Леонард Коэн: Птичка на проводе, 2010

Сама история этого фильма похожа на детективный роман: в 1972 г. британский режиссер Тони Палмер снимает тур Леонарда Коэна по Европе и Израилю. Камера фиксирует все подробности: бытовые подробности, разговоры в гримерке, скандал в Берлине, где фанаты требовали вернуть деньги за билет, нервный срыв артиста во время концерта в Тель-Авиве. Коэн остается недоволен фильмом, его отказывается ставить в эфир BBC, долгое время пленка вообще считается утерянной. В 2009 г. бывший менеджер Фрэнка Заппы находит 296 коробок с надписью «BirdOnaWIre» и отправляет их режиссеру, тот восстанавливает фильм из более чем трех тысяч разрозненных фрагментов, впервые на большом экране картину показывают в 2017 г. — уже после смерти Леонарда Коэна. Личность режиссера заслуживает отдельного упоминания: Тони Палмер снимал TheBeatles и Хендрикса, дружил с Бриттеном и Стравинским, ставил «Парсифаля» в Мариинке. Фильм про Коэна — один из сотни в его фильмографии, и вместе с тем — уникальный документ, который займет место в ряду важнейших фильмов о музыке XX века.