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Нижинский Нижинский
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Nijinsky

Нижинский, 1980

1980 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
Фильм рассказывает о жизни и творчестве легендарного танцовщика Вацлава Нижинского и о его взаимоотношениях с женой Ромолой, а также учителем Сергеем Дягилевым.
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1980
Режиссер
Херберт Росс
Херберт Росс
В ролях
Алан Бейтс
Джордж Де Ла Пена
Лесли Браун
Алан Бэдел
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нижинский 1 постер
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