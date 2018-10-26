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Николай Караченцов
Nikolai Karachentsov
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Николай Караченцов
Николай Караченцов
Nikolai Karachentsov
Дата рождения
27 октября 1944
Возраст
73 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
26 октября 2018
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Место смерти
Истра, Российская Федерация
Место захоронения
Троекуровское кладбище, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
,
Драматический актёр
Биография Николая Караченцова
Родился 27 октября 1944 года. Москва, СССР (Россия)
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Популярные фильмы
8.4
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(1980)
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(1976)
7.9
Старший сын
(1975)
Фильмография Николая Караченцова
4
Белые Росы. Возвращение
Belye Rosy. Vozvrashchenie
2014, Беларусь
Онлайн
Музыка жизни
Muzyka zhizni
документальный
2010, Россия
5.2
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приключения, семейный
2004, Россия
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комедия
2004, Россия
5.3
Колхоз Интертейнмент
Kolkhoz interteynment
комедия
2003, Россия
3.8
На углу, у Патриарших 2
детектив, криминал
2001, Россия
6.9
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комедия, приключения, мелодрама
2001, Россия
6.4
Львиная доля
Lvinaya dolya
боевик, криминал
2001, Россия
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Новости о Николае Караченцове
Ушел из жизни Николай Караченцов
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