужасы, драма 1990, США
8.0
Связанные насмерть
Связанные насмерть
ужасы, триллер, драма 1988, Канада / США
7.0
Муха
Муха
драма, фантастика, ужасы, триллер 1986, США / Канада / Великобритания
6.0
Мозговой штурм
Мозговой штурм
фантастика, триллер 1983, США
6.0
Видеодром
Видеодром
мистика, триллер, фэнтези 1983, Канада
7.0
Куджо
Куджо
ужасы, триллер 1983, США
6.0
Другие ипостаси
Другие ипостаси
фантастика, ужасы, драма 1980, США
6.0
Вторжение похитителей тел
Вторжение похитителей тел
ужасы, фантастика 1978, США
7.0
Бешеная
Бешеная
ужасы, триллер 1977, Канада
6.0
Звездная карта
Звездная карта
драма 2014, США / Канада / Франция / Германия
6.0
Пробуждение Зодиака
Пробуждение Зодиака
ужасы, триллер, детектив 2017, Канада
4.0
Зависимость
Зависимость
ужасы 1994, США
6.0
Роковой маршрут
Роковой маршрут
ужасы, триллер, драма 2014, Канада
6.0
Город на границе
Город на границе
триллер, драма 2006, США
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше