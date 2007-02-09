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Песни родного дома
The Home Song Stories
Песни родного дома, 2007
2007 / Австралия / Сингапур
7.2
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13
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Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
драма
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7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2007
Премьера в мире
9 февраля 2007
Возраст
18+
Режиссер
Тони Эйрс
В ролях
Джон Лок
Ирен Чен
Стивен Видлер
Джоан Чэнь
Керри Уокер
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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