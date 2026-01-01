Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Последний император Награды и номинации фильма Последний император

Награды и номинации фильма Последний император 1987

Оскар 1988 Оскар 1988
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший звук
Победитель
Золотой глобус 1988 Золотой глобус 1988
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Best Make Up Artist
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Best Score
Номинант
 Best Special Effects
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Best Direction
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Best Score
Номинант
