1 Here I Am (End Title) Bryan Adams / Hans Zimmer 4:44

2 I Will Always Return Bryan Adams / Hans Zimmer 3:58

3 You Can't Take Me Bryan Adams / Gavin Greenaway 2:56

4 Get Off My Back Bryan Adams / Eliot Kennedy 2:49

5 Brothers Under the Sun Bryan Adams / Стив Яблонски 3:58

6 Don't Let Go Bryan Adams, Sarah McLachlan / Gavin Greenaway 4:02

7 This Is Where I Belong Bryan Adams / Hans Zimmer 2:21

8 Here I Am Bryan Adams / Hans Zimmer 4:32

9 Sound the Bugle Bryan Adams / Gavin Greenaway 3:55

10 Run Free Hans Zimmer 6:21

11 Homeland (Main Title) Hans Zimmer 3:42

12 Rain Hans Zimmer 2:49

13 The Long Road Back Hans Zimmer 7:11

14 Nothing I've Ever Known Bryan Adams / Eliot Kennedy 3:52