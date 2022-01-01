Нижинский, 1980

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о выходе в прокат О фильме Фильм рассказывает о жизни и творчестве легендарного танцовщика Вацлава Нижинского и о его взаимоотношениях с женой Ромолой, а также учителем Сергеем Дягилевым. Развернуть 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 2 часа 9 минут Год выпуска 1980 Режиссер Херберт Росс В ролях Алан Бейтс Джордж Де Ла Пена Лесли Браун Алан Бэдел Все актеры и съемочная группа 1 постер

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