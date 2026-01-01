«Мы, русские, не обманываем друг друга» - и не играем тоже: кем был тот самый Куйбышев, ставший легендой «Брата 2»

Как был устроен Панем и куда делить все остальные государства: в «Голодных играх» это так и не объяснили

Почти 20 лет этот фильм считали худшим из всех рождественских комедий: и только сейчас он обрел популярность

«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится

Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)

Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы

«Жалкий придурок» или гений с IQ в 178 баллов: как хорошо вы знаете Мистера Бина?

Простой тест для тех, кто хорошо отметил Рождество: выберите злодея «Бондианы» и узнайте ваш тип личности

Не пришей Юлию хвост: кто из героев получил на орехи от зрителей - главное разочарование «Трех богатырей и света клином»

Забудьте про Голливуд: 3 российских триллера заставят вцепиться в диван с первой минуты – у всех рейтинг не ниже 7.1