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Алла Сурикова

Алла Сурикова
Алла Сурикова
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Дата рождения
6 ноября 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Алла Сурикова

Режиссер. Родилась 6 ноября 1940 года. Киев, СССР (Украина)

Фильмография Алла Сурикова
Любовь и сакс
Любовь и сакс
мелодрама 2017, Россия
0.0
Москва, я люблю тебя!
Москва, я люблю тебя!
сборник 2010, Россия
5.0
Человек с бульвара КапуциноК
Человек с бульвара КапуциноК
комедия 2009, Россия
5.0
Вы не оставите меня
Вы не оставите меня
исторический, мелодрама, драма 2006, Россия
5.0
Тайна Волчьей пасти
Тайна Волчьей пасти
приключения, семейный 2004, Россия
6.0
Хочу в тюрьму
Хочу в тюрьму
комедия 1999, Россия
7.0
Дети понедельника
комедия 1997, Россия
6.0
Московские каникулы
Московские каникулы
комедия, мелодрама 1995, Россия
6.0
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10 сентября 2017 00:56
В Смоленске открылся фестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс» 3 сентября в Смоленске стартовал 10-ый Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс».   В честь открытия смотров президент России Владимир Путин отправил
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13 января 2022 11:35
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