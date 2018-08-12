Наша рецензия

Давненько кинематографисты не баловали зрителей фильмами про подводные лодки и мировое господство. Ведь эти картины захватывают дух, поражают спецэффектами и могут показать то, до чего мы вряд ли доживем, третья мировая война и подводная битва, которую вряд ли транслировали бы по телевизору. Поэтому пока кинопублика ждет премьеры «Курска» Томаса Винтерберга, который пока ездит по различным кинофестивалям, про российских подводников можно посмотреть, наблюдая за битвой Америки и…