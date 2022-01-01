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Михаил Барышников
Михаил Барышников
Mikhail Baryshnikov
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Михаил Барышников
Mikhail Baryshnikov
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Дата рождения
28 января 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Михаила Барышникова
Родился 28 января 1948 года. Рига, СССР (Латвия).
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Фильмография Михаила Барышникова
Белые ночи
драма
1985, США
6.0
Поворотный пункт
драма, мелодрама
1977, США
7.0
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