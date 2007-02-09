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Песни родного дома
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The Home Song Stories

Песни родного дома, 2007

2007 / Австралия / Сингапур
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 9 февраля 2007
Возраст 18+
Режиссер
Тони Эйрс
В ролях
Джон Лок
Джон Лок
Ирен Чен
Стивен Видлер
Джоан Чэнь
Керри Уокер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Песни родного дома 2 постера
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