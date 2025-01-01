Меню
Фильмы
Поворотный пункт
Награды и номинации фильма Поворотный пункт
Награды и номинации фильма Поворотный пункт 1977
Оскар 1978
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучшая женская роль
Номинант
