Счастливчик, 2017

90-летний Счастливчик (Стэнтон) — одинокий старик, живущий в маленьком городке и проводящий каждый день одинаково. Зарядка, завтрак в дайнере, сигаретка-другая между делами, поход в магазин, просмотр телешоу и вечер в баре, где молодые (по его меркам) пенсионеры вспоминают молодость. Счастливчик за почти вековую жизнь не обзавелся семьей, домашних животных у него тоже никогда не было. Он слушает Либераче, чужие истории, с удивлением наблюдает за молодежью и меняющимся миром вообще. Однажды в его герметичный, но самодостаточный мирок проникает болезнь, но менять он ничего не собирается.