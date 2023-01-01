Незамужняя женщина, 1978

Эрика вышла замуж молоденькой девушкой сразу после окончания школы и жила счастливо двадцать лет. По мнению друзей у нее было все, о чем можно только мечтать: любимый муж Мартин, дом в престижном районе Нью-Йорка, чудесная дочка Пэтти, работа в художественной галерее в Сохо. Но внезапно горизонт семейного счастья затянули черные тучи. Мартин бросил ее ради молодой девушки. Что ж, многие проходят через такие повороты судьбы! Но Эрика не предполагала, что будет так больно. Она старается изо всех сил, но никак не может свыкнуться с мыслью, что теперь она. .. незамужняя женщина.