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Неадекватные люди
Отзывы о фильме «Неадекватные люди»
Неадекватные люди
2010 / Россия
Трейлер
8.0
Оцените
62
голоса
Рейтинг IMDb: 7.3
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RyUmka
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 22/01/2011 - 00:24:28):
Когда такие шутки используют люди, то надо хоть подтекст вставлять на худой конец... ну например хотя бы так...
Директриса (томным голосом): "Виталий, налей мне чаю с сахаром и лимоном.... у нас есть лимон?..."
Виталий: "Лимон?... да есть... в холодильнике... уже 15 суток там лежит"
Читая подобные, с позволения сказать, "Шутки", так и хочется ответить автору словами Кристины: "Тренируй свое чувство юмора, оно у тебя еще в зародыше"
Цитата (peacefrog, 22/01/2011 - 22:50:38):
Нина подкатывает к Виталию с предложением перепиха, Виталий ей отвечает и возникает их диалог:
- Нина, ты очень обаятельная девушка, но к сожалению я должен отказать тебе
(Нин, ну это типа прикольно, но у меня ща на тя не стоит)
- Такой шанс выпадает раз в жизни, Виталий, учти это..
(Не тормози, чувак, я уже вся теку...)
Слава Богу что сценарий писали не вы✊
Что касается фильма, он живой и настоящий и уж точно ЖИЗНЕННЫЙ, поверьте мне)) его хочется пересмотреть... Представьте только, снять воистину достойный фильм за такой небольшой бюджет)
Персонажи, как будто люди с соседней улицы, ты им веришь, ты за них переживаешь) Мне фильм безумно понравился)
А Смотреть его дома или в кинотеатре... какой к черту дома, атмосфера совсем будет не та) так что я с огромным удовольствием пойду на этот фильм еще раз)✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Elf_Lily
2 апреля 2015, 12:51
Про данный фильм ничего не слышала. Повела меня в кино моя подруга, только после покупки билетов, узнала, что фильм русский и сам сюжет. Были попытки закидать девушку тапками, но как оказалось преждевременные. Фильм в целом очень даже не плохой, легкий и не навязчивый, без претензий на шедевр. Отношу его к карикатурным картинам, пародирующих клише мелодрам и в какой то мере нашу повседневность. Глубокого смысла в ней нет, но монологи достойны внимания.
Выделить, кого то из актеров, к сожалению, не смогу. Так как из своего амплуа никто не вышел и отыграли так как и ожидалось...
в целом фильм можно посмотреть в выходные, что бы разгрузить голову и получить хорошие эмоции. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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frankiesayrelax
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ответ на сообщение Bagenov Ura от 22/01/2011 - 20:59:40
2Bagenov Ura: восхищаюсь Вашим терпением. Я хотела ответить peacefrog на его первый пост в топике, но потом почитала переписку, комменты по другим темам и поняла, что говорить там не с кем и не о чем. Оставьте его, пусть живет безмятежно, под порно и Дом2, чьи диалоги и актерскую игру он, видимо, изучал значительный период своей жизни.
2peacefrog: может я не справедлива к Вам и Вы всего лишь пытаетесь быть уникальным, привлекаете внимание той ерундой, что пишете?
Если коротко, то фильм понравился. Всем. От него остается приятное послевкусие. А еще меня восхитило, что Роману Каримову всего 26 лет.
2 апреля 2015, 12:51
0
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
😌 ....актерский состав великолепный..
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним.
Страсти почти шекспировские и переживания понятные, но не чувствуется энергетики и романтики, скучно и не интересно. Такой вялый стиль больше для социальных драм подходит.
Цыганов понравился, он мне вообще нравится в любом виде, а больше симпатичных персонажей тут нет.
Режиссер совсем молодой, а кино сделал о нереализованных сексуальных фантазиях дядечек сильно за 30, склонных к самолюбованию, и мечтающих о сексе со школьницей.
2 апреля 2015, 12:51
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Розака
2 апреля 2015, 12:51
На удивление отличный фильм, как потом выяснила это дебют ✊ жаль, что вдребезги он снял в другом формате, черный юмор не люблю ✊
тут кстати сравнивали героиню с "Курьером", а мне она напомнила Сару из "Охранник для дочери"
2 апреля 2015, 12:51
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Директриса (томным голосом): "Виталий, налей мне чаю с сахаром и лимоном.... у нас есть лимон?..."
Виталий: "Лимон?... да есть... в холодильнике... уже 15 суток там лежит"
Читая подобные, с позволения сказать, "Шутки", так и хочется ответить автору словами Кристины: "Тренируй свое чувство юмора, оно у тебя еще в зародыше"
Цитата (peacefrog, 22/01/2011 - 22:50:38):Нина подкатывает к Виталию с предложением перепиха, Виталий ей отвечает и возникает их диалог:
- Нина, ты очень обаятельная девушка, но к сожалению я должен отказать тебе
(Нин, ну это типа прикольно, но у меня ща на тя не стоит)
- Такой шанс выпадает раз в жизни, Виталий, учти это..
(Не тормози, чувак, я уже вся теку...)
Слава Богу что сценарий писали не вы✊
Что касается фильма, он живой и настоящий и уж точно ЖИЗНЕННЫЙ, поверьте мне)) его хочется пересмотреть... Представьте только, снять воистину достойный фильм за такой небольшой бюджет)
Персонажи, как будто люди с соседней улицы, ты им веришь, ты за них переживаешь) Мне фильм безумно понравился)
А Смотреть его дома или в кинотеатре... какой к черту дома, атмосфера совсем будет не та) так что я с огромным удовольствием пойду на этот фильм еще раз)✊
Выделить, кого то из актеров, к сожалению, не смогу. Так как из своего амплуа никто не вышел и отыграли так как и ожидалось...
в целом фильм можно посмотреть в выходные, что бы разгрузить голову и получить хорошие эмоции. ✊
2Bagenov Ura: восхищаюсь Вашим терпением. Я хотела ответить peacefrog на его первый пост в топике, но потом почитала переписку, комменты по другим темам и поняла, что говорить там не с кем и не о чем. Оставьте его, пусть живет безмятежно, под порно и Дом2, чьи диалоги и актерскую игру он, видимо, изучал значительный период своей жизни.
2peacefrog: может я не справедлива к Вам и Вы всего лишь пытаетесь быть уникальным, привлекаете внимание той ерундой, что пишете?
Если коротко, то фильм понравился. Всем. От него остается приятное послевкусие. А еще меня восхитило, что Роману Каримову всего 26 лет.
Страсти почти шекспировские и переживания понятные, но не чувствуется энергетики и романтики, скучно и не интересно. Такой вялый стиль больше для социальных драм подходит.
Цыганов понравился, он мне вообще нравится в любом виде, а больше симпатичных персонажей тут нет.
Режиссер совсем молодой, а кино сделал о нереализованных сексуальных фантазиях дядечек сильно за 30, склонных к самолюбованию, и мечтающих о сексе со школьницей.
тут кстати сравнивали героиню с "Курьером", а мне она напомнила Сару из "Охранник для дочери"
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