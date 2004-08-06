Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
1327 год. В обществе молодого послушника Адсо францисканский монах Вильям Баскервильский расследует серию трагических смертей монахов в бенедиктинском монастыре на севере Италии. За всеми этими смертями кроется страшная тайна, и вскоре Вильям убеждается, что ключ к раскрытию загадки лежит в обнаружении сурово охраняемого древнего манускрипта, который хранится в тайной библиотеке монастыря…
|19 марта 1987
|Австралия
|17 октября 1986
|Австрия
|11 декабря 1986
|Аргентина
|18 декабря 1986
|Бельгия
|25 декабря 1986
|Бразилия
|23 января 1987
|Великобритания
|5 мая 1988
|Венгрия
|16 октября 1986
|Германия
|27 августа 2009
|Греция
|27 марта 1987
|Дания
|29 мая 1987
|Ирландия
|19 декабря 1986
|Испания
|16 октября 1986
|Италия
|24 сентября 1986
|Канада
|18A
|10 июля 1987
|Мексика
|29 апреля 1987
|Нидерланды
|26 декабря 1986
|Норвегия
|14 сентября 1988
|Перу
|31 декабря 1986
|Польша
|23 января 1987
|Португалия
|24 сентября 1986
|США
|23 апреля 1987
|Турция
|18 июня 1987
|Уругвай
|25 декабря 1986
|Финляндия
|17 декабря 1986
|Франция
|25 декабря 1986
|Швеция
|3 июня 1989
|Южная Корея
|11 декабря 1987
|Япония