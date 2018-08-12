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Хантер киллер Хантер киллер
Киноафиша Фильмы Хантер киллер Отзывы о фильме «Хантер киллер»
Hunter Killer Хантер киллер 2018 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Хантер киллер»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Давненько кинематографисты не баловали зрителей фильмами про подводные лодки и мировое господство. Ведь эти картины захватывают дух, поражают спецэффектами и могут показать то, до чего мы вряд ли доживем, третья мировая война и подводная битва, которую вряд ли транслировали бы по телевизору. Поэтому пока кинопублика ждет премьеры «Курска» Томаса Винтерберга, который пока ездит по различным кинофестивалям, про российских подводников можно посмотреть, наблюдая за битвой Америки и…

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leadraven 12 августа 2018, 20:50
Самоотверженные американские военные спасают беспомощного российского президента от злых русских военных? Как оригинально и жизненно.
12 августа 2018, 20:50 Ответить
Анисимов Евгении 31 октября 2018, 09:28
Очередной американский фильм где Американцы хорошие а остальные безжалостные убийцы, террористы, оккупанты и маньяки. Смешно даже становится. Не смотрите эту гадость!
31 октября 2018, 09:28 Ответить
sochi.sport 1 ноября 2018, 20:44
Оценка
Деньги на мусор
1 ноября 2018, 20:44 Ответить
rafik.ivanov.85 8 ноября 2018, 15:26
Военные америки , хуже не чего не придумаешь полная пораша , видима у батлера плохо с бабосами если начел сниматься в таком говне !
8 ноября 2018, 15:26 Ответить
Вадим Шабалович 12 ноября 2018, 14:20
Оценка
Фильм про подводную лодеу? А ю шуа? Как не самый ярый фанат кино Про море Фильм Оказался На Удивление приятным. Тут тебе и отважный капитан и бравые вояки, неожиданно спасающие чужие попки из под огня неприятеля. Не запихнули только любовную линию, что радует. В фильме показали, что нет плохих наций, русские с американцами работают вместе, чтобы не начать новую мировую войну. Местами тупость и полное отсутствие понимание физики у сценаристов раздражают. Впечатления после просмотра приятные, затянутых моментов мало, картина держит в напряжении от и до. Любителям подводной тематики советую идти, хорошо показаны нюансы поведения субмарины под водой, можно узнать многое о ведении глубоководного боя. В общем, фильм на 7ку, даже пару раз слезу пустил.
12 ноября 2018, 14:20 Ответить
stick.78 14 ноября 2018, 19:59
Оценка
фильм супер
14 ноября 2018, 19:59 Ответить
Baurzhan Zhakiev 17 декабря 2018, 09:45
Спасибо )))) фильм ржачный ... шлак полнейший ...
17 декабря 2018, 09:45 Ответить
Гладкошёрстная Ехидна 6 января 2019, 18:01
Ипаааать ну хоть в фильме пиндосовские подводники не ссут под айсбергами ходить)))
6 января 2019, 18:01 Ответить
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