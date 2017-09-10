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Алла Сурикова
Алла Сурикова
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Алла Сурикова
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Дата рождения
6 ноября 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Алла Сурикова
Режиссер. Родилась 6 ноября 1940 года. Киев, СССР (Украина)
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Фильмография Алла Сурикова
Любовь и сакс
мелодрама
2017, Россия
0.0
Москва, я люблю тебя!
сборник
2010, Россия
5.0
Человек с бульвара КапуциноК
комедия
2009, Россия
5.0
Вы не оставите меня
исторический, мелодрама, драма
2006, Россия
5.0
Тайна Волчьей пасти
приключения, семейный
2004, Россия
6.0
Хочу в тюрьму
комедия
1999, Россия
7.0
Дети понедельника
комедия
1997, Россия
6.0
Московские каникулы
комедия, мелодрама
1995, Россия
6.0
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