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Игорь Кваша

Igor Kvasha
Игорь Кваша
Игорь Кваша Igor Kvasha
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Дата рождения
4 февраля 1933
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
30 августа 2012
Место рождения
Москва, Россия
Биография Игорь Кваша

Родился 4 февраля 1933 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Игорь Кваша
Превращение
Превращение
мистика, драма 2002, Россия
7.0
Ребро Адама
Ребро Адама
мелодрама, драма, комедия 1990, СССР
7.0
Человек с бульвара Капуцинов
Человек с бульвара Капуцинов
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн 1987, СССР
8.0
Вера
Вера
драма, исторический 1986, СССР
6.0
Утро без отметок
Утро без отметок
комедия, семейный 1983, СССР
6.0
Шляпа
Шляпа
мюзикл, драма, комедия 1981, СССР
5.0
Тот самый Мюнхгаузен
Тот самый Мюнхгаузен
комедия 1979, СССР
8.0
Сыщик
Сыщик
боевик 1979, СССР
6.0
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