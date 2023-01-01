Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последний император Последний император
Киноафиша Фильмы Последний император Фильмы похожие на Последний император
The Last Emperor Последний император 1987 / Франция / Великобритания / Италия / Китай
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Последний император

Вся информация о фильме
Мемуары гейши
Мемуары гейши
мелодрама, драма 2005, США
6.0
Анна и король
Анна и король
драма, мелодрама, исторический 1999, США
8.0
Семь лет в Тибете
Семь лет в Тибете
драма, биография, приключения 1997, США
7.0
Империя Солнца
Империя Солнца
военный, драма 1987, США
7.0
Песни родного дома
Песни родного дома
драма 2007, Австралия / Сингапур
7.0
Влюбленный Шекспир
Влюбленный Шекспир
комедия, мелодрама, драма 1998, США / Великобритания
7.0
Английский пациент
Английский пациент
военный, мелодрама 1996, США
8.0
Маленький Будда
Маленький Будда
исторический, драма 1993, Франция / Великобритания / Лихтенштейн
7.0
Прощай, моя наложница
Прощай, моя наложница
драма 1993, Китай / Гонконг
8.0
Под покровом небес
Под покровом небес
драма 1990, Великобритания / Италия
6.0
Шофер Мисс Дэйзи
Шофер Мисс Дэйзи
комедия, драма 1989, США
7.0
Человек дождя
Человек дождя
драма 1988, США
8.0
Имя розы
Имя розы
триллер, криминал, драма 1986, Франция / Италия / Германия
7.0
Миссия
Миссия
приключения, драма, исторический 1986, Великобритания / Франция
7.0
Из Африки
Из Африки
биография, мелодрама, драма 1985, США
7.0
Язык нежности
Язык нежности
комедия, драма, мелодрама 1983, США
8.0
Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
драма, военный 1983, Великобритания / Япония / Новая Зеландия
7.0
Ганди
Ганди
драма, исторический, биография 1982, Великобритания / Индия
8.0
Огненные колесницы
Огненные колесницы
биография, драма, спорт 1981, Великобритания
7.0
Обыкновенные люди
Обыкновенные люди
драма 1980, США
7.0
Крамер против Крамера
Крамер против Крамера
драма 1979, США
7.0
Двадцатый век
Двадцатый век
драма 1976, Италия / Франция / ФРГ
6.0
Последнее танго в Париже
Последнее танго в Париже
драма 1972, Франция / Италия
6.0
Конформист
Конформист
драма 1971, Германия / Италия / Франция
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше