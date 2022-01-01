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Мертвая зона
Киноафиша Фильмы Мертвая зона Мертвая зона, 1983: актеры и роли
The Dead Zone Мертвая зона 1983 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Мертвая зона, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Кроненберг Дэвид Кроненберг David Cronenberg
В ролях
Кристофер Уокен Кристофер Уокен Christopher Walken Брук Адамс Brooke Adams Том Скеррит Том Скеррит Tom Skerritt Херберт Лом Энтони Зерби Коллин Дьюхерст Colleen Dewhurst Мартин Шин Мартин Шин Martin Sheen Николас Кэмпбелл Nicholas Campbell Шон Салливан Sean Sullivan Джеки Барроуз Jackie Burroughs
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