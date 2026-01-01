Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Миа Сталлард
Mia Stallard
Киноафиша
Персоны
Миа Сталлард
Миа Сталлард
Mia Stallard
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой триллеров, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.2
Пол: Секретный материальчик
(2011)
7.1
До последнего вздоха
(2010)
6.3
Шпион по соседству
(2009)
Фильмография Миа Сталлард
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Драма
Комедия
Триллер
Фантастика
Год
Все
2013
2011
2010
2009
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6.2
Пресная вода
Sweet Vengeance
вестерн, триллер
2013, США
Смотреть трейлер
7.2
Пол: Секретный материальчик
Paul
фантастика, комедия
2011, Франция / Великобритания / США / Испания
Смотреть трейлер
7.1
До последнего вздоха
Inhale
драма
2010, США
Смотреть трейлер
6.3
Шпион по соседству
The Spy Next Door
боевик, комедия
2009, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667