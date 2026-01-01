Оповещения от Киноафиши
Оскар 1998 Оскар 1998
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998 MTV Movie & TV Awards 1998
Best Breakthrough Performance
Победитель
Best Dance Sequence
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1997 Кинофестиваль в Торонто 1997
Премия "Метро-Медиа"
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
