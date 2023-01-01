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Последний император Последний император
Киноафиша Фильмы Последний император Последний император, 1987: актеры и роли
The Last Emperor Последний император 1987 / Франция / Великобритания / Италия / Китай
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Последний император, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бернардо Бертолуччи Бернардо Бертолуччи Bernardo Bertolucci
В ролях
Джон Лоун John Lone Джоан Чэнь Joan Chen Ин Жочэн Ying Ruocheng Виктор Вонг Victor Wong Деннис Дун Dennis Dun Рик Янг Ric Young Питер О'Тул Питер О'Тул Peter O'Toole
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