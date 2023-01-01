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Последний император
Последний император, 1987: актеры и роли
The Last Emperor
Последний император
1987 / Франция / Великобритания / Италия / Китай
6.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Последний император, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бернардо Бертолуччи
Bernardo Bertolucci
В ролях
Джон Лоун
John Lone
Джоан Чэнь
Joan Chen
Ин Жочэн
Ying Ruocheng
Виктор Вонг
Victor Wong
Деннис Дун
Dennis Dun
Рик Янг
Ric Young
Питер О'Тул
Peter O'Toole
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