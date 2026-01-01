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Кэтрин Тейт
Кэтрин Тейт Catherine Tait
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Кэтрин Тейт

Catherine Tait

Дата рождения
12 мая 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник

Биография Кэтрин Тейт

Кэтрин Тейт родилась 12 мая 1968 года в Лондоне в Великобритания. Кэтрин росла без отца, девочка воспитывалась мамой и бабушкой. Ее школьное обучение проходило в двух католических школах для девочек, а последние годы учебы она провела в католической школе для мальчиков, так как только здесь у нее была возможность заниматься актерским мастерством. С четвертой попытки Кэтрин поступила в престижную Королевскую школу сценической речи и драмы, окончив которую, актриса начала свою карьеру с небольших ролей в сериалах на британском телевидении.

В начале 2000-х годов Кэтрин активно работала в театре, её талантливая игра помогла ей получить главную роль в ситкоме «Дикий запад», продлившемся два сезона. Однако настоящий успех пришел к актрисе в 2004 году, когда телеканал BBC TWO предложил Кэтрин сделать собственную передачу. Это было комедийное скетч-шоу, где актриса перевоплощалась в разных героев. Шоу имело невероятный успех у зрителей и критиков, что помогло дальнейшей кинокарьере Кэтрин.

Кэтрин состояла в отношениях с режиссёром Твигом Кларком, а в 2003 году она родила от него дочь Эрин. Актриса продолжает активно сниматься, а ее популярность только растет. Она живет в Великобритании со своей дочерью.

Популярные фильмы

Офис 8.8
Офис (2005)
Доктор Кто 8.3
Доктор Кто (2005)
Утиные истории 8.2
Утиные истории (2017)

Фильмография Кэтрин Тейт

Доктор Кто 5.9
Доктор Кто
комедия, приключения, фантастика 2023, Великобритания
Королева страны Оз 6.2
Королева страны Оз
комедия 2023, Великобритания
Зверогонщики 6.1
Зверогонщики Rally Road Racers
анимация, комедия, семейный 2023, ОАЭ / Великобритания / США
Смотреть трейлер
Полгода за решеткой 6.2
Полгода за решеткой
комедия 2022, Великобритания
Утиные истории 8.2
Утиные истории
комедия, приключения, детский 2017, США
Шекспир жив 8
Шекспир жив SHAKESPEARE LIVE!
спектакль 2016, Великобритания
Король сафари 5.7
Король сафари Khumba
анимация, детский 2014, США
Смотреть трейлер
Путешествия Гулливера 6.2
Путешествия Гулливера Gulliver's Travels
комедия 2010, США
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Новости о Кэтрин Тейт
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Интересные факты о Кэтрин Тейт

  • В 2019 году Кэтрин озвучила одного из персонажей видеоигры Anthem.
  • Настоящее имя актрисы — Кэтрин Джейн Форд.
  • Актриса является попечителем благотворительного молодёжного онкологического фонда Лоры Крейн, исследующего рак и помогающего пациентам от тринадцати до двадцати четырех лет.
  • В течение года работала ведущей на BBC Radio 2 вместе с Джонатаном Россом.
  • Актриса получила шесть престижных наград в разные года за свою телепередачу «Шоу Кэтрин Тейт».
  • Кэтрин часто озвучивала персонажей в мультфильмах, среди которых «Утиные истории», «Астерикс: Земля Богов», «Король Сафари» и другие.
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