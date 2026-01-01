Кэтрин Тейт родилась 12 мая 1968 года в Лондоне в Великобритания. Кэтрин росла без отца, девочка воспитывалась мамой и бабушкой. Ее школьное обучение проходило в двух католических школах для девочек, а последние годы учебы она провела в католической школе для мальчиков, так как только здесь у нее была возможность заниматься актерским мастерством. С четвертой попытки Кэтрин поступила в престижную Королевскую школу сценической речи и драмы, окончив которую, актриса начала свою карьеру с небольших ролей в сериалах на британском телевидении.

В начале 2000-х годов Кэтрин активно работала в театре, её талантливая игра помогла ей получить главную роль в ситкоме «Дикий запад», продлившемся два сезона. Однако настоящий успех пришел к актрисе в 2004 году, когда телеканал BBC TWO предложил Кэтрин сделать собственную передачу. Это было комедийное скетч-шоу, где актриса перевоплощалась в разных героев. Шоу имело невероятный успех у зрителей и критиков, что помогло дальнейшей кинокарьере Кэтрин.

Кэтрин состояла в отношениях с режиссёром Твигом Кларком, а в 2003 году она родила от него дочь Эрин. Актриса продолжает активно сниматься, а ее популярность только растет. Она живет в Великобритании со своей дочерью.