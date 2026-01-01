Оповещения от Киноафиши
Ночи в стиле буги
Награды и номинации фильма Ночи в стиле буги
Награды и номинации фильма Ночи в стиле буги 1997
Оскар 1998
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1998
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Breakthrough Performance
Победитель
Best Dance Sequence
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1997
Премия "Метро-Медиа"
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
