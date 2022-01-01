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Поворотный пункт
Поворотный пункт, 1977: актеры и роли
The Turning Point
Поворотный пункт
1977 / США
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Поворотный пункт, 1977: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Херберт Росс
Herbert Ross
В ролях
Ширли МакЛэйн
Shirley MacLaine
Энн Бэнкрофт
Anne Bancroft
Михаил Барышников
Mikhail Baryshnikov
Лесли Браун
Les Brown
Том Скеррит
Tom Skerritt
Марта Скотт
Martha Scott
Энтони Зербе
Маршалл Томпсон
Александра Данилова
Антониетта Сибли
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