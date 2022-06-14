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Кэтрин Тейт

Catherine Tait
Кэтрин Тейт
Кэтрин Тейт Catherine Tait
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Дата рождения
12 мая 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
170 см
Биография Кэтрин Тейт

Кэтрин Тейт родилась 12 мая 1968 года в Лондоне в Великобритания. Кэтрин росла без отца, девочка воспитывалась мамой и бабушкой. Ее школьное обучение проходило в двух католических школах для девочек, а последние годы учебы она провела в католической школе для мальчиков, так как только здесь у нее была возможность заниматься актерским мастерством. С четвертой попытки Кэтрин поступила в престижную Королевскую школу сценической речи и драмы, окончив которую, актриса начала свою карьеру с небольших ролей в сериалах на британском телевидении.

В начале 2000-х годов Кэтрин активно работала в театре, её талантливая игра помогла ей получить главную роль в ситкоме «Дикий запад», продлившемся два сезона. Однако настоящий успех пришел к актрисе в 2004 году, когда телеканал BBC TWO предложил Кэтрин сделать собственную передачу. Это было комедийное скетч-шоу, где актриса перевоплощалась в разных героев. Шоу имело невероятный успех у зрителей и критиков, что помогло дальнейшей кинокарьере Кэтрин.

Кэтрин состояла в отношениях с режиссёром Твигом Кларком, а в 2003 году она родила от него дочь Эрин. Актриса продолжает активно сниматься, а ее популярность только растет. Она живет в Великобритании со своей дочерью.

Интересные факты о Кэтрин Тейт
  • В 2019 году Кэтрин озвучила одного из персонажей видеоигры Anthem.
  • Настоящее имя актрисы — Кэтрин Джейн Форд.
  • Актриса является попечителем благотворительного молодёжного онкологического фонда Лоры Крейн, исследующего рак и помогающего пациентам от тринадцати до двадцати четырех лет.
  • В течение года работала ведущей на BBC Radio 2 вместе с Джонатаном Россом.
  • Актриса получила шесть престижных наград в разные года за свою телепередачу «Шоу Кэтрин Тейт».
  • Кэтрин часто озвучивала персонажей в мультфильмах, среди которых «Утиные истории», «Астерикс: Земля Богов», «Король Сафари» и другие.
Фильмография Кэтрин Тейт
Шекспир жив
Шекспир жив
спектакль 2016, Великобритания
7.0
Король сафари
Король сафари
анимация, детский 2014, США
5.0
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14 июня 2022 12:01
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