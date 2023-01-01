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Незамужняя женщина Незамужняя женщина
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An Unmarried Woman

Незамужняя женщина, 1978

1978 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Эрика вышла замуж молоденькой девушкой сразу после окончания школы и жила счастливо двадцать лет. По мнению друзей у нее было все, о чем можно только мечтать: любимый муж Мартин, дом в престижном районе Нью-Йорка, чудесная дочка Пэтти, работа в художественной галерее в Сохо. Но внезапно горизонт семейного счастья затянули черные тучи. Мартин бросил ее ради молодой девушки. Что ж, многие проходят через такие повороты судьбы! Но Эрика не предполагала, что будет так больно. Она старается изо всех сил, но никак не может свыкнуться с мыслью, что теперь она. .. незамужняя женщина.

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1978
Премьера в России 5 марта 1978
Премьера в мире 5 марта 1978
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Пол Мазурски
В ролях
Майкл Мерфи
Майкл Мерфи
Патриция Куинн
Джилл Клейберг
Клифф Горман
Алан Бэйтс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Незамужняя женщина 2 постера
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