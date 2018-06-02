Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Убийца «Священный паук»"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Спирит: Душа прерий
Отзывы о мультфильме «Спирит: Душа прерий»
Spirit: Stallion of the Cimarron
Спирит: Душа прерий
2002 / США
8.1
Оцените
60
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Отзывы о мультфильме «Спирит: Душа прерий»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Наталья Кирин
2 июня 2018, 14:32
Непокоренный дух свободы
Здесь каждый куст и холм мою волнуют кровь.
Они мне дарят силу, а я им — любовь.Удивительно трогательная и красивая история от студии DreamWorks, рассказанная от лица дикого мустанга Спирита. Мультфильм проведет нас по жизненному пути молодого жеребца от появления на свет до становления как сильного решительного вожака. Его первая встреча с людьми заканчивается арканом и знаменует начало, кажущейся бесконечной борьбы за возможность дышать воздухом свободы и покорять прерии во главе своего табуна.Сюжет 9 из 10Фильм несомненно имеет отличный сюжет, который, наверное никого не оставит равнодушным. Но не стоит забывать, про потрясающую музыку, написанную Гансом Циммером и песни в исполнении Брайана Аддамса. Саундрек очень хорошо передает все мысли, чувства, эмоции героев, позволяя ещё глубже погрузится в эту историю, пропустить все происходящее на экране через себя и по-настоящему проникнутся атмосферой свободных бескрайних прерий.Музыка 10 из 10.AwdNBZPzMqWcAu{background: url(data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2ODApLCBxdWFsaXR5ID0gOTUK/9sAQwACAQEBAQECAQEBAgICAgIEAwICAgIFBAQDBAYFBgYGBQYGBgcJCAYHCQcGBggLCAkKCgoKCgYICwwLCgwJCgoK/9sAQwECAgICAgIFAwMFCgcGBwoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoK/8AAEQgBkAGQAwERAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A/JXbLMcFAMdea9w+kJIkWNTGHAJHHNA1uKHE52KTgffGOtBYIkAYbB3+UHtSewDp9omJKk5GBioAY0AeBll/i6e1VEB8UURQMVOcYIxVAIykki2HzDqfaguOw+DyjHsEZ568VrEZIYg8ZiHGKHuA1UwoZhjy+ea5n8QCmRj95SN3PNddLYBLg+Uqpx7Vz19wHRGUkqw5HRB3qEKWxBgROVdMZ547U1uZL4iRHZm2G4YKe2KsocVKyKq5YAk7se1AEaxzM+yUbg7cZ6Y96ABWeJ3lBIUDBHpVJ2RcWkPiZXVLgw5GDjjvQp3OiMhTLI6/ZyvU54FCp80jKdVpiBpJSyhwMLk5PSs69Ej2zYqSLsCiNmJGQAMk+4rKFJJB7Pm1GbTAPOkGwyLuXcMcetdMHGO4eyLNnHqWpzqlrp/nsVyQIi36VU5qWweyNGXwR4rhg/tKbw7KsYXc/nIAAPUDqKxasL2djLXeimVvnODtyM8+h9K6IT9wOW4kzNKvmSxqkhXlE9K46sgSsyvFgNjcQd3FFIoufZxMHmfLIuAT74rYLNjMBlMLkhyfm9gKDKcbDHkSUlo2JUcYIoKhsEmVCrCu3d94dqCxk3y8iMED/lpnpWZmJHOwUkenAoAW3kaMmFIgGfkt2oAeWQcgrg/f4601uNbjZhG8YeJcKD8wNWWKZvMbyw2EKEL9aUthS2K/ktMkfmRjcoKk/wB4VBBI+Y9jryRxQBOsk8fyx8I3LUASKVRfMU8twatbANuwUi2+WDuPWmBEpUKFQgOPerWwDYwS5aUbsHBPYUwGzt5o8wEKycAA9amUbgJACpxIDn+E1lazAsLhBuuPuY/WrAhkxjK8DPes5xugK/lSI/DZB6mtCLMcmGkMzRHcowBjrQCTuOQtu81Tgr0FK6LuhC+HWJYTk8lsdKHqgJJ47dWEnmtu7AdKnlbAlTcCs00WVJ5AFUotBa5HNulu2W3+Utz9KqzHZis5hffHGQuMM2OM0WZS2FiKW8m92JEnQDtWkRkjxtuDRNnn8qHuF0JtYAh+Tn7tc7jK4roF85k+zSoSc5DYrpptJahdCXMYC+VKOe5HasaybegXQhmdB5luc4GCT6e1ZoTaaBwDKqEfMwzmmtzNJ8woeFskodwO3Iqy+Vjd5hcEuchiMH6UXsDi0aGg3UH2pbbULRpLef8AdyBBlkPZvpSugsyDxB4fuPD87falmNvIC0DshG9e31qJSJ5ZN6Ig0fSrzWLlLDS4ZHlkByDn5cYz/T86nmNoqa6DnjlsrtrAIZJVbYYR1JPGa0hUkhulzO7OouPhx/wg2kR6544uYVvJsGy0gNmd1bo0n/PNR2z1qK9e41h7mh4Z0dr3ytQv9Fu5VluB9jsLaHL3cg6KcD5V9+lcMsRyo6400ke1+DP2J734iKvinx3rNj4XspRm4fUJ4hKq9ti5HHtXLLGz6FeyOn1z9knwP4TittC8HfGi1ggk5i+y2g8y4P8AeaQ9j6DpSjjZJ2YeyPOPGnw0+KXgnXCumeKLJU2Fo4rqxlxOP9ln+V8+grshiHJailRfLex5nqujaJqMf2PWvDo0fWzO2zULNiLe5f8AuSI33T712U6sHHc53Brc4qdUjuXt57GWOdCVMUj52kHqfc9h6VjOV5GU2kRZjdvPY47cjFa05JEq72N/wNZ2+p3s/hy+cLHfRERSE/ckxkfnW3NE3horMybs3kZeN4VDiRlY+uDimtSZR5tiHy0cvCqhenI71LlFbsz9nJdB01pcRxfvMlR6dafMmIr5DOI5cFMcFT/OpsyXFipCtvCVc5yMjHYUrMVmNDxwHEbblJwdx5FOzEEih/nU4UHvS+Hca3JJ5UWQKCNpUfyrRa7FkUqiSZWV9qgHKilLYUthIQsZ3LLuO7FQQPkLRMVVM4P3hQBNE7+WAzfjQBJGitKIQMdy/arSdgsQzvLsVJVIC8EmmOzCOOM5O059apSVgsyICMIYY2Y+Y2WA7U01cLMaiMZGODwPStnZoRLbwuPmZt+eAB2rFxu9ALH2eSYLFtztPcVm2ouw7MS7gcKVZQOOMUxFOMGQYjGeOuaAFK7Cuev8Q9KT2E9hFSUEuq/Q5qCAHnFgsjACnHccdyXyo42EhIbPQVrEsc5+XLPx6AGtJFRGsVaRpQp3A8GpKGwCRCwlJcseMdBQBZ2tbqAwVg3T2oAaskkcmwqCQwJoIe4jRslzl3wWORj3oESfaIg2N2d3A96AITE6F7m3ZOB8yt1FJ7AJBGpOZjhiMgDpWABIdx8xOq8Cmtxp2YjMiuqgkeawB+v+FWPmJr2wl0++FneRbGb95Dt5V19VPepkCk2PW81LT5fOsy24cqUGCKko6+w+KHi3x5obeENdvUu7m0G/TfOtRkcYKZ78fzqJblxOy+EcVvpXwz8R+MtY+G0RmspILOKSO+8mUPKx9DjOFpHTA5Oe5+E2i6yPEFhqmt6ZexSHyIr3T1nUPnG4NySO/wCNTKpZWK5bs9A8G/s76t8QfGtoyanea/NdQR3l6zQFXKvyu8nACjPT0rgqVbM1jE9S1fxl4e+F+rx/C34X6XZah4gtwz6rrSRAwWYXrFACMnjqT1PSsLSb1OmFJs5jVtP+InijXU13xtrMVnCSyQpqDGR2A6bYkyAPrT5KaVzdUdDu9B+Heq/ED4ayaFJbyrd6bchYZoV2+dG4yCjLkgDPQ1zuVLmIlS5Tz/xV408Z/DW2HgPxILwWEF55beYDK9vJjiRGwcgdx6Zr1KfsnTepjUfu2ON8S+K7i6un0nxF4btNUjljzBqFnblGkj/vccBvc4ppwXU5OWUjj/FXwvutWkPiTw5BJ5c6D7XGX8xomHA+5nNae0p2MKmGnIyrL4XTxMX1G7ufI2E7hYsdx9ASM1pCpSFGjJGr4e+GFtqOqW8miHWYJxMvlzRadJOhOcYOxSV/KnVqwWxvGlKfQ2D+zF4zsrq4ufGXiHRdBtUfc97qGooN6sc8IrF92OxWuf6zy7DlTcCzqejfsu+AIobaXW9X8W3LDLvY2RtrdD3AdwpaqjNz1IMDxD4m/Z71eeGDSfhprlhB5gy0epmVlJPU7jgCuiByz3Ga18KvB17a/wBseHPFTG3XEjRXtr80W48Z2AggdM5rVySKWxy+ueEdV0XfLIEuYXfJubcb0OR0+XO0fXApc6B7GEsKtI0awDC8cHkfWjnRz9R6gqhDLlR1PaoqSTgNbgsC7SVYMDzn0reh8JYIV5ZmCnHepkTLYRYFmG8vnkbcd6gkYRbJuWQPu34TNAFm1+b5JCMDpQAqpIXJ3Ec01JJ2LWwThhCwZcgnqa0S5hjHj2SDypmIxlvamo2YDIliD/K2WJo5LgI0bxzsm48mq1MyxaIyTfcJAPIpx+JjW5Z8iKSYNKGAHTBrmqfGWLfW5jKuepHyrnNay+FClsZP72OHAxgenWkQSeWHjBcH5ly1DBiO/KiM4C9FqLMjlY0KtwuVJBB5FNKzGlZj9oZgsZ6etWnYossVWHYu1ifvc9KtyTGnYj2B9wTufWlzIq6GEylikIIPQtRzILolySu4AADoCe9HMguhFgaRGkOdzA4o5kS9xyrIu3zV+UKASKXMhCLCkkiKvUDr6U7oBvkNFGRPKrYbO4Hmm1dAABkiDqw3A8nPaud6C5kIUSZSqyhVz8zE0oyTYuZEaxyLLsWYED+LHStRqNz0D4f3fhXx/pB+HvjW+i024iJOl663CRHHEMn+yfXtSabNIwkQ3vwt1az1Kfw1O62t1FCZI0vJRslQfxRMPvCs5SUdzRU5Mh8MeBtf8N27+N7CSG6uIiTp6wPnLD7xx3ArF1YXKUJLc67wv4r1DxD8EPFGhXyKLnUNctZmYcHcu7OPpkU1OLOmnBmJp/hHVrvUVu9XiheCBDuEwznaBnBrnqRm9Ua6Jn1zp+uaX8Gf2d774n+EmEWseKIItMsW3ZaIbAHcDtgfLXk1nJOx1QhfU5P4LfCy3tbee4skV7m7KrcTzHJ2ty5LdjVzqpQ0PQpU7nqFlqXwb+Fd3H4h8Rz2t5ckbFa5IYKe4wa8itXrt2Ru6aW57t8CfiH8LPiVEy+H9I0+SDaBNHEgDJ78enWvLnXrwlqc9dRiiH9q39j2HUNP/wCE+8KwvJCsarqdg8IZJBlcSDuDnAPtmvSo4uqlueZGUZTseU+Gf2VPgvfQrJcawumX1xH++tJnAQ+6Z6UVcdViehToQ3N66/Yx8JpYre6NbyXibdrSLjk5x/BxXG8wrb3NvZ0WVpP2L/A+syoLLVr3TD0dNgZUde3P61pTzWadrmUqVN7IqXf7C3jy6s7pPCPxFt5pY+YlhjEUox2GOp9q6P7Qm3qxRpxWh4l8RP2aL+01e5sfiT4CvtRCZN1fWsLGYY6EI33jx0Felh8XTl8Ry16LTPE7z9lqa/vJovAXjzS9Xtm3v/Zd3P5N3AM8Aq+Mkeg5r1qVak1ozhdNtXOG8UfCG48IZstZ8UWq3m7DaeqsGQf7XFdMa0Ecs6U7jbO/1Pwt4q0u3K+ZCsS22oRDmNo34II9ccip9tFsnlaB9D17wb4q1LTrVpzpcEu6ZH/1cq4z5fsa1jzS2F5GP4vsbaG4h1fRUUWWokMhXqjLnKn2qnGUVdmbpyRkzOciNY9248lelZ35mkieVoQLGI2k2kYOMV105KCsx3RF5e6XLHhlpSaYm0waEuRGWIC5KbOMmpJI5JWYCLy26csex96ALEcYW2Do+X3c+lAErOzgByQR6Vk1LnLjsFw5a3yBzu6V3UmktRkLIE+Z9wDLxkelW7bjsNigjL58zPfIqHOKCw/f5smG9eDSMia3d0Ynfkk4H1px+Ia3LkRQSBI2GSMsW6VhUi+YsSZVWbeGJZx0I6VpKL5BS2MZ45V+diGB/hHWpIH53gFIiAo5yetADgqum5ODnAzQA0xNHnacbRzQA+IOdhKHDnk+1AEjgSfulQKF6N3agCIMfMAiU8cEGgC1B8uYsDdjNAEQZw4UoODzmgB7rkkqmFByBmgBbf7TIuwOu0nPNACMrAZRTnNC3AdhViZpoODzknpW32QCW1uza+eNPmWMjiQwsFP0OK5pbCSK8Rh2uVTcU6qx6msI6SBxb2Ft4JLuZ1tImLBcsMYA/OtecqEJmppmhm40mUXF7FG4b/V5ySPT6etDnY7aNNvc9I+GWm2usNZeGvGl3FcqJN1lcSsVNse30Q9D1z6VxVqp2Ros6Xx98L9Vv9TuNS0DThYXNgixz2VtJhdmch1Udn5rCFSLepp7C5W8J6Esdxb/ANseGhHbXK5nijbo46H611RqQH7PlOZ1HTltNdl0qCOaOO2vNzr5pOIjySaVSaa0I5byPXdS8Q22v/Daw0m3UGHT7gSQMj5G1iAfoa8ytG520oaG+/j6Dwp4Bi0XQLhftFxLtmm3fNXAlNzsejFqEdD5++IvxDv/ABF4rMd/cs0NkMLGfus3rXfTwsJas8rE4ucah6V+yZ+07qvwf8d2Or6cyyxGdVvrcjKspOCAKwxWApSV0jWVT2yuftF8N9X8NfFj4cQX9nKkkF3aIjKG67hkj8K8CqnSdjyak1Cpc+O/2kvhNN8LtdngvNLe70lZWktL4glk3HlWPYDnFVRtPRnqUK3MjxbUvi58V/2bvE0WvaH4tltNGuWSS2ivpTJbXSk8x8/dz/OuuWFoyjobKWp9xfBfVfCvx++Gtj440WyW3uZ1H2u1AH7t8ZYe47g968LEUfZz0OetVUOpJ8S/hXN4Whtdb0sSW8jycTxMQyN2rDmmjKGIcmVNQs38Y6IE1ewimvBHtuIXX5p8ZywYcqcdMEe+a6aeJlFHTOXNG54F8bP2Gfgz8VYm1f8AsOe0vYTtF9FN5c0Ldfmx9/69R6k816tDGya3MqcYclmfP3xH/YxbS7dbPxJe3eqxWwJsdVhnH2i19j/eH+9XuUMTBx1ZToRkjx3Wf2dtL8N6w2s+IddeC3DgwTbC6Se8jfwtXTCvDmujjqUbPQ43422vii+1110qwEmheSrQpbXIZ5B/z1cDnP8ASvRp142OadJ2OHs7qCX4Z39hKqC4sr9XtkJxwx+bk0Oq5nHJTMmMxCMS+U2eu0DH8+v4UqafMY2lfUi/eOzbhiMng4+9XSArqCV2r2xigW5H5jQyCRUyRuFAyOQybHEhxvOTQBLaki33Sr8o6be9ADllZjkDIz1qXuWth8wL2oIP8X3h1NdEPhGRyxwhEE0rMMHj61o9iLu42KKOIeagOOm01i9xczHKFkcqqEEDqa0WwE1opOFbrng04fENblhYpPPCMmQazq/EWSXGU4wCD909xWj+AmWxjxMC7FcsV4K4qOUkklbZEskXzZ+8vpRygJGgIXBIAO7kdakBfmlVm2EAnrihjSuOlaRsLHkBFpag1YV9y2iq7bXMnBxVRXMSnckVES6HmRjDDkkdfer9mxhFuaVlji+cHtxxR7MaVxxSR5dyxA+uW6Uez8x8oODjaQBmpcbMOUaiOoO0nKD0o5Q5RXeQ/LCm8sdoA4o5STX0aPRNC1CNdXeZCcF5lTeID67e+Ku+gJ66nZ2/j74vapeRaL4b8f2+r2hAFvGlrGML7qR8v1rnqWSN4xUtjU/4Qf7DfhPHPh3T5bufDNa6WQ08w9scY9641K87HRTopS1Z3dh8EvAp07+0tY0S28IRSgeRb3Ev2hpD2Lc4XPr2qpy5D0KdCEmWdL8P/DTS9QGn/wDCJS6lODsaa0UyRNz1DDFcVXFcr2OqOHitj0vwz8LPC3i+yjvdO8CJZ6lak+RHLCQs8fYcnqPWuCriTVUUh/ijR9KOoRNq0E2majahIyxAAnUMSVz364H0rnVWTehvCnGxNB4P+HLqlvDLIkVy+zz2hDtET1J/Gt41JGFSkuY8i+Ifg608N6rcPpsMdzJsdZbjHEyZIH04rrjNuJzSgou5xaeMrfRtK/sJX2SSR42joDkEVpypo1pVE9CvpHiK/vdSa1v5ORzEynIrL2aT0K579Tz7xrbzw+IpiwO1pWLAHk56VspNKx5GLb5tjW+EZutH8VwRXSDbkSPuTJAHr9cVEk3B6nThJXifqB/wSq/aRfV4r/wbquolo/tK/ZBJ/AeeP6V89i6LbZhjMPza3Prr4z+CrXVoPtkthHcwTLtuIJU3K6keleXKboysZ4Wo6dkz5F+Pv7MehS+CL3w94jnMvhbXC0djdsoeXRZ2yExn+DI9utdeGxLk7M9eLSjc4r/gmX8UfF/wG+M2ofsvfFCRlkC7tKuZCSt1HjCuOeSeOh71tWwvMue5yYik3G5+iXivTovE3gWa0kgGUj3+4I9K8ipyqVjy4zlCdjzHTdHhlsxrFrG5ntpyS2ccDrWTSZ69OpzQ1Q74keE76306Lxb4YtvtEEy7rqHjKvnkjj8TxXXTsonM6rjOyPN9d+HOk+O7R9e8NiKVhHtvtOmfAkHc7a3VaUdjtpT5oHlHir9k3T/F+tW66JHJpLtEyyWs6B4ZvQnPIHsCK2hi5Jg9XseTfFH9hXxjo+5dD023guhzK1mY2ikPqobJX6ZNdsMfK60E6XMeYan8KpvBcc1h8VPg/qM7+Zka1baZHPE4/uyKB09x2zXo0cam7MxeHT6nj/jTw18CdXupLSbRdS8N33mkLPFG5hcZ7xvyB/u4r1KdeC1MKuEtC6Z554z+H2s+HJVeC+j1G1YZjuLXk47bkB3Lx7GumFZSZ57w8l1OfALS4ydwH3a3SuZSg4kRLhdzDawY/KTmk7IlIZLK7xCS4TCkcHNS5JA1YlhMqxjLgR444q1qIktcjEsiYyeCD/Sjk1LWxNJItxH5ceSc9SMVpF8qsMjzIZvKMf3F5961+yQ43GcmQttYDPTFYvch3TBy5l2K+Bnk4rRbFFuyeMbo5F4H8VOHxjW5Yj2tIJI87U9aiqrSLCdmIDkBcfjT5vdsJq5lrHNIpkU7ST1FMgYXmwVEYUKPmx3pPYBzXEs8QRYSR/eAqAHs1ysQRbhWAP3E5NVBJsqIjvl+HJ9sVbiE9yQSNsB25JPGe1VGKiZxFmaSeYs4P7tflxTKJFZzzGu1iOTQVHYaFkiOZDjPUigolmkjLiFEJUL94d6h7gRebJI7vCxb+HAFICxpsO+8jZhsCKX3E8EjtQNQHWH2nWNQWKMSXDzSEL5fVSeM1MnaLKjC8keyfDz4WXun6NIdKiiiZ/lu9ZuSFDZGSiZ6/WuCVW6O32dncjl8eeEvADS6P4fsY9Tv2JJne4yc98N/Co9OlYN21BXlKyN74VfAfx58XL9Lmz1K5txI/mTNJMTG6dSoB6j37V5WKxnLOx3Uac0fQmn2ngT4IaDFp7WsRMKfwjJOOuPU1i5OrG6PQgnHcjs/2kPAWrX8drFfSWjAhI/PTbls9Ae1YVKc2UdR44j8OeNNKXUru080xxgXaMwyQejKR3pU4uOjNYbHj3i2G98F273GgagZrInciuc+WfRj611RMpq7PG/HnxI8QaXdg6jtljcEqVYYIPbiuuGxwYiXKeZ6trr3l7NdWzZ3OMJ/dzXTHYwpT94u6VPqsFwktpvZEGWVupNS9y6Sk5mn43s7bUra38SQweRdIAHjfo5qXsdFWlCUdUYWieJbjRLq51LUZtk1wu1QR0qoe8mcS/cn0T+yD8ZZPBfxH0yxs7nyCWilc9PMG4E/pXnYum1Fs3sqsD9mfA/iSz8f+Bor63Kys8O7Oc4BAr5fEr3rnDUj7OVzg/HHh/w7rWl6j8O9fijNvqUDISTjynJ4f8Dg1MJckkzppVVJWPzw+Okvin4YfESyuddsJ4vEfgDUU2XkbENd6az5WVT/ABDGAa9pTbo7nZOPNA/Sr4H/ABUg8f8Aw9sPErPuW7slZ8nruXj+deLWVpnlyoe+Ynwv8Uxajd6zoNzAPMtb17eXPZcA5/Hd+lYnXy8sDtdBubGGxbSrlFVXDIoJ6HJwf1q4ysc3K27nnmufDy88KeLn8U6IjCBs/aYVXKkev+fWqcjaMuU4nxR4rhGsSf2ddeUZG/c5HUg8rn+lEZ6nXBX1Od1KW01u5DtqH2d2JDsnKL7ketdMZ6HSoaHIa/o/jLQ4pFheHULUufmjn2MPwbrVU6sosz5DjPF/wp8OfEHRnuNS0HStQnwQILpVEpPZQy9D71308VJOzFKndWPC/Efwi+BdrqI8EeP/AA5eeGLx8iKR59iISeCJSQCPqa9Klimupyyw6R5P8Yv2Ltf8GrcX/hjW01KyJDWd5OvloykZx5o+Qn2BzXoQxTfU5K1CyPDtU8M+IdLvha6hodzHOgw8flEls/xAfxL711QrcxwzhYzLqG8tW+z6lbywHPEU6FCPz9e1azdmc8mWLctNAYCFygyee1aQmiSWKI792CeK3TuWtieQyPBxHhVHJxzTGVxPKsgKfdK45rb7IMQgMrHcdxPTNYvcxkNI8p+mfc1otiixayFiDtAOeR61UPjGty7A0qbtvTOBUVtyx0gjA8pdvrtzzUAZHzK/lxMcdia0MxwRFXLOS3daT2AGjYruVnRR1ANQTdjkSFBtiX58dY+DVR0Y05IcIU8lTGfmfqX5q+Zg3JkixFVWJ8EjuoqZTaHBXYyR5oWZuMsMdKqMmy+VCxszLumcDA4A61V9bAlYay7wDlsHqGOTSqNwV0MEaSaXMJK9hmslNsltmz4Q8GeI/Fl55GgaSZRGD58mCqIO7sx4AH1o5mbRimbMHhDwJoTm31DxzDdX4Tatlp1uZELZP8ZOKmVS2xrFI674W/B15L9JLK6W2RH8+/nlOGhjByce+M1yzrVJKxtGCWqNX49+L7a81/Tfg38P70G1tgomuEPyksfmP1681yySpq7ZpzTlodp+yt+xje+NvF8169n9stIpgPtEyDy1APXP8Rz2715+Jx0KdJmtGFpn154q0Xwt8BfBLxwSwiV0zcXYjC/dGNqj+EfSvBlVVeoe9ThBQuz4j+M/7R13rOtzW/h6wj2RkjJzz+te5hKS5dTzsTi3F2RxOn/FSHVUSLXbUQkuEkkK5X6+1dTowZhHGt7nqXgv4u634I2aPd6sXsLhQbWWVt0Z9snt7VzVMOubQ6YYifQ2tU8Uxa402W+yyTL+8MabopsjrjOBSjSsac8pHjnxF8Ia/aXi3Wkz289vKvziBgyjn0IyK1TjHQ56lCVRkOk/Cy58RREy6WYtqg74lwPrWiqxQU8G07l9PhNdWswhFzIspHDUvaROyOH5Ni8PhR4iv4AGTzFTgA96HUjbcHRnJkN/+zNruoqsstu4Rvuqo6VMcRGApYLn3LemfDnVvCXjPR9XaVlNlKA/HVR2rOvVhVhZlU8Hyn6u/sK/FOLWtJTw/Pc4ZY1yuf4SK+WxkYJ6Hl42jaWh6b8WfB5vL9NTsUy5YcL0YDkg+xrhbObDwtI+b/2vfgk3xW8FQ+JNOt1m1/wtA5VAMnUdPP8ArIGP8RQYI9Md69GhXbjys9ak3JWK37EXxHm0zwWnha41B3+xBoAkrZ+TorfgM/lXNiuVTVupcqCbud/pmrzeGfi/cRy3TCHVrUhWzyXQls/Ug/pWMUmZzpX0O3PiZ5rCbUlnPyfvlweeDjH5VEnaRl7BJHTaF4lj8UWkVzbyqUmjAx6nvmlzM5JxcZHjfxh8MX+i6zMtpBnT75zKhRebebP3h7E9apHZRn7quee6FrumajcTWV7H5V3bEo0oBAm6/Nj1rpjGyO+DUijcast/aPb6nKJLbftAl9uvIwa1UrGkqcUro5DXvBS2d811oOpz2STjJaN90eOo46/rWlOV5WMbNSKYm0vxRpdx4c+MdjFIiNiznkQsrAk8hgQR9DkV1/DsKZ5dfeC/F/w1vrqX4U+JkudKbl9B1RhcQXAz/CW+5x6Yrpw85SnZnJUTZyfjzwL4S/aBt5tN8Fad/Y3jXT7d55/DN1MV+3RgfO1tJwcAc7cnGRivTpVeU4alGMtz521/XvEkGny6fr9y2oWdvJ5N1purQKbqxA4GGCgkD3r0KU1V3OGeHijjL2ztrS58mz3iLh4FDc4P97jmu72MVG6Zx1E4bE9kAHETkgt1Ge9VT2Y4O6GS+eN2HbG7G3PatoxTKDAGUcdehFaNaaAVyr+c5B+51HrWDT5ieVDxGZUErdc9BW3LyrUfKi1Z2wZhJgk9cDvWXPKMtAsXo0BhKI4DK+45pScpPVFWY6RI3iMyRrnorY5p2dhGJEJMArgYPOaszJ2Me52FvgjHOaT2GtxqAtJgN17npUD5RWiXld2M/wAQprcOUEAOIk7DqasOUkmc28Yb06HGamQKNhjE3Dj2qoFDjF837xMqBxit4xTYB5ayFeSuOmTRWhoBPpen3Wp62unQDIYZ3oORXGiHudT4i8VpZeGV8CDxlc2tjEQ72GnRjY57l26knuM4ps6Y7CfDrwWl1qEfiOzlF5b2x/diVQnzdvlPBFc0oSTuaR3PR/Huqx+GvDh0mw1jN7qEYbUYUjPm5P8AAg7AVEqsIrU6oq+h3n7Mn7HGtfFnxPD8QfF4lstHjVH5T95cEc7R9a8LG4uNnY6IUnY/RDwH4A8P/DHwE+rw6XFY2flg2dvEuMYzkt796+YlOeJq8h1U6a6n5/ft3/tD3XiDWrvw5Z3JSNHITZJnPWvXweDlHVirV3Tja58ix3Wq312FspWBdstlupr2qPuqx5cnKszs9H8J6pNoyz6jbTRpKwBDxbh9c9q3NY0JHTWVpqmj2Uel32nrqFk5yqhSdq+o9MVMpJbnZTpNHS+GvDXie/nWTSrGa6s8gAyDBhHoAea4qleMWdcYI9a8G/s96tr6JC+nOssmDhkyGX19q4KuJOuCie1eB/2SHeWAoQowVkjMXHHauGpjeVnTFQtsa+qfsaaXd3TvJpyocfKV7ml9eMVUTnYgm/Za0rTnWGSwMbRryypSeO0O2MYSRS1H4LRW8Ygs4WG37pbBFZ/XrGvLE5bxD+z7rWrkefbQopBw6rz04pxxnMxcqa0PVf2aItV+G3ja0Sf7rxLFIQOuK468+aZ5+KwnMmz6s8Q+JNtrFcIc717nt6VhU0ijxFScajTPKtVurqy8YGcr/orS+YsYPGCMMPofSs41nE76MDymTwhD8OPiRd3WkjZb3ZBjSNcDnnH4VNSs5yud8aacTrvGt215LpfjRXAkhmD7R2GMGnCZlOkkbnhnxVb3Lvp6AbZwSuTwARxVN3ZHsk0afwv1qfwjPLb3cxe3+0sUB5wGpHBWoq53OvWtj4i0adkjV96Dy3PJCjqK1RxRk4zseIeJPh6NF8VHX4o18qVsmDH5muqOx6FOehwXjrwzd+E/GE1kspmtLhFuIOOMP1A+lM6ozctCgzyvG2lid4ldMpIO1OLtItwsrnHeIbnWPDEBvr+1+0rC24IV4de4z712UnzM55i2MPw4+J9sXtGk0qU4G0AFNxGOg6YrsjeGqOd6nnvxY+G198LdatZPFkkU9laMJ9D8W6exW4058/KXH/PPJUH2zWsKtjKUDkPj38M9L+J1n/wsvTNOi03xHaMsPiyyUAw36sMrdRkcESDax9C3tXbh6zUrHFUifKPiu0uIPEFxan5ZLeUoIyPugdR744H4V79N81O551aCbKqspcSKcuD8xPGKuOjMUkiSa5ygmjHzYxn/AOtXTDYYwCVlVSe1b8qsAhaNVLgcjvWTik7gKjDzQUbHmLgfU9Kyq1k7IDu/hD8GPE/xSgu7+xmjtdPsAv22/l6RM3SMDv8AWvUweAlXsxxV2ds/7L8UkATSfHtpcSkHajQFVz1+8a9CrlTijfkscF428E694KuPsGvWptyq5jKrkSe4PpXk4vCyo07kThZXOJj2TR5l3D0ArlsjmFgbznMqjKgYbd3pNKwCsiohLKSD0IqLIfMx/lYGxduTyCDRZBdknlyeXhsDnr6VcUmF2CgzL5KnOOrHpW3s4NbFxblua2ieGZdb33HnxWtvEP317dNsii+vc/QVi3GOxdkW7az+GkU4j1Lx1My5yssNidj4649qSq8pSirDvE3w/hhk+1+GPEdrqNvJH5sUbHy5FGPSh1nLcxlGXQzfCl++l6vPHMrIRAxAYcg47VjKUUOMG2M8PeGLvxBrQwjvAMPPMgztHfOKydemup0xgz0Twn4d8TeJNZgs/C+mSLDajy7QGJjJcNnqiAcj3NceIzGko2TOmnS1Pp79n/8AYRutN1aLxl8TISbm5bzFtrmctM564K9Fx6V83i8zTi+VnpUadO6uj61+H/h2y1bUrbSbC0jt9N0wKipGMBpAevFeRHFOpH3mXiHGD901f25vH9h8L/2e7jWJ7ny5rnfHbRDgg9M0sKnLFKxnSqSe7Pxu+IN9qfijxBdahcOGkMxO924UYzgV9fhk+SzOPFS55aFbwv4auo7yG9ntjMN37tQ/loT9T1rohCNyKEZJ6Hq/hvTfEmpSJY6Q0k32gbWstu7Z+IrnrV4Uup7NKC5bs+k/2d/2IfFviSSC81vfDbtzsI6DrivJr45PY2ShbU+rPh7+xr4S8Kur3sSyDqQ0Ywa8mvim3e4nOCeh6lpXwz8NaWgtdP0K3yOQ/lDNczrTl1MvbamtZ+G9OgTyraBVZSdw2DrWbfNuP6xJLcbP4cBbebReD120GPtXzXM3VPCFhcBj5BJx3FJpHZHETtuYVz4E0+ZPIa3VfU7elRZGtOvJ7sx9Q+HsVuuUiVlB9KErbHWqi5TF1DwrCrpc2YEcsb5GBQ9SubngdRJ4lN34cjV2w8A2kg0T1R5k6S5zk9a1ctcrcuSyqANufTpXNNI3hC2xleMIVvDb3EOHCHIc9VzUpI66ZBsS+8PSaayZ2n5FPZG6iplK2xTSaMbSb6bTLuONiR9lbag/vKD1q4T0IlG0dDu9HvY5mF3vz5wUFPQU+Y4KsTuPD2rNpl0+j3bjyZDmByeDu521tCdzypU1z7GX8UtIh862vNhCl8MyHhfauqMm0XHmTON+JHg1td8E2ninTwrXNgXjwvURnj+polJpHZCSscNaeHTq2jmRVC3CL0I5NYKpK+50ubcbEep+HtNn0RFlsmlePIkSReG9RXdhqjTOacZHz98QfhR4q8CX8nxJ+HGp3NxpiylrgQRbjaPydsi/3c8Z969unOnOOpzyUkdb8K/HHhn49eD3tvFC2631ipS/t5fu7enmgH7ydmX3HpWTtzaE3ZgaT4CtPDnjLVfgvrcZ2Xdg76JKXyrW0nPlBv4sH5h6DjtXRGSjNWMKsWfE3xu8P3Wk+Mby11GAJf2dx5Nwo43jOF/IYH4V9Jh5/uzza0Xc5O6iW3uBHfWzoVGVjYY3VvzHDJNMI5C3PO0ngYreDdhaocchyB26V1XfKV0Iii4IxnnpWMm2MMxSHygdpQZAzUzp0+dEpts+jv2btUiuvgnc6Tph/e2usvLdpnBIYfKxHUgV9vlcqKw+m50wijft2lmlAVy21vlQcda7FTm1qbcrIvix4fg8U/DHUrras02lp9ognC8hemwV52bYTmwuiJnFpHyxFLsysh+Unhq+ROAfBGGJiVgFY8sR096T2AdKJUbzOHQcIwHU1AD0SOOIptGW7dBQACGUYbzAMrz82f51cQJ9D099SnjslYp5z4Z2OFUd2yP5Vc5WWhrTN3xJoOp3qxPfzW9lpdswWJrqTZ5hH8YQdc1ySkWJb/DO71x0GjazLdI+HO3T5EjIPQZ6EVyzm0wNu0+B3ihFTT9Z1jT/AC8M0EX2v96gz/CvUD2pe1OiFNSR2Pww/ZN+JXje7GmW0UU5yTHqbnmMY6OvXaenNc1Wu4msaWux7v8ACH9grRvBmmPN42+IFtYKzCS8h06VTNdMeQiZ4VR0rxa+KkmdEaR9PfCTwx4F+HOgw6b4G0a20xJz/pN+8atdy+2/FeZV55bs6lSSR2Fjb/ab82WnW5S2tsvvb+Jj3PrXmTpO478qPTvAXw7TTdJSQLsjmmWWR9mNxyKhUmpWOapV5mfGv/BYn4hEanpXgb7Vi1it2leINwTk84r3sBhE5qZpDSFz80tc1K5vr8wQFhFv42nrX00YKKOSfvSPUfgN4f8AHnit4PD+jpLLE8vKOSQB9K4MTXVDU9DD0z9Av2ZP2UovDVta6lrOlCe6mALfIMLXg4rEe1PR5eWB9eeE/Cen6HZQ29naRoFXnaBwa8uTbZ51Wrys6RLNSFOwEHjpS9jKZySrtbFh9HXiRDtJHO3io5eXQFXk0RPpjxrhW+hph7VjIra4mcxgnA96BKrqRXFoIgRKOO9Jm8aph6lCkbtshJXqRUG9KrqYt/NbBDKrnYfvIvWg9BVdDldaiVNxhRhu6Emg7KM+aBj2UxjhmsZAoLoeSO9KWxMo9TAWbM6x3pACnAYdc1hMuECwbeYnZIihH5K461k3ZG3LYjsrdba4C7SExhs9Tn+lc05iM/xD4Vu5Ga70iLzCi/KF6le/61pTloVpy6mj4etNUtnUy2z7GAwWPIPpWnMcVVLodtDBdXekiJwQyHMZ7r7iqjLU82UPeK3irULm+8N21pNBKZ1nxIEGM/WuqEmTy2VyTwjYtBY6npWsp+4uEDwpj7pFbyd0KMtTl/C3heSLWZrW4t/3TlikhFcxuqiSubFv8OodYd9PkO2ZDnJ6SL1rWE+RGM8QedeMfh/feFb5tSsS32di0NxE6bkJPOWB4xgYz2rrp4iV0kY+19pofO/xm8Eax8E/EMPxb8I2BS2muVF7ZRtuXa2eh7qSce2TXtUdY3GdX8Yke6+EOh/F3RLTEvhe/hnhlmOdltIwEkY/2QS2B0xRzfvBNXPln9sz4aQah8W9U1rw/qMatcW4u5EkQ8B+UYkcLnnnrX0GHl7hwVoHjfxGh1iaCw1PWtJFtcQ2whn8pcpIMY3hu/1rtjK5xSjqYWlabd6i6WltCZmRS3ydQvqa66exDiiOLIchwcjggmur7Jm9AEByWrCTswIXDLcZSMHsSRWc531Ij8R1vwp+Jer/AA714app8iyRyR+XeW7E7JUz0PvXpYLHOnOx1KXIrnt2ifFv4R6+p1GPxI2mSPJve11CBiAcc7SnYe9fRQzMFiEN+Jnx9+G+m/DTUfBfgV5NR1HU4RFPqcqeXHBFnlEB5Oeu7296wxuYqVCxFStzKyPmyNZWiwBlj1NfNROcnhhkkxMxAC/LXQrANdhG3leZn2rCYCG4P+rEefasluAjICQWXaCwHXpnvVcyRpT3PR/gV4T0/Uotf8Z67dGKw8O6VLPkLy8jYjQfTL/yrGtI64xH+FtV1rxHeyQ6Z4d0+GEDNzfXUHmeWo78ng4GcVz+1Udwpw94tafqN9448UWvh7RPA+qeIB5mxrxrgxQkA4LYGAAK5K1aPMb1YqNSx6vrXgb9nz4WawNR+I3xKvdRuRaobfQLVAsScDKNIOuDxWLd9S4bHTeCvilqGr2N5e2t1b6H4as4wI7XTWyZsdAWPNctRXN4ncfCjVLbxVfSeKfFsbW+m2v76UZO1o1/1efdjz+NebVhdnRE9T+EXi5PiX8SoftUfkac0nl28AGOlcFSISPoSy8GTwa2kNrcAGe7iRof9gMM15s1Y56j91ntN5p32Lwu0hgx5UYGP61EH7x5vP75+Wn/AAV80bVh8YJYL07o30+KSJsfdBUV9Llz5ZXPVpvmpnxX4Q8FXet6omnq2B5ijd/f5617FavywCnRvM/R39hv9mPStJ0yDW721wRhiT3OK+Vx+IdRpHrwSpxPsXQLC3sUSG1j2oOBXmHFiJnV6fb7IiB35rWnsecbNpbfIp9qs56m5O4IG0DtQVHYiGTxigoQgD97gAgYxQCSuUrzOSq9c0mlym8TGulWSYxynk1hodVPc5XxIbfSrnyyMiTOMetJ7HdBaHOT3c9xA8V0BnPyVB0wMiSS3+1ANxIi8596ipsdFPc5q6uGhuZYHUff3Jmo5TqpoSx8SJb3It75cg9CPSs5RCcbM1DreixgTKgkH8SlM1Hs0yOVG5oHj34fOyWl3ocrAHB28L+FQ1yuxx1YS5joIvEHwshuQsGmi0JO4b2+9W8atkcU4Tuaa+NPBskLNZeRleu7vWfN7xzuhUUrmL4n8X2snOnvHIepMa8D610wlobRhK2pg2GsyajdmW0AdxyXJ6/hWl7kTiLb6zf6RqiXZgDRyPiXAyBQYNWTPXvCtt4X8RWMEiJFHOVGJCOMY5FVFo8yrzqV0YHxQ8HojtFqNiuJV270HytGRyv49a0lblR0YWtG9mfOvxZ+FzX/AIH1TwXrEJktApmsZFPKR5yR716uGqLlOqpM+f8A4U+ItS1r4L/Eb4Q+JLqbytOsZpLMyYJeP+HH5Cu2n8RMNjw34gQapELfxPdyQ3eo3el2yW1hIcJdxlAGRj9OK9fDHLWMOD4SS2OjXUenavZzaNqRUXnh7Vp8PZPj/lk/VdvbsRzXZrzHJa8jzvxtoV38PYLnRNBtJWjmhHm6g5+Zk9Pr2z3xXZTq8pNaOhwMctw0nmjPGck9/euhzvE4eUZEzShpWlOAckVhKWorMTz5w5ERGGGSTVcyELaysufKzuPSqhJKQ1qy7HqF3sJnxuXgYraU2WNuNaMkS4HzqMc+lclabasTLYtoPLtzDEhXaOWLYFd6jZkjYJGYYKkZ9a2TQDokEm6VlUhOwasZARB4meQCPaSOCGyawYCqcKgZFYgjnPPWpu0aU9z1v4G2T+Ivhf4l8NXl/FbLf6laQ3MkmQDBG6zNk9MDywcdztrCpKzPQoR5zq9L8E23izxNDbaB4cu7PwNv2WkjDEupsmAJGPYE/kK82vOUVoaQg3I9g+K/7OXxXs/AUNz4M1c22hNZKZdL0aDbcKoGdrHq2eue4PtXmzr+9qaYinLnTsfPOseH/FGqR2F14n8LLp2maWxjUXUZLytnGSR3+td1B8yJjGXY9A8J2ukS6Lb2c/lyWslwHkjDqAFHQEf0p1EktWbxTO61D4mNrd1p/huzs12m4Hni24TavABA715dXlvubxPVfBGo3mg6/ba3YuFhRgoUceW2ep9q4almtxtSex9b6N4ni1DW/Cus2typM9xGXX+8SRXnVIXOStpF3Pe9bjgutBnjUAHywcDoR3Fc0VyyVzyHK0z87/8AgtV4Klj8P+E/iFAgDyI2n30m3IP9w59AOK97BVIp7nrYaUZaXPkn9kP4R3PjLxvDY3VoWEEoMjFeMA8VtjK6jB6nv4ekuW7P1U+FfgW08P8AhiC2jtwgVcgAdcCvmZVJVKjOfFTitEzs9Mito5PnIG3pupnnylzG5pssPm5jcYx2Na0zGWj1NaCQgDFWc1S7YtxcDnZwR1PrQVBOxAt0kSHMgLHk80FWZXv73yUD5HTNK6BJ3KU13EV+0Gfnr1pNqxvFPsYerahGj+dvGG7g1iddJO5zviVP7QtttuW3xjcvFJ7HbFNHMJM0dws0zc5+f29qmzNolPxRp9veo88DMmP4lHSly33Omm1c5W9srl3VFVn2/wDLXH3qXKjojJHNazaa/DM3kQ717nPIpOJvzRfU5/UPFGs6IxPzIe6npRyh7vcxb341XmmN58QywPCDpWiw6nG5LhBrVnR6X8YYfHOkCdGia8hGTBvG4/QVlPDOK2MZUo9Dp/DPjpb0JbXdsqztxtJ5ArgknGRMqMeU6kvd6lZm3XK4HGzitqcjmnTsc74V1RtH137NczuoaUqzF+ma61JM5ZJHQa1qt/YeI7nSoZusYYIeh96UvhMfZ80rHRfDjxzc27i3F04jRv3sTf8ALNh1PsD61nGVgqYSHJoz1TSPiDovjzQZ9KvZI3mQFXjOMrjoa3jNPY8Z0ZUql7HnviXQ7fW9JvNBhiinvYUL28QceYyjqR7Adq6KEpKextGV3qfDvgb7b4H+OnjLwrrdsjIunSeYTHgTw9QAPz57179KSb0OhSj3PIv2l9D8f+J/EMc/wx8O/b9K022jVdO8hA6r0ypByPX3r2MMne5yVmjy7/hJ73wncxzeN/CH2zSJ4TDeG4jYXVi/Tn++o9D26V1yMYuPVnolz8M7f4t/Dm58O+ELRVvmtjJp91JMGSdVGcKx5zjgjt07VPM0KtytaM+dtZ+Her+HrxrTVtTtoJVChrdHJKkjOD9Rz+Ndam3A41B2I/F+ix+FdJtNLkjJup4fNZgOoJ4rJuVxPlS3OYWZoTiRTjGFGKtNnNuaNrbyvGp8wZPRQvNXBu+w0ncHtWaTakDf7Qx1NbS5n0NOV9inqdle2MwWaB0UjIDVzSjN9CZbG2ypbROxUsD0Jr2pKxA7esoV0XAUc+1Y/aAjngHlK0cmMPllHeiQEckClvNRSufWsluARWr3NwkCP856c96UzSnuez/Au2Sz+GmvaZZNGb29u4o5Jrj7kKkkE8+xP5Vx1viPRw8lBs7Xwfo2sRfGHQdG1HxpazWELLbWCRaqNgUjgqv8OTXLXh7h00qqUj6W8M/Fj4i/Dm3lvw0l1FBO0d9ZT4dGjBwBg8civDqU1zXZ1TlzIv6P4D+Bnx+jm8XeBT/ZmprKZb3RjPmPzOh+UcDn09aj6zKjsZnA+IfCH/CJa9J/bfgXSnUsQt01vuAA9sdaTxUp7lrYk0W90Q21w8WhacBG+4SxWIQj8cVDSkrgzp7RFu9HS909tiufmQmuOZ10tT0/4O+Pr68v9M0EXQzY3sLxMx5xvXNc89jnxFG59kad4shutNliE6sVtQxPrxXDVkrnjVcO77HiP7dvwss/jn+ynrOmwqJbjTj58JK5ZCMZIrrws+V3OrDUnFpnyh+w58P30DUli1S3Tz1dd0q/xjNa4ifMj6Sl/CPu6wuYrbTIYkIGExXm2d2eXVV6lhsOqxLO6FsluVpmfKaGmalJbSYMi4Y5yf5VrT2MZ0nJmzDrZIA8wZ9qsj2EhsmoSlzI0gAxkLQaKHKQXeoh1HlOASOcGjoDiiu+pmeIrK3QYNc73HGJl6jeLHHiJOfTdQdEIGJqeoOYnLHoPu+lBvBambc6jeG1xHHl2GMGg6jLhs5YnNzPKM9k96AI7y5iuLVo5o9kvRsdCKmRUJWZUTTBFJH+4DJ/EWqTXnNH/hDortC8cMIB5OaDKdWUWZOtfDHQ72Fo9T0ZJAAclBQXDESPLfiN8B/DGqxSJolg9tOpwgMfzH8a6aM+hqqvNI8ivNLtvhDqaJAhlu2k/fSM3yqv0rpqR5kdMJrqdf4Q8UWzajHqFtNujkbLPzwT2FeTiaWhb1R7P4b1SHUbAGC4YMwwBXHT0OWXU5kyxW+vXVvcgZwSHPY84/WuqJzONmT+NvEmnQtp/iHexliY287A8NnGCa3smhKOps+Fdcs7PUUlZCEuWAdxzyaylAU1ys6iz0q6Ovf8JBo8skciSBZET7rgjjIFTSXLI4MQ4tWZd8TLJYSR35jYPEolWZThon9ff6V3U5mCpRex4L8ZrPRvHXivUrLTdK/szxLe2Ja1u3fbFqLZ+Yb/AOFz/dr08JL3hulynw98SPjJ47+FfxKXxQNKkglin+x6xpLg/vFXjc47MAePWvpqMvcOOrE0PHV9onxzspY/D2rXGlam1j5tvYzvm3voyM4IH3X6iteY5+Uj+D/jTW/hj8JrjxBc6e76h4c1ZRHFcseI2+Vl9wQc0cz6CcTzfxD4jtdX8Vat4Ju3jKNcNfeGrpwNwEpMrWrH+JSDkHqM4rshfkMZytoc74+0jVfGVzp+qabEix3Fn5bkH/VMp+b8qoxceZHNv4Svv7WTRtJk+2yr8v7oZyapR1IjHU63wd4UbT9bsbPXSI5zdKLi1dDvVSQMkVvGLtc6Iw1sXPiho+n+FPHmo6fpUSGJZhskbptIHIqyaklF2OI8SJNOBdXL7vQjpUvYxktLlhhJLujkHB+7XdLVsjlYssEZcFHwoXkD1rLld7hZjZDI6gKMHvUy1JbS3GS+asYDDnPaoUW2CkmaHhLT01DxHbRSkgDc4x/EcdKU4s1p7nXeE5X1zwJ4s0uG7khkhRZwInxuCyjOfwJrlqWTudSk0Z3hPwVLeiPx5oWtQKNLnwLUuVlZuwBJ5IPNY1eWUdAgp81z67+F2s3/AMXfALeK7yS4h1hIPK1PTSxxM4HysMdcrjp3BrxaySnqepCV4mJ4MPjX4a68mt+A/DNxbzzSlLqE5wR3bnvmud06ctzRRbR7J8OfFnjbx7BJZ/FDwE9pEjbY73euHyepHesZwgloO9juJfhb4EtdDkt/D+qz3E0vWBLfgE+7DGK4Z1JJjs2c/e6VDoFq1lJBHCqH5gx5HFZe1hLQ66MXHcw9E8S2vhvxbYXdjccNdL5pDdtwqZRbRvOMJbH0/wCCvidNJFJC9xubyNoTP3QBmvJqy1OSeFlJ6G14I+IVlqmp3vhTVmVrbU7Iq0bHg9c1vTm0jT6rKEG7Hz14J0tPh58Yr7w3AzfZ47t3gLHopPArSU+bc76UJKkfQ8evSzWcaQyg7l+Y56VnucE6T9oKuvw2zBTJ8w4JIp8kg9lLsOTxS05MbPzngj0q4vk3F7I1dO1yfISKQn3p88ROCRqR6rczxENGeuM5xRzxMXENzxjY2cNyTnpRzxJ5SRbmNo/JU84wOKxe5cab3M6WKTcRITkc0GyVkZepwQSxuJZWQsv8K0BDc5wQX1uQv2iRweobjAoOov2dsJbMuIiWz0oAI7C3djJeIYiOvGSaT1C1y1Ha6fNZibYdyn5RjrU2YO6LR8Q6ZZ2/nvZE7BgLjrRZk2vuZM/ia2viz/2ZJnGAwJGB+FOzNIqCepheItU1e009ry2s0EAbq0eXPHrUwk4z1GmubQ+VPjuL2+1p7iRZIsvggAevNerFxlFWOmCkyH4c6xYR2/8AZckjFg+EOeSawxVNODsdF0lY9i8G63eW9vGB/cyM968LkcZamDTHeLJCLn+0LKJmd4z5o9K6YJsxdkctqXiU3Ns1pcshgkj8p8t90/3vrXbClJhGULh4H+Iq6bdCw1BjJbpLsUk88Hg0VKUluicTa10fYnwL0bRdU0AeJPmaOQhxuOQcLXLJNHzuKqtPQ5r4qPdf2i0enWZHmShi2cjYTitIKTKw85tXZ5J+1ZpVt4Q8CHWo5oYjHteKV48mNgQeCen1r1cGpOR0qvGW58l/FvTvB/xmvbbVvHMUFpcX8KrLqtgMs0y/dY/3hz354r6Sk3GGpjOKlsedeL/hj448G3Np4j0XWNG1qLTSZFk2BJWZcfJgeoqvaJHO48rsz0P4meGPC/jH9lX/AIS6+0C8s01CZWZrRg3lPnkMp4PI9aI1U3oFkj52h/Zv8S+P7G31j4YeLrTVrnT1aO4012eK8hTcTv2sMYAOPlzxXo06seWxwSo1OdtEuqDw7onhu9+HNzq0kM9hE800scf70uQPkjzz17n05rVTiylHljqcAniyzvrJND8O6adJYOHjkjbMk7j++3UH6V0RstzCM4cx3Hwz8f6N4x1W38MfF2Mm5jnAs9cjHlz2rqeA5H309c+tbKcbWOuFSCaZjfGK11Kw+IupWestGZEcCJ4vuOuMhgO6kd/WlzI5cRGdSfNHY47V1VoUhmHXkCpclYzlJez5eo8TBkKMCqKepHJrvEG4AgbSQe4qZB1FmETRFCTj2FTYmUSN1O0bBgf7VJ2jqZKLUrkuk6rLpuq2+pRJveEnbHnr2OfwqL8xvT3OusNLvPt8nirwUhvLK8i8m9soz+8jZuo2/wAXPpXPWhodMU5BrGmaYmoW+geHb+/MsJ3XVlc6e0ZZ246jPT1rzKtTlOmMD3j4aaJH8IPCmiSNrF7ea3LdrMqrOUiskPOHY/f6niuKpOM1qddNOx9SeF/iNr3iueFtV8HWKKYf3moAAbeOoGOcjnJxXk16jjsddPVG/onhL4R6/rDNe3F7cSHnyre5kKFvcYwK4pVZslx94338PWllCTpNs1uqcIqXB3fkRXnVKs+axtCmcB8SPD3ibUUYrp9zDGeJJnQHf+IOP1q6b1Og8u1W1j0OVJJn2tHMvys4JGDXdpyDW57H8N/FEtzqRuJZcDyfmPbG2vHqx1OiCGaP8R5bTxHZ3yyYAujGSTyACa3hC8TflUoNEuv6/Z6h48GrQKPMdjvYjrT5LhdR0O707xLevZoFm2lV9aajYyqU7NMtxa5M6bpJNzD72apbmfKaGlTTXUolWVTjnANZVNyJLlOv0IT26iRxgns1Qc8zpLG5iki2SMNzHjFBg9yTUI5I48RjjHWgRUsJ/s5KSMCCe9B0LYsTSt5W5NpPrQDMrU5LyZCsSLx3xQKC1MiS3e5U+ZOqOMfKaDpLtlcTWaCIWe5T1l4oAnBSUs0sOWx1agadibTrOC4JMgVfQdqDKcrFldBtrliDbhsdBQck6kk9C1a+G2hXYLeNB9KCPbSKGs+GkvA9vIFIK4KAdD7UKKepvTra6nhfx4+CUN5Zy3cVmWYoSCByTXVCVkelSqaHzHNpV74X1hl8orcQvnB6EVpdVdjpTuj2XwBrZ8Q6Ql1CcyRDMajrn0P615telyyB7FzxLr02jSC+mY7HG2TI4FOlE5ZHAeKzY7naxmAkLbnt5HAV/Qg16lOGxzydtTN8NIL688lnAy3KOcFSadaGhc5c0T7h+DfiSw8MfB20BvlIA8l1z0PFebNWPErUPaTNy1j0yLV0vdXmVomT/Vt+YP606ehK9xWPIfjbZ6LrngnUfC3id3vpJp5Ps9uvUrzjFehhp8szSEbq5+e3ia98X+ArW+8Nh43juJ3GgyxJujUZwynjhxyPwr6nDODp6ik+UxvC2qeIGvoZXRpI42K3ttJH1GMGTJx/kVVRQtoYOV2fQngj4haVq37LXia0k0y3kt7Gf/RbCMBvqfxOTWFPluB86z+LvJ1aLUPAtoNP182+8RZ2K8ag5wVzuJ7g4r0IclhNXRxviGSf4izXPjXVLVWu7MNFctAoUhscgiumHJc5Z6nldroonlGo6LfKzpcbvJkyJBg56V2rksc3s7HVT+JNJ8N+LLjxCmnxSXEiIFhnTjG0AsR60ny20HdI6vx3a2njnRIvEz2/kmysk2uepUkfLnuBmpNl8J5ZrM3nTl/4QMJUy2OCfxD5ArEAryPvJXpFcw4MpASMADvmgalqNl4TKnjdjPpU3RbdxoVpMxM2fTHepn7ysZtaix6XcXmorHb6bdPyCfJhLbP97HSsv4aLhFo6uTwb4l0rbd6faXtoXCMJRG6JuPU5HQ1yYiumrJHZDQ9c+Elp4w8Q31np2gXJubyb5L65uoww8sf7TDJ49K8bEzu9Drg0fRHhr4d6xqV8i3Gkrd2NmgUxrACAR1+8B3715tRybOmKvsel6Lr9hpMP2W602C3j27WjJDOw7fQVyz10ZrF2Rc0zx1HpF+YtA0CVyw6woBXNNxWljRWLN38RNT3LPqM4tmBx88YyK450k9TpVrGH4j8b6mYpLvQpftI6SfvAVHuUPSnRpylIXMeK/EbX5NV1uKB7RFDS/OYMY616DhywGnqd1oWtNal7C2BXNrkNn0Fea6TmzoU7HGSeMbhb+KOKYgm+Oc9ua3hScUbQrKL1R3keqzXepeaAOi/MO1DptGlvaPmPT9HuStjHOrZAiGM+tZONhVZuyVjUtrS5vFWQdWGTgVnexipJnWeFtOnUpGy/eH8I5rKbbZhVmkzurDRvKjXBL5Hf1rNtpnNKVzTXT4rZfNdgrDkk9KpXZi+ZvYdNfLJEW8xSMcc9aC1CTMO9vkeQmGXBGc/Wg6lSlylSTxGbCQJdz/K47dqrlD2UmPuNd0+a0U2lwcH7x9KkpUJR6mTcalsmKQrvwMljTSuaKm2NtvEjIvlu43EcKDwKGrFeyZdsvEPHl3EqqcZy1Rdkzpu2hdXxVpNrD5lzexoNuQxOK1hCUzndKTMLWP2nPhZokhhn8RRNLGfmRPWt1hZvqCwrlqxukftdfDLVpPKg1VFbOB53yg/ial4aa3Ilh+U1f+GgfBUi7nv41LD8/oe9NUmkSsK3qipd/E7wF4qie2j1eIsQRsc4xUNSTsbxhKGh4V+0b8Mba3ZfE2jRxlCMl05DH8K6aMHT1Z6UPgR578IdZbRPEcuneeSjHcgz91u/9axxTU3dIq10ekeP7CJdKLw/PFKu6OT0z1IrlhUSlsc0onkvjO9k0Sx869torm25EsBXp/tBvWvZpJNXOapHQzdHvrO4t4ZLeSUxyEPC/XGD0/pTqe9G5KlZH0Vovi+6tPhja6Zb3BRbjUUdx6Ltb+uK8uorysZ8i5mz0U+MotTjtFMnDKFYg9gKFCxx1cO3K6Z598S/Hl9qXi2W90y12/ZogtvhchtvT+WK2i/euXSjaNjnNL+EXwl8eWdxrvin4bSfZNTYy3sMDEfZbkf8tV9N3cewrsWMnGNkcuI30OB8c/s7+FtQuk8P+E/hpqM9lLlXuoNaWM7AehGM10QxUpRM6dNyjc9D8GfBL4ceBfhzL4buPAMdna3R8uUzXBZ249e5qoV5RY3Bo8b8Ufsafs76n4iuNUj8SatpcsHH7uYAIT0A7lfWu6Fd2Dkutyi37Cmn+H7LUfGfgrxU09reWjQ3UhUTQqxH+sKqdw/3sd62ji5J3M/q7vueGXn7J/jP4PX8XjrVYLbWPD8rsI9StU8xEY/3yv3COuDXZDGubsTUppRPDPFeh69ceNpbC8tjJ9qusWrwncJFJ4Kkdfcdq7YTdr3OCUHzWPS/G2jXmj+Bh4QjlUXUkUe5QeijB5rZVLm2iR45cwJE5gZyzIcHnirexxzhre5ZeORU8xwA394HrXomYlrEVLOx3ZB+XHSk9hrcDC86lInJUSfdxyags2vBnh6/1jWf7MigJkkQ+UoPzMcZxSbsNK7NjwpqkcEzaKnxRvfDKs5Wa3so3VXPOSxXnPHXNctaR0Qgew/Cr4cv4jvYfDMPj++8UMWEu+TUXaNY8rksGY+vA9q8ytI6oQue4eEfE/h34aeHJrdNLht18wxRTyWe5pHyQAm7p+Brya82dUYGf4y+NXxF1W5g8MNZGWzfHFuzYKn0ZRn8Ca573WptFcqO3+H1ro+p2Yg1HQ7yUKPm8uVnCH371zT3Gd/p/hTSLp1XwzqLCYJ8sBJjb8zXFP4hqVjP8SeAm0aFrrxhrE0Uj/6qLzhvx9Oh/Optc6YTueS/Eu60nTIvOsmWRBnIW6/eOfcKcV24dQSKOS8AWl54w1eTULqNo7W23SOG5IAGefyrWtKKjYa3OxfUkttckuY5cRiEooA4AxiuOMEbnATXf2nx1b6XE/yo++Qjvk1s4WVxp6np2g6izXiQKN29gPyNc8zupL3D27wlo8lxFHE5O3aAFxXHXlbQPdT1PSND8PWdpZLPfhU+vQVNL3jireRNrXxK8AeALFbi8nV5BnAXtWzp3MYwlLc808Xft06dpscsWiQA7SQpZRmtoYVyK9keT+Lf2/vFl7FJb2+r7ccBNuCPrW6wfkawpRuc7ov7cfjDzRa3d9M5YnGH6UpYRWOmFKJ6V8Of2prvxJJ9g1KchiM7mbFcVTDSWxsoxR6Cvjw6g6gTbgP7x6iub2ckxOMTVtfFCW0aNYsHOeUbjFaKGhk4heeJI50eSeTyiw+6p4FKUeVFRgYmp+LvsqYt5MlSMN2oprmNOQ5bxN8bm0yJo5fm6guG6V0Kg2LkR4b8Wf2g/GuuSvZadrBitlXCqjYNdlDDj5YnkOo+KtdEhuP7QkDE/MzPkmvSpUOWOpEnCJd0HxbdOA1xczSHd/E+amVKKJ9xnrXw61TxBqKpFFNcGLoyS5YY9vSuGooRZp7iiesSfCCfxBoYvtJuri3mwNwDEgH1rlm4GEnAytTm+J/gTSm07UpG1DT1PAlUnb+JzVxatYanoeXSawNK8VxaxaSCKKW5/eIT09ql0rxY1I918MX9v4i8OLpd6okV1PlMW4we1eZKLjIUlY8n+J2jz3Wl6h4cdyr27l1Ze6V6mHnpY5p7Hk3gDxfr/wAPb9tF1uCSe3e4zGW6GMnqDXZKHuGKPqbwvqsOrfDyG+sztg81WCt1HBGP1ryqi98DsvD2qLd6dHHHJiSPgmpMZbnSx+DdL1nTzP5EXmYzuPamnY55S5TjdV8a/Dr4R3b3HiHWbgQyoVmsxLtVwO+Oa3jDmMJLmMnRviImuTPP4B8PWtlpTqZ49UimDcYyVOf4q7aVF2LgnGnY8S/aK/bQ8PR6mnhO+0q7mNvJiO7huHy79MkDFenRwnMtUZz1PIPiN8ePFOtx2114a1SV/KkQOjfeKnoCO/GK640IxVrHI5yTKnhP9on4ufC3x/bXfh67vjK8we50t23RPH/dJ53L325FEqUEhc87H1J4SsLz4+fDrUPj1+zBqkljr9hEf+E2+H7OPs1/EBl5Ejb5QwGTwM1yw92REJTb1PDvhn8KPg98VvG97HaQDw94lnMv2bTLl8Wss4zuMOf9W+QeO9ejTq30N5xj7O/U+cvjtqPjjTPGN34c8Q6Vdae9lM8UkbREMxVgvL9MGu2nueXNTPP12MMRptUnJBbJJroexCv1LqwobbeWJIP8VepyoXKLB8x3L2olFJaDsXfB9raXeum2vpxGrQsI29GwTWAzT+HsmqaP8Q7S6huUS5guWWMyNhTwcAjvmkzSkveLv2bw5qnjCXVLnQ7mZhLvu4BLja5JyQvoea4sRyo7kl0Pe/hpoD6PoFzH4Asbo6nqrIYhHFukiTPCKegHqe3vXj15djenoej/AAq8CX1t4jW7+LOsT6ibBPMGlIwNvbMO5kPDH2ArzqqudMdj1G9+I/gHwTpEuqal8PYLe3nwkccZBaZ+3y84HvxWairFFzwd8VtG8UokGj6GNPMPE0FnIFdRnI7fMP1rkqtRYHoFk0F9ANRgFu+fl23IaCT/AL7A5rhnLUza964mq/CCx8TabLLqmmXMyS8fZhKJCD6qxOfxqeZlKTTPMvFH7OHwqtLffq9jrFokWfkllUAn8DXTGXKtDqjM5pfDdqtlLa+FNJ8jTUUo0nO6btyazd5S1N4pHJePryz8O6S8qL8+zYIh139ufSuunG7sE6nK7I800LVp9Pnk1u7VWlnGAxOQuO1dUqUeQ2p2lue1fBOP+29RtVmUZYbssK8qu3CR309IaH0xpdvaaPD581xGqW6gysT2FclWPtHdmErSlZmF4r+IGoeNpzpHhN5BDvwZUB5NXRgluCjTRg+J/hDq+raWbvU9VyUX7vOc10NxTKvBHgHxP+HmrWZmgtrWWZM/eTj613UaqRDb6I8X1rRdRspirWbIQ3PJ4/OvRhySjdmb57lS2up4LkM4Ix0PeqcabGp1Edf4a8WrYus6yEOMd65504voWpye5674U+NCrBEbqcuyjjBrgnh4tmsWeoeFviTb6nArtByRnIPNcNWPs3odNOKludBPd/u1uI0Y7lzkngfWsZWkhPlUtDiPHPjS7sEaHzeGHIXtW2GpxuF5W0PG/HHjWc74zK5B55NetClEibnbU8x1fWkuGynDZ+YE8n6V10qcUc8pNBpHhy/8QSb5m2KDwW9Kc7oxnab1PT/ht4Q+HlgyXHiTU4VUfeUsBzXJOcuhrHlS3PdvAGufCGFkg0bV4HXbzFkbga8+rTqTlcdT2aV7npej+L/CkFt5um3ZQZwwLjAP0rllQmzlSUnuT3+tWGqabPa6raRXFm4wzrikpVIdDeVOcVofO/xn+GehQ3b3nh1QsUj70Vc/jXdSqKcNS6MW9zX+BmvC5t10i9lGUyqb/wCE9q86vFJ3RpOKZY+L/hW5j8nW7KXD4KyxleJPWnh6jTRy1Iqx5HrfgaDxLcNaTb1WZP3Mmf8AVH04r1o1OeJzo9O/Z5stbttG1H4a+Id7yxgNp8+M71HU47np0rzayXOJux6r8PdCvBbThgZAGxgDcy9hwPfr6Vzyk0YVJNHpnw90vQZ5Tp+r3zR3LniFvuMPr6+1QqjZx1WyX4j/ALHfwy+MEIs9aVomByrIvzfQMB0rrp15R6HHPEyh0PP/AB1+xf4+0nw3d+AvhqYobQWxNsFj2Hfjhi3c16NLEdwjipSR8/3n/BMH4veMZQfHcljpy2r7nu5LoZYd8YG4+vIr0aWPcEaKo5Gt4b/Yg+B/geb7Lf8Aim7128Q5aG1ikjXPplwM46VLxlSUrolvUZqP7K3w98PXU2v6XofiCX7SPKjMMyTx27E5+b5gf07VarzloUo33D4M/D/xb+zl4si+Jfwt1qLVEhu831jIDDKVYgFWiPD5GRSk2gcEjyr/AIKMfDjUPD/xLtfjf8JfKstB8WTJdwqZvK+wagCcxEjhCTg9K68OotmR53+1Nb65408H6F8ZoIpYr24tksPFukSKGH2hFIW4TqHRyAPXJB7V6kJK5nNangtvJ4dmVpL/AE+WIltpmjGNp9MGt27nLVTSKNyjmPBHy+1elzsyGQzCFSioce/WhzbASSN96zQyENvBGDgg9qgDVg13TruRBrFlIZom4uIDhlbs2fbms6rtEqLsz1b4U/D24+IWriWw1G3nEjJHHK0JDgDqWI9P1ryMTV0O6h7z0Pqey1zwx8Ivh3eeGPBNjHearFEGea5YI07jqQf4I1rzJT5jvlHlI/2frSHU/B+oeN/F15OmpSzuILXA2EjoFDdR71zVC4bFs+CtW8f6tNf30wtoghffvXZH6DjvWLnZWKPQfhH8Io9HuV1BpLkEoCiyQjbJ75rzq09QPXNL0iHUnWx1nTTARk8A7SPbNcr1dyHuZ3iS48b6BCYfAHgW0u0l4aW4uDu47jB4oFY4uy+H3xO8bXM83i+bTLSyVPMuGiy7IMn5ee9VGd2aRkee/Gv4p6P4e08eEPBsSxop8sSkfeI6sa7IQT1OiE9T5/8Ainr0V4ITLqcpSNcukZ4Y/wBa7aUNSastTg5vF1pPq9to9uf9YwZEB5I/vf8A1q7XH3TpoSufVPwGtHQW88aElYugHOOP8a8PER949WHwHoHiDV/EPiPUF0HTlKxGTExB7e9Y8iZyyjJy0PR/CcOi+G9Pis4ljV40/elQD81Zv3UTySGeLPEWhQRGS+uFUMOEL4yO5ohGVR3D2cjy/wAc/Ev4cabpUs2o31pDArNtYv8AMSfUV6FKhJrU1i1Banz548+KnwiuZZBDdQuucFlIGa9CFOSjYHUg2ec32t+ENamMej3i57IG5qvZyE5wKlykmnuZUbcD0xWjjoQrXNLw14ke3vVEr5AIGDXPKGpvA+kP2e4JtedJUj3gsAMDoK8nGw5UdUXZH05onw7kvbFLf+zfOR0wxK8LXlc72OCdflqHlHxt+BmpaXFJc2cDlRk7QOAK7MNLU6qeIjJnyp8VrO+0ov50TJjgg17NKVzWpJSicDosAudQaa6bEaHI3+ldtM4Zkeu+LvEV6ZNO8JWUgVBtafooq5Rc2c0nynE6pdeJWkEceuXU0gYh1iJwpq1hbnFPE8r1M2z+IHjfwzf+Zp2vukydQ0hyK2WEjbU56mJk1c6Xw1+1l8UNCnjh1TUJWRpdxbzOGFZSwkSqGNjFn1b+zp+1zp/xAtx4Xv7lkmlGMHoa8vFYVQWx79LF06ysjovE3i17DWjotzAXTflCf7przY+7odDjbYzNIkGjeKWFsSizZkj5wM9cZrkxGxnI9LSaH4g+FZYDMRcRRlZNvO044IrOloc1XY8a1W81rwZ4lGn6nAHtJU/dyquSWr0KclynKj0v4XeOdmoQjVLVFVCDBfQYEkfb8R7VzVHeQpbHuehaMk0o8ReFNUS3nfJJB/dykjkkdie9ctTQ5qp0vhvUptP1RLXxH4VMIeTiSNdyFvUEdKiJx1dj0LTfiNbabc/YNR0xRGoHlvsPA9c10QPNqmvret63f6W1x4O26gm3cYFkBZfwFbLmvoTT2PGvHfxe1jSLryNf8OwWkvPySow80egY9D7V0QUrnXDY4TXf2h9IvbKV9F0mCWa3Ui4tLqICe328Fzu6r34r0Kcbo1jBM8v8QeP9B8cWNx/wk+hXNlMW3Q614Z1RkVT2MkZOGHqK64RszZQVh3w6vfEfh3xNYxXupT+IPD1/8ltrixhW065HzIJh1AJwAaivdIxlc6f4zaV8OfHngrUvh5rGmYvdT3yratCGjknhUZKdgSADkenvVYar7xktXY+R9S8PzaV4Y1Dwr4DvjrNg1tK8Xm/NLYzqGKqVPOzIAB9cV68ZW2KlBHzD4qt5vE5sNQ0+JjNdAx3UEa4EcobBOO3Q11Qnc5K0dCkXcpsY8DtXqHGRW026RhtbI6ADpR1AR4jLM626sG25OATzWiigEtrK8uZ4dMZJMzuoJ8rjBNcGJk+WyKhHmdj6y8AaFp3we+E9x4nluBaXc8W20t3YjcmVPT1JAH4mvKnDmWp6WHioM6i20vWPEXgzw5pb2MKy3Un27xLqJPzrGM7YBz93kZx6VyOmonbNp7nTfDSwGvatD4bufFFv9mLMRbQQlyozjk9vpXHVHDY9i8F/Df4aeDoZtL1e5aZribd5blwTjkcbq86tJplcsnsdtrPimzs7OOx0TSrl/lG1rfgbQO2ea4KrbYuSZk6HqmtSXc+owWdzC0SEj7VdNJz/ALpJxTilYLF/wbdfEP4jamulafr0mmwQnddXqLGqRL3OCuPzp+7YLIz/AIxfFu81/Tj8NvhLPLPaWUvlX+tNBte5m7lSMDaBnPbmlSgnImMHc+ZPih4h8H+H9Rl0e48QDUrtwRNJZRbgh6FiTxivao04tHTBJHh3xW8daTOqLp0LZjyWnKkIMD7vXqa7Y04x2Rz1pq5wvw0vl1nxtBf3WA7SqcE8jnpSqyahoa4eo+Y+9PghEI9txE2391tI/CvAxM5X3PepSbgdNr+snwjbPqKS4ldic4GTUQ9pOOhNmndGLqHxXl8OaNNq97P8/llowx4zjvVU6FSUrMbrQh8R8p/GX9sTX7y9e1stRLuZHUxhu34V7NHB6aI8/F5jCDtE8jtPEnj7xpM9teTXUkU6krEjkkHtzXdTwvLuebHF1Kk9yzrPh7XPBtnCviTRkkMi7kBGXx7mulULIKtaqldMxl8W6XdX4mFq9iwOBtPBrF053IpYqberO68MeK3u4Fs5pRKAMJJ3rGcZpanq06t0dd4f8Iavq94q2sTYPIcrXHOqk7HTBzvc+wP2J/C9/Z362N9btt4wSnWvExlRzNp1rQPujwz4ZtZNNSMg7tgwAuP1rzfZu1z56viX7Tc5n4ofDyI6bNbQwFgyEjL7ua2ouUWdGHxDufH3x1/ZU1XxFYS6zDEFYSEKgU5P4V308Q49T14VuZWPnD4lfAu88C6cLnV/tRVz8sdrbsXc+nQ130cYupqoRkcZY6R4h8XzW+iwaXc6bpKSbZQLZhI2P7xIzXYsXSXUxr0L7HrXhv4YeHNC8GXE1voQdzbsY5HhbcTjrzXRDGwueVXoxT1R8qeOPA/jO28YNc2/g+aaGUEkLbOcnPXNdCxdNrc4pQbdktClr3ws8fW1p9suPCtwkTNkRtERgexo+sURLB31RvfBq58SfDDWY9Y1HTJooTKCDLGcAemcVy4irTlE9HBUZU2rn2Z4btI/ihZ2nijSpYvmtwJIxLkivBquEXoe+noXNf8AD95Db+TLFtmt0JDgegrkSjUepnOLSucJ4E/aRstB+IL+HNWvFsp428pN/wDq5Fzzn/69dCw8VT0RwVqseWx77F4X8N+PLUTJp0VyXO6S0VvmIPZD+tc03OlE54SvuU9J+Cttb6k6+G9TiaBn5s9SBSS3bP3Qw61jGvGT1HVlGMbnuXw2+Hd9pumw6jcWhikQ4EZkysn496bcJbo82tXR6Jp3hq+ks0ia3nt5XHbDK3vxTjGm9kcTr825oOWsrZdK1q1Lq3AaRP61okkctSpBoSNk0qFX0S2W1kH8cOF3/U0czT0IjLTQx/GTWHjSwFrrqW5uDwiXChlVvXJ710wnKx1xk7HhPxQ8KaXHqqwap4PjbUo4iqbpNgnQdFGOWFd1KcjqgfOnxBk8A/borXxFoOq6TFbzFJDpykiD/ZbdkEe/WvQpO50xLHw58b/BjwR4gtLew8famIblxu+1vuWQ7gQMHI4PNbVKHOjGaVz0Px58Zvhfofja0sta0+9We2uxcQmNx84Kj5h+BPHSuaGHlCdzmlaOqPNfH3wX+FF/4stfix8O/GV/DZzXkjX0dm2Hhcn/AJaIfvLjPHTv1r0IcxrBqSPnb4wW/wAM/B2qSayml30YnuXjaeOMJGzAn1GR1zXVT3OWs1qeEEE5BO0beCK9s84Io5cZVyOOCOpo6gWtC1O5s9R8qymjhMo2y+dCpA961QHY/DFvE/iX4n6b4fvgJoo5vMdRbqqNGo3E7hz2rgrW5jow0b1Dq/iN8WLrxl4kh0y6bMQnLeUX+6g4VR7HHSuOcD0Fodlr194ru/ANi+m6hd/aruD/AEa0gQglQRuDN0C4C+/XFcNZaFKfMe4/s+S6f8NfBEc2v3FvJ4imhVxMzeatsnXB3ck56/pXmVDogeifBbw7qXxF1ubxlrV6LieR9sbsv7sDPG0dq8yvuae0UT0TUfD+tRa5JBMkiw28WNqHBJx2rhqbi9sjc8I6ALaBoYFl+03DELFMm7IPViT0xWfM0hXTI/FHj7wl8O9Gf4f+E9IbU76aNl1OdMskhPVS3sc8UKethpXZ4Z8V/G94mkHQpd9qGUqlvp2E2p6MBXoUY6nU6Xu3PljxPYXet6pPa6UxWNXYTzKuAinglm74Ga9mlFIwbseWfEgxXVzFo2mPmGNT5pP3pH9T7V0HDiJWOf8AhxcjTvGVsH6idQfzrGt/DZrg5+/qfoh+z1GdRsluAMhkxz9K+fxO59LStyEvx/stTS3ht7K1mIU5LoeKrDPl3KjY+ZP2kPit4gnI8IaFK7yFNjxIOh+gr26UYclzgxMHLY8b8OfAn4oate+ZN4UnYztlpXibIB7jNddPEQpxPMWAlWndnvnwl+BfiXw/GkFt4RnWRVAeSSJjketKWPjFG7wPsUO+Kv7MXxt+Id+q+E/Ct5cIYfLG6Aqqn61n/aaSOedNvQ5rQv8Agl7+0obAya3osEG9vkDS5OP6VhLM43NMPgHUdz0n4Wf8EuPiLDrdrf8AinxhDYW8ci+Zb2sPmO/sc1jVzFSjZHofV40T6w+F/wCwzaWsi3lzC8iIQE3YHHrivKnWlKVyJYiMNEe//Dj4F6L4Pu0ntbXYAAPxrkqu+hy1a/uvU9l0/SrW2gQLAeE4OK0hBcp83XrydQyvEelRS27sYSwx0IrGa5UdGGxEkzl7n4f6RfJ59zbZBHzgAZ/Csk3JnqxxkqepzHi/4K3ut6bIPD9lZJKGzBHc2it+JyKpSnA9DD41PU8m8WeGfEvwvme78W+BrG7t+d9xFpYZf0FXCpJno/WKcjCtv2kvgvbA2Gr+DdIwPlZTBtH0wRnNdUakzOWHjWd0JN8Wf2UdWfF54PSIhdqm02qn48Vp7WaD+zbq6KHn/sla0yS23g2/uJ1b5gwEqEewIo9tNkukqWjR3Xh/wf8ABj4n+HpfBV38GFWxfhPtGmop9iGxxXPPGS2OepVVNXLHhn9jL4VeCLOWfwlazWyNnfGhBKn056D6VyTrtsyp493OG+L3wztNKEN9okUmFJW4Vh1HcmtcNPmketTrKtE/Or9o/wAN3ejfEvWGji2skufk4x3Br6LD01LRni4pOEz0D9l/9rm58K20ek+M3ae3UqPtqsRJAOnPqaxxeD5k7GcZn2L4G/ab+GUr2z6v4nglguQPIfUdLB/N17V4MsFKnJs0qXqRPbPDPxc8EXNiv9h32k3ER5H2K8IBH+6elL2LPNrUWdxo3jrSJdktnZxlG6N55YfpWsI8pxui7HSLrOlajZmFbSK4hYZmRPmKn15qznnRdjBu/Ckd2jJaakywk5CTDJX6VHUUYuKOB+JngDxd/Yd5b2YRnEZe3kTuRyOK6YbHVHY8c8IfESz+LED/AA6+JEq2WuWjslndyHBYrxtbPQn1rtpbnZA8S/aM8N+NNLvr1WsnudqfZdR0uVc5Q9JIn9fcV6dJ21OmJ47q3wcvfDj23iG7TGisoEMbxl2jkP3sHrkV1xrJuxlPcl/aP8Vtq3hHRPG8dlM9za25hWdZMOCOFZh14re0XHY5KvwnGx/Fr7f4L0TUtUnmisNel+xaneWblJLe6X5BIcdtuGK+5qoRFSlaJwPxR8eeKvCdnqvw/wDFZTWbaaeKaG+lAJcFQpZX9SCMiuiKSRxYibuecNFJ3XjFe1ZGA6PJQgLnHQUWVgI7jG9buS3+XPIFZSbM5N3PTf2YoJbvV9b1G6uh5WmaPJIJmPI38bc1y1HoejhrF3wt8Krjx14s0uDQrVzJcXwDHdhY15+bPoK4qjdjrPcPiloniHwt4psPh5pskc9klmouL6CQExlf4/xz+lcso8w47mn8FE+HPiv4gXNivjG7u7trXyJP9GIQ9sc1w4m0InRGR9s/Bnwv4H8EeH7PR47kSPZxFnhC4Jc88187Wk5TKa5iW8uGutYkuLltsjy7oolPO2sTGUTs7XRW0vw9c3bTYnvItkBI+aMEfNz9Kh7mak1KxwGv+FoorB9E8PSW1lFKc3F3Mdrz56lSfXr+NJbndTdzxb4qeD/CukySWc2rvPKwxNcWw3SSew9u1dlFu503PAvi9dLpmgy+HtE0aKytZA28Ly8o77z1Br1qTZMopxPnHWIIW1VrkBmKfLk9SPeu+JwVI3MjQ9LdPFz6gqlUSVSP0qqsbwIo+7UP0T/Zds2HhW0vQ+4SRcj14r5TGpwkfRUL8h6r4h+HviD4haTJoWhWMaS3MRWKab+H3rlo4jlNfbqjuee/Cz/gm9YfDjx0fiV8Q9Wg1V4DvFtPyuf611rHNHFLEKpM9E8V/Fj4OeHJgt74Ia9MJ2iK1s2VVx2yorKeInN3NoQuYkn7d/w50MGz0f4XWcbLxvvQAQPo2CauM20bqENmS6T+1x448fXKWPw7+Hmo3c0h2rFp2k4TP+9/Wk27nSqWE9nqereAvhB+0b8QI0uvGtpB4ctScCOZ98x/AdKk8yriMPSb5XY9j8K/BXSPC8cbXEbXs8f3prkbQfeouzw8TjZSukzo10q1sxutrcBQPugdKTbOOnWk9zMaUya0ApIG4fL2qY6s2qptHZWty0cWwc/KK6Xsea4e8U9Vb/ljP9wjJrCZvTVmULWGOaQKW+XPy1z9TeTsXHt5op/MzxjGa2jqZSnN7E1xFYXlv9lurdJI8fMkkYZD9c10RSsZrF1aUrNnnXxH/ZF+APxRhP8AbngG0jlPBubVfKYkd/U/lTTR6mGzPlWrPJtd/wCCWXwcuphPpmqaraoWxtS4cg/pUt6noLidUlyJG14P/YK+HHw3ddQt7/Vp2T7im6OCfoRRcUs7dXVI762s7TQrT7HYwyqi8bZ2GeOK4J/EYSre11KE3iOeW5MU1ttA5OBUk8uhyHjvRra7t5GeDKzZyDV03aZ6mCbSPzj/AGz/AAS+kfE67kEPEtopB9fevqcHUj1M8Yrq588+DrjS7O9vodTG13jOzJ4yOa7ajU9jzoz5TtvAHx28U+GbFYrWC3ubOKTbcR3LArtPb29q5JwTOmE+fQ+gPhhfaD8TILfU/hr4lXRtcTrpl5MVSX6f7NcNaCRTge6eGviJ8XPhrEupa74RuWjgXF5HaP5gK/3lTqRXDLYl0422PavhV8cPDXjWFdV8IaoYpn4ltJV2yKMd1PvXNNtHBWo8z0O+Txq91G0sQUkHDK/X3rNN3OZ0GmTJqP8AaiO4Jw6YCluFNdNNtB7Jo8o8c/CH4beNtbttYubQWOstOVj1G1OwmRT8qOOnPrXWnJrQFV5ZWPN/2p9B1/wVoC+Ldbk2tZxCG5DRZDP259PevSwspRaubxrI+Z/F/wAXPE3xC05bfSLixtopowUSAxkIR/F14r1HBNXRpKSPHtd17x9ofiKe3uNIivrWaIj7HeRlUZv7yn+IH29a66StE55tPQ0DoPga88GSWFx4buNIS4uVu5LCQ70Wbb8xhPYnAyD2NbQMJaI8c1HXdF/tK88KeI7X7VYTO3kSXCFXsLgdDu7g8cVrLY5KmqOU2YQzIWPHZq9izMhmWRVkTqe1D0QDPLkknDFhwTnPbisJGcldno/wGjfWNM8Q+E4mjSS+04bXJxkhuRXLUaSPQw7SPRvAenap8O/Dd7bXszRSkme2tw207AME49OetcVRpo7Lo5LxhLrw8nxhpmpyKt2MC5MxxEG4AzWcWluJpvY9r/Zf0/xrd6/ZWw0y0a2nC+dql5EVeT/dI+Y/hXmY6S5NC4trc/Q/4dfDm1vtGik1R5hK1solmiUkOR355/OvmZNuRnUxHI7HbeH/AIPeFbeb+0kRpHVcjzGwPyqLo5pYp9ixrnhyC7P7+RnUD93gdqlptjhNydzgfiLBodugg/s+6u53GPkh+77ZoSdz0aN2eO/FCbSdHsWx4Yht9wOW1Jwqg46+tddJO6PRSdj5A+NniKS+S5XSi88zkrLctGVjiHoueor1KSegmnY8RGl3c92bf/lo5O5R7DOf0r0YaHPJJshvrKOyv7bTQMuyiSb8+BWs2uRmcV75+h37JWluvwy025uPuiMYH4V8pmb10Paw97H0B4Z1w6Mv2uSMOF4UdxXiwu3qaTo+0Ot0nxBY67II57cSofvI6ZH61tZHmypezma8nwu+H3ilQusaXFMB0hRNox6fWrRnVxjpOxb0X9ln4DW9yL9PhbprydfMlhDHNdVN6HFPM6kWd9ovhLw54ehEWg6LZ2iKMf6PaLHj8qctzzq2MxFR32Lc0qqOHz9epqbpHK4163W5VudRtrZhdSTbQgzmoujuw2HnP3WjD1Dxv4dnEiW96rSA5YKM9aHsdU8K6ckZOgaraaxqxa3clUfr2qYbmlWGjO708/IqHgEda6XseXOy0GarAWQsOi85rCabKpp3OfudcXR7gybypl6YGeawaaZ2U6fPucd8RP2iLX4aTxz+LrKRNNkfC3aKTz71rDXY7KWC5zo/A3xg8GeMbYahoOrxTI6ZUhxnH0rSSkuhjjMrnzKyOxs9StbmQFzu479qz5rbnkVcJUpMtCbBYtN27dK0jK6MVTd9UVL2ePbgjJ9apNHoUmorY53WrSF5Wfb1FcM/jOynzHL6xp+9A3R1OQak76aSW5zHiJpZYHE3J2mqb1N4Ox8R/t0+GI08U2epyAIssLKXr2MJVbaNnDnjqfGfivQI7HUpGQjymfLOO3Ne1CV3Y5amHUUR+G9OMc8iS3TeVIvQdxWs4q2hFKKjI734WJqdjfGCzMssKMGDxdYueue1efWidXLc+ufhh8ePEbWNtoPiaT+04ETEc7viVB6H1HtXmVokygztL9Le5aHWvDLx2sskgYSxRhSMckY7VxT0I9kn8R7V4MutR1/w3FqqD7RNbpsuJj/FGBz+XX8KzW559eUISsj0zwfoUM+iRanE26OVCUcckqK6IXPKq12pHlHxhuxc+G7rVPD0IeaN3WVU6loyQGH0xXTh172prCMZq7OD8E/FXwz+0L8Ltd8A63cR3ur6XaMzR3y7RMg68jqB616mq2OiNNJaM+FfEkGhaTp+t6BqvgT+xZ7O4YRfYrnKMAcjGemQK9+hyz0ZE+ZdDzLTPHXi2CSTw14W0+W4hcFprG5kDGIDpJAzdB6j1zXRNLoYOT5jn/FfiPXdYksdP1PxJNJc6feia3Tccqx42n2pQCTVjz7xTqNzqHiC5nmOJGnKuD2cda1l8JxzaaJxAgttzbgAP4a9X2sjMjAaSRBH2TnHan7RtCexXurrCtJkq+ecDrWUhQ+I9Q/Z3QeBviHoHiDXBHcWGoXarNH3ZMgMP5VxV/hOuJ638ZLM+Evi54h1jU71V09bcR6fE3OyKRQcAd+w9q4lsdNMyPCb+Frq9tvD1x4cdtPgdJRHG+4OTzuP09K58TJxR20Wj6l+APxb0XRNWMOnW1uHtY9yLPaKyxKOAF4714eJm2XKHMfRXgP9qjU9QmYarocCQo53MBtLAdyPSvMbu9Tjq0W5bHqdj8RdA8R2UaMsQCqGkkhnAK7vmXj6VzVNzP6u+xj69rFtFZG60XV7ggttzuyfyoVRpWOiGH02PMfGNz44unkbTtXuQBkbZYdpNHtGd9OLijxjx/8ACLxL4mjl1GWdVlYnzLm7umwB9CcV105SOs8U+I/gbStFtPtGueLlv5Lc4js7UDys9tzDrXp0ZttEz+E8c126stMabUvs4hyCseBxzx1+lekcL3Ocsbix1zxn9rWEqrFFjB7gCpn8LKh8R+iX7NEsH/CrtOhhcDEZzz0r5jG/Ee5hvhPVLa3kvCkcUobJ5weleVI6Ind+BdFcqkaptx94561pE4MRueoeHdItLcL5zjJbj8q0e589i+ZyOrtlW3CvA/BH3AK1gedLmG3WpWcCsJHA+vFdCs1Yy5pSfKjifHnxV8OeFrV5rvUUQqOgIrKVNyZ7WCwMpRu0fKXxk/bV17xj4qtfhh8O7kLcX94II5A3PXnFV7KyPoKOFhRjc+nPhZ8Kbbwz4Qij1mZ57ySIG5nnfnd7VMtFY8nGVm5mXYalpXgbxM1rNKBHK7N8zVjG9y6VKVY6/TPipoMz+V5q8dMMK2962xz4jKnH3i9L8SPD80TQtOgJ9XFRd9jKGFmZEd9o2t6gjQXCOoP3Q4pNSmVUp1KSuR/FX4baJ8QfAd94Y1C2i2Xdu0dv8gJWQjhs9qqlDlmdmBrTU9T80vB3xY8Zfs/fFHU/Bl3qEynTbpogJJTgqGPOK9GUOaJ9SlGtDU+yvgp+1Jp/i62jQX+6Vl+be/U1w1qVzxsVgFUke46H48h1C0UvcfNj5gKwT5dDxKuEdOdkXJdaglG4McmhzMeSSexDJexSxEnrWMm2zVTaRk6mkMiFivHrUlxm2zhfFUbqrxqpwzDp6VL3O2mfHv8AwUJto9N8NC9nYo8cmIi/fNe1gbXVz0oLmVj42jg/t2yuPtUW5fJ5dR+te5FJGdanoZXg2xmlvxDCd21iPm6Yqqs1Tgcaoycz3H4K+F9TsNSM2nRkxOQJ02ZB6/415NauehTgowPb/BHw/nk1prv7G+2UfKoGQn0rhnVUjkqSaker6F4A1ZpLTTbe2aR5Hw7EHAB4zXNNc7OTEV7qx79ceHNJ8I+FLL4daa4gvr9EL7W+byycOfpjNONNnj1FzNs7Gx1XS9J0i40+xQC1sLb7NDjqzAYJ/Pn8a6YROSUNTxDRZ1ltvFOiu6mO3uTJHKeWRZGfP866IWTN6cdD5b+HOlW3ws1/x7Pe30sTXVrcQRShuUduQB/smvTpHTGLR4L+1LYxSeH9O+IaB7gzxmaVYJP9Y0fVWH0FenR3QqlVqNjyef4reCtdnPhywsm0meWASW2rR8mNsYOPVc9a9BfCee6snI4zQNN1yy8dDS9WhaeaeYRrdbf9eWztcCqhuOexz3jZw/im/hWFVaK9ZSVHUgYJracbo5h7jFuy7yGJ+6RXrexsrgN89YyvlpklcEVLjFIT2I7C2fUruOzjiJZ2yTjhQOuT2rGSYQTbPS/hjDL4x8e6HoyWwi0jR75Gvr1GHIzkqD657DmuOtGTjodkYyR1v7RfjS7+Jeralrel2jwG8v5LPTA4+VooODj/AIEvWuLkklqbRdjQ+GVvqt3pkWqW06W0t8I4pFncKgKjnBPHNZzgmtTroNM90+ElhP4d1v7LqVvApkUDJnDcduleNiadOL1Z3U4p7nu/hTUxe3Aa30tPLI3NItt94dAMjnmvIqRTfulunC5Vm8S3Npd3ETabqKRksZBHASFOflGfYYrlnCTYexTKGgav4jDO8t7ebWYmN5JSsZHoQaI04tamyhCK1Ga/8Q/iFDGYG8QW8MKjjN4eF7cdelaKkrku19DyH4jeN/EmqTxT3Or6hfqg/dI85W16+vG76V6NGjHqXsjzvW7eXxDa3U02t29lYW2JL66lISNe+0e9ehTpQSuY1KkOW1zxb4heMtK1i+NloiOtqkgEJkb5pSDy2OoH1ra6OZJy1RnafcyW3imEwdMjYBRNPlY4fHY+/v2Stae7+HlpbuxDKWUjOea+YxqfMe9hovlPf/CkTSSJhjya8ucWjZabno/hy8/s4RtKmBjn5qcNNzgxG51th4kEaCUnAHQ5zWl03oebKg57lgeN7yKYSNMqxjuTW8DGWE7I4z4nfGy10Oylla/Hyg87wK0jKPNY6sLlWvNJaHxL+1T+16t1DNpum3LO5XbkMevtXdTp8yufRQp4enFJHBfsVX5vP2gdJ8eeOUdrS1dpR5n3Q2OKqcY2IqqUl7qPvzVf28/hTocbWOp6lCJNv3Q/Tj2FYLDVaktEeTPA1Jyu0fJP7Sn7Zk/iXxOsHgrUlWMMSZIpM7Rk10xwduh6OGo06OkjmtC/a112xZRdas7Mg6mQ/NVywqSuzunGhUjoa/8Aw2rqE0/2W2vCzvjkOeKhYaLMY4fDrcqWP7e938MPEQvdX8RRoituMLS5Zh6betaRwU2tEOph8JNWZ6B4Z/4K0P45vIbHQdOaUSShFOwj6nHXiuOph6tOV2jneCpQfNE5X9ov4Ea74+1W8+K+n2/k3N8qzSxYxjjNb0pw5bNm8KllaJ5T8Ovij4h+HPiH+zdUMkUscmAxOAwpSpc+xvFqT1PrL4SftQ3F5arFf3CgAgEEnJ4rzK9CrGexlVwcJ62PZNA+MWl6tIqNdqhwP4q5ZKSdmeXWwOuiOpt/E8EpUpMGRh1DVnzI4Xh+V6klxrMd1CIxIAQeh70yXSj0Od1y4jmlMZPIBJpWbehrCLiz5Y/bm0rTvGMulWVzayS2e/NxsBr0qM/ZxuepQg3K/Q+cviH8P/DPw08IX2oabHua6h/0eE8kDtXdTxMpK6Nayhsc58F/h3fa1HFMbXKsuXwOjHmoxOKtDUwjSs7s+rPhV8Kp9A0eO5tbdWeY/OrAZNePVxUZaJlzlCMbHu/w7+H4sLaKRbdJJOoJXqfSohKTPGxVVR6npOk2+ieCCNX1d4mvgpYJjIhB/hPbNddO3U8iTnKd0cb4g8aS67qF34h0YN/aNwgtLGVj8sMeeTz7VsnG5XK2tTe8QePtP8JaZpmiSoZGmYrJJ13MRjn8ea6IJMylTZ5Fd68/wt1We211mlXxFqcsLTkHCxqDgfn3reNKV9jSEUfMX7TXxT0Cz1E6jY2s0ml6rG0Eklry8UwOMkDkjtx61304SW50RcUjl/FOnaR4t8P6b8MZLfF5cWJudNJYAPKI2Ypz03KCv1NejSaTVzKoqbW58s/EP4e6no3ima3HhQ7rJPJmRpOI2B5BrvjJNWRwOCvdHUaT4htL/wAEW0NkwPiDw6DI08ceMwEglRn7xUf/AFq1jCSepEk2eOalevqGoTX85O+aZnZiPvMTk1uYyjJF6dpw6qYvMbdgeor2pfAQRuglYlxyDyoPLfSuV7hu7GrplhLZ6RJqCFhLNJsjYf8ALNff14z+dTLY0tymt4G8UR2fi/SvD9jcuLIXOZgg2iSVlIyfoa56mxtCd3YvfEHWdX0rURpolkLaRdTi3ilGNplkYt9a5Kmxsa3wt07xF4q04WarJJp+nXBlmO8hQRyefX2rlqfAdOGPqn4bnRtWWy8QaaPO82ILv3fdK8V4WN3O6Mz07w/4nvtL1ObSbS8O1XH7llxtGAev415Se5te7ubMviTYZjqEF06DG1rcnJbtx3FYy3N4GVF8RvtJlutY0e9cRApDCF2qB6/WpjsU4tnEeLbzx1f6P9k8O6LZWkQffLfXK/OBnqSa3juLkPLfFVzoXhiRrrXNVfxLqRBM1tbExwRe0jDqPYV6NMKluU8K+JPjvxN4pvTc67dwR2ts7fZNOhGIYAfRf4iOvNehSjc86scNp90j6lHIWchgcM3p/Qe1XKKiKnUS0NoNcWesW9ykZaJejAVhOpaJ1Rp/aPtb9iTxX9p0KfSlfDxsHUH3/wD1V4eLjzK57eH+E+pPC+ttbWyySyZY8rgV5Dd5NFyV2dRpnioybEmbj1zT5TKVLmLWpfEO202MRJcrk8kk8Cp5JdC6eGT6HF6/+054USGa20/VpPOgyJD/AAg1tGMzT6pE+d/jr8c77W4JRHqjkNnZGjCvTo4dON2aKHJGx5J4G+DniX4s+Jzd6jZMsAYbXfpiuuLhTVjCb1PetE+E9r4S02WytLY7fK2llHf1FYzlFspVVFHyz+0P4W8Z6LrM+i3LXiwScxyoTn6Zr0cNKLQnW0PIYvCuuW96Z7O/voXRQclyQ31FdS5Dhq1pJnSWOsXk8Qt9TvQHVQAx4NJwhLY2pVm0bmi3VrDEbizvVFyMhX3ZzS9nGO5085AnwrbWrltVuoWnmmkyjyruINFSqqa0CLUme6fsf/s53WofEqwv54D5VrJvlRY+Me9eNisRzbE1cRCC5Wz9BNW8H2tz4bazkgBzDtAI/KvNjWtI86WIUJ6Pc+S/2hfgXpF5cTTWlltkRiySIMHNd1Grc76NfmR4XofjrXPAmrnRb+5w8TYiaTowrecXU1PRjVjKNj1rwB8dJJJI1uJBhTgtv61x1MLzClyM9x8DfGm2ntI4pL0Yz0Lc1wvDKLOaeHi9T0fQPGI1VfMNyWK+tYuNtDlqYeKVzYu3+2WyzRNlicNmklynA/iPEPjfazvqp0oQq/B27h29q0Unax7WCjztRPDfj34Is7rTLW1KYmliVY09ea66L5Yl4ymovQ6X4K+B7Hw3pitdtHGERC5P0rmxFRS0OSlzSep7ToWsaa6pPbojoifIEPX3rym/eM68TvtL+IVpoOnqI0AlmjIXdzt967aZ5GIoczuZmpaxceIbWV5tSysjZfPWTH8q6onHKk4lJ500a0TygQFOVyK1jFuVybIxNWm13WdX0+7mZ2tftHEg52ketd9GDDlucN8bfGl5beM9Ht7y+T7Kk8wuRL8wSR9wT6dRXbHQl2vY+f0+EOtazo17H43R0ttI1NrhLiJsK/zZ2n2/xrrjYR5/8WPGWq6b46j8f2kIRrCSGPSrJeN21lx+eT+ddkIXMpfCc5+2/wCDUsfGTfFfw3cNa3F8sB1jTvNOY5WiU7sdMHPX1B9K7KcXzHJN2PB/D/i/VtJ8Qw3v2lnBAEwJ4cdwfwNdpnzlPxHHb2+qSQ2qlI9xeFT/AHTz/Wgic01Y1rfVo3Q2moWW8rIf3qccdq9Z1E1YyCOz0XYQZ5yM8xle31rFjTSdyzrfiyLUNDg8K6bpCQQwy71kjPzP7E+lJq5pKcXsjM0ieGy1izlT5c3cZcYwFAcZOawqQdiKd+e7PT/j81u3jeWa+0uKT7VKZIvIYglGwYyfzP5GuKqrI7VLmPQtG1HwT4R8A23w7t7IWTXSC51eZDuc7u2a4qkvdsbU7rY7D9lzWrC91e68K6VqYmtoTutdoxgH1rxsbF2ud0YySufS+reBF0zx1Yan5TxJqFsrPMy5HA6D3rxedJs2ixPFVjraav8A2ZpmpzxW7Rbo3wB83vWEq0UdcGrGH4p03xdoumiO61tWHq8gG6nCSaNoyTPI/G3iG+vFlju0JMCnzj57Mrr6FehFdELNnRGi5Lc818S2Us8G0Xrtazx77dVO2Mj0wOp+tehTklYxrU3Y8Q+IFmyasGuSTGsmYoFGFB/rXoUqkUzypwcnYwb60OnXMWrMSAw+dR0Wt60ly6HNKEqdQ9D8BW9n4i0vYNrsVyp9OK8yo9D3KMFUoeZ71+xvqq6R46+w3MpXfbhSueMgjn+dcVd3pndS9xWZ9azyXGnhQJgVPIxnivDimqjZrFc70I7jxbPZIsizHgc5PFdcKfOdEYJbnnfxL+M7QQNCtzscNgFDXZTwy6mt1bQ8V8Q/FNmZ3WViWJ3pnAb8q64YaNyXUSKPhm7GvazH9pVJQ+CQ5zgZ7VU7QVkc8qyZ9M/DRdPsLOOxsrfaXUA7V6V5lVzvozCTueyeCPhsdeQQXcWY8ZJI61yOdS+5xVasae7Od+Ln7EzfEC3knsYgZSDtU9q6sPipU3ZnKsfSbPlH4q/sRfGvwNPJcweFLm4tkJIeKLdkV6irtmqqxqvRHimp/DfWXungvbMROGIKyR4YEdRg1vSqOUrXO6nSXKW/C/wd8QXeoxWmnQeZJI42KkOd30qq9blQVE4H2f8As4/8E3ta8SaTba18StZaxhc7/sScSMOvIA+WvIxGKclZHLPEqmtj63+GvwO8AfDLTV0fwtoaKqR7XmZcu7epNcEpykeFWxVWc9Deu/DcRJWRFKbegrFRbdyeaTabZ5L8Z/hJbX2nvPYRgMST0ropylFHq4PEK6TZ8F/tI/C26hupSsJjubYsYmUfeHevXw1VSVj0JTne8WeQeDPFt/Fe/wBmXbOk8bY2nqa71GKRcas72Z7r8MdZ1q7EUp81Vx3HpXm1oxuzvT9w+h/gvrN1f5F0XJY8ZryZpcxz1HdHtFm6vp2Cq7gpzioqNRR5sl7x4b4u+IvhW6169tL+aMT27FAWPINRThJu56uHl7OzPBfiJ8VdN8bfEi10vw5Mk9tpihLiccgMeq/Wu1J8uhcqiqu7Os1fU7g6fBbWrMPMI37D1HpXmzUud3NPcUdDsfAK6gsScuMR4RQelckotM46zVj0TS/Dmq6yqlmfbtAb1X1rpo1EzhlKC3NPW/BNzpMZns76d4QAqMg4U45zXZCVzgq8stUYE9/riwtazyCYoCY8/wAQxXXS1aOeyOei8XeKWuXSOdYooWO+2JxzivSpJIascJrvhvTPFOt2+k6w88v+nlrqViSD3Bz7VvJWVzKUL7F39pD+ydL+Hen+DdJulis9QvvM1S6Vvm8lASwz77a6aD52ZtWPi/8AaC8fQ6Pr0mtxbJ7cDy9AtP4S4Aw5PtivYp09DBu90V/2nfEcmr6DYXFxfmaa40K1aUycHeuTz69cfhXRGHKYTg+W54LB5W/K/wB3cd3rWrOSV4k2qXUmoTxyOqjEfPHpQZ8xf/erK2Uwh5Ar0BjZ5GQgqn3+Cc/0oAYpMSkPkDP8JxQA6zWK81CC2DMfnzgrnPtSkk0VDc9Ls/Etz8RfGdhpt9p8Uk8KxWqGMY8zZwgJ7da4a0TrpnW+A9GNx8Zb/RvHERULIbaaKJ94QchRkenP5159SNzogj6Z+FHw8+C+l38Wj6Ref2fqELBjMeFfnpXmYyPuHor4T6v17wrFrHhXS7lLmO5NgUy8XIZP6V8xVvzMm9mcz4p8P6b/AMJMlldR/u3gzECPvZwf0rkmdEJ6WOT8cfDy71i0mE8OFQEx4GdvFEJW0NoTu7Hhus+BrqJpgIcf3gy/e+tdUJnoU56HD2Phh7myu/Dc0AwsxltmJ5V+cge3tXVGpYiXvHmvjv4epc5nmtAGVzjjOfeuqnV6nNKk73OZufh8L7TJLea2BMi7VyK6Pb8yOWrhqkncyfhXb3/hDxa2hXx2qxPlZPDYFTJ80TrwilGSTPafAMlx4Y+INlqcBwskqKeccZrmqxtTPRPtm+Rr3R47mI58yFWUge3SvEkuWZrTaizgPFT3yWbIrFWQce9dlE25z55+It3r8moyeYr7S2Rge9epQlFLUxqTl0OF1e6mtonvJ1OEGcHjNdsJwOSc5nVfAyzl1HVEuLuRlVgCGxwK8/ERcpaGkNY6n2F8IY9E+zi/u5MKg2klh27gd68ypCdyrNnuvhn4ieBvDun+dqGvRQxqoJMhAPT61z+xm2cFfLp1XdDb/wDa++G8U/2LQlmvZlwMwp8poVGadxUchqN3MbxF+0H8QtVspJvDum2USnOEuece5HauuPOepSyycXsfN3xt1G08ViTUNf0DRor1mO6awj2s7eprqpSlFnpU8HKI34J/ETw/8Nil5HoWmG9lcAXt0m8wkfxKOgPpRVcmXLBqe57Zpfxd8R+KyusH40pFKc/uktwAPY4avPnTmzOOVRm9Ualt8dvHmhFzH46tL4xjciFAu72zmsvYzJnw/H4rHPeJf+Cieu+EpXh1/wAIRyxxjDTxuM/ljmumlQlbU4a+SRkjmdR/4KXfDTXLZxNaXEbjjyiOp/ECtvYM4oZZGnK1zynxt8R7v4uXv9p6V4TK2nO2ctkkH8OaIS9lKx1ckKa5Ti7P9mHV/EHj631PTtJmHmDLEJxjjk1rVxXKhXgfR/w5/Z8bRdMWHULYl0BAUDrXBPEc3UUqlkdd4c8JQeG7toooCmwZz6+1czld3MJVLncR3iQWJDdGiZmOenGacU5ySOSrO2p+T3x7+MXj7U/jZ4k07TNdEVot7IsYQEngmvdoYO8LmtGvc7f4M+GJfD/h+1jmZmmvX8+aZxyxbnmsK7hTTTO2Ej3nwnpdxPBH5rCQAjDYrxcROPQqc7I9o8EfD6eWxju7YN5m35siuR+8jhr1bnpXw6s7O2nS1v5Nu4kFm/i9eO1a01ZHmV6jex1txo8I08RoV8qRiMDkH39q6qexwTnOx5h4+8Mw6Ws02xlhwdsi8lT6V1U5Wdjak246nm9h4d8S3OvxXDXdnLp4Je4uyoGeOhGa9GjM0PP/AIv+KLjwdDc+HvDUy/appXmad8Dcp4G2vTpuM1YDzl73xL4n/Z11y38TzB7qyvWeCcOWZIH4549X6e3vXZDkpGEj5ZHhLXfih43uPDH2NmtdHuYpNxyBGmQGbJHcZ4rujPU5erLnxVitvHPjKa6FvJBothBFaRSEf63yxyQOw9+a6YyuhT+E8n8RyRX2tyS6Zb+VaYzCoOcKO7HtmtDhqbFWM7wzgcMpCk9qDnNlZN6bGY4HevS5TQbKu4Db+LetHKNasZdO2wKNvFHKOUeVEvhkyNr8BUAHdyMdqmSsiIydzrPhHr1vp3xhiEgXyPti53dAc9f0rirSO2ldnptrp2u6P8d9QOmWbNbXN215LdAgqqt1ye3WuGckdqij1BviDo2t+KrXw5oem3F7Px509lGWVT7sK8zEyUlY64ybVj6//Zx8VX9t4Yfw5rk254YtoDE5II757ivnMTRfNoZyjrc6Lxo+nlLbV/M8xbZPLLoMkdsmuOVFMqMmmbfgS10vxVbHTJ5YX3LlZ0OQ2R0+tc0k4ysae1lDU4jxp8FVn1Ir9mAUtgKBwcVDqyidlDEXjqeb+IvgHLpGotdRaf8AckLgqP0raOIN41UeZ+NPhQ8+rTxxWqheGVSO57V0QrpnTCcZM5V/hVHZI0d5a7kY4ViOhrX2/IzaXK1Y8z+LXwovPDk8eqQQndH88Uqj9D+Fd1GrzoyjGKnc5S2+Nui6Zcwwa1cm3uIZFJVweSCOB+tdVSk5UrozniIxdkfoX8K/E8Hir4WaZrVswZZrVdhPfivnp05e01N6NRVB17osV/CyyQhmamqsqexvZHH698FbPXSEe0CsQcbR1qljB2icf4t/Y28SatpUs+l2AddhIUjqa6qeKuiHGHVnJJ8LfEfhfQlg09TFcQDEi4x0NdkMRTa1DlglozlfFfxW+OPgmFYNM0C8u4lXIa1hLkfgKHGlPqZttPQ4aH9pf4jeIfEBttdi1VXHH2ZoH59sY4pclKJUXUk9TufD/wC0d480kf2dovh68BOC0ht2DE9gKfLS5T2cPOVJXO30bxz+1V4tgN3ofw18QywTDb+7s35569Kwbpxeh3RxtF7o0rH9mv8AbB8U/wCkP8LtYZS2VWcFAc+7AUvbpHZDE4Jr3nY39N/YH/bF1qVUn+Ha2KZBLz367R+VV7eBFXF4CHwyudr4Z/4JrftWGOW5s9c06zY8lDOxwP0rGpWgjkjmlCMvdGan/wAE4f2rr9/LtvirpLzxtueJpGAUe/NY/WEdtTNKMaV2U5/+CWn7Rni21a11b4xaQsmDu8u3eRl9QCTW0K6aPlsbm/O/cOl+Fv8AwR2+G3gsnVPjB45vfEd2x3RxR5jiVvTaOaHiUjwZY6pOe57BH+zh4O0S3t9G0LSooYIMBUVMcds1xVK7crol4qVzufCPwo0DQ7OS5eyQSFcb/WuepOVTcPrE2V9StLGxVmhiRduRwax5HctVZNWOR1OEGdpMqSxzzVao1jDm3ZW1e+gstGv5/OwIbV2LHt8prow91NE16MXHc/I9om1z4l6rq08W8HVJG3Y6gnOf1r62lUSwzZyU4uEz6X+G2kS6toNvdLCCsSBVIHQAcGvl8dJyZ7VKHMtT3f4P6LFetFZahCArEYfHQivLmroK8bLQ+l/CngmbTtNjMgXywo2SIM4+tOEUjwMTWlF2RR8ReGDZyfa7JyVL5DKPzrU5lUk+g/QdXEA/s6W4y6cxo+fnHet6ewnr0I9dtIrqcRLJHPDcKS6Fx6dK2juVF2R57qfwd1CB5P8AhG/JME0p3QzTADB/lXpUYNq5XMcT40/ZetPHjPb69dW0N0YfLaW01BSLcqMc5rrgqkHexm6tmclJ8KvgP+zn4V8ReHvFXxgTxHJrVvFHNp9jMjNZ7Crcn3xzXTerNpWM5SufNvxJ/a1+CvhyzvfBHwm8CCKN1K399dR4llx0AJ6ivbVJo576njd18bfHvia8isdDstNW1kkCLaPYrhVJ5y349a1jGUdRN3Vip8YfhfLob6ffXWnLFdz3Oy7hhj2L5O3fn09D9TW8ZczOepTVjzTWI7WHU5otOkD24HytirascjVi/Eh8owPjIr0yggZFOxlJ9KBx3EuZI/LBKLuz2FBdTYXQbqKPWopY4ySM5GfaonsZ0Y3qHZfAfwFP4w8bzuZRFDbyO88znhR15PbrXn1juiuXU9t8K+KPgJfX8HhK9sdQ129gucPLZSlVx6Fu4ryq6fQ6aTuem678bvhb8IbNdM8H+DbSxywMohkzMw+uK5JUJs64mp4T/aW06TXIPE1rbz29ucNNFJKDuDcGuarhWlqaqKZ7P4a+Ong213Wn9qLLZaoMxzSHPlsRyrenevKrU+UHA7/wdaHT7uw1vw5NAYvtIyIpwUIPfFebUjqZVlZHtmpaHp1+5DoFLKGj4zkH0rlnF2MqVWxiaj4RtGUwtarIrHqy5NcHv8xrHEanmvxG+ACNqP8AbVmQhdsrGy8E+ldNPmWp0QxDOKvfhjYvpr6frFh5UyseAufxrWVa51U8RzM8i+Inw/s57O60u5jWaFhhSRgp716GHxKgrs6nJyifFv7QHwnn0PWWhQKE377efbkHrwa+joVYVKR5dVT5z7O/Yc8ZJrnwMsbKWcPNpymCYHsw715WLpxU9DvwTcXqezRTw5V0cHK/MfSvPnA7+c2PD0tmJQJDna2Qa45030JfM1c9Z8GQaNeW2XRTwMqelZNzijza9SUWch8VPgroTaida061j2yfMY8DFawqyQUak5LU4SbwWdOmE1jZoox90RjB/SuqFWTPVpSjy6l23k8KaXIp1nwRp8cyLkXyWaBgfritlKpY2pzjzF64+JVtZJHcaHHZ3BhYERyRAg/UVSlNux7FKdNxsyeT9uK6028FtqkkNg0ShRDb26iNvrim4SNlhKU1oaOmft62Eykx6pbb+gxEAfwxXNOE9iZZZGZcuf2wdTjh/tIa8TEBnCEZzWfsqgLJ6NtWcjr/AO1/418WSFNHnupEyQomfIz9KfsanUcsroQV4s0fAWuazqFx/bPjbx5FpaSHcbWKUCST24o9hI8/FUIJctz1LSvHi6jHFZ6KzSxoQPOcdRSlBwPnMXSUNInQo88SLPNKGZuevSsJ854yhPmJbplithdBl5HPHNCvYbk1OzOY8T+OLexsmjludp9jTPQox5kcGvjKK6ujE85ZC3rV8p2OkN1O9tTGZI5Of4eaHCyuJ6HBftDeNV8H/A7xFr648wWTRxKDyXZSo/nXVhYcz1IcuY/Obwlocp1IROWbezGVh6nmvXlPlpuJEad5H1L+zdBbSKPD9w5XESgFu57V87jJ6npQdoH0h4G8E3ekswaDdx8gx2rgUm9DhrVW+p6bpPja/sdP+yCXCBNrjHFbQPGqvmmTXPjCG3iW6Z90BPQ8hc1Y1BIw9Z8feGbOdYNctmjhkP7u9jH3Sa3p7C5TifiV4E8bWTReM/AmoS6npJcG7Nk5aS2Q/wAZQc4rqpwbdxWsfOfxz+JPxa8GzDWNB8az2EiEiaCfJjnTOQx6Yz0xXsYeGgadT5c+L37T+ua/4uW91vwz5F6ihdQjgOwyjswPv1P1r36OHTgjinL3jG+LXjy0n8MWUuk2N3pzyw+buWXJlTjJB+tdcKEUS56HnVx4wmtit+bl7gFVIeaJWz6/St+eCZzuZ03wrA8a+LNN002CxK98k8kwTGFU5O7nBHTtSlKLWhcJ+8jX/aj+IcnjzxPJbQXjSw6LM0IZeF2t1DY6kcAdOKVPcqq7nj0rTcLLIHGfkGeAO1by2OCRqokgZpXO48816ygrDLCgRlNuAGXLZ+lEoxUQWhWmiXiXfwCeKyG23uLpRSHUUmdMRhxuHrUT2KpO09D2nw19g8P6Jq9vpcDJDd24Z/JPz8gZ68159Y7kubcvfCjwx4c8H/DbU/iBdXgsDz5U07YOc9h3NedP4rGmlLY4GLxvpvi/XIkjvpblTLhgTuL5PatLJRHTxHvWZ6ZDZ+IbaKHTtK0KSSKXGQfkKqcAHJ/GuSaT3O1VNND0Tw1Pqfga80/S/FFwEtJmVVt4jvZnOMZ/E15lelTk9UHtJn0not3eaH4autGtrX7PcqEntiZMEKecYrya1OCloZzlKW5738P/AB9dX3h2xh1MMtxbwAghiSVx05rknTjZmPJFHe+HvESavaC9EamMcM2B8tec6aUmYNSTNHVtO0vxLYfZrm46jCSR9QaqztYqM5o8p8daTrXhC9KX9jHqdmTgNwrqPqP61Dpq+x24errqeMfE3TPB2tTOulTvY3bLzBckct7Eda2ppv3T3MPOMnY+Wvjr4UO6a01Wxykp+VxyM56g9q9jD1Jw0TIrUo3uXf2HNZfQ7rXvAruF3s00HPUVvV5ponDpp6n0P/wlAVBbRRD918rHNcUoSPQSgy1pXjaK0m2TOvJz17VyzU1sPbQ7jw18Yl0rayFHU4GzcKydKTMpUqc90d14b+Idl4sTF2FBIwQWz+lYckoyMHSUVoT3WladM3m2sLADJOOQa6INkqUomV4m8N6bq1k1tJbjJHORWsJyb1NKc9T5++K3w91Tw9PNeeH9WmhIbOUJNd1NQb1PQhWlGNzw/wAY/E/4v+HjLby3cV1bjIzPD82Priu6MabWo1mDjscFqfxP8fanOGijgTb/AHDWio0ehss1qy0uRJ8RviksflW10YweCCxIo9lAUsfNF3R/E/xXublI4PEUke4/PsJG3396TpUV8RFPHVW7Jnt3wR0TXpb+G/1fVLy+cMCWnJOT7Vx1/Zx+ExrznU3Z9jfDndFYQytlcr0/CvJq1G2eXW5os7q3vopQLYsxI6DHFYuTZwTbT0J9QVo7BmHQp3amloYcjnVueFfFvW5oXdBMc7iMClyy6Hu4WlBLY4rTteYKty1x3wRmtYRkzulGHQ2pvEsVwF2SH5BkAGt4077nJVjG2h4p+2x44nm8G2Hw+0sln1O5D3MgOdiAkjNdNFKK0OOMXc8X8IeDrbTTHNt3kABiw9+azrVai6nTFW1PbPhR4audF8TpZSQYMoV4XP8AcPQV5tdKW5s2uQ+vfAMouNLjs7wrHMijypSBxx09644pXPIxT5fhDxNpc8UxvVtvKViFdV+6T/e/GuimkcsEpO7OYubp9NkbTLyXEFxJsjm6gZ7mtHGJ0Wgctf6xZfbT4Q1a9GWZmiVxwfYGtqcdA5I9DnPiP8YfEnwH8LXHi3wpqMkV3b7dhWQGKVT/AAMp+8PY16mFpKS1M5QRQ1P40/s8ftp+G4/hz8XbFfBninyRLa+INNj3W8rnp5qdlr0/ZuC9046snHY+bf2kP+Cc/wAffBclx4nia18SaRzJZeItBxLBLDngNjlGA9eBXpUK7UEmzikru54R4v8Agd49f4dwy31mjRafd7oby4vIwMd4mGcj19DXowrRaJcWcVfeEtKtLtG1DU45wqb4tP05d28HplugzVumnqjLkOl8L+JLDwlpereKmtIVkRBBZfZZB5byEYAT1x/EfWpdNrYTTiro87i1+8JvTeQ+b9uytypP8ZOQ34Grp7mLrTe5RZ1VBGkfAXaZMdxW8tjNts2JFlhjwifeNez0LFETyDDNtIHNKXwgV5o2A8lgQU5wP4qwANMt7u4ke7kBWKMcEdc54FRPYun8R6CNWOqP9u0q7Mc8doIpYy2FbgV59Y76e51HiA30vwLsbaDS/OaW6+eEqSByOa86fxlVY82xzvwn8A6roniu31SbQI0M9wFE0h+7k9lrV/CYU6T9oe9an8MdZ8UeO7I6prq6dplpLGHuLmby4nIJO0dz1rgqSsejFcqO0jXw9B44aa3sJdWktmxaEx4iGFHzZPWvOqy1KPoHwpZ3OrNpnivVLFZXu40SSErwuP6V5dX4iHueq6/pFwviC3u7e6S3tIoVHynGeOlc0tBGk+pSaZbrqmm3IWZB8iu2EYe/auRxTZsqSsJJ8Vblrf7WNyTr96KLG1vyo5A9jfYrx/HrwL4kDaFrWowxzMCrpN8vP1PWjkNYYZxdzyv4veC9G1eB7e3A4G62lRshT7EVUY2Z3UIuEz5Z+KUepaaJdL1OR5QhIUyKeOa76G53OPOedeC/FD/D3x/BrttgIxKTNnHB6iu+MeYylF09j3+58X2lxGt7YXB8m6XeWB6GolSNIzMi88ZNbMTDJuPXJNYuhd3N0+Yr2nxMujch95U5+6Gqvq67CR6p8J/iLcu6O0pB3jI3Vw1aNpGvs70kz6R8I65Z6hpoeRgSV5x1Fcslys8ysrSsLrjs4Mdmx3HoR1p7amVN2kcF4l8L6jqSSxm2RweocVcayTsehTmuXU8w8Sfs/wB94hke3k0VpzJ9xYk6fWt4Vxc+HOcm/Yf+IEj/AGzTPB02D/BsroWIsVGrh4yuWdN/YQ+KOp3CRz+HY7fJx+9bb+lDxgTxeGZ6N4Q/4J76jpCLc6zf25mXqic4rKtjLo5p4ukvhO+8P/BbTvCD/Z5oDIqgYIXpXDOvzCjilI7Xw9Z+HLVoYLjVfJDdAUIx+NY35jKvNSZ09pb29puKMskWchvb1oOCpuZXjTVbJLH7RZaumwoQ0eeVpp6nRQpJq587fFrxBbSyuyTrsDHexbmu6nSuj1aS5YnnQ1iF7kfZrnKA52763jS1HKZJq3xH0nwtoFz4h1nU4obeAHJkbrweK3VJWZzzldnj+s+ILv4m6tBrFxAfLulLRqeyL0x9azh8JUYDr4eXc2dhaAKWOVT1PpXHW3NZxtSbPeNBik1Dwjonjyziw0D/AGS7AHQp0rjrbMwU7wPctJ1b7XoEN7afIxiB/GuOO551W0pHXeBfFuieNlPgbxNNFBfMuLeR2AEn90E10Uznn7hx/jbwjqPhfUrvQ9agZ4CrGNQv3Mdwe+a6YpNkxqNnmXxWtbSDxFpmqW9yF821LW7Y53AAH8a6YQO2iuZHlf7Ruu2MXw/vl1V9ySRIAuOh3da9PCKzJqqzPmD+1ta0r4kwavZ3zvazWe1F3c4A5X8BXvwoKUb2PLr7nrvwo/a0+Jf7PDQ+JtG1uTWfBfiBR/aGmTP5kdm5HzfKenU5rCVFqWhnypo6r4iaH+yp+0nJHLqHhhvDWp69bNLp2r6VOTZXci/fDp0R1B/CrUpRaFyI+cPiD+xr470TxAmi6F4v0y404EI0lrOscjRr2GeGPvmu+lib6MhQj1OB8d/AL4x6VcfYf+EE1F7G0+W0SGDhlP8AEMcHPWuxzTiTOK5dDk2+G3jbT7f7bqnh65srdThpLtMDA7VnDc5OQxL4h5DbQPmJCcN2Nby2M5xsjZdiU3MS/P8AD2r2FsIiYll8wnp15pvYCLe0t3HG7Eb2Cg9+a557FJXN3xtp8fhia18PQNiUIk18f7sjfw/QDtWF29BxjqVjfPaXrQROcuFYbTjNc1aOhvT5r7n0p8L9FPiXwpY219NHZ2CWxnlu3QEpj0Hc+1edUjY7Keu5HbeMvh94Yv4bb4fKdRvUmP2nUdUiJYrnpGnRPrXLPmtubWSPSL/wonizWNN+JlzBNe3JhAOmu7FEfn5mToeo7Vzt2Wo7u53XgXwHD4h1e21jX/EJPkSfvLSFfLT/AHeOtefVnBvQ2ie4+GvEHh9wmhQW6I1uM20avwuK8yrL3iXG7NC/8XS3LwRySJP83lmNR90+9cs5aC5DsfGGh2ln8O4Bct+8l5AP4VyRUnIuKlc+TfjR8QfFXga5mn0fVLm2jRtoML9fyruhFHfCGhTT4uav4p0KFfEmk21xKSoR3h2uBjruHQ1c4p7I2cSGf9oKbw4Bo5hnlVDzHuL4HsTWEYNsai07mR4v8WeF/iHYyukeJWTiKQfMT9a6KaaZpdnhHj/RYYmkshE8Mw5UbjXbRmyJ1eXct/CX4teWF8G+Ipm3oMW5ZiS3+eK6oxcifacx1+p60jFhCeRWvs+VHTSqKNLUwE1m4gvAyzHBbnJrGUWghNuR6X8NvF4t5IdlxkeYOc1x1abep289o2Pqf4UeM7K4sViiucu3XnvXmVKU7nnVld3PWtGstPuwHnIyQDuA5rBqWxzcyiR6x4R+3OXt2KkngLxUuOg/rCtYveEbCx0ecpdWypKD8zn+KlHmvuYT99aHZWutQzJ5UGMAYJra9omKo1L3uQXviCzs9ySNlwMrmo9oivYyZUl8Si/jViFXC4II+9UufMP2ahuZFzFd3s5Pk/KvWjkL54rZFuzsNMigdblAwAzyOhp8qRnNub0GX2uW9nbiM/cKkDdR7NspU29zxP4zfErTPDME0ds22Vs8g10U8M5anZSXLE+ZPGvxBvtdndGnHls5w2ep9K9SlRaR1xKelX9vZWT6jfTiOOOMvNIei4reNJyehFSqqbPm/wDaF+Pk/wAWfE9t4E8LSOujpcgTCLjz2/vnH8PtXcqCjC7RwzxHNNWPoj4L6NBrngCG8tov3tj/AKMCR0I4r5/HVOR2joepRjeKZDdaZFJrUFwYislvceWZD0Uk9a5YTUoamdVtNo+ivgLpEGv+HdZ8K30ZVb21OoWSDgRupww9q5amqOOo2tj0r4TQw3vhW4067g3SWx2AtzxisYrU4ZNnJX8hbXk1G0uSWspzAyg857fjnvW8ImvInDU9U8K+PdM+Mfh//hH9cuFXVdNJjS5xxIP7p9TWzTizknG0jyX42+FruyisEMYR7NpM8dBnt6V2UdUa0qjifLP7W+oag2paf4TCMYbgLLcuD0APA+levhY3sxzqc2p8+6P43sxe6s+ogKdHEzQEDqpAAHvXuLmUNzz6sveNv9l6yj8Q6Jqfhfxlby2tpd2Mgs47rhGl++pUnqcGqp6asyUj2X9kP4ZXus/CXxDqniK7jh0zwpqTXouLiQkW27MbRgHoWyCR3rKtq9A5zwDxl8UrIfEXXNDv/ES3Oi6jevLp1lxIFcdwWyIwx44wK6cPTTWplKRh63+0BrWoudJj8UeI9FW2Hl29vZ6zI8MY6chmypx2HFdFrSsYubOQ1nxBr2rI9pefEPUr23zudL+d3z9cnFa2QuZGFOmjwAXBmMvln/VoeD+FBnUkrF+zhuZz5cMRdmP3QM/hXt6EWZel8MavgC+0YxHqke3G4ev86HsVFXZc0Hwhrcl0l5baY7iKQFVDDAOeOvvWFTY6OU6jWP2e/jD4l8QS6xeaFGEVEdpZJkHH4VxVZuEbjjHU7fwl+yJqPiLUYtU1O7sNOgjYZadmzJ6kD+L6V5dbF2Wp0Rgz6Vtf2fPDtraaVY6hPr2qWixKjwaLY+Urf8CyK8ypjEaxfKdPoP7OngLwl+98Hfs067qF4zf6PDe3QKuTzltxNcssZcfPFs2734F/tP69ZLbwQaP4FsEOXtxCski+oBHtisZV3ItF3w98GPCvw6Q6j4k+IVxfzzDma5faA/fCjtXDVqO5tFqxdtvDkhaa98OMrJLGCZ0BwfpXDUk7m6s0bvw30lG12KwvkMiyzBlPvXLOWth8p1nxh+JOnXHih/DGnzR7NJsPMmkz0bGMfpWlOOoU4PmPkfx9qD+K9fL3QEkKyEnI6kV6Kj7h6MI6EQlRLee8ihRVhX92QPaph7xo4o8yvJGvtdN9cTNtDlyFrohTh1E7WM6c6iNUe4tJ3CtICmehpygovQkbqeqW+oubHV2EU2OLjGcVFOTT1M6lL2h4b8arfU/DGpDUdPuZInWYNbyKeGFevho8x5teo6B1Pwr+P2neLNNTQvEMhgvYhiKRjjfXVUp6mVHFznKzOzlv9zbMgZGSwOcn1rllBnsQneOhf0HxNPos6ukhdQeWNT7JNHVGVkev/Cb47y6NPG1zJlC2RiuGrQ1HyqSPp74cfHXS9ShijgnT95gH1FeVODUjmqUEes6N4ptbiNFFwp3c9ahxVjz50ZKV7B4k1yC1jF3GEJHK49amMTooQcmcFqnxru9MumhF2yc8gCtnC6ser9WXJcy3/aOsVuRBelsn+N+lQ8OZ+wOg8PfGW31KRVNxF5bgc0ex5TKrRurHYReNtHjg8xL2Ldj1o5Tn+rMytY+K8IiMYvkXHQrScHcPY8p5j47/AGgotOEqvqGWwQFHTFd1Kg5LU2jSPmr4m/FW88W3kjGZ9u4jC9810qPs1YLWdjn9D0aW+uVAJCEgtu70e35dDaCbZxH7Xmu6h4V8EwaHpF5JELxts5j71pgq3NUOXH07K55L+zj4Ek8RfEfTm1BP3UcTzqfoOP5V6GLrcsbHBhqfNJH2J+zTpy3nhzX5YwRDE4fH+0Gzn+VfGY+rc+lpxstTtF8ELqtzNI+nkSIg+2bBnzVyMSD6HFc+HndWMa0U1oeifBOwm8L+K7CxnkJjm/dxsR90MMY/WtZNHl1dEd3o8R8O6hqmnNNzE2wY7hT/APZVNNXkcqi2zyq71k2XxVvrS4kzbX9yrD2Kgf412widaj7hD8IPFou/ij4h0oag1s5um8hx2IPDD+VOpE4akHzHrHxDhg8caQNT6avpyL/a1qOjxdBIvrkD9K2o7HFOTifnp+2L8WUm+KQ0CCxuiwiMNhLCcKADjmvfwUG0mCqe6eN+HpNS1DwT4vuL60tkcyCOO6MWSCOpNe6orlOOpJuRb/Zp1rUfiD4ttvhZaXUrmGbdo11jhZTyFx6Gs6loxM7s+hv24/ijonwA+Bekfs6eAYBBqHiS4+3+MrqFsia4TgAfTnisKachcx8T7YtY0uQSuRNbzlsgetelQiYykZ8k3nzlpQWcDbvPYdK1lFc1zFyYu8odoz/jSDmYGFZFJbHSgWp0y6tLZq0mnssQ3DnGGr1Dct2F/eTxNrus3UrBCVgV5eD/AJzTW41uXo5brUdPj1bU5Lk2xlMfk2bFWT6gfzpVNjoUlY9H+D+q2MOqw3reP7y5s7TaXs52ZSnPQ5+/Xn4r+GOLTZ9mfDLxha+IprSO4GnSRRoq2rNbhinsQQMmvnMVHmO+PwH018PdbtXnWwdbSbykXc2EjQ/n0rxJ0ZXOOo5Hcvr2kSROnh/XdOFyF+byjuSP2JHX8KyceU4bThK5x3iv4bfFnxbEwvvHFm1tu3s+l2+18emX6/hTUtDtp4jSzMvw18DdPnvHk1vw5BJFAuRc3hYuT64PH5VjKRqqlyfxV4e0ixieHTBFCAnKxR4wPYVxzbcjqou54/4t+Mvhz4eXfkaK7XeqyEqoRcpEfqKPZcx6NPY8x1/VfEKWOpa5qF2xuNVny+fT/JrohGxUdzkpIxbWbXjRMZWbYoI4544rbnaVjpRX8ayy+HPC6W8S5muOI1PVs+1SM4+z8I3CWrRSTKZJgWmYn7ntQnZgX77QNL0bRkG8Szbcg54raE0wOF8S2TwW89wYBwnB989K1bTWhrTl7p5b8UFs9X0qXSb/ABtFqWSRv+WT16GH3PGx65meKFDCd8DsrDmOXOCG6Zr1FsePzOmdj8PvjNruhXMNhqcy3NsSFleRvmX6VlI7cJi3Fns8F6ZIEuY1LRSjcpHPFc8viPdjL2kVIs2esT2R32lwVAbJXNSVex2vhT4x63oDrJBdnA5yDXPPDqSL5tD2HwN+15c20CR39wT8uODzXBPAt7C5tDq5v2yLabT/ALMXD4bqzVMMFbcul7rucV4k/aJt9SujIWCjsc10wwdnc71WXKYesfGDTrmFJY9QUHHO6tvqqZlKqjHm+PF7ZTBbLV3KJyNpwKmWERhKrfY0tG/ab1vYD/aLsCehfNR9UXYOcvXn7QOvXsBM14FBB2qG5NKVBQYlqcjq/jfWvEMxiEkgUn7wFXB8rGLpGnxRAm6cvIxyAaU56FKF9Ts/Dmmb7hXcbsD7q88YryK89WbRhdHlP7fvh3UdM8PeHbmWHat5cFl2jqo712ZZK0jjzKClErfsieALiTU73VZ42byrMwWygd8HpXTmVdJO5y4FcjR9V/s9fC7UdD+GniON4GWW5sXcgqSx6/lXyNWXtHoeniKqasdB+xn4wsvEPii48D+J9n2y2DG1MjDEqcgxknqSMkD2q+Xlp2MU7U7nqfxD8DS+Dbxb/TocCGYT24I5EZYfL+HpUwPKrVOaRma1q0o1q/d2UeYAQwPB3AE1tHc1po8suNNnn8R3+uXGHW1YMoJ6Z/8A1V2UjU5zwTZT2fxFuNbaVCc/Oqycsvse1dcoqUTKoexjXJ576w1W1JSS3QrnHDQnrG475yeazp+7M86sfI/7eP7Nmvad4us/ij4VBGjXZJXkD7NOw+WFvTnp619DhMRGCORwPnHwb8O/ilqWhTaYbAoJtWYX1xNIAgGBxz1xXquuqiViXC56l8GI/hf+yyNR1a0uV1jxZa2plvbyEqIdPByEVM8MzDt1FRKN4kNWPIfi74w1Tx74Jk8QeI7hbiWDxIXt2cnzESaJm25+rH8q3w0DnnqeeabMyTXEcBwGgPmA9Ca7rWOZ7mc7Rq++VicgZ2c4oEJHlrgNFISMcCgBszv/ABMOvc0AbgmFxC6NFnnt3FetyyNC5qmqxXNrBp9nE0aQL+8B7mizQE+ieLdR0rS5fDOmzmM3soGVTcSTx36VE2pLQOax6ZpvhKTwVYJoEiFbidEmmk654yMkV52Ld6VjoowlJn0j8E5JPDHw4sfEmvMz3N3LIE3dlzgHH614tWDkj0opqNjUuviz4xvNYtdL0yWa5xKIzDGcBgOSTjmuCdImnS5pXke6fAjwl4n1DVF1jxt4qh0G0yRBGLnazH0x3FcFeDWwq1Olyn0voS+GLSxhuIfFn2pdg37XyT71xtTPHnSqKfukXibVJtRi+zWGt2kCBTgtKoOPfmsZwqSVrHTTjJLU8u+JUWk2ekXMus/EC2iAjxIUmyR9BWKo1VLY9Gi0kfNuor4Jgvbi502/uJ7G3lBe8kGd7exr0IUXbU9Km1YwLzxJ/wAJx4ihhtgVtbbjBHX0qaijA0jF3Na18NSX3iGztLkBYElDy+ygg1zpub0N0zjPE1tL468bXOrWTb7Ozby4UHTI9q1aaKFn8JSXkyxzSiNDgyFDyD6VEmBT1jSJtV8QjRNOyYYIv3jY6HtSU7Ow0mZXxX8Kto/huC3ih/eyPl2I7CuunqTK8VofMPxi1KNL99HtR87sRM46Y4r1MOmtWeZiZLqea3NlwQRg5wBXoxnGx5M+WWxQlsZAGMSkH1HrUyaZNOLgz374J6/H4g8KRWNwweRG2E/hXJOUVI+gwtanKkopnSahpQspWQDKkdaSaZ3OEkrkcUDrDnJwOlS5SMveBpL2AgxTFcHjnqKN0NXvqSf2rdrIC8rk9iDSSaexq2ugq6zK5MLMzbv4s9K1uwVR3I55ZZIgGuGHtmjmZM5yexVw4B/eMR35pOTsQnK5d0eabcsFtGeehxU3HdnTWFkkAFxql2MdgTWcrPc1hLuaNlqEbuYLIrszxXJUkk9DWzOj8M6fLK4aaMkE5yTWMm+W5tTPT/hL4NvfE+teVbOPIgOZ2/vD0ryK8veOhOMNWc7+354Gl8Q3Pg/T9M06e4itpCkIijyAfeunB14U/iZwYmdNnof7If7L19omjRSavbOZZVwQVx5a5zuPasMyxDq/CzjhVpJ6M91sDouj6rrGj6XHHJFaeH5mdunIYV5mHi07yD2qnKyZ82fDy3vdH+Mia9pRbazxzQmPg5Ld/r0repKOx1TjJYdn278XNJj8R/DmPVUQC6t4lZ8D+FgCc/jWUGjwHJ8+p4D4mvg9zLIqHpGMg9sVtHc9KGkDi9UMNvqFzYTSvsvoyHGccD/9dd1GMmPnicVDqL6H4n1H7IpjSznAb0fPJyT0rvjH3bMyqSiel+EvidpOma5Bp3iaBxbSBVSdlwADzuPt2/CsHSqRd7HDV956Hqc3hPwh470e88JazYw3un3oVZo3TJXn5ZFPYgd63pzly2MH5nxX+3T8F/Fn7Ptv9j8C+DGlsL4l7XUXyyAZ6nsWx3NenhKsl8RDlFI+XPHN6w+Fl0llaP532pTqjhissh7vuPJORzXu2UoXRhKUWM8dWsr/ALMmi+ILqUTNe6u0AulTDNGiEAuPXOBmt6Noo55Ju55vppwlxODnEIyfT2rc5XuUCBuV9uR3GKL6gOEe2ZZkOATgCh6ANnEb8jrnpSTTA3pd5UfKAPavdWxoJMMhklAVHwAwPNTLWIE+gLcWOs218kAZILhG3sOwNYxg+V3Ilue3+Evtni74h3l9LG72ksMS4Y/KuMdK83FI9LCn0v4o03S9X8FxWejpJB5NqoASM4Q8DP65rzKh2nGeD5p/Dd8LrTLxHuUHkpfSngc/MfrXJUSexSdj0z4cp4k1i8Osanq/mwRk5NxJkDHfnoK86tAhw5jr7/4ieOtcnHh7wBd6fdxQfPIkM+CijuNvJPtXI4XFGlFLU5lLn9qTxLrFzqms+DdY/saP5beGODiZhxkEc/nRyDdOI2X4ZfF3xtdNqHj3SdStbKIBbbTIrVt7Af3qlpIiyTOI+K2o+MbHUrbwP4W8FR6LpkACSy32SZT03Gt4o9CkaXgTTLazvreBJd0aDNzIFwB/nmuXERWp2LY6zxPrOjaHp1xc2sTm6kBWBSeoPTH41z0421GtzF0XRl0PTIPDek2KnU74Ga5Oc+Up7miUiyvf6FLHri6fAxxGA8rf3j6Vi5agtzc0bwlFZwyXRs83F0+4bOSAO9Zc3vlczPP/ANoq5ewgNsqtI0Fv+8JHQmvSoyTM5ybPi/xjp81xrVxdyZZWfqfWvZp/AebXjzHLXdmolKOuDuwM1tT2PMdNxqWImsfkKtGOO9WaVI+6dn+zvPNbX11ZBjsPzJnsa56kbyN8B8R7dHZpd2paQbsEDNYOdmfSz/hoqPp3lIyOgGDxV3vqcq2IDbIylXUg+uKEMYbSBI8AAg9zWgFVraMvhcDHegAFpH/y0cY+tACSQ2EOGkbj25qWBYs9d+zOY7K1UbuhI6VIFy1F1qTeZctkenasqhUTo/DumgTZVenUCuSe50ROv0iWW6nj0nSVLyzOFcAdBXPUk0rGsVZ3Pq74B/DRdP0CGxtrYi5kKtM56gV42Ik+YxxNWyPXbz4LeFrpLe41lowYn3o7KDis020eDWxLvYl8f6npXw/8GvY6JEBLcJsi2L85P0FM0pSi4XZ5JJ4c13wZ8LNe13UVlfXPF0sdnp1pKCHhhByzY7AmlyGkZRi9DK+E/wAIrvStR0+x1CHbqV/ex+YXTASIHgClKGhdXEy9m0fWmtaRbnTZtIZleOVPJJ9sbf50oQPnKuIkqh8y+J/A91o3iu7sHjdo1OVBHUA//XrojE9ehWc4WZyHxS0GZr+xuLOAqpkCH5fvZXp+eK66crLQ25yh4i8D+GvAGn3fjPxdbSXt7Nbqw0pRhC4H8fqBxXZTqKTsZTnc43X/AIqN43s7K21q2ghfUYT9mEMQVCBlRFntwOPfPrXounzQILXhHxn440zRLYfDj4iXNvqmlP5Vm10u4yHnFrOp65HAbvWcaPKZzjdHsHgz9o+w+IdnD8Nfj/8ACyzn0vVQYbiWMkPZy4wWZG5AJyQw45rRLlOacDwv9qz/AIJnTX2m3Wo/ALXrfVtGlYNJok7AXluB/ccffUDoDya66WLmnymLhqfFPxjm1XwnqifCL+ypYtLtbcQfYp4yHSZT94Ke5f8AQ17FKrGUdROOhwfiLw9L4WtY9ASI/aGXfck9QOwrqUkzk5dTGW1ncDy7Z3KdQq1rGGlyXB7kbmMziV22kjaU9KU/hII7gptYpnIrCO4G2SYuPMUr0OetfQ9DQSdFKsUbdsIA/Gpk7IC9oWuw6dE9hqsRlgnO12QfMo9RTp2lAzerPYP2bb7TbTxXBBH4oWe2eRVSGY85J6GvKxq5Y6HdhqsYuzPpj4jRaxpGm3UmmahHDskWN1BOwKffFePO7R6EZKWx5fql94A8HaHYDxb4kvBN9qaSGCzGTKSc85I4qORstrlO18CfFLUPGMSy6Aiw2DLtYOfmI9x0/WuDELlNacop6nb+F/jOvwx1n+0Lfw80zxEokNtCq+ce2TmuHmT6E1acpu8T0Sx/bU/aW8UW/keFPgvFp/lts3XuoA+YOxUAH+lGhzuFRPVi658ef2yJwVt9G0nTQsJaWa5vYsv7DPP5gVlKEmxq9z58+IXxj+MT6pK3iO+0l5vOPym38zGDzg4raCaOynNIZoXxG8R3OmtfXMETMv8Ayzt1wJD9O1Z1ocy0OxTTN+R9QurCDU9bJLoRIYwfu45ArjbUY2NEjsvh6hnhl168kH2m/lAcg8iMDoPSuSUrlmxZeHjJdS6k8TB7yTakTL9xR3+lc8pWJm7I6zwB4Ys7S1n8QX8xlSPcsQ71mm5TM02z56/a01FodAN6I9hufM3EDqO1exh4tK7CSkfJl/bKbd5JRu3IWya9iE42sTKi+W7OK1i1Z7aK4Cj5piOK6Kb0PNrQTqpo0R4d860M7KAAoPetC3RbiWPg/f2+leJZJtUPkwyDYCR0Oev0qZK6JwsHCpqfQXgyO21NDHC6ssi7o8nGa86rF30Pf51OmrGrqHhF7jYqxYJH601VitDJRZi6h4YuLdyhB6fhWqkgasjHu9GuGPljIx1NXzIhTTKLaHcRSEmUnjOKd0wUruw1tMnZFIViW7Y6Uy+VkkXh+4bO8cdqibUUNRbNCy8PRqcTDjvisfaxHyM1La1hsodqgAD170SfNsUotF+whv7wKLQlNx+8o6iuSpozeEWz1b4NeGIbLUY7m8GX3LjA5J9a86tUSdjbZH138LNRtNF08X8lyBKw24PQD3ryqvvSPJxbc5WR3vhe4ufHF3vtU/0WI4MzdDTitDxcVFUo3N/XdJ8OaNHBM+nrd3Ep2QCRM5I5+XPQe5xWypt6nDTxE3pE8h/aB+MGvfD2wN14S+F+peLvEEyuFSxhDQWCY6ZYjLdOn51agdtH2sndnm37IXi3xv4r+I+oeN/ido+o6dd25DLp1/CU8oZ/hB46ehonTajc6q9Wmqdj6e8S+I5IdHt58GOSQmUE+mcisoWseI6LqPmRz2tWGmeKbq31uGZW8yEpIffI/wAK2coxR30qkYqxg+KPhbBr2iz6S0e7PMcsY+ZWH3SPSlzX2NvaROEfwPqfjrwze+Dtfg3TtbvDaOR8zOBjJb3611YaVnqUmmfH+vXGufBv+0PCniqzF7ZaXerc2EtymyS3w+1vm9ARkdepr6ChOM42KseoCfwv8R9BHjf4dxF9ZWyj/tDSkYKboDBDx4OC3ck4IA4zWkpQTsS2k7FK0+Nem/EPxFaeCdWmWwv4YBGl9JGElikx90knLD6gDGOc8VlKPNsRJJnoOoy/FDTNDj8SeC9WifxdodqrXsELE22rWmcrvTtleFPUdx3rPlcXcxlGzMP4q/CD4J/tx/D2P4v+FdLGn+ItEl8jW9NVf30U+3jPHXdjGTyCK1jiJxkkZSlGx+enxk8KeKfA/ie8ivbqIo90yG6uYcOCD/q2HOCBz6cda+gw7dRJnNJJHCW+paq03nQ3QebOGSICvQc1FWsZSkrB4jheQRTXCxJMAcrDzn/e9Kyb5kYGPvUDBBxnms1FpibsbzHzZ/LLqAR6V75qIWkTfEpQAsOfpQ1dCewjpEVOJOv3hWMZKGhBPoeoyaHrdvq9nK0TQSqx2tgnmodL2t7mlB8s7s+xfgp8W7P4rxS/DXxDqtqklzGZbGWQ4LtjgFvWvKxlJReh69KpBmD46+A/jrUobeTVtPybK4bc6tjdH65ryqfMnqdFWUZbHR+B9Z8EeBtKi8K2moQx3ZIVleTLk98Csa8OZEwZq+INO8WSS/2lbapBHbsuS0rfMoPcVyxpRW50xehxWt/F3x38O7YQaTfatdq7km5WcgA+gHbvVeziYT3OEg+M3xN8Vaw0OnSak7TtsknlvWcKuffv7VtGjBxTMvtHTQaN4je9Fnd6g80rgu0csm6Rec4I7VlJRibQPUPB2iR+DfAo1rV4g91dShbSInODnvXmVZ6nbBXOy8OeDbnxNcwSajOY4Uw8+OB9MV51SZ1J6HceDPAt1qeotdwWzRafbHALcb/pXHKRm5nYWlhFplpc3ChWncmOMN0jTHQVknzMmU7qxZlhmsPDX2VNqIiDOP4ia0px/eBDU+T/ANtLUlKWfhqO7V5I12yBTnknP8q9qgrRNJHzf4mt1s9NuPk+6CoFdsSp/AcdLaifRYYwPmWXcfpmuuDsjzGrzPU/APhHT9b8OyefCCfJOw++KvmOtxvE9I/ZR/Zd8J/FHwFceNNctzmy8TJZ3LdgjHANabxuebUn7OR3nx2+CEfwF+Lf/CPWSMbKa2Wa0LqOQR0H4GvPqbnpYSsqmhNbQ2l1YJeRIAFHzAn2rl+0dr0Zzmq2ltOGaNuVODkV1RB6mFe6dEMt1z2xWhnymedJhkkzLgAHkHvRew4x1uSPo9jCxZW+nsKTmWRSW8UfCHPNZVXzIqO5CiTzTmOOPr3xWJRo2Ph2R5t16xI7AdKalYDpNNt4ogi24ULHgHA61yVp6m9PY9m+C+gSXYGprEHywVsjoK8ytq7kVJWdj1eW/M9zDounRkqSoIB59zXFL4jjnHmZ7f4U1K08FeCBf3sqiOMbo0X+Ij1qonhYiMqs2jzjx/8AGzUl0+8bTip1J4TJNI74Fnbdj6A9a7IrY0w+HhFWaPLvBHxV8QR6iup3FnNNYvIc3mnXjOSfVl6eldU6fKjplCMVofWHwri0Dx54XSXV5Ib0vCNl4YwJoT6N3rCSurHhYqpLmscP8WrXUPCnig6NdTyvAsX7l8/KynoRXPOPIjpw65kO8FSRv9mhgQFI1PmDdwc1hzXKqwcVdHcaTpYmd7mzRmA5ZBzitYanJKpy7ker/DaK/dtT0y3Uq7AuYzho2z1FdVN2Mvrdna54F+1B+zfY+MdYkNxocEk8tucRyLiOaIgiRj7glD+Br0aNbkR2Uq/MfJreFfHXwT1yGC0Cx3Ok3AMNrn928YOOSOuVPH0rrjPm1OpO56N8Qvg54e+L2swePfD9tbWviO0sVntXilAS6j2j5HweSDkfhXVDYDmfh7458W+HPEMVy1vdR3FjObXxLpE7ENBGeUljJ5YZ7cjFOUbq4pQvqelaR4hk8KTaj8U/h3Zq8d1vsfF9jBHzO4w1vc4HBJIUFh92sJRszCUDyn9qr4LeDvjnoUXxW8J2P2jT9ZsWOp2VumJYZ4/lDr3znGR3FerhqkqUkmYSjc+CdWs9L8PahNZJcSLJFJh4tuGGDgZPavoIyjOnc5qkLGTqWqRXUoW3tBGo+/zkt9TXOc5RcDGQO9BL2NzdGYwRgep9K9zoacwkhEgRQUAzyaG7ITd0MaJASAec/K3auWUeZiIhG5G+R846VftJRjYLXLmkeK/EXhm+iv8ASrso4OQwHK89vSuOsnM2hePU+gPhb+3FqsFlDoPxEt5buDlFuAeRkdx6V5lSi+husQ4mh8QPDfwe+IZi8W6D46j027ik83ltnzdhn61zypy7HXTr83Q7TwPq2vaXpFtp2uXDy3DQ/IJsOJ4+gZa4atOTkdUa2hoP4Ej8UWr2thGs0cjFpIphhlPoKz5LdR/FqcxF8CfHnhnVDaaD4V8m3Zwz3UiHahPTaP4j71SrKMeUy+0dxovwps/h3NEPFWstb3VyPMmkkPmTzt/cVByPqcVzVEpK9zaOh634Y+Gmq+KNKjvtN8KtZxE5guL4bp5B6Y6CvKqyu7HYpxij1X4b/Bqwh0Z115V8+blYScYUdzXBPVieIRY1XS9RvIP7K8L2LCCJvL83GM+3vWE4abke1QyHwh9jto4dTZvkJYnqaxjeDujSLUmcb8dPiDY+CfD7XIdRNMvlQwFuSx6HFdlC853aN4Rsz5G+LEd1q2s/a9Tl3TKgecnuxr2IO0bGrhc8h8bOr28lurgkvlvauunqKXw2OR0lhLeS2RXkRfKD9a22OKUVGVz1X4NalscadKMKRtI9zRdnTGV42PoX9kWO8svhl4+8L2+7dBew3cSjjBVgc1rTk5PlPGx0eVtnrf7bMNh4v8LeCfHNvMkk8tgYZ27hguKxxEOQMrqS6niWkWdxJoGbfJeM8rnrXAtWfQp3Rzmp3lzBcut5EQxPIA4rqRS1ZTnuC4V1Tp0q+YGrGcbPULq53opC59aTdyL6k66NfMQX6VLVyiaHSVX/AFzDNRNWKjuXra3tbVc+SCfWsygnuhbgySHgdAKmTshpXOk8BaC2rq90xCxABnLDpXFUV2aRfKfSvwd8Nxv4Ji1KziGfNZFx6gcV59RWZx1ptVGjovDOiSRaj5tzAPtUkm3cP4RmuSe5CreRv/GnWV0TRLO1luDHa2tuZZ36BsetaUYuo7HHaHO2fP8A4B+IGnfGbR/E2g6fcAyXTyQ3c4fnJBAI9q9WOFktRS5baM8Fsfih4u+C3j6PwTrP2qPT4pkghnjGVi548z2r0fZRqw3MOeWx9rfBj4yXuj6bZfEXSrhPIkCrqKI3yyR9yB6968aqpU6tjgrUJTPRv2i/E9jqvhbT/FVhPmHglj1MDKPyrGtK60NsLTcdzkPAPim20ibBmDxsFa3kLfLzyB+Wa4+V3O6vRjKne57p8O9Zt9dsvt1tOobo3GK6aMWz5nF2jKyZ2lrPpmnsZWjCk/eG3iutQsea1rcx/H3h3SfFGmKv2oRzRj93ME6dcfhyeKqzO3C1tbM+Uv2hvgbqFnFJ9s0aC8t5omhhvYkyy55GR14rrpVeVWPWp1uh8b/tD/DL4k+BNL03xn4I1K8tJtIU/KjMg8oMcgjuc/zr1MPUjUR0t2VzF8CftZ65Premr8VLS3vL+KONE1N48XDwnBAYj0HGSOld3s3siVVutj61+Atrpl5rGt2Om38LaT4gtFmS3z88UUw27wfTzAqnHTrXFV5oSSsS5JnilxZ6to2v6j4M0bUZbeHSNTlguLUHD2lwSAkrDujqa7lKE0mQ1c+bf2g/hJpnizxRfwWMA0vxFYMyTpEu2K+jHPmY/vH0r0KFW2hjUppxPAdQ8ParoX7rULR/L37Vlj+bIHGcjjrgY6812pJnFKmlqU3xgA8ehPpTlDlVzB7G4liWt2SV8E8nBr2eiKIBBGUKgZ9MmlL4QHPE2xU3cZAx61gAk0aMCmCCo4waLJsL2Ind4sAYJA4zWU4hzlZri5sl8+FVDbupJ6fnXO0k9Q5rm74T8S3Fze41KNprBFzcW4A2+2D161hPkTOujLQ9Dh8Q6h4g8Q6dDaeIrjSL63ttthFLcZSRckqPbr6159eKbujrU7H1b+zJ4a8R395Zah4ouLebUo4m/dRzho1IGQztyMV5NaTRvGbPcNd1qfWLa1t/hvBF4l1/cYzqDDy7axbuR/CQPQ5PHWvPk5N3He7MLw58HPD3hDVP+E8+KGrnxJ4kmm3falfZBEe6oOrYORjPOOMUrzSNY7HqPhDxhL4jm+x6basZI/liSFOQPTjgVxS3ZnLnPRtD8IG00iT+1bjy55k5RfmZR6Zrke5hLnLcFjpnh6za4OzZjKqD0Pris57FUueTOC+JHi/S9ItJNRfqFLEDoB7VlSS59T1aNJ3uz5C8S3+t/FDx/d+I9UlZrCyb5Ezhd2flxn2Br0abhFnoxgcD8QrKaWSSOQsWLF5HPpjpXZGanoi5LlR49r1rHd38hjJ2L94jqa7qRhJHJw2ksGvPcqrBVOM+2a3Zxz3O78CyXEerwfZjjzGGNv8Ae9KlGtN2Pp/9kjxbYeEvGXiLw/4l2gapp68OOhrfDxXNc4cfHmiepftJxxH4YeHTpMkbRrcsI1jPBGefp1p42KtdnPlkfeszyPQ3a2unUkgSKQwPQH2ryFufQ2toVPFNjbBTJMmT3OK6lsNbnNSLCW8swkAcg0ypbEYQx/NH3oMVuSreFfllYYPrQWQAs0pMYyN2BioqFRLcdtMyESJ/uYrIom0/wzPePtlLEDmsKr5S47Hofhizt7O3/seSLYs8e1JB03iuKcxn0P8AsuWqQeGL3w5qrkzJL59vnuMEEfnmuSo23c4a38Rs2dPv00/X7mS8A3RElR07/wA65JbmL2Mr9qrS9Z8b/s6X/wDwhKNNftbbVVT8+0jmuzAzi52PNnzczPzY+Enxn1/9nrxnJcX8VwklvP5OpIMlbiPPcHHPuMdq+rVOMqIry6nvXiCfwH+0m8Hj34c6zCuqog+32JAEsgH+yeGcen61wWnSeppTqRbPVv2cBNBbz+F7yHMEsXlyQtn932zjsa8/Eyja51Wi4nqut3eqR+B4/B/2nzvKvG8pWXOYh/AfwrzeZyRjKUKR13wZ+ED6hYLe67bG1sk+aESfxmtY0rnJisUpwsmezaY/hHw9DFb6Xb8IcFm6H8q3jCx89VjOpM0IvGWmTMYt8TFv4VYHFaClhaijch1PXISBH9hJjJzhc0GFKE4zOJ8a6rO1pdTx6YZIFBaRNuduO9Fm1oevQvdXPmX4hftDeCbfVm0XxDo1nPpjP5MkVxHk3DMNvy5ycf1FelgozZ6E/hPzl/aTvLHwl491uy0tzqWmw6rKdNtZYCklhk7hG0qlchc7RuzkCvqcPayucvM7Hs37C/7UOujUIfBOqXEsTtpsn9mSSYZ0lDA7eOqnqR7cYqMTSg1cFNpnt/7Qt3pXiLSYvjjo9oLTUr9o9L1OeJwBDcp91pVHVWABGeQO9eXGMjY8q/aMg8PfEbyr+3b7B4p0mGB/7TjI2XQAG5cAcg9j1HrXXRUlImfwnyH8TNS13Q/FlxdQWX2IXMrvdWiDMSzA7Cyhs4DcnivWjM4Z7HLXmuXN5Jun0+J/9xQK1c3JWOaWxqRK01n5WduPX1r2uiGQLFKf3bOM+tKXwgLchIduFLY+8M1gA0vtQsSuW9DVR3GkmRSBBhrhvu/rUVHYfKipfGSZSCFAJwNzbeK5KkorcapxZ6Bp3gDXU8JWw0LRZHmn5aWRcRj33dMfWvNrSl0OmlCPQ6DXrLwjoPh+G5sGTVNZjiUSeQ+9YSeMZHoRWdO7ptyLakpH1H+wZoqWejajY6xNPcJNZebqDAHbFuGRGp7kjH515eJhGUjrpRuexaV8SLDwRANLt7SHTdgb7JpUT/M47SSHrz6GuKUbGyjqYGn3dp4o1JPGvjnxM8FlEzEQJx5/PRFHb3+lZScrG0Ynrfw8+N2h2tpG3h7wk1jYr8qTFf30z9OT1Arzp3uynA6y2+JOs6/fKLKOO2tYmHnTO/U9xmuflbkT7JNiXPia/wBRkZ5djxh9qYb9a5qra0NqdGMXoee/FmOTV3+ym5WKJY/9InY4Ue2KKUU2d9Ns8tk0nT/7NmtdIjaO0iPMrrhpWPf6U5TadjpieX/FfTrq30W7mRgGk5yF6V6GFlFFz1PFbLRnujIzgjC8k16MattjJwTK934OIst5QjzBywrdVW3qZuhTZ0v7O3hOTxH8SrHw40RIWYMmT1NdDUbaHPiEqUfdPfNM8MWeiftEXmkaqu0CzbyzjG47QRj8c08LOXtmmcTftYvmPMPiP+0Y2uftG6D8J9HuJV0zTnZ7tPNysjk4wfy6V05jbl0OXASccTyrY9q8ReFAbaLVtN4WUhyAK+ajUnzH0drs53U9Pu7xBIbdjGepx3r0ITVtR2SOfu/Duojd/ozg59O1XzxJu2V20m5GEEDIO5YUXRNkKugl8FwW5ouhl600Q23zFVwx5GKio3YqJdjsIlBULnC5HNc0ptFF7T4TZ2rXGMvjCrjrXNUbluVE6/wZpdxeWJuNSi2puBjVhyCO9cNVtbFHq3gzxJP4WubfUEAaSEgmPB/eD+5+VZXUjlrw6ob+0f4ovdP8F3HxF8IWzOjxbg6glIWPDK2O4xnmt4YeLV2eTKrVUrHbfsq+PtE+L/wUsfEWm3KzSJGYr2EEK6Oowd6nofaudUZUJ3RnVnyq5xvx4/Yu+G3xojutRPg+3uLyUYluNMGy4T6r3+tdkMyrQdmc8KvNozwHTf8Agm7rnhbV1ufA3jLUdOlWT5ZsbZUx2OB+f1roljPbKxKXLK56/wCCvBXiD4XWzz+NfGFtqE0UWElMQRlx1LH1rnnT54nr0VTlT1Pfvgf4b8LeJdBtvFRHnyO7OgkORJnoRWMcNOJ4eOqzi7I7nW/7ROnta2lqyBR/COEB9BW6jKJxLSF5GLZWmv3hXTLW2lmUjM0pGAopSlIuLpp3CLQptEkDzSx24DctI/G3uSe2KhM6H760NNNXt44PtNpq4mjKjB39/b2quZnJOlNPQwvFvhzXr+xluvDWsFnmjP2iGV8Bh3A9eK6abXLqVCbi9T4p/by+Glj4L0pfGVheecGTZbROu1re4HVuP4c5wfWvWwUlc7VVUo6nxF8SJvEXiO10rxheWCRz6hCLPXrS8YKHaDEIdx2J25DdSOa+kjCEYpoycbmn+zz4c/4RL9oDR9Kg1TdJHeLNZkPnfGwww9NvoaxnLmF7M968DfFay8Z6p40+AmtXH2aXWL+drZph82fl8p+emMflWHKkaJtHP/C5zqfw/wBe1Px0h+0aZqMeg3o6SRSkuUmXP8JBTNaQethSbaPnTxje3Gu69qmmBEvTZSKGXIO8RjBI9Dj9a64RTZzTSscDqn2YXBk00FI35IY8p7VvJcq0OaUUbEkyGQqpOAeRivb6IkY553tHx/DSl8ICJMVfJT/ezWACSNGk6mSLMZPISmtxrcvQzeDwSbuyvpJB0UMAKipsWammfEHwRosq3SeA4JZoxkSX1xvA+iDrXFWg57FRPXviJFe/ET4c6VL4Y8SQo93bt9rs7b915XHGFH9a8+q+R6nTSF+FH7M/jH4feF49Y8b6Tm3u132gt03u3QgkA5/OuWVZWsjZQblqfSXwwTxR4W8FrJaaQ9vNMvmJE0e1pMEhQR9MVxTfMd1KBEPCNxo8Oo+PvGlwZdRuUEccSnIQ9dv06VjKOhqoakOjve68qQ5j3qwXysZWIf7Nc842N4w0PSNHZoII9LgciKDBmkPXPt+tcU4IrkRr6hrYmhige7+zWERBZI2+aX61zuNg5NTqND8SaXZ6U86KzrHFuVmPNedW+I2jA5G8up/iBdSW8+VgnXbtXoB6mlTdkbqNtTM8WafBplqNGsMtDAm13I5asZy942icL438GnUdBEbRbtyEuSOcV0wquBcjxnxd4NOhacZDGY1kbC5GCa9DD1eYgoQWn2rQoykY2lSoOPSuyc+UDo/gvoU3hXxbpPjkcyW16rH/AHc4NdeGn7R2ZxYz4T0n9vf7f4W8V2Xjvww3kzzaX5iSxng5BP8AWuyMfZ1WcFPWDPhj4b6vNL8cdO1i8uWeWe6LzSMehLZP86rEy9pE5MF/vjP0r8C2q654btrVSrII9yE185Jcs2fTdWNvPCltpty04hVo2HzRmrVVoZl6hb6YJC8lqECjGc9KtVTMxdZGl6hAY7O3xsHJx1q41ruwHOXEE0CZCY59K15gIssWBIxzQ5X3KiPiBFyAgzx8wrCRRt+HrMXMwlm+4ThENc8ionf6PDDe3S2MaYxDz6VwVWUR/FHxrp3g3wfc63q12bQW8e5ow2PMwuBt961wmHlVqK6OTFVlGNj5y/Zw/b/1rSPive+EfitYGXw/4hka2uYJTlbdTwrgHgHHevp1lvLFM8GVePMfUngx774B+IX+Jmh2i654O1SVTd6loaBmt1POLiIfdfH8QGD1rxq8FGTiZV5u1z6J0o+EPGliuq+APGdhPdyRZhX7Z5Fx7j5uK8+WFcpXRz05HGfEGx/aIsrY2ek6XeSZJMQdkY/i4+8K0p4ScXdnXTXNqfNHxL+F/wC1t408aQ2V1os91Y+epuYrSPaETOWDE4JyBj8a9ClFLcHiOR2R9I/D8+M/Btjb22oQnTrOxsxDaWnlnJkAz9a2qqMUc1X97qekfAjxP428RNc6r40jENicFTIhU4GcnkCuRuMjkqxclZGvrf7Qvw4g12Hw9Ya1aiV87EVgGZR3PvWMokxpSscxq+rXWu3UkdhiVLglo43ORj61ly2OqD9nuc1rGoeILC4WCw0mTMa7XVR8oHtSOhOM2Hhrxdr+mmWG5Z5IDk5kHKnuKTqOIp4bnV0cl8X9A8GfE7S7nwx4qsTPazwMWlQ8oeoP516OCqsxlRlHQ+B/jD8LPC3gzxQdA+IhmuIrJ/tOm3UUZxcxdg2PvHAGfevpqVa8dzaMbR1OP8L6l8NLzxBqfirSNYKSzSKjyxIQ0MS4xGCf9X+FbpJoq1kdF4Z8R23xI+OM3jNZrbQtLhtzbTX13Ftb/VlVcevPJrIx6s9J/aQ0uz+IPhJNW+E+rWdu1kLV76J/3TatKAyrOOx3bBj6VUfiE9j488SXuoeDPFMep+K/DRgnnkxKISUZlJ5YDo2emK7qe5hMuzfCjSfiRolz4p+G2v28k1nB5uo6ReP5U8I7Mufv+hx61rPY5pnMXBljy8EYLGMZGP1r3JbEDmFxEys6qU25wfWsJNjW5DIhcgxnOeq1Jc0kiGbdvCMoGD6Um7GKbuNYFZCVHOPSspNsq7K8u+Vwkg4PWsrsqLdzs/hZ4l+IVz4mh8K+C7E311PIEgtjD5in6qME/nj1rysTByZ3UWmfTGjeM1+HV+LbxDqE2p69boE1GzsL0vbWUpHEWDxkDGcetcaglB3OuJ65b6xqHiXTbbUILqVZooVLR7iWUkcfTHSuCV+ax0RbRU1CfxCbCLQjHJK1xL8wckkE96ynzW3KUnc6HSvDWneFdPKwS+ZeADeR0U1zycr7nVG7iJqfiWe3kSxjunM84wSg70XjH4kEVK5o6R4c1Sa1bUddvHMikeWG6KPWvPr1VKVoo6IySMTxx8W4vBVsVtNs8rSCOSNWzlfYVKwblG7LVRHpHwx13wbqGiRXWlXRgvLuAObOdvmXPcegrz62HqU72L9reyF8R+HrxrgR3cbCST5eO/Oc1y8rWrOuLjyhd+D11S0d4oCPJwiAVpuZc/NOx4R+01paN+6sYj5dodr47NXfhhnBeD7JNT0iGzAKnccD3rvlruB03w/lhK3Gm6kAPs9wAMf3e9duDVmjixnwmB8TPjJqXxX8V3XgvUJFlstFsPItJUPLA5PP54/CuzEycbNHNRinQPlHT45dP+LUFnbggw3f6ZrZpfV7nBg48uLP0w/ZuvTqnhW1eXjyhgj8K+cxGjPoVK56B4r0q0l0176IASegaoppNDuzyTUxqF3ePAoYjdgsD0rSyKsi3pmhysuyYEIeCRT2CyJdb8ERpakw7twXdzWkZDsjhtQBt3dX4ZWwFrRtWHFK4yG58uYSYwT1WsJtl2R1vgi0FzP51wmUU/u4x3J6YrlqyaRSselWUOkeGbJrzUjGpWItPIxxsGMnP0rmw9OpVmc9WryI+Iv2xPjtrHxk+IB0bw9cmDw5o0YjtQhP+kT5++3qO34V9ngsLTp0k7angYurKVZq545Npt5q7JBqNwHlWRTHNj5lweM+vNdzva1zj5U2e7fDn9q3xh+ztpVksfi26U6ptUlkV41IAA8yNuGB75HeuCpgoybdgrW5T3Dwn+218EfiTZR6J8UfCTWF3F8i6n4dkNvPCx4yByGXPPFcE8HOOqJpqLjsd34WtfBfigN/wif7XN+skY2RxapLLFLEnflTjI981xuFZPVmibWx6p8PPCnxz8CaGJR8bbHVrWZCy3OoKjsx7KG+nqKLVFqRJXVzvvDdnrvjnxBb3mv+LYYrC0i8yeWEhxuAw2T247+9S3OW7Od8yWjG/E744eGxopi0nVbODTYD9mtLX7SGaTnBdiO/oe1KMNSKd3KzPGfFnwq0TRPE8fjfU/D0t/p90+6QiZiYww5KOCCKpwN7pHomkeKbnwvpq2mi6Lc/Y41BtLedC7uOwBLc0csFujOp7zPRPh/dT+JfDy6lcaJcWbyEiWC7jIdfp7f4GsZRi9kQudbMj1jwda3FrINL+UtkNuHQnpXNJcr1RvGvKGlzz/XfBniUzCOLSlJkyDPAcHaPWqjiIwNVV5tzzbxB8ER4hgutO8QeHrfUbdo2Atphh4gepQ/w/hXpxxrUE7mq2Pk79oD4FeJPg3PHH4C8FQSaHcOSLjydz2z+rnv1616mExsZNKQpfCfL3jJ/iBPfZ8bam1lpyyndaW5KGQA5DAD3r2eWD2RwWnfctwfF7xprvw9u7AXirBpsNrFaSrneFQllyfUZyPcn1pxo+9cUptI0b74oN8VPDDWV5Ywy38UQOrWUqjbdsoyt3C33kkAGHQfKc+uK6LJHM5yfU4Xw/wCJj4Y1a21nQFjWSCUJgJguhOGDD+lG5N2JuMbkknkV70tgElJ8oBm+XvXPLccdxtvvGdg47etSXUegl00kcfmbeQc0pbGC3K7zSByMfeGaykWReU7P++HyfxGueRLkd/8ADv4jav8ADrR7q38E2NrBqWpwmCHUymZbcHqYz2fH6VzThzHVRkeofs4aJpsrvo2uTP8AabhvMSSR9zSNwTk9zmuSvHlR6FOR9X+ErGHStQis/seVW2EkrY6nHFeLL4zrRNcXVlpUdx4o1228pjIVtQfSqa0KW5xGrfFCW81xND8N2hnuJ5CDx6VhKB0waW56H4Y0rw34Sshrvje4iF7KOIJDxH71w1eZqyN2o2ujm/i78R9c1GyRPB8HlxB9sip0ZTxmnSwbfvs55S1OW1PwVNqupWl3cqDBZxiW5z64zXfGUFHUnml0IbeHxDrniEa/ock0JhYIphPAiHA/lXmYl02rF05T5j17w18UdRMlrZeKGMyqAqTY5X6149aKtoenCT5D0afWdH8N+BrvXGkEhklBhOO9c8VPmM6cv3jPnP4iS2/iaG/klfa0jl8etephjc8t8M6idMkifZtVLgKR6/NXZIB/xF1g+El1jVbd/wDXw5VBxtyOtduF0OLGfCeXfByaS58TXF7cSFmuAu5vXNdOK3Ry4WV04nGeKvDM+mfHna0OFabcpH1FdOn1c5lTcMQfcn7IWtNLpF1p0xO+OTKgntivnMRue3HY9U8RazK1uYNuODmpp/CM5rT9Bhu0a5iJ3MTkZrQ0NOwWKNfsrwgY+XNTOVogVvFEq2lsY1Y5UdaiEgPMPFEYkmyDt9wK6oO6KjuZVqBHMskk+dvOMVlPQo9m+F3hm+FtFd3EaKqgGMuPvZ5FctTUbloeP/t5/HMeGLuH4P8AhK7C3Fyhk1O4B/1ac/L/AMCxXr5Rh+apqjxcXV5WfLLwxTQLEsR+f5kGf0r6qVOMJWR5PPztmhYeHS95HqlwchQAUHalyoWx518Ztdl1fx5Hotop8u2jCFT64pNx2Zz1ZaG74MsNetbvT9QbWFNigG24fjAU5MR/lSdOEosKUrI9A+G/xF8U6R4kmuhaATPNJLGz/PDLEegyPu4FefVw6Wx0Xue/fBL9qz4geIfE8+iabov9rrFGMaaluSrt/fDeg/pXm1Kdgtc+uPhz8S7+3tbPw7q3huzspNRhY3tvg7xkHArm9mZyhYuz/B/4TaFpya78Y4IZTHdNNDpmlRlTtByplY8dM5+tNQszCScdSzc/Fv4N65pz3+p6kkmmWqbbWytF/doo/hx/G3ArTlJ5mZGoftGeFbe0TWdSsLLSNNiAFvFdr/pkqgfKFHSPPqauNByNILmR4T8d/wBsj9oPXLx9d8IajLZ6JBgadp+mYW4mRS3zM54fPr+FdUMDzF8qMX4Vf8FgNetdci8J/FXwqZMEKiSRvFdJjjPHD1FTK1Il0uZ3PpDwL+2t4J+KN4lv4SXTZhMDttru4NvPvx91Ub7xzXnVcsaZrGlYtXXxq8Eahfi114NoWtwnZcQXg+U44P05FclWjUirG60Rb134Y+GviXoUwsbpVaWHbPD1imBHX8v51NCc6bTC1z4k/a2/4J/eLLXT7iXRbQyRxq0mnXS/fhODmJx6elfRYXHuVkyKlNJXPiLxBPN4c0aXwBFpz2txBeH7bLJ1dlOCPwr6ClV54Hm1bGDa3F5o19Fqdi0kVxEcxFOrx/4GtDnWxd1t7W8vV1mzKI0o3yxxf3z1oGaFyVUEnkBBgV7qlaJoNUGSMOyqqkfKCcUm0xPYhZyZAx/goIEa4IkLBc59aUthPYhmJb/WR4PpXNVIIJoTKAyqdoOGrnkVGNztPCfh5pxBdXEZaLGBgdTXPPc6YQPZf2freR/iJaQTxMIQCyv247Vw176nZTfLofWkHxE8CaNA+o6nKDdSReUYAPkxjAOO3TrXjOi5TOqEjzzxD4gtPGOqK9/qRmXdnCrgRL6ClVptaHTTlqUPHXxO8I/CTShqPhTT2nuZgBHLJGcqazpQNK07Hifiz40eOPFOrf2jrOothRlEL/0rvpYeK1ZxfWPePUv2bfiFJ4q8RxeFfEYeRnQGFcGssTKFOLNoV7s+rPBfwGXXIp21ElY58EqF6L6V8vicTz7HVzmr4m+GHgjwJoLWenwwxDbuGB8xzXI4zqxsXCXvI8q162023kCIFUOQFZuvWrpYWR2utaNir8T/AIsWU+lxeDtHkRk0+IC4MZBy/wCFehTp8hzwneZ5nrV59ktRLOf+PhNwB7VodcJanB3m2G7WVB8rzg57U1uaOzZj/tC6o0+kx3MTg5g8tsdxjiuykcOMfunK/AmK6ZXupgpaORR8xwVG481o9zjoK8iz4y0s6h8QnvI1JaFgGIHvSO6pBtH0D+zdfPb+IEjWQKssO1gT1NeViNJM61sj2TxwZIbTMW8ueAAtY03ZjMzwpdTQp/pSnPetJTJlsdFpWizapeMtuCQxycCsJyMHsUvHlimjWzwXBx8vU8UoTNqG55JruoRtJ5ETA7uDg11063Kmdc2ktTrfg98F9e8XXC6rcWDi0RuS4yDXDWruUjjlWhsetfF3WdH+APwjvPHuvJtisLYi0tgOZ5sfKv8AL8K3w1GVaVzgxWMdB2R+aviLU/EvxG8W3fjPxA++61GQzXDMfuknhfoBivrsJH2UEeVVq+2ZPaaWruiru/dnuOldTd2ZUlys23SK30qefeMRQPIefQUjarseHTXRmvrnX5zmaeRmVu6gkmg4jd8BeI9d8OyrqEDFrZ2G63mQOH56nP8ASgD0X4b+MfFHgjxzewJY2iTXFjItncxJui3ONysO2OzHt3qJxuTDc9T+Evxh8TeBD/aF3esbqWHzWeztBxt5YcdCTiuaVO51G3c/tZfHXXUuPEVzAkb3rldLV7crBZxd95/jI7fWs1RYHT+Hfj/oN94PtNL+MHiq7ur+K48xxaNuJGG+UZ9ex7DjvUvDuWgFfxR+0h4cTwzDY/DLwu2lK0rNPLqs3mdGzuCLwrHnB7VpHCcqA8r1v4rXl7M15eX76pc+ZvRLgkRhuzEd2966oU1TRUTH/wCEw1nWb6S/1a6kWXAJdCcIOwFaFDvEnh7TfGlikOrRsdo3QXEWBKjdiCeg9RWkWiHucpf6L438KTxym8kvvLINvd2zFJoscjOOpq200I+ifgl+2F8PvE2nweDf2iIma/iUQxaxcRlDcxDgCTPIYAD5j1rya1O8my1se5+HvEl/4JtX8Z/BTxamu6XDF5kGmLd+Y7c9OueK8uphm3dA9j3r4c/E/wAE/HPwzHBe2S2l7cxDzLG9+6JMfMBmuVKUJanHNXPzm/4KcfsP6r8NPiDdeN/DGmO2maqwu7SWNCDlwd6N6EHoOvFe9gMTZpHM4aHxzqdzcX9smkajFl7VD5coQDkdc+te6qnMYSiY5TMYYA4HFJ7mSVmbrGNF3SFiD0Jr2ve7HVdDEdtx3j5R04p2e7E2hweNgRtxmr5ok8rKz7h8oXgHipclYUk0hjyFnzKcH0rnqSRmWdFsGv51iWYovmAtkdawbub0VFvU9d8KwWWmeHSjXpLQncqKo59q55HZHlOn0L4vWuhCOHRtKMV0r581yB9fzrlqxbG9HodC2ueM/GF4uozXqLbzbA8WRkLnnmuaFJKV5GkZWC/1iTQNYItZC8TD5DvzjmsMRScpe6dFOrBPVmr4h061+IHgnztNikE8cnywtJ8shrCEHTfvaG1R+0Whwng34P8Ai7xl4rj0WfSWQK3zQbTgHPrWssRCMdzmVCSd7H3T+yz+yR4b8B3kPinWNPilvfIyHfotfOY3FOcuVGsYJM9Y8UfEPS/CFhd3Cokflo20If0rz44eU5XsdVpLofOx+LOpfEzxFPdalPLDaWynC54YAmvaw+EjbVDpzUal2eb+MPiTda94tNnDMVijkCgRnpjpW8qEILUmUpyfujNE8P3EDXeua8zGWe4/dRdyMcE1yVnTWx004T3aKXjpGigBuJMOo4GelZL3tjqip9jhNPlk1fSJJUOTBfKB9O9XyyT1OhJx3OY+LF+mpTQ6CgwWiOSOwHeuukcOKanog+Hunto+krNtxm42En+IAVo4u5OHjy7mpoulyax4pvJmziR8rnvzUNpbnoOPNsevfCCwvLbxPawW0fIlGCB2FeRiKlNydmUo2R9Eav4fvJokupotwZTgEe1c8akUtwujKOnWjRCPyGVwOqjvTlK5L1PU/gt4NmfSXuLi2BZ+hZeQK55tnLOpBbs5f43/AA2vtd1Iw6NZSTOwxtRSQKmMzSjXpx3YfBn9iS98Q6gmteNAkUEbA+UR94V1QqQ5dWGMxdNUvdZ9NeFvhV4d8LaVHpOi6ZDHEh/dZQZLe/tUwpxqz0PlpY6rKtZHwP8A8FFvirpnjn4jD4PeHrjdpWiYZzuysl1zuDeoA4FfTZfhVCN2jrqfvknI+VH8Mz2kzxeQQrtgADpXsyUVGyMuRLYuQ+HZbSLMkpA6LgfzqFpoVDSRz/xMv5PDXgi9Lx7Z7iIxRkjG7JGcfhVJNlVpLlPIrCw+0AR4yqrgvjinyyOIsX1y7osNuCqxdEXvRyyCzOj8AjUbC1k1aS4ffCMwGVict/d56Cm7MUU0z0f/AIXVfy+Gp7Szu44rlcAxPEOB0x/Os+VXOi6OXs9e1TUHd7qSaZwSEjEpES5/2avliO6Og0nRvma9upwSwGWOQAfQU1yJjszSaO4fTp4LeMkBh8xOcVMnfYLMjs/C5lQCVgW9hURbe5STRs2fhq2iTE7DDjkGqGatpZ2g/cPEFAHyk0EtO5M9hYSAJLECV6H1pXYrMpahoGjX37ubTrdgOCrRjJ/Gp5b7lbGXb+C7fw7e/wBq+D9cvtEukO5W0+9fYT7qTg0eygwujufB37WXx1+Gd9bReJre28QWFu29byFfKuc+7Dg1w4jCJ/CjOUUfXnwo/aa/Z5/bg8AyfCPxlqMNnqk9v/ocGqbRJHLjGFY9eaypUZ0ndownDS5+cP7d/wCy/P8AAH4hf2LHG8IlmlEOV25ySQM+4r1qNXnOaSR86Okgme1eMxvFw6M+TXd9kxlF9jaEgkiCSJwoI+hr3vsoVxkJ8rKY3E8DNKXwhsKHAfyynNYGimiEnPA9aLXJk1LQguiVk46nrWU4kcjsb3g+xM8ofBxkVg9C4Jx3O+t5Bp8G5GGe+axkdMR+mXltqTF5rABlJy9YzNTt/CMc8+lbApVYx93kcVzzAdraxxBzGDJCVwrL/DSgtQUW5G18N/E0drZWekPecm6G3Eec1x4tWTO2nLl0PtD4QfC/RtN0pPFt3AkJa23zO6DJ+grwHUc3Y6+dOJl/E749eI3vz4K8EWxsrRJYxNev1cE9u9T9WT94yjFp3OM+OnjqfQdKfT3uWmnuCqJHu5DEferSlDXQ2lM8j8QeNf8AhA9Eh8KWd5G2p3p33LbskA9vavUopR1ZmvflY0vgd8NNQvL9vFXiBd0TSboS38RH1rgx+KjDRHTThY9E1bS1kme+8kZ5Zk7KMV5EJyqyOxSSVjxzx/4ottQu7rSrH53gG9ZBzu9RXpUqXKrlxkcZ4Zu4bKy1W6JISNVkfccDJ44/EGqUuaRVSfu2OY01J/FuuzajGcqqMsefX0rof7pXRxJc0zp7/T/sFlZaBZqzvkFmxjLHr1rOWJujvhSjY9N+G3wc17UBDJb6RNO0jDcUXpXn1cQk9zZOCR7/APDX4F6j4Ykj1fVbMQ7WAjjdPmNeRJ3lc551V0PZLjRIZtOjheyOdnK49qFuc0qtitpnw/tr2/VJIh5RwI8LyprclYhcrPcfAvw1s7LTIrEsI9yAsQO1NR5nZni43EuCujrdL8A6JpiFY7GJ2Y5LugJq/YxPK/tCoaDaRYW0ZeC2yqjO1V6GpnSSWhFTHVJ6Hif7b37QVp+zr8JZdQtAG1zWnNlosIODGzDLS/QDv07V6OAwjvc68JBTfMz8s9SuJrue5utWu/NuLiRpnmdsu7sck57819TSjyRsenUslYpx6jBelY71zGV48wEbvx9q0Mzo/DuixeJ4vs2lypIyN8wAxu+me9Q9xR+I8j/a6upNMk0vwb5LJI8paQbSdo6DOK6YfCZ1zzSzSRo4NJtUy8mdxX0HWqMofCWND8PXGsao6WyM8YbaWHbHWh7FHZ+KjpOgW9tommT+Y+wNMB0B965wMTTLeW8uF3RMfOfkAZJNAHb+H/DEljKw1GLDKoIAxwP60FR3N1IWkjUsgWPI4/ve1BsdDpOn2q6LJLsAMr/LGeqj1NAAsEFrEWDDk9cdKAGgqQRJMCAevpQBXur8W2Y1l3Y5zQBA/iCLcCXJ/GgCNtY8yffGpxnrmgh7k632+QM549KBFoX+mQxC4vJF8sf3gePwq1Bgcjrx8PXGrDUfCE72uo2+WjnhbaHPpnqtP2SloJrmViL4h/Fvx/8AFnTrXw/8T7o6itnEIYJbti8iqD93f1boPmPOOKboqmtCPYRM218MfC+5sUh1/wALQOEG03CHEuPY04VLuzFKlGMTxkKpkdiOCcgV9Psjz5QaVxhmB48sgHqcVnKStYybWwwZVyAeG9etZpNi5WRFfLP9RRfl3KimnqRorTXixxIWJ7Ck5RkbqzO/8DaTOFjLwbeckmspU2y+Q19Zj+fPy4HQZ61x1ItblRVix4Sg+1XQtSCmTxgVhJ3NE7npei25tFFsejjDccYrnmMTUdKa3Doq7YZchB6miOiOiKXKd1+yD8EfEHj3x7BqOo6eItI05mdp2TgkVw4qSYnfofTnxV+Kmn6Olto9vcQWVlB+7ly+DIBjn6f415ao31RvCTPLPjr4pj0Tw9pfjfRo1ltZ7lY2ePkAEgA0OLWh1c8OU8++J/ipwn/Ce6qN5gj3W8Y5DNgba0p0ZLUxbctjm/gT8Fdc+MXiuX4g+KhL5Bk8zPQcfwj8qyxmLhQpM2wtOTrK59U6D4Ft57SGw06yIjiPyxKeDjua+alOpiKl7nfOUYHmH7VnxB0z4V6V/wAIrpxzqt4n709DEhr2MNRutDkniIXseA+DtN8Q3zOI0dYPv/bZE5Oeor0ZTiocqO6nCUo3MD4nXqwW8/hnRHyQULlBjdyev51nQoyjLmZnVlqdT8Efh7Ddx28AfJhBeX/eNGMrx5bIvD0nJ3Z9C/Cf9mpvG2uRX97bgQxyBgSvavCniknY6KvNDY+xvhB8HvDfhSyK22nqzDoxUVyylKbPKq4vkkzW8QeG4L25SA2gD+bkE9MZqTL62mrl2++H8dzEjKSuVxkdqFuZSrqWxb8J+B7ayvftLfvFjHUjvXQtTJ1JRi7ncaUj4ztIz+gqrOKueTX/AHjsay3ZBWFpAM9z0H1pxlJq5yulAqa34vsvDulXOtavOkNpZwPLcTscBEUZJ/wrWlGVSZVOhGpKy6H5TftjfH3UP2iPineeNNUuJItPtwYPD1ru4igVsBgM45yTn3r63A0eWB7FGnyRsjwbX7yaBgvmbsDbHk/dHr9a7JLlZolNfEUrLUre9crJ98cEg9aQz0H4OhtNuZ9QU5hjQbirchj0pcrbBaSueI/tC+L9R1T4s3TSsjpaRhUjYZyTz1/CuiCdjKt72xyVlqV00ziytVjdlIMg6rnrimYxaSsdr4Rsk0fSmlhi/eJb5zn7xOeTR0NLMyTYXF5dPIYC8jnJ5zu/2fx6Vi4taj5WdtofhAaHFGkjqb2SMPKD/Ap9Ki+ocrOhtrNBObMFpG+Xc2evNMdnHc6C98P2uhaRLq2sfu4YV3ZPcUFe0iipp/iXR9RsI7jSowYmGV7k/WgakmV76/jlZcNtCnJUdDQUZ13rKIjkgD5uOatQcgMe81syglRz60ezkJuxHHetKEATJo5GHMi3FdzIcFcAd6ORkMhvPEX2QkGQEgdqFB31AwLzxReXLNE9wAhbgZrdNIjnRBZXrwXIlOC4OQVHampIOdPYdquomW7aWUkiVflwPu4qm7oHzoxtb1a3iVIDd7RjdIM1CjGLuYVZTa0P/9k=) 50% 50% / cover no-repeat !important;}Стоит так же сказать, что визуально мультфильм очень хорошо, Природа, прорисована изумительно, картинка радует глаз и без всякого ЗD. От иных панорам, которые ты видишь просто захватывает дух. Видно, что создатели не зря проводили время в различных заповедниках мира! :)Графика 10 из 10В заключение, хочу сказать следующее "Спирит - душа прерий" действительно произведение созданное с душой и это видно. Я считаю, что это одно из лучших творений студии DreamWorks.
Глубокий смысл, проникновенность истории, потрясающие виды и искренние эмоции и чувства перенесенные на экран придутся по душе в любом возрасте. Этот фильм, на мой взгляд, не устареет никогда.
Здесь нет говорящих животных (и это хорошо), что заставляет зрителя поверить в эту историю, увидеть поразительную связь человека и лошади, очень тонкую и сакральную. Истинную и чистая дружба и любовь рождаются лишь там.
Удивительно и то, что картина была хорошо встречена в Америке. Ведь в центре сюжета стоит освоение Дикого Запада, которое показано совершенно через другую призму, призму уничтожения.
Я ещё, наверное, до сих пор не встретила такого фильма, где так же слились дух свободы, нежная любовь и настоящая дружба.
О достоинствах мультфильма действительно можно говорить много, включая нестандартную для таких лент концовку, но лучше посмотреть. Это шедевр об истинном духе свободы, который никто так и не смог покорить!
