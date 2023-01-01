Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поворотный пункт Поворотный пункт
Киноафиша Фильмы Поворотный пункт Фильмы похожие на Поворотный пункт
The Turning Point Поворотный пункт 1977 / США
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Поворотный пункт

Вся информация о фильме
Черный лебедь
Черный лебедь
драма, триллер 2010, США
8.0
Да, нет, наверное
Да, нет, наверное
мелодрама, комедия 2008, США
7.0
Шаг вперед
Шаг вперед
мелодрама, мюзикл, драма 2006, США
7.0
Белая графиня
Белая графиня
мелодрама 2005, Великобритания / США / Германия / Китай
5.0
Турист поневоле
Турист поневоле
мелодрама, комедия 1988, США
6.0
Белые ночи
Белые ночи
драма 1985, США
6.0
Нижинский
Нижинский
биография, драма, музыка 1980, США
6.0
Норма Рэй
Норма Рэй
1979, США
7.0
Незамужняя женщина
Незамужняя женщина
мелодрама, драма, комедия 1978, США
7.0
Возвращение домой
Возвращение домой
военный, драма 1978, США
7.0
Калифорнийский отель
Калифорнийский отель
мелодрама, комедия 1978, США
6.0
Позднее шоу
Позднее шоу
криминал, драма, комедия 1977, США
6.0
Я никогда не обещала вам розового сада
Я никогда не обещала вам розового сада
фэнтези, драма 1977, США
7.0
В поисках мистера Гудбара
В поисках мистера Гудбара
драма 1977, США
7.0
До свиданья, дорогая
До свиданья, дорогая
комедия, мелодрама 1977, США
7.0
Джулия
Джулия
драма 1977, США
7.0
Острова в океане
Острова в океане
драма 1977, США
6.0
Поезд мчится к славе
Поезд мчится к славе
драма, биография 1976, США
7.0
Стальные магнолии
Стальные магнолии
драма, комедия, мелодрама 1989, США
7.0
Истинное лицо
Истинное лицо
драма 1991, США
6.0
И подбежали они
И подбежали они
мелодрама, драма 1958, США
7.0
Прощайте, мистер Чипс
Прощайте, мистер Чипс
драма, мюзикл, мелодрама 1969, США
6.0
Парни побоку
Парни побоку
комедия, драма 1995, США / Франция
6.0
Голограмма для короля
Голограмма для короля
драма 2015, Германия / США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше