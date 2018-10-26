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Николай Караченцов
Николай Караченцов
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Николай Караченцов
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Дата рождения
27 октября 1944
Возраст
73 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
26 октября 2018
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
178 см
Биография Николая Караченцова
Родился 27 октября 1944 года. Москва, СССР (Россия)
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Фильмография Николая Караченцова
Тайна Волчьей пасти
приключения, семейный
2004, Россия
6.0
Шут Балакирев
комедия
2001, Россия
6.0
Львиная доля
боевик, криминал
2001, Россия
6.0
Убийство в «Саншайн-Менор»
детектив, триллер
1992, Украина
5.0
И черт с нами!
приключения, комедия
1991, СССР
5.0
Ловушка для Бамбра
анимация, короткометражный
1991, СССР
7.0
Чокнутые
комедия
1991, СССР
6.0
Дура
комедия, криминал, мистика
1991,
5.0
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Ушел из жизни Николай Караченцов
Сегодня утром, не дожив всего один день до 74-летия, скончался знаменитый советский и российский актер Николай Караченцов. Печальную новость подтвердила жена артиста Людмила Поргина. Николай
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26 октября 2018 10:13
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Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Людмила Поргина стремительно теряет вес.
3 комментария
22 июля 2022 11:50
«Сиделка на диване в горлопанских шоу»: вдову Караченцова унизили на всю страну
Известный блогер Лена Миро оказалась невысокого мнения о таланте Людмилы Поргиной.
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7 июля 2022 11:40
Вслед за Пугачевой: вдова Караченцова объявила об отъезде из страны
Людмила Поргина собралась улететь в Болгарию.
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6 июня 2022 17:45
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