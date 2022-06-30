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Наталья Фатеева
Наталья Фатеева
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Наталья Фатеева
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Дата рождения
23 декабря 1934
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Наталья Фатеева
Родилась 23 декабря 1934 года. Харьков, СССР (Украина).
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Фильмография Наталья Фатеева
Вагончик мой дальний
мелодрама
2013, Россия
0.0
Москва, я люблю тебя!
сборник
2010, Россия
5.0
Чизкейк
триллер
2008, Россия
6.0
Королёв
драма, исторический, биография
2007, Россия
5.0
Человек с бульвара Капуцинов
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн
1987, СССР
8.0
Из жизни начальника уголовного розыска
криминал, драма
1983, СССР
6.0
Место встречи изменить нельзя
криминал, детектив, боевик
1979, СССР
8.0
Розыгрыш
драма
1976, СССР
7.0
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«Многие мои друзья умерли»: состояние 87-летней Фатеевой ошеломило россиян
Актриса рассказала, как пережила пандемию коронавируса.
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30 июня 2022 14:15
Наталья Фатеева откровенно рассказала о врачебной ошибке: «Всю оставшуюся жизнь на костылях»
Актриса перенесла операцию.
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29 марта 2021 15:41
«Фантазии и глупости»: 85-летняя Наталья Фатеева пристыдила своих детей за громкие заявления
Актриса сообщила, что она здорова и коронавирус пока обходит ее стороной.
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18 ноября 2020 15:44
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