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Пол: Секретный материальчик
Отзывы о фильме «Пол: Секретный материальчик»
Paul
Пол: Секретный материальчик
2011 / Франция / Великобритания / США / Испания
Трейлер
7.6
Оцените
58
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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523561
2 апреля 2015, 12:51
согласен с Savanna, потому что остальным юзерам фильм вроде понравился безоговорочно
мне Пол показался достаточно унылым кинцом. Оно почти настолько же занудное как "Меняющие Реальность" с Дэймоном. Даже недавние "Большие Мамочки" и те были смешнее "Пола".
У фильма есть все задатки для того, чтобы стать отличным, но он их проваливает. То ли юмора не хватило, то ли недоделан сюжет, то ли тут заслуга Павлаволи, а может всё вместе взятое, короче хз.
Порадовало появление Сигурни Уивер под конец, но фильм не спасло.
Фильм ниачём.
5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1987
2 апреля 2015, 12:51
Фильм СУПЕР !!!!!!! Очень смешной. Когда смотрел трейлер , думал фигня какая-то.
Но когда начался фильм , все смех не проходил весь фильм. ОЧень классный. Инопланетянин отжигал супер ))))✊ 9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 28/03/2011 - 07:58:58):
Согласна. До Убойных каникул этому Полу как до луны. Вот там реально жгли!
"Убойные каникулы" - это почти первоклассный трэш, на который сильно повлияли Трома и Ллойд Кауфманн, а вот "Пол" явно провисает. ✊
По мне, и Макс в последнее время стал скучноват и юмор у него так себе (мат+ "вы это вииидели?")
Рэй, или TIX повеселее точно)
Хотя мат мог бы скрасить лексикон монашки, это точно)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Космополитра
2 апреля 2015, 12:51
Развлекательный фильм довольно хорошего уровня.Динамичный и весёлый.Всё построено на Поле,но и другие персонажи не выпадают.Перевод-больное место таких фильмов,где разговоры имеют едва ли не главное значение.Всегда что-то кажется неудачным и вызывает раздражение✊
События фильма малозначимы и имеют лишь обёрточное оформление игры актёров.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Ramzessa
2 апреля 2015, 12:51
Чумавой фильм, актеры очень хорошие играют...мне они очень нравятся, ну это коненчо на любителя английский юморок, но вообще супер✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
«Пол: секретный материальщик» - фильм для тех, кто любит фантастику и поймет авторские намеки. Фильм задуман как комедия. Это легкий стеб над фантастическим жанром в целом и незлая ирония над людскими недостатками. Многие из них демонстрирует сам инопланетянин Пол – он долгое время прожил на земле и обзавелся многими человеческими чертами. Для тех, кто не очень рубит в фантастике, остается юмор, хорошая музыка и прикольные характеры. Я посмотрел и не пожалел. Получила свою дозу необходимого ежедневного смеха.
2 апреля 2015, 12:51
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mike123
2 апреля 2015, 12:51
Старый забытый добрый юмор, наконец-то! Из многих тупых комедий – одна из приличных за последнее время. Есть и плоские шутки – но они как раз представлены как плоские, иронично, а не шутятся серьезно. Что очень радует – умных комедий появляется не так-то много, к сожалению. Полностью все намеки и юмор смогут понять те, кто увлекается жанром фантастики. Но и для непосвященных это хорошее зрелище. Так что смотрите «Пол: секретный материальщик» и хорошо проведете время!
2 апреля 2015, 12:51
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Смотрели «Пол: секретный материальщик». Какой очаровательный фильм! Обязательно посмотрите, если хотите приятных эмоций и доброго зрелища. Это такое роуд-муви с хорошими старыми песнями, придурковатыми героями, смешными ситуациями, хорошими шутками и загадочными существами. Пол – это инопланетянин (похожий на героев «Звездных войн»), который свалился на голову двум путешествующим парням, и которого они теперь спасают от преследователей. Он очень «оземленный» и поэтому демонстрирует многие человеческие особенности. Очень симпатично вышло.
2 апреля 2015, 12:51
0
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мне Пол показался достаточно унылым кинцом. Оно почти настолько же занудное как "Меняющие Реальность" с Дэймоном. Даже недавние "Большие Мамочки" и те были смешнее "Пола".
У фильма есть все задатки для того, чтобы стать отличным, но он их проваливает. То ли юмора не хватило, то ли недоделан сюжет, то ли тут заслуга Павлаволи, а может всё вместе взятое, короче хз.
Порадовало появление Сигурни Уивер под конец, но фильм не спасло.
Фильм ниачём.
5/10
Но когда начался фильм , все смех не проходил весь фильм. ОЧень классный. Инопланетянин отжигал супер ))))✊ 9/10
"Убойные каникулы" - это почти первоклассный трэш, на который сильно повлияли Трома и Ллойд Кауфманн, а вот "Пол" явно провисает. ✊
По мне, и Макс в последнее время стал скучноват и юмор у него так себе (мат+ "вы это вииидели?")
Рэй, или TIX повеселее точно)
Хотя мат мог бы скрасить лексикон монашки, это точно)
События фильма малозначимы и имеют лишь обёрточное оформление игры актёров.
7/10
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