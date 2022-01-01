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Киноафиша Фильмы Поворотный пункт Поворотный пункт, 1977: актеры и роли
The Turning Point Поворотный пункт 1977 / США
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Поворотный пункт, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Херберт Росс Херберт Росс Herbert Ross
В ролях
Ширли МакЛэйн Ширли МакЛэйн Shirley MacLaine Энн Бэнкрофт Anne Bancroft Михаил Барышников Михаил Барышников Mikhail Baryshnikov Лесли Браун Les Brown Том Скеррит Том Скеррит Tom Skerritt Марта Скотт Martha Scott Энтони Зербе Маршалл Томпсон Александра Данилова Антониетта Сибли
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