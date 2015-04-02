Наша рецензия

После того как сеанс реанимации глобальных обезьяньих проделок, проведенный Тимом Бёртоном в 2001 году, потерпел фатальную эстетическую неудачу (в этой картине Бёртону каким-то чудом удалось полностью ампутировать свою яркую творческую индивидуальность), шимпанзе приутихли на целое десятилетие. Но через десять лет им наконец-то повезло. Возьмись продюсировать новый раунд эволюции, скажем, Джерри Брукхаймер – и все превратилось бы в одно сплошное пиротехническое шоу. За дело, однако,…