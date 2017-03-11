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Lucky

Счастливчик, 2017

2017 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

90-летний Счастливчик (Стэнтон) — одинокий старик, живущий в маленьком городке и проводящий каждый день одинаково. Зарядка, завтрак в дайнере, сигаретка-другая между делами, поход в магазин, просмотр телешоу и вечер в баре, где молодые (по его меркам) пенсионеры вспоминают молодость. Счастливчик за почти вековую жизнь не обзавелся семьей, домашних животных у него тоже никогда не было. Он слушает Либераче, чужие истории, с удивлением наблюдает за молодежью и меняющимся миром вообще. Однажды в его герметичный, но самодостаточный мирок проникает болезнь, но менять он ничего не собирается.

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 11 марта 2017
Возраст 12+
Режиссер
Джон Кэрролл Линч
Джон Кэрролл Линч
В ролях
Гарри Дин Стэнтон
Гарри Дин Стэнтон
Дэвид Линч
Дэвид Линч
Рон Ливингстон
Рон Ливингстон
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл.
Том Скеррит
Том Скеррит
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Счастливчик 2 постера
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