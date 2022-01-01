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Майкл Трукко
Майкл Трукко
Michael Trucco
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Майкл Трукко
Michael Trucco
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Дата рождения
22 июня 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Майкла Трукко
Родился 22 июня 1970 года. Сан-Матео, Калифорния, США.
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Фильмография Майкла Трукко
Сквозь темное стекло
триллер
2020, США
6.0
Хантер киллер
триллер, боевик
2018, США
7.0
Байбаймэн
триллер, ужасы
2016, США
4.0
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