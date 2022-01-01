|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Всё прекрасно
|Лариса Долина / Юрий Ким
|2:32
|2
|Далека дорога твоя
|Михаил Боярский / Юрий Ким
|4:16
|3
|Дилижанс
|Геннадий Гладков
|2:18
|4
|Люблю ковбоя
|Лариса Долина / Юрий Ким
|4:07
|5
|Бой с индейцами
|Геннадий Гладков
|3:54
|6
|Волшебный луч
|Лариса Долина / Юрий Ким
|3:36
|7
|Синема
|Андрей Миронов / Юрий Ким
|4:03
|8
|Прогулка в прериях
|Геннадий Гладков
|1:26
|9
|Диана у кинопроектора
|Лариса Долина / Юрий Ким
|3:37
|10
|Прелюдия
|Геннадий Гладков
|1:06
|11
|Была не была
|Михаил Боярский / Юрий Ким
|3:09
|12
|Пастораль
|Геннадий Гладков
|2:38
|13
|Всё кончено
|Михаил Боярский, Лариса Долина, Андрей Миронов / Юрий Ким
|2:57