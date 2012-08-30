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Игорь Кваша
Игорь Кваша
Igor Kvasha
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Игорь Кваша
Igor Kvasha
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Дата рождения
4 февраля 1933
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
30 августа 2012
Место рождения
Москва, Россия
Биография Игорь Кваша
Родился 4 февраля 1933 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Игорь Кваша
Превращение
мистика, драма
2002, Россия
7.0
Ребро Адама
мелодрама, драма, комедия
1990, СССР
7.0
Человек с бульвара Капуцинов
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн
1987, СССР
8.0
Вера
драма, исторический
1986, СССР
6.0
Утро без отметок
комедия, семейный
1983, СССР
6.0
Шляпа
мюзикл, драма, комедия
1981, СССР
5.0
Тот самый Мюнхгаузен
комедия
1979, СССР
8.0
Сыщик
боевик
1979, СССР
6.0
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