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Пол: Секретный материальчик Пол: Секретный материальчик
Киноафиша Фильмы Пол: Секретный материальчик Пол: Секретный материальчик, 2011: актеры и роли
Paul Пол: Секретный материальчик 2011 / Франция / Великобритания / США / Испания
7.6 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Пол: Секретный материальчик, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Грег Моттола Грег Моттола Greg Mottola
В ролях
Саймон Пегг Саймон Пегг Simon Pegg Ник Фрост Ник Фрост Nick Frost Джейн Линч Джейн Линч Jane Lynch Дэвид Кекнер Кристен Виг Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Джейсон Бэйтман Джейсон Бэйтман Jason Bateman Билл Хейдер Билл Хейдер Bill Hader Блайт Даннер Блайт Даннер Blythe Danner Сет Роген Сет Роген Seth Rogen Павел Воля Павел Воля
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