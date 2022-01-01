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Мертвая зона
Мертвая зона, 1983: актеры и роли
The Dead Zone
Мертвая зона
1983 / США
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Мертвая зона, 1983: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Кроненберг
David Cronenberg
В ролях
Кристофер Уокен
Christopher Walken
Брук Адамс
Brooke Adams
Том Скеррит
Tom Skerritt
Херберт Лом
Энтони Зерби
Коллин Дьюхерст
Colleen Dewhurst
Мартин Шин
Martin Sheen
Николас Кэмпбелл
Nicholas Campbell
Шон Салливан
Sean Sullivan
Джеки Барроуз
Jackie Burroughs
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