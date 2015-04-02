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Муви 43
Отзывы о фильме «Муви 43»
Movie 43
Муви 43
2013 / США
Трейлер
5.5
Оцените
59
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
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schb14
2 апреля 2015, 12:51
хуже говна я никогда не видел!!!!!из 10 - 1!!!не идите на него!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Titanio
2 апреля 2015, 12:51
Весь фильм ржал до слез! Жесткая циничная пошлятина! Этическим типам не рекомендуется.
Да есть всякие америкосовские даунизмы, типа супергероев. Но в целом, если вы не автор Преступления и Наказания, то велкам!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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sergei8801
2 апреля 2015, 12:51
Всем тем людям которые сначала смотрят отзывы о фильме а потом идут пишу: нивкоем случае неходите на этот фильм , это просто ужасно , столько дерма наменя никода невыливали за моиже деньги причем ... Отвечаю гадость !!!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Mimi
2 апреля 2015, 12:51
Говнище редкое, мы с подругой и пацаном сидели в шоке, ржали конечно ппериодически, но как то больше от недоумения. Сцена с мошонкой вообще тупость редкая. Про детей. Воспитание сына не смешно, а гадко. Свидание в слепую тупость американская. Стыдно за актеров, что снялись в таком дерьме. Я вообще считаю что такие фильмы нельзя пускать в массовость.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Laktoza
2 апреля 2015, 12:51
Скажите,пожалуйста, кто ходил в Синема стар, там перевод Гоблина?
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Прям так и хочется сходить, узнать что ж там такого что все так плюются? ✊ И кому то ведь, смотрю, нравится... Чувствую, любопытство победит ;)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Накидали в одну тарелку кучу ингридиентов в основном слегка подпорченых и с душком,заправили свежим майонезом из неплохих(мягко говоря)актеров и ведь получилась вполне съедобная вещь!!! Не шедевр конечно но голод не тетка.
Фильм:7/10(+1 за рекламу тампакса с акулой и детей в аппарате с кока-колой)
2 апреля 2015, 12:51
0
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semiramis
2 апреля 2015, 12:51
Наконец сподобился посмотреть этот скандальный фильм!!! Честно говоря, смешного в этой вроде бы комедии не нашел ничего,некоторые "новеллы" кроме омерзения не вызывают ничего (с яйцами и дерьмолюбительнецей). И как только Джекман согласился на эту роль- неужели ради эксперимента он решил раскрыть новые грани своего таланта? Вообще фильм своим "туалетным юмором" чем-то напоминает первый "Тупой,еще тупее"!! Только там было действительно смешно и этот юмор как ни странно не вызывал чувство брезгливости!! В общем MOVIE43- обычная пустышка,которую разрекламировала ее дутая скандальность и участие известных актеров.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Энки
2 апреля 2015, 12:51
6.6/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Фильм:7/10(+1 за рекламу тампакса с акулой и детей в аппарате с кока-колой)
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