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Человек с бульвара Капуцинов Человек с бульвара Капуцинов
Киноафиша Фильмы Человек с бульвара Капуцинов Музыка из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» (1987)
Человек с бульвара Капуцинов 1987 / СССР
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Музыка из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» (1987)

Вся информация о фильме
Человек с бульвара Капуцинов (Из к/ф
Человек с бульвара Капуцинов (Из к/ф "Человек с бульвара Капуцинов") 13 композиций. Лариса Долина, Михаил Боярский, Геннадий Гладков, Андрей Миронов, Михаил Боярский, Лариса Долина, Андрей Миронов
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Всё прекрасно Лариса Долина / Юрий Ким 2:32
2 Далека дорога твоя Михаил Боярский / Юрий Ким 4:16
3 Дилижанс Геннадий Гладков 2:18
4 Люблю ковбоя Лариса Долина / Юрий Ким 4:07
5 Бой с индейцами Геннадий Гладков 3:54
6 Волшебный луч Лариса Долина / Юрий Ким 3:36
7 Синема Андрей Миронов / Юрий Ким 4:03
8 Прогулка в прериях Геннадий Гладков 1:26
9 Диана у кинопроектора Лариса Долина / Юрий Ким 3:37
10 Прелюдия Геннадий Гладков 1:06
11 Была не была Михаил Боярский / Юрий Ким 3:09
12 Пастораль Геннадий Гладков 2:38
13 Всё кончено Михаил Боярский, Лариса Долина, Андрей Миронов / Юрий Ким 2:57
Доступен список песен из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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