2 июня 2018, 14:32
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Возрожденные
5 комментариев
Синистер. Начало
17 комментариев
Все страхи Бо
1 комментарий
Вызов
192 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Юра дворник
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, драма
Моё прекрасное несчастье
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Все страхи Бо
Рецензия
Отзывы
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Помилование
Отзывы
2023, Россия, драма, военный
Банды Парижа
Написать отзыв
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Здесь каждый куст и холм мою волнуют кровь.
Они мне дарят силу, а я им — любовь.Удивительно трогательная и красивая история от студии DreamWorks, рассказанная от лица дикого мустанга Спирита. Мультфильм проведет нас по жизненному пути молодого жеребца от появления на свет до становления как сильного решительного вожака. Его первая встреча с людьми заканчивается арканом и знаменует начало, кажущейся бесконечной борьбы за возможность дышать воздухом свободы и покорять прерии во главе своего табуна.Сюжет 9 из 10Фильм несомненно имеет отличный сюжет, который, наверное никого не оставит равнодушным. Но не стоит забывать, про потрясающую музыку, написанную Гансом Циммером и песни в исполнении Брайана Аддамса. Саундрек очень хорошо передает все мысли, чувства, эмоции героев, позволяя ещё глубже погрузится в эту историю, пропустить все происходящее на экране через себя и по-настоящему проникнутся атмосферой свободных бескрайних прерий.Музыка 10 из 10.AwdNBZPzMqWcAu{background: url(data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2ODApLCBxdWFsaXR5ID0gOTUK/9sAQwACAQEBAQECAQEBAgICAgIEAwICAgIFBAQDBAYFBgYGBQYGBgcJCAYHCQcGBggLCAkKCgoKCgYICwwLCgwJCgoK/9sAQwECAgICAgIFAwMFCgcGBwoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoK/8AAEQgBkAGQAwERAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A/JXbLMcFAMdea9w+kJIkWNTGHAJHHNA1uKHE52KTgffGOtBYIkAYbB3+UHtSewDp9omJKk5GBioAY0AeBll/i6e1VEB8UURQMVOcYIxVAIykki2HzDqfaguOw+DyjHsEZ568VrEZIYg8ZiHGKHuA1UwoZhjy+ea5n8QCmRj95SN3PNddLYBLg+Uqpx7Vz19wHRGUkqw5HRB3qEKWxBgROVdMZ547U1uZL4iRHZm2G4YKe2KsocVKyKq5YAk7se1AEaxzM+yUbg7cZ6Y96ABWeJ3lBIUDBHpVJ2RcWkPiZXVLgw5GDjjvQp3OiMhTLI6/ZyvU54FCp80jKdVpiBpJSyhwMLk5PSs69Ej2zYqSLsCiNmJGQAMk+4rKFJJB7Pm1GbTAPOkGwyLuXcMcetdMHGO4eyLNnHqWpzqlrp/nsVyQIi36VU5qWweyNGXwR4rhg/tKbw7KsYXc/nIAAPUDqKxasL2djLXeimVvnODtyM8+h9K6IT9wOW4kzNKvmSxqkhXlE9K46sgSsyvFgNjcQd3FFIoufZxMHmfLIuAT74rYLNjMBlMLkhyfm9gKDKcbDHkSUlo2JUcYIoKhsEmVCrCu3d94dqCxk3y8iMED/lpnpWZmJHOwUkenAoAW3kaMmFIgGfkt2oAeWQcgrg/f4601uNbjZhG8YeJcKD8wNWWKZvMbyw2EKEL9aUthS2K/ktMkfmRjcoKk/wB4VBBI+Y9jryRxQBOsk8fyx8I3LUASKVRfMU8twatbANuwUi2+WDuPWmBEpUKFQgOPerWwDYwS5aUbsHBPYUwGzt5o8wEKycAA9amUbgJACpxIDn+E1lazAsLhBuuPuY/WrAhkxjK8DPes5xugK/lSI/DZB6mtCLMcmGkMzRHcowBjrQCTuOQtu81Tgr0FK6LuhC+HWJYTk8lsdKHqgJJ47dWEnmtu7AdKnlbAlTcCs00WVJ5AFUotBa5HNulu2W3+Utz9KqzHZis5hffHGQuMM2OM0WZS2FiKW8m92JEnQDtWkRkjxtuDRNnn8qHuF0JtYAh+Tn7tc7jK4roF85k+zSoSc5DYrpptJahdCXMYC+VKOe5HasaybegXQhmdB5luc4GCT6e1ZoTaaBwDKqEfMwzmmtzNJ8woeFskodwO3Iqy+Vjd5hcEuchiMH6UXsDi0aGg3UH2pbbULRpLef8AdyBBlkPZvpSugsyDxB4fuPD87falmNvIC0DshG9e31qJSJ5ZN6Ig0fSrzWLlLDS4ZHlkByDn5cYz/T86nmNoqa6DnjlsrtrAIZJVbYYR1JPGa0hUkhulzO7OouPhx/wg2kR6544uYVvJsGy0gNmd1bo0n/PNR2z1qK9e41h7mh4Z0dr3ytQv9Fu5VluB9jsLaHL3cg6KcD5V9+lcMsRyo6400ke1+DP2J734iKvinx3rNj4XspRm4fUJ4hKq9ti5HHtXLLGz6FeyOn1z9knwP4TittC8HfGi1ggk5i+y2g8y4P8AeaQ9j6DpSjjZJ2YeyPOPGnw0+KXgnXCumeKLJU2Fo4rqxlxOP9ln+V8+grshiHJailRfLex5nqujaJqMf2PWvDo0fWzO2zULNiLe5f8AuSI33T712U6sHHc53Brc4qdUjuXt57GWOdCVMUj52kHqfc9h6VjOV5GU2kRZjdvPY47cjFa05JEq72N/wNZ2+p3s/hy+cLHfRERSE/ckxkfnW3NE3horMybs3kZeN4VDiRlY+uDimtSZR5tiHy0cvCqhenI71LlFbsz9nJdB01pcRxfvMlR6dafMmIr5DOI5cFMcFT/OpsyXFipCtvCVc5yMjHYUrMVmNDxwHEbblJwdx5FOzEEih/nU4UHvS+Hca3JJ5UWQKCNpUfyrRa7FkUqiSZWV9qgHKilLYUthIQsZ3LLuO7FQQPkLRMVVM4P3hQBNE7+WAzfjQBJGitKIQMdy/arSdgsQzvLsVJVIC8EmmOzCOOM5O059apSVgsyICMIYY2Y+Y2WA7U01cLMaiMZGODwPStnZoRLbwuPmZt+eAB2rFxu9ALH2eSYLFtztPcVm2ouw7MS7gcKVZQOOMUxFOMGQYjGeOuaAFK7Cuev8Q9KT2E9hFSUEuq/Q5qCAHnFgsjACnHccdyXyo42EhIbPQVrEsc5+XLPx6AGtJFRGsVaRpQp3A8GpKGwCRCwlJcseMdBQBZ2tbqAwVg3T2oAaskkcmwqCQwJoIe4jRslzl3wWORj3oESfaIg2N2d3A96AITE6F7m3ZOB8yt1FJ7AJBGpOZjhiMgDpWABIdx8xOq8Cmtxp2YjMiuqgkeawB+v+FWPmJr2wl0++FneRbGb95Dt5V19VPepkCk2PW81LT5fOsy24cqUGCKko6+w+KHi3x5obeENdvUu7m0G/TfOtRkcYKZ78fzqJblxOy+EcVvpXwz8R+MtY+G0RmspILOKSO+8mUPKx9DjOFpHTA5Oe5+E2i6yPEFhqmt6ZexSHyIr3T1nUPnG4NySO/wCNTKpZWK5bs9A8G/s76t8QfGtoyanea/NdQR3l6zQFXKvyu8nACjPT0rgqVbM1jE9S1fxl4e+F+rx/C34X6XZah4gtwz6rrSRAwWYXrFACMnjqT1PSsLSb1OmFJs5jVtP+InijXU13xtrMVnCSyQpqDGR2A6bYkyAPrT5KaVzdUdDu9B+Heq/ED4ayaFJbyrd6bchYZoV2+dG4yCjLkgDPQ1zuVLmIlS5Tz/xV408Z/DW2HgPxILwWEF55beYDK9vJjiRGwcgdx6Zr1KfsnTepjUfu2ON8S+K7i6un0nxF4btNUjljzBqFnblGkj/vccBvc4ppwXU5OWUjj/FXwvutWkPiTw5BJ5c6D7XGX8xomHA+5nNae0p2MKmGnIyrL4XTxMX1G7ufI2E7hYsdx9ASM1pCpSFGjJGr4e+GFtqOqW8miHWYJxMvlzRadJOhOcYOxSV/KnVqwWxvGlKfQ2D+zF4zsrq4ufGXiHRdBtUfc97qGooN6sc8IrF92OxWuf6zy7DlTcCzqejfsu+AIobaXW9X8W3LDLvY2RtrdD3AdwpaqjNz1IMDxD4m/Z71eeGDSfhprlhB5gy0epmVlJPU7jgCuiByz3Ga18KvB17a/wBseHPFTG3XEjRXtr80W48Z2AggdM5rVySKWxy+ueEdV0XfLIEuYXfJubcb0OR0+XO0fXApc6B7GEsKtI0awDC8cHkfWjnRz9R6gqhDLlR1PaoqSTgNbgsC7SVYMDzn0reh8JYIV5ZmCnHepkTLYRYFmG8vnkbcd6gkYRbJuWQPu34TNAFm1+b5JCMDpQAqpIXJ3Ec01JJ2LWwThhCwZcgnqa0S5hjHj2SDypmIxlvamo2YDIliD/K2WJo5LgI0bxzsm48mq1MyxaIyTfcJAPIpx+JjW5Z8iKSYNKGAHTBrmqfGWLfW5jKuepHyrnNay+FClsZP72OHAxgenWkQSeWHjBcH5ly1DBiO/KiM4C9FqLMjlY0KtwuVJBB5FNKzGlZj9oZgsZ6etWnYossVWHYu1ifvc9KtyTGnYj2B9wTufWlzIq6GEylikIIPQtRzILolySu4AADoCe9HMguhFgaRGkOdzA4o5kS9xyrIu3zV+UKASKXMhCLCkkiKvUDr6U7oBvkNFGRPKrYbO4Hmm1dAABkiDqw3A8nPaud6C5kIUSZSqyhVz8zE0oyTYuZEaxyLLsWYED+LHStRqNz0D4f3fhXx/pB+HvjW+i024iJOl663CRHHEMn+yfXtSabNIwkQ3vwt1az1Kfw1O62t1FCZI0vJRslQfxRMPvCs5SUdzRU5Mh8MeBtf8N27+N7CSG6uIiTp6wPnLD7xx3ArF1YXKUJLc67wv4r1DxD8EPFGhXyKLnUNctZmYcHcu7OPpkU1OLOmnBmJp/hHVrvUVu9XiheCBDuEwznaBnBrnqRm9Ua6Jn1zp+uaX8Gf2d774n+EmEWseKIItMsW3ZaIbAHcDtgfLXk1nJOx1QhfU5P4LfCy3tbee4skV7m7KrcTzHJ2ty5LdjVzqpQ0PQpU7nqFlqXwb+Fd3H4h8Rz2t5ckbFa5IYKe4wa8itXrt2Ru6aW57t8CfiH8LPiVEy+H9I0+SDaBNHEgDJ78enWvLnXrwlqc9dRiiH9q39j2HUNP/wCE+8KwvJCsarqdg8IZJBlcSDuDnAPtmvSo4uqlueZGUZTseU+Gf2VPgvfQrJcawumX1xH++tJnAQ+6Z6UVcdViehToQ3N66/Yx8JpYre6NbyXibdrSLjk5x/BxXG8wrb3NvZ0WVpP2L/A+syoLLVr3TD0dNgZUde3P61pTzWadrmUqVN7IqXf7C3jy6s7pPCPxFt5pY+YlhjEUox2GOp9q6P7Qm3qxRpxWh4l8RP2aL+01e5sfiT4CvtRCZN1fWsLGYY6EI33jx0Felh8XTl8Ry16LTPE7z9lqa/vJovAXjzS9Xtm3v/Zd3P5N3AM8Aq+Mkeg5r1qVak1ozhdNtXOG8UfCG48IZstZ8UWq3m7DaeqsGQf7XFdMa0Ecs6U7jbO/1Pwt4q0u3K+ZCsS22oRDmNo34II9ccip9tFsnlaB9D17wb4q1LTrVpzpcEu6ZH/1cq4z5fsa1jzS2F5GP4vsbaG4h1fRUUWWokMhXqjLnKn2qnGUVdmbpyRkzOciNY9248lelZ35mkieVoQLGI2k2kYOMV105KCsx3RF5e6XLHhlpSaYm0waEuRGWIC5KbOMmpJI5JWYCLy26csex96ALEcYW2Do+X3c+lAErOzgByQR6Vk1LnLjsFw5a3yBzu6V3UmktRkLIE+Z9wDLxkelW7bjsNigjL58zPfIqHOKCw/f5smG9eDSMia3d0Ynfkk4H1px+Ia3LkRQSBI2GSMsW6VhUi+YsSZVWbeGJZx0I6VpKL5BS2MZ45V+diGB/hHWpIH53gFIiAo5yetADgqum5ODnAzQA0xNHnacbRzQA+IOdhKHDnk+1AEjgSfulQKF6N3agCIMfMAiU8cEGgC1B8uYsDdjNAEQZw4UoODzmgB7rkkqmFByBmgBbf7TIuwOu0nPNACMrAZRTnNC3AdhViZpoODzknpW32QCW1uza+eNPmWMjiQwsFP0OK5pbCSK8Rh2uVTcU6qx6msI6SBxb2Ft4JLuZ1tImLBcsMYA/OtecqEJmppmhm40mUXF7FG4b/V5ySPT6etDnY7aNNvc9I+GWm2usNZeGvGl3FcqJN1lcSsVNse30Q9D1z6VxVqp2Ros6Xx98L9Vv9TuNS0DThYXNgixz2VtJhdmch1Udn5rCFSLepp7C5W8J6Esdxb/ANseGhHbXK5nijbo46H611RqQH7PlOZ1HTltNdl0qCOaOO2vNzr5pOIjySaVSaa0I5byPXdS8Q22v/Daw0m3UGHT7gSQMj5G1iAfoa8ytG520oaG+/j6Dwp4Bi0XQLhftFxLtmm3fNXAlNzsejFqEdD5++IvxDv/ABF4rMd/cs0NkMLGfus3rXfTwsJas8rE4ucah6V+yZ+07qvwf8d2Or6cyyxGdVvrcjKspOCAKwxWApSV0jWVT2yuftF8N9X8NfFj4cQX9nKkkF3aIjKG67hkj8K8CqnSdjyak1Cpc+O/2kvhNN8LtdngvNLe70lZWktL4glk3HlWPYDnFVRtPRnqUK3MjxbUvi58V/2bvE0WvaH4tltNGuWSS2ivpTJbXSk8x8/dz/OuuWFoyjobKWp9xfBfVfCvx++Gtj440WyW3uZ1H2u1AH7t8ZYe47g968LEUfZz0OetVUOpJ8S/hXN4Whtdb0sSW8jycTxMQyN2rDmmjKGIcmVNQs38Y6IE1ewimvBHtuIXX5p8ZywYcqcdMEe+a6aeJlFHTOXNG54F8bP2Gfgz8VYm1f8AsOe0vYTtF9FN5c0Ldfmx9/69R6k816tDGya3MqcYclmfP3xH/YxbS7dbPxJe3eqxWwJsdVhnH2i19j/eH+9XuUMTBx1ZToRkjx3Wf2dtL8N6w2s+IddeC3DgwTbC6Se8jfwtXTCvDmujjqUbPQ43422vii+1110qwEmheSrQpbXIZ5B/z1cDnP8ASvRp142OadJ2OHs7qCX4Z39hKqC4sr9XtkJxwx+bk0Oq5nHJTMmMxCMS+U2eu0DH8+v4UqafMY2lfUi/eOzbhiMng4+9XSArqCV2r2xigW5H5jQyCRUyRuFAyOQybHEhxvOTQBLaki33Sr8o6be9ADllZjkDIz1qXuWth8wL2oIP8X3h1NdEPhGRyxwhEE0rMMHj61o9iLu42KKOIeagOOm01i9xczHKFkcqqEEDqa0WwE1opOFbrng04fENblhYpPPCMmQazq/EWSXGU4wCD909xWj+AmWxjxMC7FcsV4K4qOUkklbZEskXzZ+8vpRygJGgIXBIAO7kdakBfmlVm2EAnrihjSuOlaRsLHkBFpag1YV9y2iq7bXMnBxVRXMSnckVES6HmRjDDkkdfer9mxhFuaVlji+cHtxxR7MaVxxSR5dyxA+uW6Uez8x8oODjaQBmpcbMOUaiOoO0nKD0o5Q5RXeQ/LCm8sdoA4o5STX0aPRNC1CNdXeZCcF5lTeID67e+Ku+gJ66nZ2/j74vapeRaL4b8f2+r2hAFvGlrGML7qR8v1rnqWSN4xUtjU/4Qf7DfhPHPh3T5bufDNa6WQ08w9scY9641K87HRTopS1Z3dh8EvAp07+0tY0S28IRSgeRb3Ev2hpD2Lc4XPr2qpy5D0KdCEmWdL8P/DTS9QGn/wDCJS6lODsaa0UyRNz1DDFcVXFcr2OqOHitj0vwz8LPC3i+yjvdO8CJZ6lak+RHLCQs8fYcnqPWuCriTVUUh/ijR9KOoRNq0E2majahIyxAAnUMSVz364H0rnVWTehvCnGxNB4P+HLqlvDLIkVy+zz2hDtET1J/Gt41JGFSkuY8i+Ifg608N6rcPpsMdzJsdZbjHEyZIH04rrjNuJzSgou5xaeMrfRtK/sJX2SSR42joDkEVpypo1pVE9CvpHiK/vdSa1v5ORzEynIrL2aT0K579Tz7xrbzw+IpiwO1pWLAHk56VspNKx5GLb5tjW+EZutH8VwRXSDbkSPuTJAHr9cVEk3B6nThJXifqB/wSq/aRfV4r/wbquolo/tK/ZBJ/AeeP6V89i6LbZhjMPza3Prr4z+CrXVoPtkthHcwTLtuIJU3K6keleXKboysZ4Wo6dkz5F+Pv7MehS+CL3w94jnMvhbXC0djdsoeXRZ2yExn+DI9utdeGxLk7M9eLSjc4r/gmX8UfF/wG+M2ofsvfFCRlkC7tKuZCSt1HjCuOeSeOh71tWwvMue5yYik3G5+iXivTovE3gWa0kgGUj3+4I9K8ipyqVjy4zlCdjzHTdHhlsxrFrG5ntpyS2ccDrWTSZ69OpzQ1Q74keE76306Lxb4YtvtEEy7rqHjKvnkjj8TxXXTsonM6rjOyPN9d+HOk+O7R9e8NiKVhHtvtOmfAkHc7a3VaUdjtpT5oHlHir9k3T/F+tW66JHJpLtEyyWs6B4ZvQnPIHsCK2hi5Jg9XseTfFH9hXxjo+5dD023guhzK1mY2ikPqobJX6ZNdsMfK60E6XMeYan8KpvBcc1h8VPg/qM7+Zka1baZHPE4/uyKB09x2zXo0cam7MxeHT6nj/jTw18CdXupLSbRdS8N33mkLPFG5hcZ7xvyB/u4r1KdeC1MKuEtC6Z554z+H2s+HJVeC+j1G1YZjuLXk47bkB3Lx7GumFZSZ57w8l1OfALS4ydwH3a3SuZSg4kRLhdzDawY/KTmk7IlIZLK7xCS4TCkcHNS5JA1YlhMqxjLgR444q1qIktcjEsiYyeCD/Sjk1LWxNJItxH5ceSc9SMVpF8qsMjzIZvKMf3F5961+yQ43GcmQttYDPTFYvch3TBy5l2K+Bnk4rRbFFuyeMbo5F4H8VOHxjW5Yj2tIJI87U9aiqrSLCdmIDkBcfjT5vdsJq5lrHNIpkU7ST1FMgYXmwVEYUKPmx3pPYBzXEs8QRYSR/eAqAHs1ysQRbhWAP3E5NVBJsqIjvl+HJ9sVbiE9yQSNsB25JPGe1VGKiZxFmaSeYs4P7tflxTKJFZzzGu1iOTQVHYaFkiOZDjPUigolmkjLiFEJUL94d6h7gRebJI7vCxb+HAFICxpsO+8jZhsCKX3E8EjtQNQHWH2nWNQWKMSXDzSEL5fVSeM1MnaLKjC8keyfDz4WXun6NIdKiiiZ/lu9ZuSFDZGSiZ6/WuCVW6O32dncjl8eeEvADS6P4fsY9Tv2JJne4yc98N/Co9OlYN21BXlKyN74VfAfx58XL9Lmz1K5txI/mTNJMTG6dSoB6j37V5WKxnLOx3Uac0fQmn2ngT4IaDFp7WsRMKfwjJOOuPU1i5OrG6PQgnHcjs/2kPAWrX8drFfSWjAhI/PTbls9Ae1YVKc2UdR44j8OeNNKXUru080xxgXaMwyQejKR3pU4uOjNYbHj3i2G98F273GgagZrInciuc+WfRj611RMpq7PG/HnxI8QaXdg6jtljcEqVYYIPbiuuGxwYiXKeZ6trr3l7NdWzZ3OMJ/dzXTHYwpT94u6VPqsFwktpvZEGWVupNS9y6Sk5mn43s7bUra38SQweRdIAHjfo5qXsdFWlCUdUYWieJbjRLq51LUZtk1wu1QR0qoe8mcS/cn0T+yD8ZZPBfxH0yxs7nyCWilc9PMG4E/pXnYum1Fs3sqsD9mfA/iSz8f+Bor63Kys8O7Oc4BAr5fEr3rnDUj7OVzg/HHh/w7rWl6j8O9fijNvqUDISTjynJ4f8Dg1MJckkzppVVJWPzw+Okvin4YfESyuddsJ4vEfgDUU2XkbENd6az5WVT/ABDGAa9pTbo7nZOPNA/Sr4H/ABUg8f8Aw9sPErPuW7slZ8nruXj+deLWVpnlyoe+Ynwv8Uxajd6zoNzAPMtb17eXPZcA5/Hd+lYnXy8sDtdBubGGxbSrlFVXDIoJ6HJwf1q4ysc3K27nnmufDy88KeLn8U6IjCBs/aYVXKkev+fWqcjaMuU4nxR4rhGsSf2ddeUZG/c5HUg8rn+lEZ6nXBX1Od1KW01u5DtqH2d2JDsnKL7ketdMZ6HSoaHIa/o/jLQ4pFheHULUufmjn2MPwbrVU6sosz5DjPF/wp8OfEHRnuNS0HStQnwQILpVEpPZQy9D71308VJOzFKndWPC/Efwi+BdrqI8EeP/AA5eeGLx8iKR59iISeCJSQCPqa9Klimupyyw6R5P8Yv2Ltf8GrcX/hjW01KyJDWd5OvloykZx5o+Qn2BzXoQxTfU5K1CyPDtU8M+IdLvha6hodzHOgw8flEls/xAfxL711QrcxwzhYzLqG8tW+z6lbywHPEU6FCPz9e1azdmc8mWLctNAYCFygyee1aQmiSWKI792CeK3TuWtieQyPBxHhVHJxzTGVxPKsgKfdK45rb7IMQgMrHcdxPTNYvcxkNI8p+mfc1otiixayFiDtAOeR61UPjGty7A0qbtvTOBUVtyx0gjA8pdvrtzzUAZHzK/lxMcdia0MxwRFXLOS3daT2AGjYruVnRR1ANQTdjkSFBtiX58dY+DVR0Y05IcIU8lTGfmfqX5q+Zg3JkixFVWJ8EjuoqZTaHBXYyR5oWZuMsMdKqMmy+VCxszLumcDA4A61V9bAlYay7wDlsHqGOTSqNwV0MEaSaXMJK9hmslNsltmz4Q8GeI/Fl55GgaSZRGD58mCqIO7sx4AH1o5mbRimbMHhDwJoTm31DxzDdX4Tatlp1uZELZP8ZOKmVS2xrFI674W/B15L9JLK6W2RH8+/nlOGhjByce+M1yzrVJKxtGCWqNX49+L7a81/Tfg38P70G1tgomuEPyksfmP1681yySpq7ZpzTlodp+yt+xje+NvF8169n9stIpgPtEyDy1APXP8Rz2715+Jx0KdJmtGFpn154q0Xwt8BfBLxwSwiV0zcXYjC/dGNqj+EfSvBlVVeoe9ThBQuz4j+M/7R13rOtzW/h6wj2RkjJzz+te5hKS5dTzsTi3F2RxOn/FSHVUSLXbUQkuEkkK5X6+1dTowZhHGt7nqXgv4u634I2aPd6sXsLhQbWWVt0Z9snt7VzVMOubQ6YYifQ2tU8Uxa402W+yyTL+8MabopsjrjOBSjSsac8pHjnxF8Ia/aXi3Wkz289vKvziBgyjn0IyK1TjHQ56lCVRkOk/Cy58RREy6WYtqg74lwPrWiqxQU8G07l9PhNdWswhFzIspHDUvaROyOH5Ni8PhR4iv4AGTzFTgA96HUjbcHRnJkN/+zNruoqsstu4Rvuqo6VMcRGApYLn3LemfDnVvCXjPR9XaVlNlKA/HVR2rOvVhVhZlU8Hyn6u/sK/FOLWtJTw/Pc4ZY1yuf4SK+WxkYJ6Hl42jaWh6b8WfB5vL9NTsUy5YcL0YDkg+xrhbObDwtI+b/2vfgk3xW8FQ+JNOt1m1/wtA5VAMnUdPP8ArIGP8RQYI9Md69GhXbjys9ak3JWK37EXxHm0zwWnha41B3+xBoAkrZ+TorfgM/lXNiuVTVupcqCbud/pmrzeGfi/cRy3TCHVrUhWzyXQls/Ug/pWMUmZzpX0O3PiZ5rCbUlnPyfvlweeDjH5VEnaRl7BJHTaF4lj8UWkVzbyqUmjAx6nvmlzM5JxcZHjfxh8MX+i6zMtpBnT75zKhRebebP3h7E9apHZRn7quee6FrumajcTWV7H5V3bEo0oBAm6/Nj1rpjGyO+DUijcast/aPb6nKJLbftAl9uvIwa1UrGkqcUro5DXvBS2d811oOpz2STjJaN90eOo46/rWlOV5WMbNSKYm0vxRpdx4c+MdjFIiNiznkQsrAk8hgQR9DkV1/DsKZ5dfeC/F/w1vrqX4U+JkudKbl9B1RhcQXAz/CW+5x6Yrpw85SnZnJUTZyfjzwL4S/aBt5tN8Fad/Y3jXT7d55/DN1MV+3RgfO1tJwcAc7cnGRivTpVeU4alGMtz521/XvEkGny6fr9y2oWdvJ5N1purQKbqxA4GGCgkD3r0KU1V3OGeHijjL2ztrS58mz3iLh4FDc4P97jmu72MVG6Zx1E4bE9kAHETkgt1Ge9VT2Y4O6GS+eN2HbG7G3PatoxTKDAGUcdehFaNaaAVyr+c5B+51HrWDT5ieVDxGZUErdc9BW3LyrUfKi1Z2wZhJgk9cDvWXPKMtAsXo0BhKI4DK+45pScpPVFWY6RI3iMyRrnorY5p2dhGJEJMArgYPOaszJ2Me52FvgjHOaT2GtxqAtJgN17npUD5RWiXld2M/wAQprcOUEAOIk7DqasOUkmc28Yb06HGamQKNhjE3Dj2qoFDjF837xMqBxit4xTYB5ayFeSuOmTRWhoBPpen3Wp62unQDIYZ3oORXGiHudT4i8VpZeGV8CDxlc2tjEQ72GnRjY57l26knuM4ps6Y7CfDrwWl1qEfiOzlF5b2x/diVQnzdvlPBFc0oSTuaR3PR/Huqx+GvDh0mw1jN7qEYbUYUjPm5P8AAg7AVEqsIrU6oq+h3n7Mn7HGtfFnxPD8QfF4lstHjVH5T95cEc7R9a8LG4uNnY6IUnY/RDwH4A8P/DHwE+rw6XFY2flg2dvEuMYzkt796+YlOeJq8h1U6a6n5/ft3/tD3XiDWrvw5Z3JSNHITZJnPWvXweDlHVirV3Tja58ix3Wq312FspWBdstlupr2qPuqx5cnKszs9H8J6pNoyz6jbTRpKwBDxbh9c9q3NY0JHTWVpqmj2Uel32nrqFk5yqhSdq+o9MVMpJbnZTpNHS+GvDXie/nWTSrGa6s8gAyDBhHoAea4qleMWdcYI9a8G/s96tr6JC+nOssmDhkyGX19q4KuJOuCie1eB/2SHeWAoQowVkjMXHHauGpjeVnTFQtsa+qfsaaXd3TvJpyocfKV7ml9eMVUTnYgm/Za0rTnWGSwMbRryypSeO0O2MYSRS1H4LRW8Ygs4WG37pbBFZ/XrGvLE5bxD+z7rWrkefbQopBw6rz04pxxnMxcqa0PVf2aItV+G3ja0Sf7rxLFIQOuK468+aZ5+KwnMmz6s8Q+JNtrFcIc717nt6VhU0ijxFScajTPKtVurqy8YGcr/orS+YsYPGCMMPofSs41nE76MDymTwhD8OPiRd3WkjZb3ZBjSNcDnnH4VNSs5yud8aacTrvGt215LpfjRXAkhmD7R2GMGnCZlOkkbnhnxVb3Lvp6AbZwSuTwARxVN3ZHsk0afwv1qfwjPLb3cxe3+0sUB5wGpHBWoq53OvWtj4i0adkjV96Dy3PJCjqK1RxRk4zseIeJPh6NF8VHX4o18qVsmDH5muqOx6FOehwXjrwzd+E/GE1kspmtLhFuIOOMP1A+lM6ozctCgzyvG2lid4ldMpIO1OLtItwsrnHeIbnWPDEBvr+1+0rC24IV4de4z712UnzM55i2MPw4+J9sXtGk0qU4G0AFNxGOg6YrsjeGqOd6nnvxY+G198LdatZPFkkU9laMJ9D8W6exW4058/KXH/PPJUH2zWsKtjKUDkPj38M9L+J1n/wsvTNOi03xHaMsPiyyUAw36sMrdRkcESDax9C3tXbh6zUrHFUifKPiu0uIPEFxan5ZLeUoIyPugdR744H4V79N81O551aCbKqspcSKcuD8xPGKuOjMUkiSa5ygmjHzYxn/AOtXTDYYwCVlVSe1b8qsAhaNVLgcjvWTik7gKjDzQUbHmLgfU9Kyq1k7IDu/hD8GPE/xSgu7+xmjtdPsAv22/l6RM3SMDv8AWvUweAlXsxxV2ds/7L8UkATSfHtpcSkHajQFVz1+8a9CrlTijfkscF428E694KuPsGvWptyq5jKrkSe4PpXk4vCyo07kThZXOJj2TR5l3D0ArlsjmFgbznMqjKgYbd3pNKwCsiohLKSD0IqLIfMx/lYGxduTyCDRZBdknlyeXhsDnr6VcUmF2CgzL5KnOOrHpW3s4NbFxblua2ieGZdb33HnxWtvEP317dNsii+vc/QVi3GOxdkW7az+GkU4j1Lx1My5yssNidj4649qSq8pSirDvE3w/hhk+1+GPEdrqNvJH5sUbHy5FGPSh1nLcxlGXQzfCl++l6vPHMrIRAxAYcg47VjKUUOMG2M8PeGLvxBrQwjvAMPPMgztHfOKydemup0xgz0Twn4d8TeJNZgs/C+mSLDajy7QGJjJcNnqiAcj3NceIzGko2TOmnS1Pp79n/8AYRutN1aLxl8TISbm5bzFtrmctM564K9Fx6V83i8zTi+VnpUadO6uj61+H/h2y1bUrbSbC0jt9N0wKipGMBpAevFeRHFOpH3mXiHGD901f25vH9h8L/2e7jWJ7ny5rnfHbRDgg9M0sKnLFKxnSqSe7Pxu+IN9qfijxBdahcOGkMxO924UYzgV9fhk+SzOPFS55aFbwv4auo7yG9ntjMN37tQ/loT9T1rohCNyKEZJ6Hq/hvTfEmpSJY6Q0k32gbWstu7Z+IrnrV4Uup7NKC5bs+k/2d/2IfFviSSC81vfDbtzsI6DrivJr45PY2ShbU+rPh7+xr4S8Kur3sSyDqQ0Ywa8mvim3e4nOCeh6lpXwz8NaWgtdP0K3yOQ/lDNczrTl1MvbamtZ+G9OgTyraBVZSdw2DrWbfNuP6xJLcbP4cBbebReD120GPtXzXM3VPCFhcBj5BJx3FJpHZHETtuYVz4E0+ZPIa3VfU7elRZGtOvJ7sx9Q+HsVuuUiVlB9KErbHWqi5TF1DwrCrpc2YEcsb5GBQ9SubngdRJ4lN34cjV2w8A2kg0T1R5k6S5zk9a1ctcrcuSyqANufTpXNNI3hC2xleMIVvDb3EOHCHIc9VzUpI66ZBsS+8PSaayZ2n5FPZG6iplK2xTSaMbSb6bTLuONiR9lbag/vKD1q4T0IlG0dDu9HvY5mF3vz5wUFPQU+Y4KsTuPD2rNpl0+j3bjyZDmByeDu521tCdzypU1z7GX8UtIh862vNhCl8MyHhfauqMm0XHmTON+JHg1td8E2ninTwrXNgXjwvURnj+polJpHZCSscNaeHTq2jmRVC3CL0I5NYKpK+50ubcbEep+HtNn0RFlsmlePIkSReG9RXdhqjTOacZHz98QfhR4q8CX8nxJ+HGp3NxpiylrgQRbjaPydsi/3c8Z969unOnOOpzyUkdb8K/HHhn49eD3tvFC2631ipS/t5fu7enmgH7ydmX3HpWTtzaE3ZgaT4CtPDnjLVfgvrcZ2Xdg76JKXyrW0nPlBv4sH5h6DjtXRGSjNWMKsWfE3xu8P3Wk+Mby11GAJf2dx5Nwo43jOF/IYH4V9Jh5/uzza0Xc5O6iW3uBHfWzoVGVjYY3VvzHDJNMI5C3PO0ngYreDdhaocchyB26V1XfKV0Iii4IxnnpWMm2MMxSHygdpQZAzUzp0+dEpts+jv2btUiuvgnc6Tph/e2usvLdpnBIYfKxHUgV9vlcqKw+m50wijft2lmlAVy21vlQcda7FTm1qbcrIvix4fg8U/DHUrras02lp9ognC8hemwV52bYTmwuiJnFpHyxFLsysh+Unhq+ROAfBGGJiVgFY8sR096T2AdKJUbzOHQcIwHU1AD0SOOIptGW7dBQACGUYbzAMrz82f51cQJ9D099SnjslYp5z4Z2OFUd2yP5Vc5WWhrTN3xJoOp3qxPfzW9lpdswWJrqTZ5hH8YQdc1ySkWJb/DO71x0GjazLdI+HO3T5EjIPQZ6EVyzm0wNu0+B3ihFTT9Z1jT/AC8M0EX2v96gz/CvUD2pe1OiFNSR2Pww/ZN+JXje7GmW0UU5yTHqbnmMY6OvXaenNc1Wu4msaWux7v8ACH9grRvBmmPN42+IFtYKzCS8h06VTNdMeQiZ4VR0rxa+KkmdEaR9PfCTwx4F+HOgw6b4G0a20xJz/pN+8atdy+2/FeZV55bs6lSSR2Fjb/ab82WnW5S2tsvvb+Jj3PrXmTpO478qPTvAXw7TTdJSQLsjmmWWR9mNxyKhUmpWOapV5mfGv/BYn4hEanpXgb7Vi1it2leINwTk84r3sBhE5qZpDSFz80tc1K5vr8wQFhFv42nrX00YKKOSfvSPUfgN4f8AHnit4PD+jpLLE8vKOSQB9K4MTXVDU9DD0z9Av2ZP2UovDVta6lrOlCe6mALfIMLXg4rEe1PR5eWB9eeE/Cen6HZQ29naRoFXnaBwa8uTbZ51Wrys6RLNSFOwEHjpS9jKZySrtbFh9HXiRDtJHO3io5eXQFXk0RPpjxrhW+hph7VjIra4mcxgnA96BKrqRXFoIgRKOO9Jm8aph6lCkbtshJXqRUG9KrqYt/NbBDKrnYfvIvWg9BVdDldaiVNxhRhu6Emg7KM+aBj2UxjhmsZAoLoeSO9KWxMo9TAWbM6x3pACnAYdc1hMuECwbeYnZIihH5K461k3ZG3LYjsrdba4C7SExhs9Tn+lc05iM/xD4Vu5Ga70iLzCi/KF6le/61pTloVpy6mj4etNUtnUy2z7GAwWPIPpWnMcVVLodtDBdXekiJwQyHMZ7r7iqjLU82UPeK3irULm+8N21pNBKZ1nxIEGM/WuqEmTy2VyTwjYtBY6npWsp+4uEDwpj7pFbyd0KMtTl/C3heSLWZrW4t/3TlikhFcxuqiSubFv8OodYd9PkO2ZDnJ6SL1rWE+RGM8QedeMfh/feFb5tSsS32di0NxE6bkJPOWB4xgYz2rrp4iV0kY+19pofO/xm8Eax8E/EMPxb8I2BS2muVF7ZRtuXa2eh7qSce2TXtUdY3GdX8Yke6+EOh/F3RLTEvhe/hnhlmOdltIwEkY/2QS2B0xRzfvBNXPln9sz4aQah8W9U1rw/qMatcW4u5EkQ8B+UYkcLnnnrX0GHl7hwVoHjfxGh1iaCw1PWtJFtcQ2whn8pcpIMY3hu/1rtjK5xSjqYWlabd6i6WltCZmRS3ydQvqa66exDiiOLIchwcjggmur7Jm9AEByWrCTswIXDLcZSMHsSRWc531Ij8R1vwp+Jer/AA714app8iyRyR+XeW7E7JUz0PvXpYLHOnOx1KXIrnt2ifFv4R6+p1GPxI2mSPJve11CBiAcc7SnYe9fRQzMFiEN+Jnx9+G+m/DTUfBfgV5NR1HU4RFPqcqeXHBFnlEB5Oeu7296wxuYqVCxFStzKyPmyNZWiwBlj1NfNROcnhhkkxMxAC/LXQrANdhG3leZn2rCYCG4P+rEefasluAjICQWXaCwHXpnvVcyRpT3PR/gV4T0/Uotf8Z67dGKw8O6VLPkLy8jYjQfTL/yrGtI64xH+FtV1rxHeyQ6Z4d0+GEDNzfXUHmeWo78ng4GcVz+1Udwpw94tafqN9448UWvh7RPA+qeIB5mxrxrgxQkA4LYGAAK5K1aPMb1YqNSx6vrXgb9nz4WawNR+I3xKvdRuRaobfQLVAsScDKNIOuDxWLd9S4bHTeCvilqGr2N5e2t1b6H4as4wI7XTWyZsdAWPNctRXN4ncfCjVLbxVfSeKfFsbW+m2v76UZO1o1/1efdjz+NebVhdnRE9T+EXi5PiX8SoftUfkac0nl28AGOlcFSISPoSy8GTwa2kNrcAGe7iRof9gMM15s1Y56j91ntN5p32Lwu0hgx5UYGP61EH7x5vP75+Wn/AAV80bVh8YJYL07o30+KSJsfdBUV9Llz5ZXPVpvmpnxX4Q8FXet6omnq2B5ijd/f5617FavywCnRvM/R39hv9mPStJ0yDW721wRhiT3OK+Vx+IdRpHrwSpxPsXQLC3sUSG1j2oOBXmHFiJnV6fb7IiB35rWnsecbNpbfIp9qs56m5O4IG0DtQVHYiGTxigoQgD97gAgYxQCSuUrzOSq9c0mlym8TGulWSYxynk1hodVPc5XxIbfSrnyyMiTOMetJ7HdBaHOT3c9xA8V0BnPyVB0wMiSS3+1ANxIi8596ipsdFPc5q6uGhuZYHUff3Jmo5TqpoSx8SJb3It75cg9CPSs5RCcbM1DreixgTKgkH8SlM1Hs0yOVG5oHj34fOyWl3ocrAHB28L+FQ1yuxx1YS5joIvEHwshuQsGmi0JO4b2+9W8atkcU4Tuaa+NPBskLNZeRleu7vWfN7xzuhUUrmL4n8X2snOnvHIepMa8D610wlobRhK2pg2GsyajdmW0AdxyXJ6/hWl7kTiLb6zf6RqiXZgDRyPiXAyBQYNWTPXvCtt4X8RWMEiJFHOVGJCOMY5FVFo8yrzqV0YHxQ8HojtFqNiuJV270HytGRyv49a0lblR0YWtG9mfOvxZ+FzX/AIH1TwXrEJktApmsZFPKR5yR716uGqLlOqpM+f8A4U+ItS1r4L/Eb4Q+JLqbytOsZpLMyYJeP+HH5Cu2n8RMNjw34gQapELfxPdyQ3eo3el2yW1hIcJdxlAGRj9OK9fDHLWMOD4SS2OjXUenavZzaNqRUXnh7Vp8PZPj/lk/VdvbsRzXZrzHJa8jzvxtoV38PYLnRNBtJWjmhHm6g5+Zk9Pr2z3xXZTq8pNaOhwMctw0nmjPGck9/euhzvE4eUZEzShpWlOAckVhKWorMTz5w5ERGGGSTVcyELaysufKzuPSqhJKQ1qy7HqF3sJnxuXgYraU2WNuNaMkS4HzqMc+lclabasTLYtoPLtzDEhXaOWLYFd6jZkjYJGYYKkZ9a2TQDokEm6VlUhOwasZARB4meQCPaSOCGyawYCqcKgZFYgjnPPWpu0aU9z1v4G2T+Ivhf4l8NXl/FbLf6laQ3MkmQDBG6zNk9MDywcdztrCpKzPQoR5zq9L8E23izxNDbaB4cu7PwNv2WkjDEupsmAJGPYE/kK82vOUVoaQg3I9g+K/7OXxXs/AUNz4M1c22hNZKZdL0aDbcKoGdrHq2eue4PtXmzr+9qaYinLnTsfPOseH/FGqR2F14n8LLp2maWxjUXUZLytnGSR3+td1B8yJjGXY9A8J2ukS6Lb2c/lyWslwHkjDqAFHQEf0p1EktWbxTO61D4mNrd1p/huzs12m4Hni24TavABA715dXlvubxPVfBGo3mg6/ba3YuFhRgoUceW2ep9q4almtxtSex9b6N4ni1DW/Cus2typM9xGXX+8SRXnVIXOStpF3Pe9bjgutBnjUAHywcDoR3Fc0VyyVzyHK0z87/8AgtV4Klj8P+E/iFAgDyI2n30m3IP9w59AOK97BVIp7nrYaUZaXPkn9kP4R3PjLxvDY3VoWEEoMjFeMA8VtjK6jB6nv4ekuW7P1U+FfgW08P8AhiC2jtwgVcgAdcCvmZVJVKjOfFTitEzs9Mito5PnIG3pupnnylzG5pssPm5jcYx2Na0zGWj1NaCQgDFWc1S7YtxcDnZwR1PrQVBOxAt0kSHMgLHk80FWZXv73yUD5HTNK6BJ3KU13EV+0Gfnr1pNqxvFPsYerahGj+dvGG7g1iddJO5zviVP7QtttuW3xjcvFJ7HbFNHMJM0dws0zc5+f29qmzNolPxRp9veo88DMmP4lHSly33Omm1c5W9srl3VFVn2/wDLXH3qXKjojJHNazaa/DM3kQ717nPIpOJvzRfU5/UPFGs6IxPzIe6npRyh7vcxb341XmmN58QywPCDpWiw6nG5LhBrVnR6X8YYfHOkCdGia8hGTBvG4/QVlPDOK2MZUo9Dp/DPjpb0JbXdsqztxtJ5ArgknGRMqMeU6kvd6lZm3XK4HGzitqcjmnTsc74V1RtH137NczuoaUqzF+ma61JM5ZJHQa1qt/YeI7nSoZusYYIeh96UvhMfZ80rHRfDjxzc27i3F04jRv3sTf8ALNh1PsD61nGVgqYSHJoz1TSPiDovjzQZ9KvZI3mQFXjOMrjoa3jNPY8Z0ZUql7HnviXQ7fW9JvNBhiinvYUL28QceYyjqR7Adq6KEpKextGV3qfDvgb7b4H+OnjLwrrdsjIunSeYTHgTw9QAPz57179KSb0OhSj3PIv2l9D8f+J/EMc/wx8O/b9K022jVdO8hA6r0ypByPX3r2MMne5yVmjy7/hJ73wncxzeN/CH2zSJ4TDeG4jYXVi/Tn++o9D26V1yMYuPVnolz8M7f4t/Dm58O+ELRVvmtjJp91JMGSdVGcKx5zjgjt07VPM0KtytaM+dtZ+Her+HrxrTVtTtoJVChrdHJKkjOD9Rz+Ndam3A41B2I/F+ix+FdJtNLkjJup4fNZgOoJ4rJuVxPlS3OYWZoTiRTjGFGKtNnNuaNrbyvGp8wZPRQvNXBu+w0ncHtWaTakDf7Qx1NbS5n0NOV9inqdle2MwWaB0UjIDVzSjN9CZbG2ypbROxUsD0Jr2pKxA7esoV0XAUc+1Y/aAjngHlK0cmMPllHeiQEckClvNRSufWsluARWr3NwkCP856c96UzSnuez/Au2Sz+GmvaZZNGb29u4o5Jrj7kKkkE8+xP5Vx1viPRw8lBs7Xwfo2sRfGHQdG1HxpazWELLbWCRaqNgUjgqv8OTXLXh7h00qqUj6W8M/Fj4i/Dm3lvw0l1FBO0d9ZT4dGjBwBg8civDqU1zXZ1TlzIv6P4D+Bnx+jm8XeBT/ZmprKZb3RjPmPzOh+UcDn09aj6zKjsZnA+IfCH/CJa9J/bfgXSnUsQt01vuAA9sdaTxUp7lrYk0W90Q21w8WhacBG+4SxWIQj8cVDSkrgzp7RFu9HS909tiufmQmuOZ10tT0/4O+Pr68v9M0EXQzY3sLxMx5xvXNc89jnxFG59kad4shutNliE6sVtQxPrxXDVkrnjVcO77HiP7dvwss/jn+ynrOmwqJbjTj58JK5ZCMZIrrws+V3OrDUnFpnyh+w58P30DUli1S3Tz1dd0q/xjNa4ifMj6Sl/CPu6wuYrbTIYkIGExXm2d2eXVV6lhsOqxLO6FsluVpmfKaGmalJbSYMi4Y5yf5VrT2MZ0nJmzDrZIA8wZ9qsj2EhsmoSlzI0gAxkLQaKHKQXeoh1HlOASOcGjoDiiu+pmeIrK3QYNc73HGJl6jeLHHiJOfTdQdEIGJqeoOYnLHoPu+lBvBambc6jeG1xHHl2GMGg6jLhs5YnNzPKM9k96AI7y5iuLVo5o9kvRsdCKmRUJWZUTTBFJH+4DJ/EWqTXnNH/hDortC8cMIB5OaDKdWUWZOtfDHQ72Fo9T0ZJAAclBQXDESPLfiN8B/DGqxSJolg9tOpwgMfzH8a6aM+hqqvNI8ivNLtvhDqaJAhlu2k/fSM3yqv0rpqR5kdMJrqdf4Q8UWzajHqFtNujkbLPzwT2FeTiaWhb1R7P4b1SHUbAGC4YMwwBXHT0OWXU5kyxW+vXVvcgZwSHPY84/WuqJzONmT+NvEmnQtp/iHexliY287A8NnGCa3smhKOps+Fdcs7PUUlZCEuWAdxzyaylAU1ys6iz0q6Ovf8JBo8skciSBZET7rgjjIFTSXLI4MQ4tWZd8TLJYSR35jYPEolWZThon9ff6V3U5mCpRex4L8ZrPRvHXivUrLTdK/szxLe2Ja1u3fbFqLZ+Yb/AOFz/dr08JL3hulynw98SPjJ47+FfxKXxQNKkglin+x6xpLg/vFXjc47MAePWvpqMvcOOrE0PHV9onxzspY/D2rXGlam1j5tvYzvm3voyM4IH3X6iteY5+Uj+D/jTW/hj8JrjxBc6e76h4c1ZRHFcseI2+Vl9wQc0cz6CcTzfxD4jtdX8Vat4Ju3jKNcNfeGrpwNwEpMrWrH+JSDkHqM4rshfkMZytoc74+0jVfGVzp+qabEix3Fn5bkH/VMp+b8qoxceZHNv4Svv7WTRtJk+2yr8v7oZyapR1IjHU63wd4UbT9bsbPXSI5zdKLi1dDvVSQMkVvGLtc6Iw1sXPiho+n+FPHmo6fpUSGJZhskbptIHIqyaklF2OI8SJNOBdXL7vQjpUvYxktLlhhJLujkHB+7XdLVsjlYssEZcFHwoXkD1rLld7hZjZDI6gKMHvUy1JbS3GS+asYDDnPaoUW2CkmaHhLT01DxHbRSkgDc4x/EcdKU4s1p7nXeE5X1zwJ4s0uG7khkhRZwInxuCyjOfwJrlqWTudSk0Z3hPwVLeiPx5oWtQKNLnwLUuVlZuwBJ5IPNY1eWUdAgp81z67+F2s3/AMXfALeK7yS4h1hIPK1PTSxxM4HysMdcrjp3BrxaySnqepCV4mJ4MPjX4a68mt+A/DNxbzzSlLqE5wR3bnvmud06ctzRRbR7J8OfFnjbx7BJZ/FDwE9pEjbY73euHyepHesZwgloO9juJfhb4EtdDkt/D+qz3E0vWBLfgE+7DGK4Z1JJjs2c/e6VDoFq1lJBHCqH5gx5HFZe1hLQ66MXHcw9E8S2vhvxbYXdjccNdL5pDdtwqZRbRvOMJbH0/wCCvidNJFJC9xubyNoTP3QBmvJqy1OSeFlJ6G14I+IVlqmp3vhTVmVrbU7Iq0bHg9c1vTm0jT6rKEG7Hz14J0tPh58Yr7w3AzfZ47t3gLHopPArSU+bc76UJKkfQ8evSzWcaQyg7l+Y56VnucE6T9oKuvw2zBTJ8w4JIp8kg9lLsOTxS05MbPzngj0q4vk3F7I1dO1yfISKQn3p88ROCRqR6rczxENGeuM5xRzxMXENzxjY2cNyTnpRzxJ5SRbmNo/JU84wOKxe5cab3M6WKTcRITkc0GyVkZepwQSxuJZWQsv8K0BDc5wQX1uQv2iRweobjAoOov2dsJbMuIiWz0oAI7C3djJeIYiOvGSaT1C1y1Ha6fNZibYdyn5RjrU2YO6LR8Q6ZZ2/nvZE7BgLjrRZk2vuZM/ia2viz/2ZJnGAwJGB+FOzNIqCepheItU1e009ry2s0EAbq0eXPHrUwk4z1GmubQ+VPjuL2+1p7iRZIsvggAevNerFxlFWOmCkyH4c6xYR2/8AZckjFg+EOeSawxVNODsdF0lY9i8G63eW9vGB/cyM968LkcZamDTHeLJCLn+0LKJmd4z5o9K6YJsxdkctqXiU3Ns1pcshgkj8p8t90/3vrXbClJhGULh4H+Iq6bdCw1BjJbpLsUk88Hg0VKUluicTa10fYnwL0bRdU0AeJPmaOQhxuOQcLXLJNHzuKqtPQ5r4qPdf2i0enWZHmShi2cjYTitIKTKw85tXZ5J+1ZpVt4Q8CHWo5oYjHteKV48mNgQeCen1r1cGpOR0qvGW58l/FvTvB/xmvbbVvHMUFpcX8KrLqtgMs0y/dY/3hz354r6Sk3GGpjOKlsedeL/hj448G3Np4j0XWNG1qLTSZFk2BJWZcfJgeoqvaJHO48rsz0P4meGPC/jH9lX/AIS6+0C8s01CZWZrRg3lPnkMp4PI9aI1U3oFkj52h/Zv8S+P7G31j4YeLrTVrnT1aO4012eK8hTcTv2sMYAOPlzxXo06seWxwSo1OdtEuqDw7onhu9+HNzq0kM9hE800scf70uQPkjzz17n05rVTiylHljqcAniyzvrJND8O6adJYOHjkjbMk7j++3UH6V0RstzCM4cx3Hwz8f6N4x1W38MfF2Mm5jnAs9cjHlz2rqeA5H309c+tbKcbWOuFSCaZjfGK11Kw+IupWestGZEcCJ4vuOuMhgO6kd/WlzI5cRGdSfNHY47V1VoUhmHXkCpclYzlJez5eo8TBkKMCqKepHJrvEG4AgbSQe4qZB1FmETRFCTj2FTYmUSN1O0bBgf7VJ2jqZKLUrkuk6rLpuq2+pRJveEnbHnr2OfwqL8xvT3OusNLvPt8nirwUhvLK8i8m9soz+8jZuo2/wAXPpXPWhodMU5BrGmaYmoW+geHb+/MsJ3XVlc6e0ZZ246jPT1rzKtTlOmMD3j4aaJH8IPCmiSNrF7ea3LdrMqrOUiskPOHY/f6niuKpOM1qddNOx9SeF/iNr3iueFtV8HWKKYf3moAAbeOoGOcjnJxXk16jjsddPVG/onhL4R6/rDNe3F7cSHnyre5kKFvcYwK4pVZslx94338PWllCTpNs1uqcIqXB3fkRXnVKs+axtCmcB8SPD3ibUUYrp9zDGeJJnQHf+IOP1q6b1Og8u1W1j0OVJJn2tHMvys4JGDXdpyDW57H8N/FEtzqRuJZcDyfmPbG2vHqx1OiCGaP8R5bTxHZ3yyYAujGSTyACa3hC8TflUoNEuv6/Z6h48GrQKPMdjvYjrT5LhdR0O707xLevZoFm2lV9aajYyqU7NMtxa5M6bpJNzD72apbmfKaGlTTXUolWVTjnANZVNyJLlOv0IT26iRxgns1Qc8zpLG5iki2SMNzHjFBg9yTUI5I48RjjHWgRUsJ/s5KSMCCe9B0LYsTSt5W5NpPrQDMrU5LyZCsSLx3xQKC1MiS3e5U+ZOqOMfKaDpLtlcTWaCIWe5T1l4oAnBSUs0sOWx1agadibTrOC4JMgVfQdqDKcrFldBtrliDbhsdBQck6kk9C1a+G2hXYLeNB9KCPbSKGs+GkvA9vIFIK4KAdD7UKKepvTra6nhfx4+CUN5Zy3cVmWYoSCByTXVCVkelSqaHzHNpV74X1hl8orcQvnB6EVpdVdjpTuj2XwBrZ8Q6Ql1CcyRDMajrn0P615telyyB7FzxLr02jSC+mY7HG2TI4FOlE5ZHAeKzY7naxmAkLbnt5HAV/Qg16lOGxzydtTN8NIL688lnAy3KOcFSadaGhc5c0T7h+DfiSw8MfB20BvlIA8l1z0PFebNWPErUPaTNy1j0yLV0vdXmVomT/Vt+YP606ehK9xWPIfjbZ6LrngnUfC3id3vpJp5Ps9uvUrzjFehhp8szSEbq5+e3ia98X+ArW+8Nh43juJ3GgyxJujUZwynjhxyPwr6nDODp6ik+UxvC2qeIGvoZXRpI42K3ttJH1GMGTJx/kVVRQtoYOV2fQngj4haVq37LXia0k0y3kt7Gf/RbCMBvqfxOTWFPluB86z+LvJ1aLUPAtoNP182+8RZ2K8ag5wVzuJ7g4r0IclhNXRxviGSf4izXPjXVLVWu7MNFctAoUhscgiumHJc5Z6nldroonlGo6LfKzpcbvJkyJBg56V2rksc3s7HVT+JNJ8N+LLjxCmnxSXEiIFhnTjG0AsR60ny20HdI6vx3a2njnRIvEz2/kmysk2uepUkfLnuBmpNl8J5ZrM3nTl/4QMJUy2OCfxD5ArEAryPvJXpFcw4MpASMADvmgalqNl4TKnjdjPpU3RbdxoVpMxM2fTHepn7ysZtaix6XcXmorHb6bdPyCfJhLbP97HSsv4aLhFo6uTwb4l0rbd6faXtoXCMJRG6JuPU5HQ1yYiumrJHZDQ9c+Elp4w8Q31np2gXJubyb5L65uoww8sf7TDJ49K8bEzu9Drg0fRHhr4d6xqV8i3Gkrd2NmgUxrACAR1+8B3715tRybOmKvsel6Lr9hpMP2W602C3j27WjJDOw7fQVyz10ZrF2Rc0zx1HpF+YtA0CVyw6woBXNNxWljRWLN38RNT3LPqM4tmBx88YyK450k9TpVrGH4j8b6mYpLvQpftI6SfvAVHuUPSnRpylIXMeK/EbX5NV1uKB7RFDS/OYMY616DhywGnqd1oWtNal7C2BXNrkNn0Fea6TmzoU7HGSeMbhb+KOKYgm+Oc9ua3hScUbQrKL1R3keqzXepeaAOi/MO1DptGlvaPmPT9HuStjHOrZAiGM+tZONhVZuyVjUtrS5vFWQdWGTgVnexipJnWeFtOnUpGy/eH8I5rKbbZhVmkzurDRvKjXBL5Hf1rNtpnNKVzTXT4rZfNdgrDkk9KpXZi+ZvYdNfLJEW8xSMcc9aC1CTMO9vkeQmGXBGc/Wg6lSlylSTxGbCQJdz/K47dqrlD2UmPuNd0+a0U2lwcH7x9KkpUJR6mTcalsmKQrvwMljTSuaKm2NtvEjIvlu43EcKDwKGrFeyZdsvEPHl3EqqcZy1Rdkzpu2hdXxVpNrD5lzexoNuQxOK1hCUzndKTMLWP2nPhZokhhn8RRNLGfmRPWt1hZvqCwrlqxukftdfDLVpPKg1VFbOB53yg/ial4aa3Ilh+U1f+GgfBUi7nv41LD8/oe9NUmkSsK3qipd/E7wF4qie2j1eIsQRsc4xUNSTsbxhKGh4V+0b8Mba3ZfE2jRxlCMl05DH8K6aMHT1Z6UPgR578IdZbRPEcuneeSjHcgz91u/9axxTU3dIq10ekeP7CJdKLw/PFKu6OT0z1IrlhUSlsc0onkvjO9k0Sx869torm25EsBXp/tBvWvZpJNXOapHQzdHvrO4t4ZLeSUxyEPC/XGD0/pTqe9G5KlZH0Vovi+6tPhja6Zb3BRbjUUdx6Ltb+uK8uorysZ8i5mz0U+MotTjtFMnDKFYg9gKFCxx1cO3K6Z598S/Hl9qXi2W90y12/ZogtvhchtvT+WK2i/euXSjaNjnNL+EXwl8eWdxrvin4bSfZNTYy3sMDEfZbkf8tV9N3cewrsWMnGNkcuI30OB8c/s7+FtQuk8P+E/hpqM9lLlXuoNaWM7AehGM10QxUpRM6dNyjc9D8GfBL4ceBfhzL4buPAMdna3R8uUzXBZ249e5qoV5RY3Bo8b8Ufsafs76n4iuNUj8SatpcsHH7uYAIT0A7lfWu6Fd2Dkutyi37Cmn+H7LUfGfgrxU09reWjQ3UhUTQqxH+sKqdw/3sd62ji5J3M/q7vueGXn7J/jP4PX8XjrVYLbWPD8rsI9StU8xEY/3yv3COuDXZDGubsTUppRPDPFeh69ceNpbC8tjJ9qusWrwncJFJ4Kkdfcdq7YTdr3OCUHzWPS/G2jXmj+Bh4QjlUXUkUe5QeijB5rZVLm2iR45cwJE5gZyzIcHnirexxzhre5ZeORU8xwA394HrXomYlrEVLOx3ZB+XHSk9hrcDC86lInJUSfdxyags2vBnh6/1jWf7MigJkkQ+UoPzMcZxSbsNK7NjwpqkcEzaKnxRvfDKs5Wa3so3VXPOSxXnPHXNctaR0Qgew/Cr4cv4jvYfDMPj++8UMWEu+TUXaNY8rksGY+vA9q8ytI6oQue4eEfE/h34aeHJrdNLht18wxRTyWe5pHyQAm7p+Brya82dUYGf4y+NXxF1W5g8MNZGWzfHFuzYKn0ZRn8Ca573WptFcqO3+H1ro+p2Yg1HQ7yUKPm8uVnCH371zT3Gd/p/hTSLp1XwzqLCYJ8sBJjb8zXFP4hqVjP8SeAm0aFrrxhrE0Uj/6qLzhvx9Oh/Optc6YTueS/Eu60nTIvOsmWRBnIW6/eOfcKcV24dQSKOS8AWl54w1eTULqNo7W23SOG5IAGefyrWtKKjYa3OxfUkttckuY5cRiEooA4AxiuOMEbnATXf2nx1b6XE/yo++Qjvk1s4WVxp6np2g6izXiQKN29gPyNc8zupL3D27wlo8lxFHE5O3aAFxXHXlbQPdT1PSND8PWdpZLPfhU+vQVNL3jireRNrXxK8AeALFbi8nV5BnAXtWzp3MYwlLc808Xft06dpscsWiQA7SQpZRmtoYVyK9keT+Lf2/vFl7FJb2+r7ccBNuCPrW6wfkawpRuc7ov7cfjDzRa3d9M5YnGH6UpYRWOmFKJ6V8Of2prvxJJ9g1KchiM7mbFcVTDSWxsoxR6Cvjw6g6gTbgP7x6iub2ckxOMTVtfFCW0aNYsHOeUbjFaKGhk4heeJI50eSeTyiw+6p4FKUeVFRgYmp+LvsqYt5MlSMN2oprmNOQ5bxN8bm0yJo5fm6guG6V0Kg2LkR4b8Wf2g/GuuSvZadrBitlXCqjYNdlDDj5YnkOo+KtdEhuP7QkDE/MzPkmvSpUOWOpEnCJd0HxbdOA1xczSHd/E+amVKKJ9xnrXw61TxBqKpFFNcGLoyS5YY9vSuGooRZp7iiesSfCCfxBoYvtJuri3mwNwDEgH1rlm4GEnAytTm+J/gTSm07UpG1DT1PAlUnb+JzVxatYanoeXSawNK8VxaxaSCKKW5/eIT09ql0rxY1I918MX9v4i8OLpd6okV1PlMW4we1eZKLjIUlY8n+J2jz3Wl6h4cdyr27l1Ze6V6mHnpY5p7Hk3gDxfr/wAPb9tF1uCSe3e4zGW6GMnqDXZKHuGKPqbwvqsOrfDyG+sztg81WCt1HBGP1ryqi98DsvD2qLd6dHHHJiSPgmpMZbnSx+DdL1nTzP5EXmYzuPamnY55S5TjdV8a/Dr4R3b3HiHWbgQyoVmsxLtVwO+Oa3jDmMJLmMnRviImuTPP4B8PWtlpTqZ49UimDcYyVOf4q7aVF2LgnGnY8S/aK/bQ8PR6mnhO+0q7mNvJiO7huHy79MkDFenRwnMtUZz1PIPiN8ePFOtx2114a1SV/KkQOjfeKnoCO/GK640IxVrHI5yTKnhP9on4ufC3x/bXfh67vjK8we50t23RPH/dJ53L325FEqUEhc87H1J4SsLz4+fDrUPj1+zBqkljr9hEf+E2+H7OPs1/EBl5Ejb5QwGTwM1yw92REJTb1PDvhn8KPg98VvG97HaQDw94lnMv2bTLl8Wss4zuMOf9W+QeO9ejTq30N5xj7O/U+cvjtqPjjTPGN34c8Q6Vdae9lM8UkbREMxVgvL9MGu2nueXNTPP12MMRptUnJBbJJroexCv1LqwobbeWJIP8VepyoXKLB8x3L2olFJaDsXfB9raXeum2vpxGrQsI29GwTWAzT+HsmqaP8Q7S6huUS5guWWMyNhTwcAjvmkzSkveLv2bw5qnjCXVLnQ7mZhLvu4BLja5JyQvoea4sRyo7kl0Pe/hpoD6PoFzH4Asbo6nqrIYhHFukiTPCKegHqe3vXj15djenoej/AAq8CX1t4jW7+LOsT6ibBPMGlIwNvbMO5kPDH2ArzqqudMdj1G9+I/gHwTpEuqal8PYLe3nwkccZBaZ+3y84HvxWairFFzwd8VtG8UokGj6GNPMPE0FnIFdRnI7fMP1rkqtRYHoFk0F9ANRgFu+fl23IaCT/AL7A5rhnLUza964mq/CCx8TabLLqmmXMyS8fZhKJCD6qxOfxqeZlKTTPMvFH7OHwqtLffq9jrFokWfkllUAn8DXTGXKtDqjM5pfDdqtlLa+FNJ8jTUUo0nO6btyazd5S1N4pHJePryz8O6S8qL8+zYIh139ufSuunG7sE6nK7I800LVp9Pnk1u7VWlnGAxOQuO1dUqUeQ2p2lue1fBOP+29RtVmUZYbssK8qu3CR309IaH0xpdvaaPD581xGqW6gysT2FclWPtHdmErSlZmF4r+IGoeNpzpHhN5BDvwZUB5NXRgluCjTRg+J/hDq+raWbvU9VyUX7vOc10NxTKvBHgHxP+HmrWZmgtrWWZM/eTj613UaqRDb6I8X1rRdRspirWbIQ3PJ4/OvRhySjdmb57lS2up4LkM4Ix0PeqcabGp1Edf4a8WrYus6yEOMd65504voWpye5674U+NCrBEbqcuyjjBrgnh4tmsWeoeFviTb6nArtByRnIPNcNWPs3odNOKludBPd/u1uI0Y7lzkngfWsZWkhPlUtDiPHPjS7sEaHzeGHIXtW2GpxuF5W0PG/HHjWc74zK5B55NetClEibnbU8x1fWkuGynDZ+YE8n6V10qcUc8pNBpHhy/8QSb5m2KDwW9Kc7oxnab1PT/ht4Q+HlgyXHiTU4VUfeUsBzXJOcuhrHlS3PdvAGufCGFkg0bV4HXbzFkbga8+rTqTlcdT2aV7npej+L/CkFt5um3ZQZwwLjAP0rllQmzlSUnuT3+tWGqabPa6raRXFm4wzrikpVIdDeVOcVofO/xn+GehQ3b3nh1QsUj70Vc/jXdSqKcNS6MW9zX+BmvC5t10i9lGUyqb/wCE9q86vFJ3RpOKZY+L/hW5j8nW7KXD4KyxleJPWnh6jTRy1Iqx5HrfgaDxLcNaTb1WZP3Mmf8AVH04r1o1OeJzo9O/Z5stbttG1H4a+Id7yxgNp8+M71HU47np0rzayXOJux6r8PdCvBbThgZAGxgDcy9hwPfr6Vzyk0YVJNHpnw90vQZ5Tp+r3zR3LniFvuMPr6+1QqjZx1WyX4j/ALHfwy+MEIs9aVomByrIvzfQMB0rrp15R6HHPEyh0PP/AB1+xf4+0nw3d+AvhqYobQWxNsFj2Hfjhi3c16NLEdwjipSR8/3n/BMH4veMZQfHcljpy2r7nu5LoZYd8YG4+vIr0aWPcEaKo5Gt4b/Yg+B/geb7Lf8Aim7128Q5aG1ikjXPplwM46VLxlSUrolvUZqP7K3w98PXU2v6XofiCX7SPKjMMyTx27E5+b5gf07VarzloUo33D4M/D/xb+zl4si+Jfwt1qLVEhu831jIDDKVYgFWiPD5GRSk2gcEjyr/AIKMfDjUPD/xLtfjf8JfKstB8WTJdwqZvK+wagCcxEjhCTg9K68OotmR53+1Nb65408H6F8ZoIpYr24tksPFukSKGH2hFIW4TqHRyAPXJB7V6kJK5nNangtvJ4dmVpL/AE+WIltpmjGNp9MGt27nLVTSKNyjmPBHy+1elzsyGQzCFSioce/WhzbASSN96zQyENvBGDgg9qgDVg13TruRBrFlIZom4uIDhlbs2fbms6rtEqLsz1b4U/D24+IWriWw1G3nEjJHHK0JDgDqWI9P1ryMTV0O6h7z0Pqey1zwx8Ivh3eeGPBNjHearFEGea5YI07jqQf4I1rzJT5jvlHlI/2frSHU/B+oeN/F15OmpSzuILXA2EjoFDdR71zVC4bFs+CtW8f6tNf30wtoghffvXZH6DjvWLnZWKPQfhH8Io9HuV1BpLkEoCiyQjbJ75rzq09QPXNL0iHUnWx1nTTARk8A7SPbNcr1dyHuZ3iS48b6BCYfAHgW0u0l4aW4uDu47jB4oFY4uy+H3xO8bXM83i+bTLSyVPMuGiy7IMn5ee9VGd2aRkee/Gv4p6P4e08eEPBsSxop8sSkfeI6sa7IQT1OiE9T5/8Ainr0V4ITLqcpSNcukZ4Y/wBa7aUNSastTg5vF1pPq9to9uf9YwZEB5I/vf8A1q7XH3TpoSufVPwGtHQW88aElYugHOOP8a8PER949WHwHoHiDV/EPiPUF0HTlKxGTExB7e9Y8iZyyjJy0PR/CcOi+G9Pis4ljV40/elQD81Zv3UTySGeLPEWhQRGS+uFUMOEL4yO5ohGVR3D2cjy/wAc/Ev4cabpUs2o31pDArNtYv8AMSfUV6FKhJrU1i1Banz548+KnwiuZZBDdQuucFlIGa9CFOSjYHUg2ec32t+ENamMej3i57IG5qvZyE5wKlykmnuZUbcD0xWjjoQrXNLw14ke3vVEr5AIGDXPKGpvA+kP2e4JtedJUj3gsAMDoK8nGw5UdUXZH05onw7kvbFLf+zfOR0wxK8LXlc72OCdflqHlHxt+BmpaXFJc2cDlRk7QOAK7MNLU6qeIjJnyp8VrO+0ov50TJjgg17NKVzWpJSicDosAudQaa6bEaHI3+ldtM4Zkeu+LvEV6ZNO8JWUgVBtafooq5Rc2c0nynE6pdeJWkEceuXU0gYh1iJwpq1hbnFPE8r1M2z+IHjfwzf+Zp2vukydQ0hyK2WEjbU56mJk1c6Xw1+1l8UNCnjh1TUJWRpdxbzOGFZSwkSqGNjFn1b+zp+1zp/xAtx4Xv7lkmlGMHoa8vFYVQWx79LF06ysjovE3i17DWjotzAXTflCf7przY+7odDjbYzNIkGjeKWFsSizZkj5wM9cZrkxGxnI9LSaH4g+FZYDMRcRRlZNvO044IrOloc1XY8a1W81rwZ4lGn6nAHtJU/dyquSWr0KclynKj0v4XeOdmoQjVLVFVCDBfQYEkfb8R7VzVHeQpbHuehaMk0o8ReFNUS3nfJJB/dykjkkdie9ctTQ5qp0vhvUptP1RLXxH4VMIeTiSNdyFvUEdKiJx1dj0LTfiNbabc/YNR0xRGoHlvsPA9c10QPNqmvret63f6W1x4O26gm3cYFkBZfwFbLmvoTT2PGvHfxe1jSLryNf8OwWkvPySow80egY9D7V0QUrnXDY4TXf2h9IvbKV9F0mCWa3Ui4tLqICe328Fzu6r34r0Kcbo1jBM8v8QeP9B8cWNx/wk+hXNlMW3Q614Z1RkVT2MkZOGHqK64RszZQVh3w6vfEfh3xNYxXupT+IPD1/8ltrixhW065HzIJh1AJwAaivdIxlc6f4zaV8OfHngrUvh5rGmYvdT3yratCGjknhUZKdgSADkenvVYar7xktXY+R9S8PzaV4Y1Dwr4DvjrNg1tK8Xm/NLYzqGKqVPOzIAB9cV68ZW2KlBHzD4qt5vE5sNQ0+JjNdAx3UEa4EcobBOO3Q11Qnc5K0dCkXcpsY8DtXqHGRW026RhtbI6ADpR1AR4jLM626sG25OATzWiigEtrK8uZ4dMZJMzuoJ8rjBNcGJk+WyKhHmdj6y8AaFp3we+E9x4nluBaXc8W20t3YjcmVPT1JAH4mvKnDmWp6WHioM6i20vWPEXgzw5pb2MKy3Un27xLqJPzrGM7YBz93kZx6VyOmonbNp7nTfDSwGvatD4bufFFv9mLMRbQQlyozjk9vpXHVHDY9i8F/Df4aeDoZtL1e5aZribd5blwTjkcbq86tJplcsnsdtrPimzs7OOx0TSrl/lG1rfgbQO2ea4KrbYuSZk6HqmtSXc+owWdzC0SEj7VdNJz/ALpJxTilYLF/wbdfEP4jamulafr0mmwQnddXqLGqRL3OCuPzp+7YLIz/AIxfFu81/Tj8NvhLPLPaWUvlX+tNBte5m7lSMDaBnPbmlSgnImMHc+ZPih4h8H+H9Rl0e48QDUrtwRNJZRbgh6FiTxivao04tHTBJHh3xW8daTOqLp0LZjyWnKkIMD7vXqa7Y04x2Rz1pq5wvw0vl1nxtBf3WA7SqcE8jnpSqyahoa4eo+Y+9PghEI9txE2391tI/CvAxM5X3PepSbgdNr+snwjbPqKS4ldic4GTUQ9pOOhNmndGLqHxXl8OaNNq97P8/llowx4zjvVU6FSUrMbrQh8R8p/GX9sTX7y9e1stRLuZHUxhu34V7NHB6aI8/F5jCDtE8jtPEnj7xpM9teTXUkU6krEjkkHtzXdTwvLuebHF1Kk9yzrPh7XPBtnCviTRkkMi7kBGXx7mulULIKtaqldMxl8W6XdX4mFq9iwOBtPBrF053IpYqberO68MeK3u4Fs5pRKAMJJ3rGcZpanq06t0dd4f8Iavq94q2sTYPIcrXHOqk7HTBzvc+wP2J/C9/Z362N9btt4wSnWvExlRzNp1rQPujwz4ZtZNNSMg7tgwAuP1rzfZu1z56viX7Tc5n4ofDyI6bNbQwFgyEjL7ua2ouUWdGHxDufH3x1/ZU1XxFYS6zDEFYSEKgU5P4V308Q49T14VuZWPnD4lfAu88C6cLnV/tRVz8sdrbsXc+nQ130cYupqoRkcZY6R4h8XzW+iwaXc6bpKSbZQLZhI2P7xIzXYsXSXUxr0L7HrXhv4YeHNC8GXE1voQdzbsY5HhbcTjrzXRDGwueVXoxT1R8qeOPA/jO28YNc2/g+aaGUEkLbOcnPXNdCxdNrc4pQbdktClr3ws8fW1p9suPCtwkTNkRtERgexo+sURLB31RvfBq58SfDDWY9Y1HTJooTKCDLGcAemcVy4irTlE9HBUZU2rn2Z4btI/ihZ2nijSpYvmtwJIxLkivBquEXoe+noXNf8AD95Db+TLFtmt0JDgegrkSjUepnOLSucJ4E/aRstB+IL+HNWvFsp428pN/wDq5Fzzn/69dCw8VT0RwVqseWx77F4X8N+PLUTJp0VyXO6S0VvmIPZD+tc03OlE54SvuU9J+Cttb6k6+G9TiaBn5s9SBSS3bP3Qw61jGvGT1HVlGMbnuXw2+Hd9pumw6jcWhikQ4EZkysn496bcJbo82tXR6Jp3hq+ks0ia3nt5XHbDK3vxTjGm9kcTr825oOWsrZdK1q1Lq3AaRP61okkctSpBoSNk0qFX0S2W1kH8cOF3/U0czT0IjLTQx/GTWHjSwFrrqW5uDwiXChlVvXJ710wnKx1xk7HhPxQ8KaXHqqwap4PjbUo4iqbpNgnQdFGOWFd1KcjqgfOnxBk8A/borXxFoOq6TFbzFJDpykiD/ZbdkEe/WvQpO50xLHw58b/BjwR4gtLew8famIblxu+1vuWQ7gQMHI4PNbVKHOjGaVz0Px58Zvhfofja0sta0+9We2uxcQmNx84Kj5h+BPHSuaGHlCdzmlaOqPNfH3wX+FF/4stfix8O/GV/DZzXkjX0dm2Hhcn/AJaIfvLjPHTv1r0IcxrBqSPnb4wW/wAM/B2qSayml30YnuXjaeOMJGzAn1GR1zXVT3OWs1qeEEE5BO0beCK9s84Io5cZVyOOCOpo6gWtC1O5s9R8qymjhMo2y+dCpA961QHY/DFvE/iX4n6b4fvgJoo5vMdRbqqNGo3E7hz2rgrW5jow0b1Dq/iN8WLrxl4kh0y6bMQnLeUX+6g4VR7HHSuOcD0Fodlr194ru/ANi+m6hd/aruD/AEa0gQglQRuDN0C4C+/XFcNZaFKfMe4/s+S6f8NfBEc2v3FvJ4imhVxMzeatsnXB3ck56/pXmVDogeifBbw7qXxF1ubxlrV6LieR9sbsv7sDPG0dq8yvuae0UT0TUfD+tRa5JBMkiw28WNqHBJx2rhqbi9sjc8I6ALaBoYFl+03DELFMm7IPViT0xWfM0hXTI/FHj7wl8O9Gf4f+E9IbU76aNl1OdMskhPVS3sc8UKethpXZ4Z8V/G94mkHQpd9qGUqlvp2E2p6MBXoUY6nU6Xu3PljxPYXet6pPa6UxWNXYTzKuAinglm74Ga9mlFIwbseWfEgxXVzFo2mPmGNT5pP3pH9T7V0HDiJWOf8AhxcjTvGVsH6idQfzrGt/DZrg5+/qfoh+z1GdRsluAMhkxz9K+fxO59LStyEvx/stTS3ht7K1mIU5LoeKrDPl3KjY+ZP2kPit4gnI8IaFK7yFNjxIOh+gr26UYclzgxMHLY8b8OfAn4oate+ZN4UnYztlpXibIB7jNddPEQpxPMWAlWndnvnwl+BfiXw/GkFt4RnWRVAeSSJjketKWPjFG7wPsUO+Kv7MXxt+Id+q+E/Ct5cIYfLG6Aqqn61n/aaSOedNvQ5rQv8Agl7+0obAya3osEG9vkDS5OP6VhLM43NMPgHUdz0n4Wf8EuPiLDrdrf8AinxhDYW8ci+Zb2sPmO/sc1jVzFSjZHofV40T6w+F/wCwzaWsi3lzC8iIQE3YHHrivKnWlKVyJYiMNEe//Dj4F6L4Pu0ntbXYAAPxrkqu+hy1a/uvU9l0/SrW2gQLAeE4OK0hBcp83XrydQyvEelRS27sYSwx0IrGa5UdGGxEkzl7n4f6RfJ59zbZBHzgAZ/Csk3JnqxxkqepzHi/4K3ut6bIPD9lZJKGzBHc2it+JyKpSnA9DD41PU8m8WeGfEvwvme78W+BrG7t+d9xFpYZf0FXCpJno/WKcjCtv2kvgvbA2Gr+DdIwPlZTBtH0wRnNdUakzOWHjWd0JN8Wf2UdWfF54PSIhdqm02qn48Vp7WaD+zbq6KHn/sla0yS23g2/uJ1b5gwEqEewIo9tNkukqWjR3Xh/wf8ABj4n+HpfBV38GFWxfhPtGmop9iGxxXPPGS2OepVVNXLHhn9jL4VeCLOWfwlazWyNnfGhBKn056D6VyTrtsyp493OG+L3wztNKEN9okUmFJW4Vh1HcmtcNPmketTrKtE/Or9o/wAN3ejfEvWGji2skufk4x3Br6LD01LRni4pOEz0D9l/9rm58K20ek+M3ae3UqPtqsRJAOnPqaxxeD5k7GcZn2L4G/ab+GUr2z6v4nglguQPIfUdLB/N17V4MsFKnJs0qXqRPbPDPxc8EXNiv9h32k3ER5H2K8IBH+6elL2LPNrUWdxo3jrSJdktnZxlG6N55YfpWsI8pxui7HSLrOlajZmFbSK4hYZmRPmKn15qznnRdjBu/Ckd2jJaakywk5CTDJX6VHUUYuKOB+JngDxd/Yd5b2YRnEZe3kTuRyOK6YbHVHY8c8IfESz+LED/AA6+JEq2WuWjslndyHBYrxtbPQn1rtpbnZA8S/aM8N+NNLvr1WsnudqfZdR0uVc5Q9JIn9fcV6dJ21OmJ47q3wcvfDj23iG7TGisoEMbxl2jkP3sHrkV1xrJuxlPcl/aP8Vtq3hHRPG8dlM9za25hWdZMOCOFZh14re0XHY5KvwnGx/Fr7f4L0TUtUnmisNel+xaneWblJLe6X5BIcdtuGK+5qoRFSlaJwPxR8eeKvCdnqvw/wDFZTWbaaeKaG+lAJcFQpZX9SCMiuiKSRxYibuecNFJ3XjFe1ZGA6PJQgLnHQUWVgI7jG9buS3+XPIFZSbM5N3PTf2YoJbvV9b1G6uh5WmaPJIJmPI38bc1y1HoejhrF3wt8Krjx14s0uDQrVzJcXwDHdhY15+bPoK4qjdjrPcPiloniHwt4psPh5pskc9klmouL6CQExlf4/xz+lcso8w47mn8FE+HPiv4gXNivjG7u7trXyJP9GIQ9sc1w4m0InRGR9s/Bnwv4H8EeH7PR47kSPZxFnhC4Jc88187Wk5TKa5iW8uGutYkuLltsjy7oolPO2sTGUTs7XRW0vw9c3bTYnvItkBI+aMEfNz9Kh7mak1KxwGv+FoorB9E8PSW1lFKc3F3Mdrz56lSfXr+NJbndTdzxb4qeD/CukySWc2rvPKwxNcWw3SSew9u1dlFu503PAvi9dLpmgy+HtE0aKytZA28Ly8o77z1Br1qTZMopxPnHWIIW1VrkBmKfLk9SPeu+JwVI3MjQ9LdPFz6gqlUSVSP0qqsbwIo+7UP0T/Zds2HhW0vQ+4SRcj14r5TGpwkfRUL8h6r4h+HviD4haTJoWhWMaS3MRWKab+H3rlo4jlNfbqjuee/Cz/gm9YfDjx0fiV8Q9Wg1V4DvFtPyuf611rHNHFLEKpM9E8V/Fj4OeHJgt74Ia9MJ2iK1s2VVx2yorKeInN3NoQuYkn7d/w50MGz0f4XWcbLxvvQAQPo2CauM20bqENmS6T+1x448fXKWPw7+Hmo3c0h2rFp2k4TP+9/Wk27nSqWE9nqereAvhB+0b8QI0uvGtpB4ctScCOZ98x/AdKk8yriMPSb5XY9j8K/BXSPC8cbXEbXs8f3prkbQfeouzw8TjZSukzo10q1sxutrcBQPugdKTbOOnWk9zMaUya0ApIG4fL2qY6s2qptHZWty0cWwc/KK6Xsea4e8U9Vb/ljP9wjJrCZvTVmULWGOaQKW+XPy1z9TeTsXHt5op/MzxjGa2jqZSnN7E1xFYXlv9lurdJI8fMkkYZD9c10RSsZrF1aUrNnnXxH/ZF+APxRhP8AbngG0jlPBubVfKYkd/U/lTTR6mGzPlWrPJtd/wCCWXwcuphPpmqaraoWxtS4cg/pUt6noLidUlyJG14P/YK+HHw3ddQt7/Vp2T7im6OCfoRRcUs7dXVI762s7TQrT7HYwyqi8bZ2GeOK4J/EYSre11KE3iOeW5MU1ttA5OBUk8uhyHjvRra7t5GeDKzZyDV03aZ6mCbSPzj/AGz/AAS+kfE67kEPEtopB9fevqcHUj1M8Yrq588+DrjS7O9vodTG13jOzJ4yOa7ajU9jzoz5TtvAHx28U+GbFYrWC3ubOKTbcR3LArtPb29q5JwTOmE+fQ+gPhhfaD8TILfU/hr4lXRtcTrpl5MVSX6f7NcNaCRTge6eGviJ8XPhrEupa74RuWjgXF5HaP5gK/3lTqRXDLYl0422PavhV8cPDXjWFdV8IaoYpn4ltJV2yKMd1PvXNNtHBWo8z0O+Txq91G0sQUkHDK/X3rNN3OZ0GmTJqP8AaiO4Jw6YCluFNdNNtB7Jo8o8c/CH4beNtbttYubQWOstOVj1G1OwmRT8qOOnPrXWnJrQFV5ZWPN/2p9B1/wVoC+Ldbk2tZxCG5DRZDP259PevSwspRaubxrI+Z/F/wAXPE3xC05bfSLixtopowUSAxkIR/F14r1HBNXRpKSPHtd17x9ofiKe3uNIivrWaIj7HeRlUZv7yn+IH29a66StE55tPQ0DoPga88GSWFx4buNIS4uVu5LCQ70Wbb8xhPYnAyD2NbQMJaI8c1HXdF/tK88KeI7X7VYTO3kSXCFXsLgdDu7g8cVrLY5KmqOU2YQzIWPHZq9izMhmWRVkTqe1D0QDPLkknDFhwTnPbisJGcldno/wGjfWNM8Q+E4mjSS+04bXJxkhuRXLUaSPQw7SPRvAenap8O/Dd7bXszRSkme2tw207AME49OetcVRpo7Lo5LxhLrw8nxhpmpyKt2MC5MxxEG4AzWcWluJpvY9r/Zf0/xrd6/ZWw0y0a2nC+dql5EVeT/dI+Y/hXmY6S5NC4trc/Q/4dfDm1vtGik1R5hK1solmiUkOR355/OvmZNuRnUxHI7HbeH/AIPeFbeb+0kRpHVcjzGwPyqLo5pYp9ixrnhyC7P7+RnUD93gdqlptjhNydzgfiLBodugg/s+6u53GPkh+77ZoSdz0aN2eO/FCbSdHsWx4Yht9wOW1Jwqg46+tddJO6PRSdj5A+NniKS+S5XSi88zkrLctGVjiHoueor1KSegmnY8RGl3c92bf/lo5O5R7DOf0r0YaHPJJshvrKOyv7bTQMuyiSb8+BWs2uRmcV75+h37JWluvwy025uPuiMYH4V8pmb10Paw97H0B4Z1w6Mv2uSMOF4UdxXiwu3qaTo+0Ot0nxBY67II57cSofvI6ZH61tZHmypezma8nwu+H3ilQusaXFMB0hRNox6fWrRnVxjpOxb0X9ln4DW9yL9PhbprydfMlhDHNdVN6HFPM6kWd9ovhLw54ehEWg6LZ2iKMf6PaLHj8qctzzq2MxFR32Lc0qqOHz9epqbpHK4163W5VudRtrZhdSTbQgzmoujuw2HnP3WjD1Dxv4dnEiW96rSA5YKM9aHsdU8K6ckZOgaraaxqxa3clUfr2qYbmlWGjO708/IqHgEda6XseXOy0GarAWQsOi85rCabKpp3OfudcXR7gybypl6YGeawaaZ2U6fPucd8RP2iLX4aTxz+LrKRNNkfC3aKTz71rDXY7KWC5zo/A3xg8GeMbYahoOrxTI6ZUhxnH0rSSkuhjjMrnzKyOxs9StbmQFzu479qz5rbnkVcJUpMtCbBYtN27dK0jK6MVTd9UVL2ePbgjJ9apNHoUmorY53WrSF5Wfb1FcM/jOynzHL6xp+9A3R1OQak76aSW5zHiJpZYHE3J2mqb1N4Ox8R/t0+GI08U2epyAIssLKXr2MJVbaNnDnjqfGfivQI7HUpGQjymfLOO3Ne1CV3Y5amHUUR+G9OMc8iS3TeVIvQdxWs4q2hFKKjI734WJqdjfGCzMssKMGDxdYueue1efWidXLc+ufhh8ePEbWNtoPiaT+04ETEc7viVB6H1HtXmVokygztL9Le5aHWvDLx2sskgYSxRhSMckY7VxT0I9kn8R7V4MutR1/w3FqqD7RNbpsuJj/FGBz+XX8KzW559eUISsj0zwfoUM+iRanE26OVCUcckqK6IXPKq12pHlHxhuxc+G7rVPD0IeaN3WVU6loyQGH0xXTh172prCMZq7OD8E/FXwz+0L8Ltd8A63cR3ur6XaMzR3y7RMg68jqB616mq2OiNNJaM+FfEkGhaTp+t6BqvgT+xZ7O4YRfYrnKMAcjGemQK9+hyz0ZE+ZdDzLTPHXi2CSTw14W0+W4hcFprG5kDGIDpJAzdB6j1zXRNLoYOT5jn/FfiPXdYksdP1PxJNJc6feia3Tccqx42n2pQCTVjz7xTqNzqHiC5nmOJGnKuD2cda1l8JxzaaJxAgttzbgAP4a9X2sjMjAaSRBH2TnHan7RtCexXurrCtJkq+ecDrWUhQ+I9Q/Z3QeBviHoHiDXBHcWGoXarNH3ZMgMP5VxV/hOuJ638ZLM+Evi54h1jU71V09bcR6fE3OyKRQcAd+w9q4lsdNMyPCb+Frq9tvD1x4cdtPgdJRHG+4OTzuP09K58TJxR20Wj6l+APxb0XRNWMOnW1uHtY9yLPaKyxKOAF4714eJm2XKHMfRXgP9qjU9QmYarocCQo53MBtLAdyPSvMbu9Tjq0W5bHqdj8RdA8R2UaMsQCqGkkhnAK7vmXj6VzVNzP6u+xj69rFtFZG60XV7ggttzuyfyoVRpWOiGH02PMfGNz44unkbTtXuQBkbZYdpNHtGd9OLijxjx/8ACLxL4mjl1GWdVlYnzLm7umwB9CcV105SOs8U+I/gbStFtPtGueLlv5Lc4js7UDys9tzDrXp0ZttEz+E8c126stMabUvs4hyCseBxzx1+lekcL3Ocsbix1zxn9rWEqrFFjB7gCpn8LKh8R+iX7NEsH/CrtOhhcDEZzz0r5jG/Ee5hvhPVLa3kvCkcUobJ5weleVI6Ind+BdFcqkaptx94561pE4MRueoeHdItLcL5zjJbj8q0e589i+ZyOrtlW3CvA/BH3AK1gedLmG3WpWcCsJHA+vFdCs1Yy5pSfKjifHnxV8OeFrV5rvUUQqOgIrKVNyZ7WCwMpRu0fKXxk/bV17xj4qtfhh8O7kLcX94II5A3PXnFV7KyPoKOFhRjc+nPhZ8Kbbwz4Qij1mZ57ySIG5nnfnd7VMtFY8nGVm5mXYalpXgbxM1rNKBHK7N8zVjG9y6VKVY6/TPipoMz+V5q8dMMK2962xz4jKnH3i9L8SPD80TQtOgJ9XFRd9jKGFmZEd9o2t6gjQXCOoP3Q4pNSmVUp1KSuR/FX4baJ8QfAd94Y1C2i2Xdu0dv8gJWQjhs9qqlDlmdmBrTU9T80vB3xY8Zfs/fFHU/Bl3qEynTbpogJJTgqGPOK9GUOaJ9SlGtDU+yvgp+1Jp/i62jQX+6Vl+be/U1w1qVzxsVgFUke46H48h1C0UvcfNj5gKwT5dDxKuEdOdkXJdaglG4McmhzMeSSexDJexSxEnrWMm2zVTaRk6mkMiFivHrUlxm2zhfFUbqrxqpwzDp6VL3O2mfHv8AwUJto9N8NC9nYo8cmIi/fNe1gbXVz0oLmVj42jg/t2yuPtUW5fJ5dR+te5FJGdanoZXg2xmlvxDCd21iPm6Yqqs1Tgcaoycz3H4K+F9TsNSM2nRkxOQJ02ZB6/415NauehTgowPb/BHw/nk1prv7G+2UfKoGQn0rhnVUjkqSaker6F4A1ZpLTTbe2aR5Hw7EHAB4zXNNc7OTEV7qx79ceHNJ8I+FLL4daa4gvr9EL7W+byycOfpjNONNnj1FzNs7Gx1XS9J0i40+xQC1sLb7NDjqzAYJ/Pn8a6YROSUNTxDRZ1ltvFOiu6mO3uTJHKeWRZGfP866IWTN6cdD5b+HOlW3ws1/x7Pe30sTXVrcQRShuUduQB/smvTpHTGLR4L+1LYxSeH9O+IaB7gzxmaVYJP9Y0fVWH0FenR3QqlVqNjyef4reCtdnPhywsm0meWASW2rR8mNsYOPVc9a9BfCee6snI4zQNN1yy8dDS9WhaeaeYRrdbf9eWztcCqhuOexz3jZw/im/hWFVaK9ZSVHUgYJracbo5h7jFuy7yGJ+6RXrexsrgN89YyvlpklcEVLjFIT2I7C2fUruOzjiJZ2yTjhQOuT2rGSYQTbPS/hjDL4x8e6HoyWwi0jR75Gvr1GHIzkqD657DmuOtGTjodkYyR1v7RfjS7+Jeralrel2jwG8v5LPTA4+VooODj/AIEvWuLkklqbRdjQ+GVvqt3pkWqW06W0t8I4pFncKgKjnBPHNZzgmtTroNM90+ElhP4d1v7LqVvApkUDJnDcduleNiadOL1Z3U4p7nu/hTUxe3Aa30tPLI3NItt94dAMjnmvIqRTfulunC5Vm8S3Npd3ETabqKRksZBHASFOflGfYYrlnCTYexTKGgav4jDO8t7ebWYmN5JSsZHoQaI04tamyhCK1Ga/8Q/iFDGYG8QW8MKjjN4eF7cdelaKkrku19DyH4jeN/EmqTxT3Or6hfqg/dI85W16+vG76V6NGjHqXsjzvW7eXxDa3U02t29lYW2JL66lISNe+0e9ehTpQSuY1KkOW1zxb4heMtK1i+NloiOtqkgEJkb5pSDy2OoH1ra6OZJy1RnafcyW3imEwdMjYBRNPlY4fHY+/v2Stae7+HlpbuxDKWUjOea+YxqfMe9hovlPf/CkTSSJhjya8ucWjZabno/hy8/s4RtKmBjn5qcNNzgxG51th4kEaCUnAHQ5zWl03oebKg57lgeN7yKYSNMqxjuTW8DGWE7I4z4nfGy10Oylla/Hyg87wK0jKPNY6sLlWvNJaHxL+1T+16t1DNpum3LO5XbkMevtXdTp8yufRQp4enFJHBfsVX5vP2gdJ8eeOUdrS1dpR5n3Q2OKqcY2IqqUl7qPvzVf28/hTocbWOp6lCJNv3Q/Tj2FYLDVaktEeTPA1Jyu0fJP7Sn7Zk/iXxOsHgrUlWMMSZIpM7Rk10xwduh6OGo06OkjmtC/a112xZRdas7Mg6mQ/NVywqSuzunGhUjoa/8Aw2rqE0/2W2vCzvjkOeKhYaLMY4fDrcqWP7e938MPEQvdX8RRoituMLS5Zh6betaRwU2tEOph8JNWZ6B4Z/4K0P45vIbHQdOaUSShFOwj6nHXiuOph6tOV2jneCpQfNE5X9ov4Ea74+1W8+K+n2/k3N8qzSxYxjjNb0pw5bNm8KllaJ5T8Ovij4h+HPiH+zdUMkUscmAxOAwpSpc+xvFqT1PrL4SftQ3F5arFf3CgAgEEnJ4rzK9CrGexlVwcJ62PZNA+MWl6tIqNdqhwP4q5ZKSdmeXWwOuiOpt/E8EpUpMGRh1DVnzI4Xh+V6klxrMd1CIxIAQeh70yXSj0Od1y4jmlMZPIBJpWbehrCLiz5Y/bm0rTvGMulWVzayS2e/NxsBr0qM/ZxuepQg3K/Q+cviH8P/DPw08IX2oabHua6h/0eE8kDtXdTxMpK6Nayhsc58F/h3fa1HFMbXKsuXwOjHmoxOKtDUwjSs7s+rPhV8Kp9A0eO5tbdWeY/OrAZNePVxUZaJlzlCMbHu/w7+H4sLaKRbdJJOoJXqfSohKTPGxVVR6npOk2+ieCCNX1d4mvgpYJjIhB/hPbNddO3U8iTnKd0cb4g8aS67qF34h0YN/aNwgtLGVj8sMeeTz7VsnG5XK2tTe8QePtP8JaZpmiSoZGmYrJJ13MRjn8ea6IJMylTZ5Fd68/wt1We211mlXxFqcsLTkHCxqDgfn3reNKV9jSEUfMX7TXxT0Cz1E6jY2s0ml6rG0Eklry8UwOMkDkjtx61304SW50RcUjl/FOnaR4t8P6b8MZLfF5cWJudNJYAPKI2Ypz03KCv1NejSaTVzKoqbW58s/EP4e6no3ima3HhQ7rJPJmRpOI2B5BrvjJNWRwOCvdHUaT4htL/wAEW0NkwPiDw6DI08ceMwEglRn7xUf/AFq1jCSepEk2eOalevqGoTX85O+aZnZiPvMTk1uYyjJF6dpw6qYvMbdgeor2pfAQRuglYlxyDyoPLfSuV7hu7GrplhLZ6RJqCFhLNJsjYf8ALNff14z+dTLY0tymt4G8UR2fi/SvD9jcuLIXOZgg2iSVlIyfoa56mxtCd3YvfEHWdX0rURpolkLaRdTi3ilGNplkYt9a5Kmxsa3wt07xF4q04WarJJp+nXBlmO8hQRyefX2rlqfAdOGPqn4bnRtWWy8QaaPO82ILv3fdK8V4WN3O6Mz07w/4nvtL1ObSbS8O1XH7llxtGAev415Se5te7ubMviTYZjqEF06DG1rcnJbtx3FYy3N4GVF8RvtJlutY0e9cRApDCF2qB6/WpjsU4tnEeLbzx1f6P9k8O6LZWkQffLfXK/OBnqSa3juLkPLfFVzoXhiRrrXNVfxLqRBM1tbExwRe0jDqPYV6NMKluU8K+JPjvxN4pvTc67dwR2ts7fZNOhGIYAfRf4iOvNehSjc86scNp90j6lHIWchgcM3p/Qe1XKKiKnUS0NoNcWesW9ykZaJejAVhOpaJ1Rp/aPtb9iTxX9p0KfSlfDxsHUH3/wD1V4eLjzK57eH+E+pPC+ttbWyySyZY8rgV5Dd5NFyV2dRpnioybEmbj1zT5TKVLmLWpfEO202MRJcrk8kk8Cp5JdC6eGT6HF6/+054USGa20/VpPOgyJD/AAg1tGMzT6pE+d/jr8c77W4JRHqjkNnZGjCvTo4dON2aKHJGx5J4G+DniX4s+Jzd6jZMsAYbXfpiuuLhTVjCb1PetE+E9r4S02WytLY7fK2llHf1FYzlFspVVFHyz+0P4W8Z6LrM+i3LXiwScxyoTn6Zr0cNKLQnW0PIYvCuuW96Z7O/voXRQclyQ31FdS5Dhq1pJnSWOsXk8Qt9TvQHVQAx4NJwhLY2pVm0bmi3VrDEbizvVFyMhX3ZzS9nGO5085AnwrbWrltVuoWnmmkyjyruINFSqqa0CLUme6fsf/s53WofEqwv54D5VrJvlRY+Me9eNisRzbE1cRCC5Wz9BNW8H2tz4bazkgBzDtAI/KvNjWtI86WIUJ6Pc+S/2hfgXpF5cTTWlltkRiySIMHNd1Grc76NfmR4XofjrXPAmrnRb+5w8TYiaTowrecXU1PRjVjKNj1rwB8dJJJI1uJBhTgtv61x1MLzClyM9x8DfGm2ntI4pL0Yz0Lc1wvDKLOaeHi9T0fQPGI1VfMNyWK+tYuNtDlqYeKVzYu3+2WyzRNlicNmklynA/iPEPjfazvqp0oQq/B27h29q0Unax7WCjztRPDfj34Is7rTLW1KYmliVY09ea66L5Yl4ymovQ6X4K+B7Hw3pitdtHGERC5P0rmxFRS0OSlzSep7ToWsaa6pPbojoifIEPX3rym/eM68TvtL+IVpoOnqI0AlmjIXdzt967aZ5GIoczuZmpaxceIbWV5tSysjZfPWTH8q6onHKk4lJ500a0TygQFOVyK1jFuVybIxNWm13WdX0+7mZ2tftHEg52ketd9GDDlucN8bfGl5beM9Ht7y+T7Kk8wuRL8wSR9wT6dRXbHQl2vY+f0+EOtazo17H43R0ttI1NrhLiJsK/zZ2n2/xrrjYR5/8WPGWq6b46j8f2kIRrCSGPSrJeN21lx+eT+ddkIXMpfCc5+2/wCDUsfGTfFfw3cNa3F8sB1jTvNOY5WiU7sdMHPX1B9K7KcXzHJN2PB/D/i/VtJ8Qw3v2lnBAEwJ4cdwfwNdpnzlPxHHb2+qSQ2qlI9xeFT/AHTz/Wgic01Y1rfVo3Q2moWW8rIf3qccdq9Z1E1YyCOz0XYQZ5yM8xle31rFjTSdyzrfiyLUNDg8K6bpCQQwy71kjPzP7E+lJq5pKcXsjM0ieGy1izlT5c3cZcYwFAcZOawqQdiKd+e7PT/j81u3jeWa+0uKT7VKZIvIYglGwYyfzP5GuKqrI7VLmPQtG1HwT4R8A23w7t7IWTXSC51eZDuc7u2a4qkvdsbU7rY7D9lzWrC91e68K6VqYmtoTutdoxgH1rxsbF2ud0YySufS+reBF0zx1Yan5TxJqFsrPMy5HA6D3rxedJs2ixPFVjraav8A2ZpmpzxW7Rbo3wB83vWEq0UdcGrGH4p03xdoumiO61tWHq8gG6nCSaNoyTPI/G3iG+vFlju0JMCnzj57Mrr6FehFdELNnRGi5Lc818S2Us8G0Xrtazx77dVO2Mj0wOp+tehTklYxrU3Y8Q+IFmyasGuSTGsmYoFGFB/rXoUqkUzypwcnYwb60OnXMWrMSAw+dR0Wt60ly6HNKEqdQ9D8BW9n4i0vYNrsVyp9OK8yo9D3KMFUoeZ71+xvqq6R46+w3MpXfbhSueMgjn+dcVd3pndS9xWZ9azyXGnhQJgVPIxnivDimqjZrFc70I7jxbPZIsizHgc5PFdcKfOdEYJbnnfxL+M7QQNCtzscNgFDXZTwy6mt1bQ8V8Q/FNmZ3WViWJ3pnAb8q64YaNyXUSKPhm7GvazH9pVJQ+CQ5zgZ7VU7QVkc8qyZ9M/DRdPsLOOxsrfaXUA7V6V5lVzvozCTueyeCPhsdeQQXcWY8ZJI61yOdS+5xVasae7Od+Ln7EzfEC3knsYgZSDtU9q6sPipU3ZnKsfSbPlH4q/sRfGvwNPJcweFLm4tkJIeKLdkV6irtmqqxqvRHimp/DfWXungvbMROGIKyR4YEdRg1vSqOUrXO6nSXKW/C/wd8QXeoxWmnQeZJI42KkOd30qq9blQVE4H2f8As4/8E3ta8SaTba18StZaxhc7/sScSMOvIA+WvIxGKclZHLPEqmtj63+GvwO8AfDLTV0fwtoaKqR7XmZcu7epNcEpykeFWxVWc9Deu/DcRJWRFKbegrFRbdyeaTabZ5L8Z/hJbX2nvPYRgMST0ropylFHq4PEK6TZ8F/tI/C26hupSsJjubYsYmUfeHevXw1VSVj0JTne8WeQeDPFt/Fe/wBmXbOk8bY2nqa71GKRcas72Z7r8MdZ1q7EUp81Vx3HpXm1oxuzvT9w+h/gvrN1f5F0XJY8ZryZpcxz1HdHtFm6vp2Cq7gpzioqNRR5sl7x4b4u+IvhW6169tL+aMT27FAWPINRThJu56uHl7OzPBfiJ8VdN8bfEi10vw5Mk9tpihLiccgMeq/Wu1J8uhcqiqu7Os1fU7g6fBbWrMPMI37D1HpXmzUud3NPcUdDsfAK6gsScuMR4RQelckotM46zVj0TS/Dmq6yqlmfbtAb1X1rpo1EzhlKC3NPW/BNzpMZns76d4QAqMg4U45zXZCVzgq8stUYE9/riwtazyCYoCY8/wAQxXXS1aOeyOei8XeKWuXSOdYooWO+2JxzivSpJIascJrvhvTPFOt2+k6w88v+nlrqViSD3Bz7VvJWVzKUL7F39pD+ydL+Hen+DdJulis9QvvM1S6Vvm8lASwz77a6aD52ZtWPi/8AaC8fQ6Pr0mtxbJ7cDy9AtP4S4Aw5PtivYp09DBu90V/2nfEcmr6DYXFxfmaa40K1aUycHeuTz69cfhXRGHKYTg+W54LB5W/K/wB3cd3rWrOSV4k2qXUmoTxyOqjEfPHpQZ8xf/erK2Uwh5Ar0BjZ5GQgqn3+Cc/0oAYpMSkPkDP8JxQA6zWK81CC2DMfnzgrnPtSkk0VDc9Ls/Etz8RfGdhpt9p8Uk8KxWqGMY8zZwgJ7da4a0TrpnW+A9GNx8Zb/RvHERULIbaaKJ94QchRkenP5159SNzogj6Z+FHw8+C+l38Wj6Ref2fqELBjMeFfnpXmYyPuHor4T6v17wrFrHhXS7lLmO5NgUy8XIZP6V8xVvzMm9mcz4p8P6b/AMJMlldR/u3gzECPvZwf0rkmdEJ6WOT8cfDy71i0mE8OFQEx4GdvFEJW0NoTu7Hhus+BrqJpgIcf3gy/e+tdUJnoU56HD2Phh7myu/Dc0AwsxltmJ5V+cge3tXVGpYiXvHmvjv4epc5nmtAGVzjjOfeuqnV6nNKk73OZufh8L7TJLea2BMi7VyK6Pb8yOWrhqkncyfhXb3/hDxa2hXx2qxPlZPDYFTJ80TrwilGSTPafAMlx4Y+INlqcBwskqKeccZrmqxtTPRPtm+Rr3R47mI58yFWUge3SvEkuWZrTaizgPFT3yWbIrFWQce9dlE25z55+It3r8moyeYr7S2Rge9epQlFLUxqTl0OF1e6mtonvJ1OEGcHjNdsJwOSc5nVfAyzl1HVEuLuRlVgCGxwK8/ERcpaGkNY6n2F8IY9E+zi/u5MKg2klh27gd68ypCdyrNnuvhn4ieBvDun+dqGvRQxqoJMhAPT61z+xm2cFfLp1XdDb/wDa++G8U/2LQlmvZlwMwp8poVGadxUchqN3MbxF+0H8QtVspJvDum2USnOEuece5HauuPOepSyycXsfN3xt1G08ViTUNf0DRor1mO6awj2s7eprqpSlFnpU8HKI34J/ETw/8Nil5HoWmG9lcAXt0m8wkfxKOgPpRVcmXLBqe57Zpfxd8R+KyusH40pFKc/uktwAPY4avPnTmzOOVRm9Ualt8dvHmhFzH46tL4xjciFAu72zmsvYzJnw/H4rHPeJf+Cieu+EpXh1/wAIRyxxjDTxuM/ljmumlQlbU4a+SRkjmdR/4KXfDTXLZxNaXEbjjyiOp/ECtvYM4oZZGnK1zynxt8R7v4uXv9p6V4TK2nO2ctkkH8OaIS9lKx1ckKa5Ti7P9mHV/EHj631PTtJmHmDLEJxjjk1rVxXKhXgfR/w5/Z8bRdMWHULYl0BAUDrXBPEc3UUqlkdd4c8JQeG7toooCmwZz6+1czld3MJVLncR3iQWJDdGiZmOenGacU5ySOSrO2p+T3x7+MXj7U/jZ4k07TNdEVot7IsYQEngmvdoYO8LmtGvc7f4M+GJfD/h+1jmZmmvX8+aZxyxbnmsK7hTTTO2Ej3nwnpdxPBH5rCQAjDYrxcROPQqc7I9o8EfD6eWxju7YN5m35siuR+8jhr1bnpXw6s7O2nS1v5Nu4kFm/i9eO1a01ZHmV6jex1txo8I08RoV8qRiMDkH39q6qexwTnOx5h4+8Mw6Ws02xlhwdsi8lT6V1U5Wdjak246nm9h4d8S3OvxXDXdnLp4Je4uyoGeOhGa9GjM0PP/AIv+KLjwdDc+HvDUy/appXmad8Dcp4G2vTpuM1YDzl73xL4n/Z11y38TzB7qyvWeCcOWZIH4549X6e3vXZDkpGEj5ZHhLXfih43uPDH2NmtdHuYpNxyBGmQGbJHcZ4rujPU5erLnxVitvHPjKa6FvJBothBFaRSEf63yxyQOw9+a6YyuhT+E8n8RyRX2tyS6Zb+VaYzCoOcKO7HtmtDhqbFWM7wzgcMpCk9qDnNlZN6bGY4HevS5TQbKu4Db+LetHKNasZdO2wKNvFHKOUeVEvhkyNr8BUAHdyMdqmSsiIydzrPhHr1vp3xhiEgXyPti53dAc9f0rirSO2ldnptrp2u6P8d9QOmWbNbXN215LdAgqqt1ye3WuGckdqij1BviDo2t+KrXw5oem3F7Px509lGWVT7sK8zEyUlY64ybVj6//Zx8VX9t4Yfw5rk254YtoDE5II757ivnMTRfNoZyjrc6Lxo+nlLbV/M8xbZPLLoMkdsmuOVFMqMmmbfgS10vxVbHTJ5YX3LlZ0OQ2R0+tc0k4ysae1lDU4jxp8FVn1Ir9mAUtgKBwcVDqyidlDEXjqeb+IvgHLpGotdRaf8AckLgqP0raOIN41UeZ+NPhQ8+rTxxWqheGVSO57V0QrpnTCcZM5V/hVHZI0d5a7kY4ViOhrX2/IzaXK1Y8z+LXwovPDk8eqQQndH88Uqj9D+Fd1GrzoyjGKnc5S2+Nui6Zcwwa1cm3uIZFJVweSCOB+tdVSk5UrozniIxdkfoX8K/E8Hir4WaZrVswZZrVdhPfivnp05e01N6NRVB17osV/CyyQhmamqsqexvZHH698FbPXSEe0CsQcbR1qljB2icf4t/Y28SatpUs+l2AddhIUjqa6qeKuiHGHVnJJ8LfEfhfQlg09TFcQDEi4x0NdkMRTa1DlglozlfFfxW+OPgmFYNM0C8u4lXIa1hLkfgKHGlPqZttPQ4aH9pf4jeIfEBttdi1VXHH2ZoH59sY4pclKJUXUk9TufD/wC0d480kf2dovh68BOC0ht2DE9gKfLS5T2cPOVJXO30bxz+1V4tgN3ofw18QywTDb+7s35569Kwbpxeh3RxtF7o0rH9mv8AbB8U/wCkP8LtYZS2VWcFAc+7AUvbpHZDE4Jr3nY39N/YH/bF1qVUn+Ha2KZBLz367R+VV7eBFXF4CHwyudr4Z/4JrftWGOW5s9c06zY8lDOxwP0rGpWgjkjmlCMvdGan/wAE4f2rr9/LtvirpLzxtueJpGAUe/NY/WEdtTNKMaV2U5/+CWn7Rni21a11b4xaQsmDu8u3eRl9QCTW0K6aPlsbm/O/cOl+Fv8AwR2+G3gsnVPjB45vfEd2x3RxR5jiVvTaOaHiUjwZY6pOe57BH+zh4O0S3t9G0LSooYIMBUVMcds1xVK7crol4qVzufCPwo0DQ7OS5eyQSFcb/WuepOVTcPrE2V9StLGxVmhiRduRwax5HctVZNWOR1OEGdpMqSxzzVao1jDm3ZW1e+gstGv5/OwIbV2LHt8prow91NE16MXHc/I9om1z4l6rq08W8HVJG3Y6gnOf1r62lUSwzZyU4uEz6X+G2kS6toNvdLCCsSBVIHQAcGvl8dJyZ7VKHMtT3f4P6LFetFZahCArEYfHQivLmroK8bLQ+l/CngmbTtNjMgXywo2SIM4+tOEUjwMTWlF2RR8ReGDZyfa7JyVL5DKPzrU5lUk+g/QdXEA/s6W4y6cxo+fnHet6ewnr0I9dtIrqcRLJHPDcKS6Fx6dK2juVF2R57qfwd1CB5P8AhG/JME0p3QzTADB/lXpUYNq5XMcT40/ZetPHjPb69dW0N0YfLaW01BSLcqMc5rrgqkHexm6tmclJ8KvgP+zn4V8ReHvFXxgTxHJrVvFHNp9jMjNZ7Crcn3xzXTerNpWM5SufNvxJ/a1+CvhyzvfBHwm8CCKN1K399dR4llx0AJ6ivbVJo576njd18bfHvia8isdDstNW1kkCLaPYrhVJ5y349a1jGUdRN3Vip8YfhfLob6ffXWnLFdz3Oy7hhj2L5O3fn09D9TW8ZczOepTVjzTWI7WHU5otOkD24HytirascjVi/Eh8owPjIr0yggZFOxlJ9KBx3EuZI/LBKLuz2FBdTYXQbqKPWopY4ySM5GfaonsZ0Y3qHZfAfwFP4w8bzuZRFDbyO88znhR15PbrXn1juiuXU9t8K+KPgJfX8HhK9sdQ129gucPLZSlVx6Fu4ryq6fQ6aTuem678bvhb8IbNdM8H+DbSxywMohkzMw+uK5JUJs64mp4T/aW06TXIPE1rbz29ucNNFJKDuDcGuarhWlqaqKZ7P4a+Ong213Wn9qLLZaoMxzSHPlsRyrenevKrU+UHA7/wdaHT7uw1vw5NAYvtIyIpwUIPfFebUjqZVlZHtmpaHp1+5DoFLKGj4zkH0rlnF2MqVWxiaj4RtGUwtarIrHqy5NcHv8xrHEanmvxG+ACNqP8AbVmQhdsrGy8E+ldNPmWp0QxDOKvfhjYvpr6frFh5UyseAufxrWVa51U8RzM8i+Inw/s57O60u5jWaFhhSRgp716GHxKgrs6nJyifFv7QHwnn0PWWhQKE377efbkHrwa+joVYVKR5dVT5z7O/Yc8ZJrnwMsbKWcPNpymCYHsw715WLpxU9DvwTcXqezRTw5V0cHK/MfSvPnA7+c2PD0tmJQJDna2Qa45030JfM1c9Z8GQaNeW2XRTwMqelZNzijza9SUWch8VPgroTaida061j2yfMY8DFawqyQUak5LU4SbwWdOmE1jZoox90RjB/SuqFWTPVpSjy6l23k8KaXIp1nwRp8cyLkXyWaBgfritlKpY2pzjzF64+JVtZJHcaHHZ3BhYERyRAg/UVSlNux7FKdNxsyeT9uK6028FtqkkNg0ShRDb26iNvrim4SNlhKU1oaOmft62Eykx6pbb+gxEAfwxXNOE9iZZZGZcuf2wdTjh/tIa8TEBnCEZzWfsqgLJ6NtWcjr/AO1/418WSFNHnupEyQomfIz9KfsanUcsroQV4s0fAWuazqFx/bPjbx5FpaSHcbWKUCST24o9hI8/FUIJctz1LSvHi6jHFZ6KzSxoQPOcdRSlBwPnMXSUNInQo88SLPNKGZuevSsJ854yhPmJbplithdBl5HPHNCvYbk1OzOY8T+OLexsmjludp9jTPQox5kcGvjKK6ujE85ZC3rV8p2OkN1O9tTGZI5Of4eaHCyuJ6HBftDeNV8H/A7xFr648wWTRxKDyXZSo/nXVhYcz1IcuY/Obwlocp1IROWbezGVh6nmvXlPlpuJEad5H1L+zdBbSKPD9w5XESgFu57V87jJ6npQdoH0h4G8E3ekswaDdx8gx2rgUm9DhrVW+p6bpPja/sdP+yCXCBNrjHFbQPGqvmmTXPjCG3iW6Z90BPQ8hc1Y1BIw9Z8feGbOdYNctmjhkP7u9jH3Sa3p7C5TifiV4E8bWTReM/AmoS6npJcG7Nk5aS2Q/wAZQc4rqpwbdxWsfOfxz+JPxa8GzDWNB8az2EiEiaCfJjnTOQx6Yz0xXsYeGgadT5c+L37T+ua/4uW91vwz5F6ihdQjgOwyjswPv1P1r36OHTgjinL3jG+LXjy0n8MWUuk2N3pzyw+buWXJlTjJB+tdcKEUS56HnVx4wmtit+bl7gFVIeaJWz6/St+eCZzuZ03wrA8a+LNN002CxK98k8kwTGFU5O7nBHTtSlKLWhcJ+8jX/aj+IcnjzxPJbQXjSw6LM0IZeF2t1DY6kcAdOKVPcqq7nj0rTcLLIHGfkGeAO1by2OCRqokgZpXO48816ygrDLCgRlNuAGXLZ+lEoxUQWhWmiXiXfwCeKyG23uLpRSHUUmdMRhxuHrUT2KpO09D2nw19g8P6Jq9vpcDJDd24Z/JPz8gZ68159Y7kubcvfCjwx4c8H/DbU/iBdXgsDz5U07YOc9h3NedP4rGmlLY4GLxvpvi/XIkjvpblTLhgTuL5PatLJRHTxHvWZ6ZDZ+IbaKHTtK0KSSKXGQfkKqcAHJ/GuSaT3O1VNND0Tw1Pqfga80/S/FFwEtJmVVt4jvZnOMZ/E15lelTk9UHtJn0not3eaH4autGtrX7PcqEntiZMEKecYrya1OCloZzlKW5738P/AB9dX3h2xh1MMtxbwAghiSVx05rknTjZmPJFHe+HvESavaC9EamMcM2B8tec6aUmYNSTNHVtO0vxLYfZrm46jCSR9QaqztYqM5o8p8daTrXhC9KX9jHqdmTgNwrqPqP61Dpq+x24errqeMfE3TPB2tTOulTvY3bLzBckct7Eda2ppv3T3MPOMnY+Wvjr4UO6a01Wxykp+VxyM56g9q9jD1Jw0TIrUo3uXf2HNZfQ7rXvAruF3s00HPUVvV5ponDpp6n0P/wlAVBbRRD918rHNcUoSPQSgy1pXjaK0m2TOvJz17VyzU1sPbQ7jw18Yl0rayFHU4GzcKydKTMpUqc90d14b+Idl4sTF2FBIwQWz+lYckoyMHSUVoT3WladM3m2sLADJOOQa6INkqUomV4m8N6bq1k1tJbjJHORWsJyb1NKc9T5++K3w91Tw9PNeeH9WmhIbOUJNd1NQb1PQhWlGNzw/wAY/E/4v+HjLby3cV1bjIzPD82Priu6MabWo1mDjscFqfxP8fanOGijgTb/AHDWio0ehss1qy0uRJ8RviksflW10YweCCxIo9lAUsfNF3R/E/xXublI4PEUke4/PsJG3396TpUV8RFPHVW7Jnt3wR0TXpb+G/1fVLy+cMCWnJOT7Vx1/Zx+ExrznU3Z9jfDndFYQytlcr0/CvJq1G2eXW5os7q3vopQLYsxI6DHFYuTZwTbT0J9QVo7BmHQp3amloYcjnVueFfFvW5oXdBMc7iMClyy6Hu4WlBLY4rTteYKty1x3wRmtYRkzulGHQ2pvEsVwF2SH5BkAGt4077nJVjG2h4p+2x44nm8G2Hw+0sln1O5D3MgOdiAkjNdNFKK0OOMXc8X8IeDrbTTHNt3kABiw9+azrVai6nTFW1PbPhR4audF8TpZSQYMoV4XP8AcPQV5tdKW5s2uQ+vfAMouNLjs7wrHMijypSBxx09644pXPIxT5fhDxNpc8UxvVtvKViFdV+6T/e/GuimkcsEpO7OYubp9NkbTLyXEFxJsjm6gZ7mtHGJ0Wgctf6xZfbT4Q1a9GWZmiVxwfYGtqcdA5I9DnPiP8YfEnwH8LXHi3wpqMkV3b7dhWQGKVT/AAMp+8PY16mFpKS1M5QRQ1P40/s8ftp+G4/hz8XbFfBninyRLa+INNj3W8rnp5qdlr0/ZuC9046snHY+bf2kP+Cc/wAffBclx4nia18SaRzJZeItBxLBLDngNjlGA9eBXpUK7UEmzikru54R4v8Agd49f4dwy31mjRafd7oby4vIwMd4mGcj19DXowrRaJcWcVfeEtKtLtG1DU45wqb4tP05d28HplugzVumnqjLkOl8L+JLDwlpereKmtIVkRBBZfZZB5byEYAT1x/EfWpdNrYTTiro87i1+8JvTeQ+b9uytypP8ZOQ34Grp7mLrTe5RZ1VBGkfAXaZMdxW8tjNts2JFlhjwifeNez0LFETyDDNtIHNKXwgV5o2A8lgQU5wP4qwANMt7u4ke7kBWKMcEdc54FRPYun8R6CNWOqP9u0q7Mc8doIpYy2FbgV59Y76e51HiA30vwLsbaDS/OaW6+eEqSByOa86fxlVY82xzvwn8A6roniu31SbQI0M9wFE0h+7k9lrV/CYU6T9oe9an8MdZ8UeO7I6prq6dplpLGHuLmby4nIJO0dz1rgqSsejFcqO0jXw9B44aa3sJdWktmxaEx4iGFHzZPWvOqy1KPoHwpZ3OrNpnivVLFZXu40SSErwuP6V5dX4iHueq6/pFwviC3u7e6S3tIoVHynGeOlc0tBGk+pSaZbrqmm3IWZB8iu2EYe/auRxTZsqSsJJ8Vblrf7WNyTr96KLG1vyo5A9jfYrx/HrwL4kDaFrWowxzMCrpN8vP1PWjkNYYZxdzyv4veC9G1eB7e3A4G62lRshT7EVUY2Z3UIuEz5Z+KUepaaJdL1OR5QhIUyKeOa76G53OPOedeC/FD/D3x/BrttgIxKTNnHB6iu+MeYylF09j3+58X2lxGt7YXB8m6XeWB6GolSNIzMi88ZNbMTDJuPXJNYuhd3N0+Yr2nxMujch95U5+6Gqvq67CR6p8J/iLcu6O0pB3jI3Vw1aNpGvs70kz6R8I65Z6hpoeRgSV5x1Fcslys8ysrSsLrjs4Mdmx3HoR1p7amVN2kcF4l8L6jqSSxm2RweocVcayTsehTmuXU8w8Sfs/wB94hke3k0VpzJ9xYk6fWt4Vxc+HOcm/Yf+IEj/AGzTPB02D/BsroWIsVGrh4yuWdN/YQ+KOp3CRz+HY7fJx+9bb+lDxgTxeGZ6N4Q/4J76jpCLc6zf25mXqic4rKtjLo5p4ukvhO+8P/BbTvCD/Z5oDIqgYIXpXDOvzCjilI7Xw9Z+HLVoYLjVfJDdAUIx+NY35jKvNSZ09pb29puKMskWchvb1oOCpuZXjTVbJLH7RZaumwoQ0eeVpp6nRQpJq587fFrxBbSyuyTrsDHexbmu6nSuj1aS5YnnQ1iF7kfZrnKA52763jS1HKZJq3xH0nwtoFz4h1nU4obeAHJkbrweK3VJWZzzldnj+s+ILv4m6tBrFxAfLulLRqeyL0x9azh8JUYDr4eXc2dhaAKWOVT1PpXHW3NZxtSbPeNBik1Dwjonjyziw0D/AGS7AHQp0rjrbMwU7wPctJ1b7XoEN7afIxiB/GuOO551W0pHXeBfFuieNlPgbxNNFBfMuLeR2AEn90E10Uznn7hx/jbwjqPhfUrvQ9agZ4CrGNQv3Mdwe+a6YpNkxqNnmXxWtbSDxFpmqW9yF821LW7Y53AAH8a6YQO2iuZHlf7Ruu2MXw/vl1V9ySRIAuOh3da9PCKzJqqzPmD+1ta0r4kwavZ3zvazWe1F3c4A5X8BXvwoKUb2PLr7nrvwo/a0+Jf7PDQ+JtG1uTWfBfiBR/aGmTP5kdm5HzfKenU5rCVFqWhnypo6r4iaH+yp+0nJHLqHhhvDWp69bNLp2r6VOTZXci/fDp0R1B/CrUpRaFyI+cPiD+xr470TxAmi6F4v0y404EI0lrOscjRr2GeGPvmu+lib6MhQj1OB8d/AL4x6VcfYf+EE1F7G0+W0SGDhlP8AEMcHPWuxzTiTOK5dDk2+G3jbT7f7bqnh65srdThpLtMDA7VnDc5OQxL4h5DbQPmJCcN2Nby2M5xsjZdiU3MS/P8AD2r2FsIiYll8wnp15pvYCLe0t3HG7Eb2Cg9+a557FJXN3xtp8fhia18PQNiUIk18f7sjfw/QDtWF29BxjqVjfPaXrQROcuFYbTjNc1aOhvT5r7n0p8L9FPiXwpY219NHZ2CWxnlu3QEpj0Hc+1edUjY7Keu5HbeMvh94Yv4bb4fKdRvUmP2nUdUiJYrnpGnRPrXLPmtubWSPSL/wonizWNN+JlzBNe3JhAOmu7FEfn5mToeo7Vzt2Wo7u53XgXwHD4h1e21jX/EJPkSfvLSFfLT/AHeOtefVnBvQ2ie4+GvEHh9wmhQW6I1uM20avwuK8yrL3iXG7NC/8XS3LwRySJP83lmNR90+9cs5aC5DsfGGh2ln8O4Bct+8l5AP4VyRUnIuKlc+TfjR8QfFXga5mn0fVLm2jRtoML9fyruhFHfCGhTT4uav4p0KFfEmk21xKSoR3h2uBjruHQ1c4p7I2cSGf9oKbw4Bo5hnlVDzHuL4HsTWEYNsai07mR4v8WeF/iHYyukeJWTiKQfMT9a6KaaZpdnhHj/RYYmkshE8Mw5UbjXbRmyJ1eXct/CX4teWF8G+Ipm3oMW5ZiS3+eK6oxcifacx1+p60jFhCeRWvs+VHTSqKNLUwE1m4gvAyzHBbnJrGUWghNuR6X8NvF4t5IdlxkeYOc1x1abep289o2Pqf4UeM7K4sViiucu3XnvXmVKU7nnVld3PWtGstPuwHnIyQDuA5rBqWxzcyiR6x4R+3OXt2KkngLxUuOg/rCtYveEbCx0ecpdWypKD8zn+KlHmvuYT99aHZWutQzJ5UGMAYJra9omKo1L3uQXviCzs9ySNlwMrmo9oivYyZUl8Si/jViFXC4II+9UufMP2ahuZFzFd3s5Pk/KvWjkL54rZFuzsNMigdblAwAzyOhp8qRnNub0GX2uW9nbiM/cKkDdR7NspU29zxP4zfErTPDME0ds22Vs8g10U8M5anZSXLE+ZPGvxBvtdndGnHls5w2ep9K9SlRaR1xKelX9vZWT6jfTiOOOMvNIei4reNJyehFSqqbPm/wDaF+Pk/wAWfE9t4E8LSOujpcgTCLjz2/vnH8PtXcqCjC7RwzxHNNWPoj4L6NBrngCG8tov3tj/AKMCR0I4r5/HVOR2joepRjeKZDdaZFJrUFwYislvceWZD0Uk9a5YTUoamdVtNo+ivgLpEGv+HdZ8K30ZVb21OoWSDgRupww9q5amqOOo2tj0r4TQw3vhW4067g3SWx2AtzxisYrU4ZNnJX8hbXk1G0uSWspzAyg857fjnvW8ImvInDU9U8K+PdM+Mfh//hH9cuFXVdNJjS5xxIP7p9TWzTizknG0jyX42+FruyisEMYR7NpM8dBnt6V2UdUa0qjifLP7W+oag2paf4TCMYbgLLcuD0APA+levhY3sxzqc2p8+6P43sxe6s+ogKdHEzQEDqpAAHvXuLmUNzz6sveNv9l6yj8Q6Jqfhfxlby2tpd2Mgs47rhGl++pUnqcGqp6asyUj2X9kP4ZXus/CXxDqniK7jh0zwpqTXouLiQkW27MbRgHoWyCR3rKtq9A5zwDxl8UrIfEXXNDv/ES3Oi6jevLp1lxIFcdwWyIwx44wK6cPTTWplKRh63+0BrWoudJj8UeI9FW2Hl29vZ6zI8MY6chmypx2HFdFrSsYubOQ1nxBr2rI9pefEPUr23zudL+d3z9cnFa2QuZGFOmjwAXBmMvln/VoeD+FBnUkrF+zhuZz5cMRdmP3QM/hXt6EWZel8MavgC+0YxHqke3G4ev86HsVFXZc0Hwhrcl0l5baY7iKQFVDDAOeOvvWFTY6OU6jWP2e/jD4l8QS6xeaFGEVEdpZJkHH4VxVZuEbjjHU7fwl+yJqPiLUYtU1O7sNOgjYZadmzJ6kD+L6V5dbF2Wp0Rgz6Vtf2fPDtraaVY6hPr2qWixKjwaLY+Urf8CyK8ypjEaxfKdPoP7OngLwl+98Hfs067qF4zf6PDe3QKuTzltxNcssZcfPFs2734F/tP69ZLbwQaP4FsEOXtxCski+oBHtisZV3ItF3w98GPCvw6Q6j4k+IVxfzzDma5faA/fCjtXDVqO5tFqxdtvDkhaa98OMrJLGCZ0BwfpXDUk7m6s0bvw30lG12KwvkMiyzBlPvXLOWth8p1nxh+JOnXHih/DGnzR7NJsPMmkz0bGMfpWlOOoU4PmPkfx9qD+K9fL3QEkKyEnI6kV6Kj7h6MI6EQlRLee8ihRVhX92QPaph7xo4o8yvJGvtdN9cTNtDlyFrohTh1E7WM6c6iNUe4tJ3CtICmehpygovQkbqeqW+oubHV2EU2OLjGcVFOTT1M6lL2h4b8arfU/DGpDUdPuZInWYNbyKeGFevho8x5teo6B1Pwr+P2neLNNTQvEMhgvYhiKRjjfXVUp6mVHFznKzOzlv9zbMgZGSwOcn1rllBnsQneOhf0HxNPos6ukhdQeWNT7JNHVGVkev/Cb47y6NPG1zJlC2RiuGrQ1HyqSPp74cfHXS9ShijgnT95gH1FeVODUjmqUEes6N4ptbiNFFwp3c9ahxVjz50ZKV7B4k1yC1jF3GEJHK49amMTooQcmcFqnxru9MumhF2yc8gCtnC6ser9WXJcy3/aOsVuRBelsn+N+lQ8OZ+wOg8PfGW31KRVNxF5bgc0ex5TKrRurHYReNtHjg8xL2Ldj1o5Tn+rMytY+K8IiMYvkXHQrScHcPY8p5j47/AGgotOEqvqGWwQFHTFd1Kg5LU2jSPmr4m/FW88W3kjGZ9u4jC9810qPs1YLWdjn9D0aW+uVAJCEgtu70e35dDaCbZxH7Xmu6h4V8EwaHpF5JELxts5j71pgq3NUOXH07K55L+zj4Ek8RfEfTm1BP3UcTzqfoOP5V6GLrcsbHBhqfNJH2J+zTpy3nhzX5YwRDE4fH+0Gzn+VfGY+rc+lpxstTtF8ELqtzNI+nkSIg+2bBnzVyMSD6HFc+HndWMa0U1oeifBOwm8L+K7CxnkJjm/dxsR90MMY/WtZNHl1dEd3o8R8O6hqmnNNzE2wY7hT/APZVNNXkcqi2zyq71k2XxVvrS4kzbX9yrD2Kgf412widaj7hD8IPFou/ij4h0oag1s5um8hx2IPDD+VOpE4akHzHrHxDhg8caQNT6avpyL/a1qOjxdBIvrkD9K2o7HFOTifnp+2L8WUm+KQ0CCxuiwiMNhLCcKADjmvfwUG0mCqe6eN+HpNS1DwT4vuL60tkcyCOO6MWSCOpNe6orlOOpJuRb/Zp1rUfiD4ttvhZaXUrmGbdo11jhZTyFx6Gs6loxM7s+hv24/ijonwA+Bekfs6eAYBBqHiS4+3+MrqFsia4TgAfTnisKachcx8T7YtY0uQSuRNbzlsgetelQiYykZ8k3nzlpQWcDbvPYdK1lFc1zFyYu8odoz/jSDmYGFZFJbHSgWp0y6tLZq0mnssQ3DnGGr1Dct2F/eTxNrus3UrBCVgV5eD/AJzTW41uXo5brUdPj1bU5Lk2xlMfk2bFWT6gfzpVNjoUlY9H+D+q2MOqw3reP7y5s7TaXs52ZSnPQ5+/Xn4r+GOLTZ9mfDLxha+IprSO4GnSRRoq2rNbhinsQQMmvnMVHmO+PwH018PdbtXnWwdbSbykXc2EjQ/n0rxJ0ZXOOo5Hcvr2kSROnh/XdOFyF+byjuSP2JHX8KyceU4bThK5x3iv4bfFnxbEwvvHFm1tu3s+l2+18emX6/hTUtDtp4jSzMvw18DdPnvHk1vw5BJFAuRc3hYuT64PH5VjKRqqlyfxV4e0ixieHTBFCAnKxR4wPYVxzbcjqou54/4t+Mvhz4eXfkaK7XeqyEqoRcpEfqKPZcx6NPY8x1/VfEKWOpa5qF2xuNVny+fT/JrohGxUdzkpIxbWbXjRMZWbYoI4544rbnaVjpRX8ayy+HPC6W8S5muOI1PVs+1SM4+z8I3CWrRSTKZJgWmYn7ntQnZgX77QNL0bRkG8Szbcg54raE0wOF8S2TwW89wYBwnB989K1bTWhrTl7p5b8UFs9X0qXSb/ABtFqWSRv+WT16GH3PGx65meKFDCd8DsrDmOXOCG6Zr1FsePzOmdj8PvjNruhXMNhqcy3NsSFleRvmX6VlI7cJi3Fns8F6ZIEuY1LRSjcpHPFc8viPdjL2kVIs2esT2R32lwVAbJXNSVex2vhT4x63oDrJBdnA5yDXPPDqSL5tD2HwN+15c20CR39wT8uODzXBPAt7C5tDq5v2yLabT/ALMXD4bqzVMMFbcul7rucV4k/aJt9SujIWCjsc10wwdnc71WXKYesfGDTrmFJY9QUHHO6tvqqZlKqjHm+PF7ZTBbLV3KJyNpwKmWERhKrfY0tG/ab1vYD/aLsCehfNR9UXYOcvXn7QOvXsBM14FBB2qG5NKVBQYlqcjq/jfWvEMxiEkgUn7wFXB8rGLpGnxRAm6cvIxyAaU56FKF9Ts/Dmmb7hXcbsD7q88YryK89WbRhdHlP7fvh3UdM8PeHbmWHat5cFl2jqo712ZZK0jjzKClErfsieALiTU73VZ42byrMwWygd8HpXTmVdJO5y4FcjR9V/s9fC7UdD+GniON4GWW5sXcgqSx6/lXyNWXtHoeniKqasdB+xn4wsvEPii48D+J9n2y2DG1MjDEqcgxknqSMkD2q+Xlp2MU7U7nqfxD8DS+Dbxb/TocCGYT24I5EZYfL+HpUwPKrVOaRma1q0o1q/d2UeYAQwPB3AE1tHc1po8suNNnn8R3+uXGHW1YMoJ6Z/8A1V2UjU5zwTZT2fxFuNbaVCc/Oqycsvse1dcoqUTKoexjXJ576w1W1JSS3QrnHDQnrG475yeazp+7M86sfI/7eP7Nmvad4us/ij4VBGjXZJXkD7NOw+WFvTnp619DhMRGCORwPnHwb8O/ilqWhTaYbAoJtWYX1xNIAgGBxz1xXquuqiViXC56l8GI/hf+yyNR1a0uV1jxZa2plvbyEqIdPByEVM8MzDt1FRKN4kNWPIfi74w1Tx74Jk8QeI7hbiWDxIXt2cnzESaJm25+rH8q3w0DnnqeeabMyTXEcBwGgPmA9Ca7rWOZ7mc7Rq++VicgZ2c4oEJHlrgNFISMcCgBszv/ABMOvc0AbgmFxC6NFnnt3FetyyNC5qmqxXNrBp9nE0aQL+8B7mizQE+ieLdR0rS5fDOmzmM3soGVTcSTx36VE2pLQOax6ZpvhKTwVYJoEiFbidEmmk654yMkV52Ld6VjoowlJn0j8E5JPDHw4sfEmvMz3N3LIE3dlzgHH614tWDkj0opqNjUuviz4xvNYtdL0yWa5xKIzDGcBgOSTjmuCdImnS5pXke6fAjwl4n1DVF1jxt4qh0G0yRBGLnazH0x3FcFeDWwq1Olyn0voS+GLSxhuIfFn2pdg37XyT71xtTPHnSqKfukXibVJtRi+zWGt2kCBTgtKoOPfmsZwqSVrHTTjJLU8u+JUWk2ekXMus/EC2iAjxIUmyR9BWKo1VLY9Gi0kfNuor4Jgvbi502/uJ7G3lBe8kGd7exr0IUXbU9Km1YwLzxJ/wAJx4ihhtgVtbbjBHX0qaijA0jF3Na18NSX3iGztLkBYElDy+ygg1zpub0N0zjPE1tL468bXOrWTb7Ozby4UHTI9q1aaKFn8JSXkyxzSiNDgyFDyD6VEmBT1jSJtV8QjRNOyYYIv3jY6HtSU7Ow0mZXxX8Kto/huC3ih/eyPl2I7CuunqTK8VofMPxi1KNL99HtR87sRM46Y4r1MOmtWeZiZLqea3NlwQRg5wBXoxnGx5M+WWxQlsZAGMSkH1HrUyaZNOLgz374J6/H4g8KRWNwweRG2E/hXJOUVI+gwtanKkopnSahpQspWQDKkdaSaZ3OEkrkcUDrDnJwOlS5SMveBpL2AgxTFcHjnqKN0NXvqSf2rdrIC8rk9iDSSaexq2ugq6zK5MLMzbv4s9K1uwVR3I55ZZIgGuGHtmjmZM5yexVw4B/eMR35pOTsQnK5d0eabcsFtGeehxU3HdnTWFkkAFxql2MdgTWcrPc1hLuaNlqEbuYLIrszxXJUkk9DWzOj8M6fLK4aaMkE5yTWMm+W5tTPT/hL4NvfE+teVbOPIgOZ2/vD0ryK8veOhOMNWc7+354Gl8Q3Pg/T9M06e4itpCkIijyAfeunB14U/iZwYmdNnof7If7L19omjRSavbOZZVwQVx5a5zuPasMyxDq/CzjhVpJ6M91sDouj6rrGj6XHHJFaeH5mdunIYV5mHi07yD2qnKyZ82fDy3vdH+Mia9pRbazxzQmPg5Ld/r0repKOx1TjJYdn278XNJj8R/DmPVUQC6t4lZ8D+FgCc/jWUGjwHJ8+p4D4mvg9zLIqHpGMg9sVtHc9KGkDi9UMNvqFzYTSvsvoyHGccD/9dd1GMmPnicVDqL6H4n1H7IpjSznAb0fPJyT0rvjH3bMyqSiel+EvidpOma5Bp3iaBxbSBVSdlwADzuPt2/CsHSqRd7HDV956Hqc3hPwh470e88JazYw3un3oVZo3TJXn5ZFPYgd63pzly2MH5nxX+3T8F/Fn7Ptv9j8C+DGlsL4l7XUXyyAZ6nsWx3NenhKsl8RDlFI+XPHN6w+Fl0llaP532pTqjhissh7vuPJORzXu2UoXRhKUWM8dWsr/ALMmi+ILqUTNe6u0AulTDNGiEAuPXOBmt6Noo55Ju55vppwlxODnEIyfT2rc5XuUCBuV9uR3GKL6gOEe2ZZkOATgCh6ANnEb8jrnpSTTA3pd5UfKAPavdWxoJMMhklAVHwAwPNTLWIE+gLcWOs218kAZILhG3sOwNYxg+V3Ilue3+Evtni74h3l9LG72ksMS4Y/KuMdK83FI9LCn0v4o03S9X8FxWejpJB5NqoASM4Q8DP65rzKh2nGeD5p/Dd8LrTLxHuUHkpfSngc/MfrXJUSexSdj0z4cp4k1i8Osanq/mwRk5NxJkDHfnoK86tAhw5jr7/4ieOtcnHh7wBd6fdxQfPIkM+CijuNvJPtXI4XFGlFLU5lLn9qTxLrFzqms+DdY/saP5beGODiZhxkEc/nRyDdOI2X4ZfF3xtdNqHj3SdStbKIBbbTIrVt7Af3qlpIiyTOI+K2o+MbHUrbwP4W8FR6LpkACSy32SZT03Gt4o9CkaXgTTLazvreBJd0aDNzIFwB/nmuXERWp2LY6zxPrOjaHp1xc2sTm6kBWBSeoPTH41z0421GtzF0XRl0PTIPDek2KnU74Ga5Oc+Up7miUiyvf6FLHri6fAxxGA8rf3j6Vi5agtzc0bwlFZwyXRs83F0+4bOSAO9Zc3vlczPP/ANoq5ewgNsqtI0Fv+8JHQmvSoyTM5ybPi/xjp81xrVxdyZZWfqfWvZp/AebXjzHLXdmolKOuDuwM1tT2PMdNxqWImsfkKtGOO9WaVI+6dn+zvPNbX11ZBjsPzJnsa56kbyN8B8R7dHZpd2paQbsEDNYOdmfSz/hoqPp3lIyOgGDxV3vqcq2IDbIylXUg+uKEMYbSBI8AAg9zWgFVraMvhcDHegAFpH/y0cY+tACSQ2EOGkbj25qWBYs9d+zOY7K1UbuhI6VIFy1F1qTeZctkenasqhUTo/DumgTZVenUCuSe50ROv0iWW6nj0nSVLyzOFcAdBXPUk0rGsVZ3Pq74B/DRdP0CGxtrYi5kKtM56gV42Ik+YxxNWyPXbz4LeFrpLe41lowYn3o7KDis020eDWxLvYl8f6npXw/8GvY6JEBLcJsi2L85P0FM0pSi4XZ5JJ4c13wZ8LNe13UVlfXPF0sdnp1pKCHhhByzY7AmlyGkZRi9DK+E/wAIrvStR0+x1CHbqV/ex+YXTASIHgClKGhdXEy9m0fWmtaRbnTZtIZleOVPJJ9sbf50oQPnKuIkqh8y+J/A91o3iu7sHjdo1OVBHUA//XrojE9ehWc4WZyHxS0GZr+xuLOAqpkCH5fvZXp+eK66crLQ25yh4i8D+GvAGn3fjPxdbSXt7Nbqw0pRhC4H8fqBxXZTqKTsZTnc43X/AIqN43s7K21q2ghfUYT9mEMQVCBlRFntwOPfPrXounzQILXhHxn440zRLYfDj4iXNvqmlP5Vm10u4yHnFrOp65HAbvWcaPKZzjdHsHgz9o+w+IdnD8Nfj/8ACyzn0vVQYbiWMkPZy4wWZG5AJyQw45rRLlOacDwv9qz/AIJnTX2m3Wo/ALXrfVtGlYNJok7AXluB/ccffUDoDya66WLmnymLhqfFPxjm1XwnqifCL+ypYtLtbcQfYp4yHSZT94Ke5f8AQ17FKrGUdROOhwfiLw9L4WtY9ASI/aGXfck9QOwrqUkzk5dTGW1ncDy7Z3KdQq1rGGlyXB7kbmMziV22kjaU9KU/hII7gptYpnIrCO4G2SYuPMUr0OetfQ9DQSdFKsUbdsIA/Gpk7IC9oWuw6dE9hqsRlgnO12QfMo9RTp2lAzerPYP2bb7TbTxXBBH4oWe2eRVSGY85J6GvKxq5Y6HdhqsYuzPpj4jRaxpGm3UmmahHDskWN1BOwKffFePO7R6EZKWx5fql94A8HaHYDxb4kvBN9qaSGCzGTKSc85I4qORstrlO18CfFLUPGMSy6Aiw2DLtYOfmI9x0/WuDELlNacop6nb+F/jOvwx1n+0Lfw80zxEokNtCq+ce2TmuHmT6E1acpu8T0Sx/bU/aW8UW/keFPgvFp/lts3XuoA+YOxUAH+lGhzuFRPVi658ef2yJwVt9G0nTQsJaWa5vYsv7DPP5gVlKEmxq9z58+IXxj+MT6pK3iO+0l5vOPym38zGDzg4raCaOynNIZoXxG8R3OmtfXMETMv8Ayzt1wJD9O1Z1ocy0OxTTN+R9QurCDU9bJLoRIYwfu45ArjbUY2NEjsvh6hnhl168kH2m/lAcg8iMDoPSuSUrlmxZeHjJdS6k8TB7yTakTL9xR3+lc8pWJm7I6zwB4Ys7S1n8QX8xlSPcsQ71mm5TM02z56/a01FodAN6I9hufM3EDqO1exh4tK7CSkfJl/bKbd5JRu3IWya9iE42sTKi+W7OK1i1Z7aK4Cj5piOK6Kb0PNrQTqpo0R4d860M7KAAoPetC3RbiWPg/f2+leJZJtUPkwyDYCR0Oev0qZK6JwsHCpqfQXgyO21NDHC6ssi7o8nGa86rF30Pf51OmrGrqHhF7jYqxYJH601VitDJRZi6h4YuLdyhB6fhWqkgasjHu9GuGPljIx1NXzIhTTKLaHcRSEmUnjOKd0wUruw1tMnZFIViW7Y6Uy+VkkXh+4bO8cdqibUUNRbNCy8PRqcTDjvisfaxHyM1La1hsodqgAD170SfNsUotF+whv7wKLQlNx+8o6iuSpozeEWz1b4NeGIbLUY7m8GX3LjA5J9a86tUSdjbZH138LNRtNF08X8lyBKw24PQD3ryqvvSPJxbc5WR3vhe4ufHF3vtU/0WI4MzdDTitDxcVFUo3N/XdJ8OaNHBM+nrd3Ep2QCRM5I5+XPQe5xWypt6nDTxE3pE8h/aB+MGvfD2wN14S+F+peLvEEyuFSxhDQWCY6ZYjLdOn51agdtH2sndnm37IXi3xv4r+I+oeN/ido+o6dd25DLp1/CU8oZ/hB46ehonTajc6q9Wmqdj6e8S+I5IdHt58GOSQmUE+mcisoWseI6LqPmRz2tWGmeKbq31uGZW8yEpIffI/wAK2coxR30qkYqxg+KPhbBr2iz6S0e7PMcsY+ZWH3SPSlzX2NvaROEfwPqfjrwze+Dtfg3TtbvDaOR8zOBjJb3611YaVnqUmmfH+vXGufBv+0PCniqzF7ZaXerc2EtymyS3w+1vm9ARkdepr6ChOM42KseoCfwv8R9BHjf4dxF9ZWyj/tDSkYKboDBDx4OC3ck4IA4zWkpQTsS2k7FK0+Nem/EPxFaeCdWmWwv4YBGl9JGElikx90knLD6gDGOc8VlKPNsRJJnoOoy/FDTNDj8SeC9WifxdodqrXsELE22rWmcrvTtleFPUdx3rPlcXcxlGzMP4q/CD4J/tx/D2P4v+FdLGn+ItEl8jW9NVf30U+3jPHXdjGTyCK1jiJxkkZSlGx+enxk8KeKfA/ie8ivbqIo90yG6uYcOCD/q2HOCBz6cda+gw7dRJnNJJHCW+paq03nQ3QebOGSICvQc1FWsZSkrB4jheQRTXCxJMAcrDzn/e9Kyb5kYGPvUDBBxnms1FpibsbzHzZ/LLqAR6V75qIWkTfEpQAsOfpQ1dCewjpEVOJOv3hWMZKGhBPoeoyaHrdvq9nK0TQSqx2tgnmodL2t7mlB8s7s+xfgp8W7P4rxS/DXxDqtqklzGZbGWQ4LtjgFvWvKxlJReh69KpBmD46+A/jrUobeTVtPybK4bc6tjdH65ryqfMnqdFWUZbHR+B9Z8EeBtKi8K2moQx3ZIVleTLk98Csa8OZEwZq+INO8WSS/2lbapBHbsuS0rfMoPcVyxpRW50xehxWt/F3x38O7YQaTfatdq7km5WcgA+gHbvVeziYT3OEg+M3xN8Vaw0OnSak7TtsknlvWcKuffv7VtGjBxTMvtHTQaN4je9Fnd6g80rgu0csm6Rec4I7VlJRibQPUPB2iR+DfAo1rV4g91dShbSInODnvXmVZ6nbBXOy8OeDbnxNcwSajOY4Uw8+OB9MV51SZ1J6HceDPAt1qeotdwWzRafbHALcb/pXHKRm5nYWlhFplpc3ChWncmOMN0jTHQVknzMmU7qxZlhmsPDX2VNqIiDOP4ia0px/eBDU+T/ANtLUlKWfhqO7V5I12yBTnknP8q9qgrRNJHzf4mt1s9NuPk+6CoFdsSp/AcdLaifRYYwPmWXcfpmuuDsjzGrzPU/APhHT9b8OyefCCfJOw++KvmOtxvE9I/ZR/Zd8J/FHwFceNNctzmy8TJZ3LdgjHANabxuebUn7OR3nx2+CEfwF+Lf/CPWSMbKa2Wa0LqOQR0H4GvPqbnpYSsqmhNbQ2l1YJeRIAFHzAn2rl+0dr0Zzmq2ltOGaNuVODkV1RB6mFe6dEMt1z2xWhnymedJhkkzLgAHkHvRew4x1uSPo9jCxZW+nsKTmWRSW8UfCHPNZVXzIqO5CiTzTmOOPr3xWJRo2Ph2R5t16xI7AdKalYDpNNt4ogi24ULHgHA61yVp6m9PY9m+C+gSXYGprEHywVsjoK8ytq7kVJWdj1eW/M9zDounRkqSoIB59zXFL4jjnHmZ7f4U1K08FeCBf3sqiOMbo0X+Ij1qonhYiMqs2jzjx/8AGzUl0+8bTip1J4TJNI74Fnbdj6A9a7IrY0w+HhFWaPLvBHxV8QR6iup3FnNNYvIc3mnXjOSfVl6eldU6fKjplCMVofWHwri0Dx54XSXV5Ib0vCNl4YwJoT6N3rCSurHhYqpLmscP8WrXUPCnig6NdTyvAsX7l8/KynoRXPOPIjpw65kO8FSRv9mhgQFI1PmDdwc1hzXKqwcVdHcaTpYmd7mzRmA5ZBzitYanJKpy7ker/DaK/dtT0y3Uq7AuYzho2z1FdVN2Mvrdna54F+1B+zfY+MdYkNxocEk8tucRyLiOaIgiRj7glD+Br0aNbkR2Uq/MfJreFfHXwT1yGC0Cx3Ok3AMNrn928YOOSOuVPH0rrjPm1OpO56N8Qvg54e+L2swePfD9tbWviO0sVntXilAS6j2j5HweSDkfhXVDYDmfh7458W+HPEMVy1vdR3FjObXxLpE7ENBGeUljJ5YZ7cjFOUbq4pQvqelaR4hk8KTaj8U/h3Zq8d1vsfF9jBHzO4w1vc4HBJIUFh92sJRszCUDyn9qr4LeDvjnoUXxW8J2P2jT9ZsWOp2VumJYZ4/lDr3znGR3FerhqkqUkmYSjc+CdWs9L8PahNZJcSLJFJh4tuGGDgZPavoIyjOnc5qkLGTqWqRXUoW3tBGo+/zkt9TXOc5RcDGQO9BL2NzdGYwRgep9K9zoacwkhEgRQUAzyaG7ITd0MaJASAec/K3auWUeZiIhG5G+R846VftJRjYLXLmkeK/EXhm+iv8ASrso4OQwHK89vSuOsnM2hePU+gPhb+3FqsFlDoPxEt5buDlFuAeRkdx6V5lSi+husQ4mh8QPDfwe+IZi8W6D46j027ik83ltnzdhn61zypy7HXTr83Q7TwPq2vaXpFtp2uXDy3DQ/IJsOJ4+gZa4atOTkdUa2hoP4Ej8UWr2thGs0cjFpIphhlPoKz5LdR/FqcxF8CfHnhnVDaaD4V8m3Zwz3UiHahPTaP4j71SrKMeUy+0dxovwps/h3NEPFWstb3VyPMmkkPmTzt/cVByPqcVzVEpK9zaOh634Y+Gmq+KNKjvtN8KtZxE5guL4bp5B6Y6CvKqyu7HYpxij1X4b/Bqwh0Z115V8+blYScYUdzXBPVieIRY1XS9RvIP7K8L2LCCJvL83GM+3vWE4abke1QyHwh9jto4dTZvkJYnqaxjeDujSLUmcb8dPiDY+CfD7XIdRNMvlQwFuSx6HFdlC853aN4Rsz5G+LEd1q2s/a9Tl3TKgecnuxr2IO0bGrhc8h8bOr28lurgkvlvauunqKXw2OR0lhLeS2RXkRfKD9a22OKUVGVz1X4NalscadKMKRtI9zRdnTGV42PoX9kWO8svhl4+8L2+7dBew3cSjjBVgc1rTk5PlPGx0eVtnrf7bMNh4v8LeCfHNvMkk8tgYZ27hguKxxEOQMrqS6niWkWdxJoGbfJeM8rnrXAtWfQp3Rzmp3lzBcut5EQxPIA4rqRS1ZTnuC4V1Tp0q+YGrGcbPULq53opC59aTdyL6k66NfMQX6VLVyiaHSVX/AFzDNRNWKjuXra3tbVc+SCfWsygnuhbgySHgdAKmTshpXOk8BaC2rq90xCxABnLDpXFUV2aRfKfSvwd8Nxv4Ji1KziGfNZFx6gcV59RWZx1ptVGjovDOiSRaj5tzAPtUkm3cP4RmuSe5CreRv/GnWV0TRLO1luDHa2tuZZ36BsetaUYuo7HHaHO2fP8A4B+IGnfGbR/E2g6fcAyXTyQ3c4fnJBAI9q9WOFktRS5baM8Fsfih4u+C3j6PwTrP2qPT4pkghnjGVi548z2r0fZRqw3MOeWx9rfBj4yXuj6bZfEXSrhPIkCrqKI3yyR9yB6968aqpU6tjgrUJTPRv2i/E9jqvhbT/FVhPmHglj1MDKPyrGtK60NsLTcdzkPAPim20ibBmDxsFa3kLfLzyB+Wa4+V3O6vRjKne57p8O9Zt9dsvt1tOobo3GK6aMWz5nF2jKyZ2lrPpmnsZWjCk/eG3iutQsea1rcx/H3h3SfFGmKv2oRzRj93ME6dcfhyeKqzO3C1tbM+Uv2hvgbqFnFJ9s0aC8t5omhhvYkyy55GR14rrpVeVWPWp1uh8b/tD/DL4k+BNL03xn4I1K8tJtIU/KjMg8oMcgjuc/zr1MPUjUR0t2VzF8CftZ65Premr8VLS3vL+KONE1N48XDwnBAYj0HGSOld3s3siVVutj61+Atrpl5rGt2Om38LaT4gtFmS3z88UUw27wfTzAqnHTrXFV5oSSsS5JnilxZ6to2v6j4M0bUZbeHSNTlguLUHD2lwSAkrDujqa7lKE0mQ1c+bf2g/hJpnizxRfwWMA0vxFYMyTpEu2K+jHPmY/vH0r0KFW2hjUppxPAdQ8ParoX7rULR/L37Vlj+bIHGcjjrgY6812pJnFKmlqU3xgA8ehPpTlDlVzB7G4liWt2SV8E8nBr2eiKIBBGUKgZ9MmlL4QHPE2xU3cZAx61gAk0aMCmCCo4waLJsL2Ind4sAYJA4zWU4hzlZri5sl8+FVDbupJ6fnXO0k9Q5rm74T8S3Fze41KNprBFzcW4A2+2D161hPkTOujLQ9Dh8Q6h4g8Q6dDaeIrjSL63ttthFLcZSRckqPbr6159eKbujrU7H1b+zJ4a8R395Zah4ouLebUo4m/dRzho1IGQztyMV5NaTRvGbPcNd1qfWLa1t/hvBF4l1/cYzqDDy7axbuR/CQPQ5PHWvPk5N3He7MLw58HPD3hDVP+E8+KGrnxJ4kmm3falfZBEe6oOrYORjPOOMUrzSNY7HqPhDxhL4jm+x6basZI/liSFOQPTjgVxS3ZnLnPRtD8IG00iT+1bjy55k5RfmZR6Zrke5hLnLcFjpnh6za4OzZjKqD0Pris57FUueTOC+JHi/S9ItJNRfqFLEDoB7VlSS59T1aNJ3uz5C8S3+t/FDx/d+I9UlZrCyb5Ezhd2flxn2Br0abhFnoxgcD8QrKaWSSOQsWLF5HPpjpXZGanoi5LlR49r1rHd38hjJ2L94jqa7qRhJHJw2ksGvPcqrBVOM+2a3Zxz3O78CyXEerwfZjjzGGNv8Ae9KlGtN2Pp/9kjxbYeEvGXiLw/4l2gapp68OOhrfDxXNc4cfHmiepftJxxH4YeHTpMkbRrcsI1jPBGefp1p42KtdnPlkfeszyPQ3a2unUkgSKQwPQH2ryFufQ2toVPFNjbBTJMmT3OK6lsNbnNSLCW8swkAcg0ypbEYQx/NH3oMVuSreFfllYYPrQWQAs0pMYyN2BioqFRLcdtMyESJ/uYrIom0/wzPePtlLEDmsKr5S47Hofhizt7O3/seSLYs8e1JB03iuKcxn0P8AsuWqQeGL3w5qrkzJL59vnuMEEfnmuSo23c4a38Rs2dPv00/X7mS8A3RElR07/wA65JbmL2Mr9qrS9Z8b/s6X/wDwhKNNftbbVVT8+0jmuzAzi52PNnzczPzY+Enxn1/9nrxnJcX8VwklvP5OpIMlbiPPcHHPuMdq+rVOMqIry6nvXiCfwH+0m8Hj34c6zCuqog+32JAEsgH+yeGcen61wWnSeppTqRbPVv2cBNBbz+F7yHMEsXlyQtn932zjsa8/Eyja51Wi4nqut3eqR+B4/B/2nzvKvG8pWXOYh/AfwrzeZyRjKUKR13wZ+ED6hYLe67bG1sk+aESfxmtY0rnJisUpwsmezaY/hHw9DFb6Xb8IcFm6H8q3jCx89VjOpM0IvGWmTMYt8TFv4VYHFaClhaijch1PXISBH9hJjJzhc0GFKE4zOJ8a6rO1pdTx6YZIFBaRNuduO9Fm1oevQvdXPmX4hftDeCbfVm0XxDo1nPpjP5MkVxHk3DMNvy5ycf1FelgozZ6E/hPzl/aTvLHwl491uy0tzqWmw6rKdNtZYCklhk7hG0qlchc7RuzkCvqcPayucvM7Hs37C/7UOujUIfBOqXEsTtpsn9mSSYZ0lDA7eOqnqR7cYqMTSg1cFNpnt/7Qt3pXiLSYvjjo9oLTUr9o9L1OeJwBDcp91pVHVWABGeQO9eXGMjY8q/aMg8PfEbyr+3b7B4p0mGB/7TjI2XQAG5cAcg9j1HrXXRUlImfwnyH8TNS13Q/FlxdQWX2IXMrvdWiDMSzA7Cyhs4DcnivWjM4Z7HLXmuXN5Jun0+J/9xQK1c3JWOaWxqRK01n5WduPX1r2uiGQLFKf3bOM+tKXwgLchIduFLY+8M1gA0vtQsSuW9DVR3GkmRSBBhrhvu/rUVHYfKipfGSZSCFAJwNzbeK5KkorcapxZ6Bp3gDXU8JWw0LRZHmn5aWRcRj33dMfWvNrSl0OmlCPQ6DXrLwjoPh+G5sGTVNZjiUSeQ+9YSeMZHoRWdO7ptyLakpH1H+wZoqWejajY6xNPcJNZebqDAHbFuGRGp7kjH515eJhGUjrpRuexaV8SLDwRANLt7SHTdgb7JpUT/M47SSHrz6GuKUbGyjqYGn3dp4o1JPGvjnxM8FlEzEQJx5/PRFHb3+lZScrG0Ynrfw8+N2h2tpG3h7wk1jYr8qTFf30z9OT1Arzp3uynA6y2+JOs6/fKLKOO2tYmHnTO/U9xmuflbkT7JNiXPia/wBRkZ5djxh9qYb9a5qra0NqdGMXoee/FmOTV3+ym5WKJY/9InY4Ue2KKUU2d9Ns8tk0nT/7NmtdIjaO0iPMrrhpWPf6U5TadjpieX/FfTrq30W7mRgGk5yF6V6GFlFFz1PFbLRnujIzgjC8k16MattjJwTK934OIst5QjzBywrdVW3qZuhTZ0v7O3hOTxH8SrHw40RIWYMmT1NdDUbaHPiEqUfdPfNM8MWeiftEXmkaqu0CzbyzjG47QRj8c08LOXtmmcTftYvmPMPiP+0Y2uftG6D8J9HuJV0zTnZ7tPNysjk4wfy6V05jbl0OXASccTyrY9q8ReFAbaLVtN4WUhyAK+ajUnzH0drs53U9Pu7xBIbdjGepx3r0ITVtR2SOfu/Duojd/ozg59O1XzxJu2V20m5GEEDIO5YUXRNkKugl8FwW5ouhl600Q23zFVwx5GKio3YqJdjsIlBULnC5HNc0ptFF7T4TZ2rXGMvjCrjrXNUbluVE6/wZpdxeWJuNSi2puBjVhyCO9cNVtbFHq3gzxJP4WubfUEAaSEgmPB/eD+5+VZXUjlrw6ob+0f4ovdP8F3HxF8IWzOjxbg6glIWPDK2O4xnmt4YeLV2eTKrVUrHbfsq+PtE+L/wUsfEWm3KzSJGYr2EEK6Oowd6nofaudUZUJ3RnVnyq5xvx4/Yu+G3xojutRPg+3uLyUYluNMGy4T6r3+tdkMyrQdmc8KvNozwHTf8Agm7rnhbV1ufA3jLUdOlWT5ZsbZUx2OB+f1roljPbKxKXLK56/wCCvBXiD4XWzz+NfGFtqE0UWElMQRlx1LH1rnnT54nr0VTlT1Pfvgf4b8LeJdBtvFRHnyO7OgkORJnoRWMcNOJ4eOqzi7I7nW/7ROnta2lqyBR/COEB9BW6jKJxLSF5GLZWmv3hXTLW2lmUjM0pGAopSlIuLpp3CLQptEkDzSx24DctI/G3uSe2KhM6H760NNNXt44PtNpq4mjKjB39/b2quZnJOlNPQwvFvhzXr+xluvDWsFnmjP2iGV8Bh3A9eK6abXLqVCbi9T4p/by+Glj4L0pfGVheecGTZbROu1re4HVuP4c5wfWvWwUlc7VVUo6nxF8SJvEXiO10rxheWCRz6hCLPXrS8YKHaDEIdx2J25DdSOa+kjCEYpoycbmn+zz4c/4RL9oDR9Kg1TdJHeLNZkPnfGwww9NvoaxnLmF7M968DfFay8Z6p40+AmtXH2aXWL+drZph82fl8p+emMflWHKkaJtHP/C5zqfw/wBe1Px0h+0aZqMeg3o6SRSkuUmXP8JBTNaQethSbaPnTxje3Gu69qmmBEvTZSKGXIO8RjBI9Dj9a64RTZzTSscDqn2YXBk00FI35IY8p7VvJcq0OaUUbEkyGQqpOAeRivb6IkY553tHx/DSl8ICJMVfJT/ezWACSNGk6mSLMZPISmtxrcvQzeDwSbuyvpJB0UMAKipsWammfEHwRosq3SeA4JZoxkSX1xvA+iDrXFWg57FRPXviJFe/ET4c6VL4Y8SQo93bt9rs7b915XHGFH9a8+q+R6nTSF+FH7M/jH4feF49Y8b6Tm3u132gt03u3QgkA5/OuWVZWsjZQblqfSXwwTxR4W8FrJaaQ9vNMvmJE0e1pMEhQR9MVxTfMd1KBEPCNxo8Oo+PvGlwZdRuUEccSnIQ9dv06VjKOhqoakOjve68qQ5j3qwXysZWIf7Nc842N4w0PSNHZoII9LgciKDBmkPXPt+tcU4IrkRr6hrYmhige7+zWERBZI2+aX61zuNg5NTqND8SaXZ6U86KzrHFuVmPNedW+I2jA5G8up/iBdSW8+VgnXbtXoB6mlTdkbqNtTM8WafBplqNGsMtDAm13I5asZy942icL438GnUdBEbRbtyEuSOcV0wquBcjxnxd4NOhacZDGY1kbC5GCa9DD1eYgoQWn2rQoykY2lSoOPSuyc+UDo/gvoU3hXxbpPjkcyW16rH/AHc4NdeGn7R2ZxYz4T0n9vf7f4W8V2Xjvww3kzzaX5iSxng5BP8AWuyMfZ1WcFPWDPhj4b6vNL8cdO1i8uWeWe6LzSMehLZP86rEy9pE5MF/vjP0r8C2q654btrVSrII9yE185Jcs2fTdWNvPCltpty04hVo2HzRmrVVoZl6hb6YJC8lqECjGc9KtVTMxdZGl6hAY7O3xsHJx1q41ruwHOXEE0CZCY59K15gIssWBIxzQ5X3KiPiBFyAgzx8wrCRRt+HrMXMwlm+4ThENc8ionf6PDDe3S2MaYxDz6VwVWUR/FHxrp3g3wfc63q12bQW8e5ow2PMwuBt961wmHlVqK6OTFVlGNj5y/Zw/b/1rSPive+EfitYGXw/4hka2uYJTlbdTwrgHgHHevp1lvLFM8GVePMfUngx774B+IX+Jmh2i654O1SVTd6loaBmt1POLiIfdfH8QGD1rxq8FGTiZV5u1z6J0o+EPGliuq+APGdhPdyRZhX7Z5Fx7j5uK8+WFcpXRz05HGfEGx/aIsrY2ek6XeSZJMQdkY/i4+8K0p4ScXdnXTXNqfNHxL+F/wC1t408aQ2V1os91Y+epuYrSPaETOWDE4JyBj8a9ClFLcHiOR2R9I/D8+M/Btjb22oQnTrOxsxDaWnlnJkAz9a2qqMUc1X97qekfAjxP428RNc6r40jENicFTIhU4GcnkCuRuMjkqxclZGvrf7Qvw4g12Hw9Ya1aiV87EVgGZR3PvWMokxpSscxq+rXWu3UkdhiVLglo43ORj61ly2OqD9nuc1rGoeILC4WCw0mTMa7XVR8oHtSOhOM2Hhrxdr+mmWG5Z5IDk5kHKnuKTqOIp4bnV0cl8X9A8GfE7S7nwx4qsTPazwMWlQ8oeoP516OCqsxlRlHQ+B/jD8LPC3gzxQdA+IhmuIrJ/tOm3UUZxcxdg2PvHAGfevpqVa8dzaMbR1OP8L6l8NLzxBqfirSNYKSzSKjyxIQ0MS4xGCf9X+FbpJoq1kdF4Z8R23xI+OM3jNZrbQtLhtzbTX13Ftb/VlVcevPJrIx6s9J/aQ0uz+IPhJNW+E+rWdu1kLV76J/3TatKAyrOOx3bBj6VUfiE9j488SXuoeDPFMep+K/DRgnnkxKISUZlJ5YDo2emK7qe5hMuzfCjSfiRolz4p+G2v28k1nB5uo6ReP5U8I7Mufv+hx61rPY5pnMXBljy8EYLGMZGP1r3JbEDmFxEys6qU25wfWsJNjW5DIhcgxnOeq1Jc0kiGbdvCMoGD6Um7GKbuNYFZCVHOPSspNsq7K8u+Vwkg4PWsrsqLdzs/hZ4l+IVz4mh8K+C7E311PIEgtjD5in6qME/nj1rysTByZ3UWmfTGjeM1+HV+LbxDqE2p69boE1GzsL0vbWUpHEWDxkDGcetcaglB3OuJ65b6xqHiXTbbUILqVZooVLR7iWUkcfTHSuCV+ax0RbRU1CfxCbCLQjHJK1xL8wckkE96ynzW3KUnc6HSvDWneFdPKwS+ZeADeR0U1zycr7nVG7iJqfiWe3kSxjunM84wSg70XjH4kEVK5o6R4c1Sa1bUddvHMikeWG6KPWvPr1VKVoo6IySMTxx8W4vBVsVtNs8rSCOSNWzlfYVKwblG7LVRHpHwx13wbqGiRXWlXRgvLuAObOdvmXPcegrz62HqU72L9reyF8R+HrxrgR3cbCST5eO/Oc1y8rWrOuLjyhd+D11S0d4oCPJwiAVpuZc/NOx4R+01paN+6sYj5dodr47NXfhhnBeD7JNT0iGzAKnccD3rvlruB03w/lhK3Gm6kAPs9wAMf3e9duDVmjixnwmB8TPjJqXxX8V3XgvUJFlstFsPItJUPLA5PP54/CuzEycbNHNRinQPlHT45dP+LUFnbggw3f6ZrZpfV7nBg48uLP0w/ZuvTqnhW1eXjyhgj8K+cxGjPoVK56B4r0q0l0176IASegaoppNDuzyTUxqF3ePAoYjdgsD0rSyKsi3pmhysuyYEIeCRT2CyJdb8ERpakw7twXdzWkZDsjhtQBt3dX4ZWwFrRtWHFK4yG58uYSYwT1WsJtl2R1vgi0FzP51wmUU/u4x3J6YrlqyaRSselWUOkeGbJrzUjGpWItPIxxsGMnP0rmw9OpVmc9WryI+Iv2xPjtrHxk+IB0bw9cmDw5o0YjtQhP+kT5++3qO34V9ngsLTp0k7angYurKVZq545Npt5q7JBqNwHlWRTHNj5lweM+vNdzva1zj5U2e7fDn9q3xh+ztpVksfi26U6ptUlkV41IAA8yNuGB75HeuCpgoybdgrW5T3Dwn+218EfiTZR6J8UfCTWF3F8i6n4dkNvPCx4yByGXPPFcE8HOOqJpqLjsd34WtfBfigN/wif7XN+skY2RxapLLFLEnflTjI981xuFZPVmibWx6p8PPCnxz8CaGJR8bbHVrWZCy3OoKjsx7KG+nqKLVFqRJXVzvvDdnrvjnxBb3mv+LYYrC0i8yeWEhxuAw2T247+9S3OW7Od8yWjG/E744eGxopi0nVbODTYD9mtLX7SGaTnBdiO/oe1KMNSKd3KzPGfFnwq0TRPE8fjfU/D0t/p90+6QiZiYww5KOCCKpwN7pHomkeKbnwvpq2mi6Lc/Y41BtLedC7uOwBLc0csFujOp7zPRPh/dT+JfDy6lcaJcWbyEiWC7jIdfp7f4GsZRi9kQudbMj1jwda3FrINL+UtkNuHQnpXNJcr1RvGvKGlzz/XfBniUzCOLSlJkyDPAcHaPWqjiIwNVV5tzzbxB8ER4hgutO8QeHrfUbdo2Atphh4gepQ/w/hXpxxrUE7mq2Pk79oD4FeJPg3PHH4C8FQSaHcOSLjydz2z+rnv1616mExsZNKQpfCfL3jJ/iBPfZ8bam1lpyyndaW5KGQA5DAD3r2eWD2RwWnfctwfF7xprvw9u7AXirBpsNrFaSrneFQllyfUZyPcn1pxo+9cUptI0b74oN8VPDDWV5Ywy38UQOrWUqjbdsoyt3C33kkAGHQfKc+uK6LJHM5yfU4Xw/wCJj4Y1a21nQFjWSCUJgJguhOGDD+lG5N2JuMbkknkV70tgElJ8oBm+XvXPLccdxtvvGdg47etSXUegl00kcfmbeQc0pbGC3K7zSByMfeGaykWReU7P++HyfxGueRLkd/8ADv4jav8ADrR7q38E2NrBqWpwmCHUymZbcHqYz2fH6VzThzHVRkeofs4aJpsrvo2uTP8AabhvMSSR9zSNwTk9zmuSvHlR6FOR9X+ErGHStQis/seVW2EkrY6nHFeLL4zrRNcXVlpUdx4o1228pjIVtQfSqa0KW5xGrfFCW81xND8N2hnuJ5CDx6VhKB0waW56H4Y0rw34Sshrvje4iF7KOIJDxH71w1eZqyN2o2ujm/i78R9c1GyRPB8HlxB9sip0ZTxmnSwbfvs55S1OW1PwVNqupWl3cqDBZxiW5z64zXfGUFHUnml0IbeHxDrniEa/ock0JhYIphPAiHA/lXmYl02rF05T5j17w18UdRMlrZeKGMyqAqTY5X6149aKtoenCT5D0afWdH8N+BrvXGkEhklBhOO9c8VPmM6cv3jPnP4iS2/iaG/klfa0jl8etephjc8t8M6idMkifZtVLgKR6/NXZIB/xF1g+El1jVbd/wDXw5VBxtyOtduF0OLGfCeXfByaS58TXF7cSFmuAu5vXNdOK3Ry4WV04nGeKvDM+mfHna0OFabcpH1FdOn1c5lTcMQfcn7IWtNLpF1p0xO+OTKgntivnMRue3HY9U8RazK1uYNuODmpp/CM5rT9Bhu0a5iJ3MTkZrQ0NOwWKNfsrwgY+XNTOVogVvFEq2lsY1Y5UdaiEgPMPFEYkmyDt9wK6oO6KjuZVqBHMskk+dvOMVlPQo9m+F3hm+FtFd3EaKqgGMuPvZ5FctTUbloeP/t5/HMeGLuH4P8AhK7C3Fyhk1O4B/1ac/L/AMCxXr5Rh+apqjxcXV5WfLLwxTQLEsR+f5kGf0r6qVOMJWR5PPztmhYeHS95HqlwchQAUHalyoWx518Ztdl1fx5Hotop8u2jCFT64pNx2Zz1ZaG74MsNetbvT9QbWFNigG24fjAU5MR/lSdOEosKUrI9A+G/xF8U6R4kmuhaATPNJLGz/PDLEegyPu4FefVw6Wx0Xue/fBL9qz4geIfE8+iabov9rrFGMaaluSrt/fDeg/pXm1Kdgtc+uPhz8S7+3tbPw7q3huzspNRhY3tvg7xkHArm9mZyhYuz/B/4TaFpya78Y4IZTHdNNDpmlRlTtByplY8dM5+tNQszCScdSzc/Fv4N65pz3+p6kkmmWqbbWytF/doo/hx/G3ArTlJ5mZGoftGeFbe0TWdSsLLSNNiAFvFdr/pkqgfKFHSPPqauNByNILmR4T8d/wBsj9oPXLx9d8IajLZ6JBgadp+mYW4mRS3zM54fPr+FdUMDzF8qMX4Vf8FgNetdci8J/FXwqZMEKiSRvFdJjjPHD1FTK1Il0uZ3PpDwL+2t4J+KN4lv4SXTZhMDttru4NvPvx91Ub7xzXnVcsaZrGlYtXXxq8Eahfi114NoWtwnZcQXg+U44P05FclWjUirG60Rb134Y+GviXoUwsbpVaWHbPD1imBHX8v51NCc6bTC1z4k/a2/4J/eLLXT7iXRbQyRxq0mnXS/fhODmJx6elfRYXHuVkyKlNJXPiLxBPN4c0aXwBFpz2txBeH7bLJ1dlOCPwr6ClV54Hm1bGDa3F5o19Fqdi0kVxEcxFOrx/4GtDnWxd1t7W8vV1mzKI0o3yxxf3z1oGaFyVUEnkBBgV7qlaJoNUGSMOyqqkfKCcUm0xPYhZyZAx/goIEa4IkLBc59aUthPYhmJb/WR4PpXNVIIJoTKAyqdoOGrnkVGNztPCfh5pxBdXEZaLGBgdTXPPc6YQPZf2freR/iJaQTxMIQCyv247Vw176nZTfLofWkHxE8CaNA+o6nKDdSReUYAPkxjAOO3TrXjOi5TOqEjzzxD4gtPGOqK9/qRmXdnCrgRL6ClVptaHTTlqUPHXxO8I/CTShqPhTT2nuZgBHLJGcqazpQNK07Hifiz40eOPFOrf2jrOothRlEL/0rvpYeK1ZxfWPePUv2bfiFJ4q8RxeFfEYeRnQGFcGssTKFOLNoV7s+rPBfwGXXIp21ElY58EqF6L6V8vicTz7HVzmr4m+GHgjwJoLWenwwxDbuGB8xzXI4zqxsXCXvI8q162023kCIFUOQFZuvWrpYWR2utaNir8T/AIsWU+lxeDtHkRk0+IC4MZBy/wCFehTp8hzwneZ5nrV59ktRLOf+PhNwB7VodcJanB3m2G7WVB8rzg57U1uaOzZj/tC6o0+kx3MTg5g8tsdxjiuykcOMfunK/AmK6ZXupgpaORR8xwVG481o9zjoK8iz4y0s6h8QnvI1JaFgGIHvSO6pBtH0D+zdfPb+IEjWQKssO1gT1NeViNJM61sj2TxwZIbTMW8ueAAtY03ZjMzwpdTQp/pSnPetJTJlsdFpWizapeMtuCQxycCsJyMHsUvHlimjWzwXBx8vU8UoTNqG55JruoRtJ5ETA7uDg11063Kmdc2ktTrfg98F9e8XXC6rcWDi0RuS4yDXDWruUjjlWhsetfF3WdH+APwjvPHuvJtisLYi0tgOZ5sfKv8AL8K3w1GVaVzgxWMdB2R+aviLU/EvxG8W3fjPxA++61GQzXDMfuknhfoBivrsJH2UEeVVq+2ZPaaWruiru/dnuOldTd2ZUlys23SK30qefeMRQPIefQUjarseHTXRmvrnX5zmaeRmVu6gkmg4jd8BeI9d8OyrqEDFrZ2G63mQOH56nP8ASgD0X4b+MfFHgjxzewJY2iTXFjItncxJui3ONysO2OzHt3qJxuTDc9T+Evxh8TeBD/aF3esbqWHzWeztBxt5YcdCTiuaVO51G3c/tZfHXXUuPEVzAkb3rldLV7crBZxd95/jI7fWs1RYHT+Hfj/oN94PtNL+MHiq7ur+K48xxaNuJGG+UZ9ex7DjvUvDuWgFfxR+0h4cTwzDY/DLwu2lK0rNPLqs3mdGzuCLwrHnB7VpHCcqA8r1v4rXl7M15eX76pc+ZvRLgkRhuzEd2966oU1TRUTH/wCEw1nWb6S/1a6kWXAJdCcIOwFaFDvEnh7TfGlikOrRsdo3QXEWBKjdiCeg9RWkWiHucpf6L438KTxym8kvvLINvd2zFJoscjOOpq200I+ifgl+2F8PvE2nweDf2iIma/iUQxaxcRlDcxDgCTPIYAD5j1rya1O8my1se5+HvEl/4JtX8Z/BTxamu6XDF5kGmLd+Y7c9OueK8uphm3dA9j3r4c/E/wAE/HPwzHBe2S2l7cxDzLG9+6JMfMBmuVKUJanHNXPzm/4KcfsP6r8NPiDdeN/DGmO2maqwu7SWNCDlwd6N6EHoOvFe9gMTZpHM4aHxzqdzcX9smkajFl7VD5coQDkdc+te6qnMYSiY5TMYYA4HFJ7mSVmbrGNF3SFiD0Jr2ve7HVdDEdtx3j5R04p2e7E2hweNgRtxmr5ok8rKz7h8oXgHipclYUk0hjyFnzKcH0rnqSRmWdFsGv51iWYovmAtkdawbub0VFvU9d8KwWWmeHSjXpLQncqKo59q55HZHlOn0L4vWuhCOHRtKMV0r581yB9fzrlqxbG9HodC2ueM/GF4uozXqLbzbA8WRkLnnmuaFJKV5GkZWC/1iTQNYItZC8TD5DvzjmsMRScpe6dFOrBPVmr4h061+IHgnztNikE8cnywtJ8shrCEHTfvaG1R+0Whwng34P8Ai7xl4rj0WfSWQK3zQbTgHPrWssRCMdzmVCSd7H3T+yz+yR4b8B3kPinWNPilvfIyHfotfOY3FOcuVGsYJM9Y8UfEPS/CFhd3Cokflo20If0rz44eU5XsdVpLofOx+LOpfEzxFPdalPLDaWynC54YAmvaw+EjbVDpzUal2eb+MPiTda94tNnDMVijkCgRnpjpW8qEILUmUpyfujNE8P3EDXeua8zGWe4/dRdyMcE1yVnTWx004T3aKXjpGigBuJMOo4GelZL3tjqip9jhNPlk1fSJJUOTBfKB9O9XyyT1OhJx3OY+LF+mpTQ6CgwWiOSOwHeuukcOKanog+Hunto+krNtxm42En+IAVo4u5OHjy7mpoulyax4pvJmziR8rnvzUNpbnoOPNsevfCCwvLbxPawW0fIlGCB2FeRiKlNydmUo2R9Eav4fvJokupotwZTgEe1c8akUtwujKOnWjRCPyGVwOqjvTlK5L1PU/gt4NmfSXuLi2BZ+hZeQK55tnLOpBbs5f43/AA2vtd1Iw6NZSTOwxtRSQKmMzSjXpx3YfBn9iS98Q6gmteNAkUEbA+UR94V1QqQ5dWGMxdNUvdZ9NeFvhV4d8LaVHpOi6ZDHEh/dZQZLe/tUwpxqz0PlpY6rKtZHwP8A8FFvirpnjn4jD4PeHrjdpWiYZzuysl1zuDeoA4FfTZfhVCN2jrqfvknI+VH8Mz2kzxeQQrtgADpXsyUVGyMuRLYuQ+HZbSLMkpA6LgfzqFpoVDSRz/xMv5PDXgi9Lx7Z7iIxRkjG7JGcfhVJNlVpLlPIrCw+0AR4yqrgvjinyyOIsX1y7osNuCqxdEXvRyyCzOj8AjUbC1k1aS4ffCMwGVict/d56Cm7MUU0z0f/AIXVfy+Gp7Szu44rlcAxPEOB0x/Os+VXOi6OXs9e1TUHd7qSaZwSEjEpES5/2avliO6Og0nRvma9upwSwGWOQAfQU1yJjszSaO4fTp4LeMkBh8xOcVMnfYLMjs/C5lQCVgW9hURbe5STRs2fhq2iTE7DDjkGqGatpZ2g/cPEFAHyk0EtO5M9hYSAJLECV6H1pXYrMpahoGjX37ubTrdgOCrRjJ/Gp5b7lbGXb+C7fw7e/wBq+D9cvtEukO5W0+9fYT7qTg0eygwujufB37WXx1+Gd9bReJre28QWFu29byFfKuc+7Dg1w4jCJ/CjOUUfXnwo/aa/Z5/bg8AyfCPxlqMNnqk9v/ocGqbRJHLjGFY9eaypUZ0ndownDS5+cP7d/wCy/P8AAH4hf2LHG8IlmlEOV25ySQM+4r1qNXnOaSR86Okgme1eMxvFw6M+TXd9kxlF9jaEgkiCSJwoI+hr3vsoVxkJ8rKY3E8DNKXwhsKHAfyynNYGimiEnPA9aLXJk1LQguiVk46nrWU4kcjsb3g+xM8ofBxkVg9C4Jx3O+t5Bp8G5GGe+axkdMR+mXltqTF5rABlJy9YzNTt/CMc8+lbApVYx93kcVzzAdraxxBzGDJCVwrL/DSgtQUW5G18N/E0drZWekPecm6G3Eec1x4tWTO2nLl0PtD4QfC/RtN0pPFt3AkJa23zO6DJ+grwHUc3Y6+dOJl/E749eI3vz4K8EWxsrRJYxNev1cE9u9T9WT94yjFp3OM+OnjqfQdKfT3uWmnuCqJHu5DEferSlDXQ2lM8j8QeNf8AhA9Eh8KWd5G2p3p33LbskA9vavUopR1ZmvflY0vgd8NNQvL9vFXiBd0TSboS38RH1rgx+KjDRHTThY9E1bS1kme+8kZ5Zk7KMV5EJyqyOxSSVjxzx/4ottQu7rSrH53gG9ZBzu9RXpUqXKrlxkcZ4Zu4bKy1W6JISNVkfccDJ44/EGqUuaRVSfu2OY01J/FuuzajGcqqMsefX0rof7pXRxJc0zp7/T/sFlZaBZqzvkFmxjLHr1rOWJujvhSjY9N+G3wc17UBDJb6RNO0jDcUXpXn1cQk9zZOCR7/APDX4F6j4Ykj1fVbMQ7WAjjdPmNeRJ3lc551V0PZLjRIZtOjheyOdnK49qFuc0qtitpnw/tr2/VJIh5RwI8LyprclYhcrPcfAvw1s7LTIrEsI9yAsQO1NR5nZni43EuCujrdL8A6JpiFY7GJ2Y5LugJq/YxPK/tCoaDaRYW0ZeC2yqjO1V6GpnSSWhFTHVJ6Hif7b37QVp+zr8JZdQtAG1zWnNlosIODGzDLS/QDv07V6OAwjvc68JBTfMz8s9SuJrue5utWu/NuLiRpnmdsu7sck57819TSjyRsenUslYpx6jBelY71zGV48wEbvx9q0Mzo/DuixeJ4vs2lypIyN8wAxu+me9Q9xR+I8j/a6upNMk0vwb5LJI8paQbSdo6DOK6YfCZ1zzSzSRo4NJtUy8mdxX0HWqMofCWND8PXGsao6WyM8YbaWHbHWh7FHZ+KjpOgW9tommT+Y+wNMB0B965wMTTLeW8uF3RMfOfkAZJNAHb+H/DEljKw1GLDKoIAxwP60FR3N1IWkjUsgWPI4/ve1BsdDpOn2q6LJLsAMr/LGeqj1NAAsEFrEWDDk9cdKAGgqQRJMCAevpQBXur8W2Y1l3Y5zQBA/iCLcCXJ/GgCNtY8yffGpxnrmgh7k632+QM549KBFoX+mQxC4vJF8sf3gePwq1Bgcjrx8PXGrDUfCE72uo2+WjnhbaHPpnqtP2SloJrmViL4h/Fvx/8AFnTrXw/8T7o6itnEIYJbti8iqD93f1boPmPOOKboqmtCPYRM218MfC+5sUh1/wALQOEG03CHEuPY04VLuzFKlGMTxkKpkdiOCcgV9Psjz5QaVxhmB48sgHqcVnKStYybWwwZVyAeG9etZpNi5WRFfLP9RRfl3KimnqRorTXixxIWJ7Ck5RkbqzO/8DaTOFjLwbeckmspU2y+Q19Zj+fPy4HQZ61x1ItblRVix4Sg+1XQtSCmTxgVhJ3NE7npei25tFFsejjDccYrnmMTUdKa3Doq7YZchB6miOiOiKXKd1+yD8EfEHj3x7BqOo6eItI05mdp2TgkVw4qSYnfofTnxV+Kmn6Olto9vcQWVlB+7ly+DIBjn6f415ao31RvCTPLPjr4pj0Tw9pfjfRo1ltZ7lY2ePkAEgA0OLWh1c8OU8++J/ipwn/Ce6qN5gj3W8Y5DNgba0p0ZLUxbctjm/gT8Fdc+MXiuX4g+KhL5Bk8zPQcfwj8qyxmLhQpM2wtOTrK59U6D4Ft57SGw06yIjiPyxKeDjua+alOpiKl7nfOUYHmH7VnxB0z4V6V/wAIrpxzqt4n709DEhr2MNRutDkniIXseA+DtN8Q3zOI0dYPv/bZE5Oeor0ZTiocqO6nCUo3MD4nXqwW8/hnRHyQULlBjdyev51nQoyjLmZnVlqdT8Efh7Ddx28AfJhBeX/eNGMrx5bIvD0nJ3Z9C/Cf9mpvG2uRX97bgQxyBgSvavCniknY6KvNDY+xvhB8HvDfhSyK22nqzDoxUVyylKbPKq4vkkzW8QeG4L25SA2gD+bkE9MZqTL62mrl2++H8dzEjKSuVxkdqFuZSrqWxb8J+B7ayvftLfvFjHUjvXQtTJ1JRi7ncaUj4ztIz+gqrOKueTX/AHjsay3ZBWFpAM9z0H1pxlJq5yulAqa34vsvDulXOtavOkNpZwPLcTscBEUZJ/wrWlGVSZVOhGpKy6H5TftjfH3UP2iPineeNNUuJItPtwYPD1ru4igVsBgM45yTn3r63A0eWB7FGnyRsjwbX7yaBgvmbsDbHk/dHr9a7JLlZolNfEUrLUre9crJ98cEg9aQz0H4OhtNuZ9QU5hjQbirchj0pcrbBaSueI/tC+L9R1T4s3TSsjpaRhUjYZyTz1/CuiCdjKt72xyVlqV00ziytVjdlIMg6rnrimYxaSsdr4Rsk0fSmlhi/eJb5zn7xOeTR0NLMyTYXF5dPIYC8jnJ5zu/2fx6Vi4taj5WdtofhAaHFGkjqb2SMPKD/Ap9Ki+ocrOhtrNBObMFpG+Xc2evNMdnHc6C98P2uhaRLq2sfu4YV3ZPcUFe0iipp/iXR9RsI7jSowYmGV7k/WgakmV76/jlZcNtCnJUdDQUZ13rKIjkgD5uOatQcgMe81syglRz60ezkJuxHHetKEATJo5GHMi3FdzIcFcAd6ORkMhvPEX2QkGQEgdqFB31AwLzxReXLNE9wAhbgZrdNIjnRBZXrwXIlOC4OQVHampIOdPYdquomW7aWUkiVflwPu4qm7oHzoxtb1a3iVIDd7RjdIM1CjGLuYVZTa0P/9k=) 50% 50% / cover no-repeat !important;}Стоит так же сказать, что визуально мультфильм очень хорошо, Природа, прорисована изумительно, картинка радует глаз и без всякого ЗD. От иных панорам, которые ты видишь просто захватывает дух. Видно, что создатели не зря проводили время в различных заповедниках мира! :)Графика 10 из 10В заключение, хочу сказать следующее "Спирит - душа прерий" действительно произведение созданное с душой и это видно. Я считаю, что это одно из лучших творений студии DreamWorks.
Глубокий смысл, проникновенность истории, потрясающие виды и искренние эмоции и чувства перенесенные на экран придутся по душе в любом возрасте. Этот фильм, на мой взгляд, не устареет никогда.
Здесь нет говорящих животных (и это хорошо), что заставляет зрителя поверить в эту историю, увидеть поразительную связь человека и лошади, очень тонкую и сакральную. Истинную и чистая дружба и любовь рождаются лишь там.
Удивительно и то, что картина была хорошо встречена в Америке. Ведь в центре сюжета стоит освоение Дикого Запада, которое показано совершенно через другую призму, призму уничтожения.
Я ещё, наверное, до сих пор не встретила такого фильма, где так же слились дух свободы, нежная любовь и настоящая дружба.
О достоинствах мультфильма действительно можно говорить много, включая нестандартную для таких лент концовку, но лучше посмотреть. Это шедевр об истинном духе свободы, который никто так и не смог покорить!
Авторизация по e-mail