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Роковой маршрут
Backcountry
Роковой маршрут, 2014
2014 / Канада
Трейлер
6.0
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Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
ужасы
триллер
драма
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О фильме
Городская пара оказалась без провианта посреди дикой глуши на территории хищного черного медведя.
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6.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2014
Премьера в мире
20 марта 2014
Возраст
18+
Режиссер
Адам МакДональд
В ролях
Эрик Бальфур
Мисси Перегрим
Николас Кэмпбелл
Джефф Руп
Мелани Маллен
Все актеры и съемочная группа
5 постеров
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