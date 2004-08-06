Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Имя розы
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Имя розы

Имя розы

Der Name der Rose 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1327 год. В обществе молодого послушника Адсо францисканский монах Вильям Баскервильский расследует серию трагических смертей монахов в бенедиктинском монастыре на севере Италии. За всеми этими смертями кроется страшная тайна, и вскоре Вильям убеждается, что ключ к раскрытию загадки лежит в обнаружении сурово охраняемого древнего манускрипта, который хранится в тайной библиотеке монастыря…

Страна Франция / Италия / Германия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1986
Премьера онлайн 6 августа 2004
Премьера в мире 24 сентября 1986
Дата выхода
19 марта 1987 Австралия
17 октября 1986 Австрия
11 декабря 1986 Аргентина
18 декабря 1986 Бельгия
25 декабря 1986 Бразилия
23 января 1987 Великобритания
5 мая 1988 Венгрия
16 октября 1986 Германия
27 августа 2009 Греция
27 марта 1987 Дания
29 мая 1987 Ирландия
19 декабря 1986 Испания
16 октября 1986 Италия
24 сентября 1986 Канада 18A
10 июля 1987 Мексика
29 апреля 1987 Нидерланды
26 декабря 1986 Норвегия
14 сентября 1988 Перу
31 декабря 1986 Польша
23 января 1987 Португалия
24 сентября 1986 США
23 апреля 1987 Турция
18 июня 1987 Уругвай
25 декабря 1986 Финляндия
17 декабря 1986 Франция
25 декабря 1986 Швеция
3 июня 1989 Южная Корея
11 декабря 1987 Япония
MPAA R
Бюджет 30 000 000 000 ITL
Сборы в мире $7 153 487
Производство Constantin Film, Cristaldifilm, Les Films Ariane
Другие названия
The Name of the Rose, El nombre de la rosa, Der Name der Rose, Ime rože, Ime ruže, Le Nom de la rose, O Nome da Rosa, Rosens namn, Rosens navn, A rózsa neve, Án Mạng Trong Tu Viện, Bara no namae, De naam van de roos, El nom de la rosa, En nombre de la rosa, Gülün Adı, Il nome della rosa, Imię róży, Jméno růže, Meno ruže, Numele trandafirului, Roosi nimi, Rožės vardas, Ruusun nimi, The Name of the Rone, Thuyavan, To onoma tou rodou, Το όνομα του ρόδου, Име руже, Името на розата, Имя розы, Ім'я троянди, गुलाब का, 玫瑰之名, 薔薇の名前, 薔薇的記號
Режиссер
Жан-Жак Анно
Жан-Жак Анно
В ролях
Шон Коннери
Шон Коннери
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Хельмут Квалтингер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.8
Оцените 16 голосов
7.7 IMDb
Имя розы

Отзывы о фильме

Цитаты
Уильям из Баскервиля Но что же такого ужасающего в смехе?
Хорхе из Бургоса Смех убивает страх, а без страха не может быть веры, потому что без страха перед Дьяволом Бог уже не нужен.
Кадры из фильма
