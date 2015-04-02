После того как сеанс реанимации глобальных обезьяньих проделок, проведенный Тимом Бёртоном в 2001 году, потерпел фатальную эстетическую неудачу (в этой картине Бёртону каким-то чудом удалось полностью ампутировать свою яркую творческую индивидуальность), шимпанзе приутихли на целое десятилетие. Но через десять лет им наконец-то повезло. Возьмись продюсировать новый раунд эволюции, скажем, Джерри Брукхаймер – и все превратилось бы в одно сплошное пиротехническое шоу. За дело, однако,…
Ну а теперь чуть-чуть анализа:
самый правильный и даже можно сказать поучающий ход: поумневшая обезьяна не давала убивать...ну по крайней мере старалась {все таки током одного долбанула}. Концовка удивила: все ждал когда же начнется настоящая революция, но поумневшие животные оказались действительно на высоте, и правильнее бы было назвать происходящее бегством одних животных от других. Хорошо раскрыта идея на чем построено человеческое общество, и чем это заканчивается на примере одного чернокожего двуногого, походя затронута тема, что бывает когда начинаешь играть в бога.
Сразу впихну еще немного эмоций в анализ {ну очень хочется} максимум уважения сцене с прыжком на вертолет...просто супер {пример всяким "кинопроизводителям" как правильно расходовать бабло на компьютерную рисовку, в трейлере, кстати, видно только ее начало, а самое вкусное-то дальше}...вообще к обезьянкам никаких претензий - сделаны отлично, как и к графике в целом в тех местах, когда она использовалась.
Хорошо раскрыты характеры, не соглашусь с выступавшими относительно игры и каменных лиц, это скорее придирки. И линия с отцом, и линия с мартышкой обе вызвали отклик и обе отыграны на хорошем уровне. Можно было бы наверно попенять, что любовная линия почти совсем не впечатляет, если бы фильм не получился органичным и отлично использующим каждую минуту экранного времени и без лишних чувств...доверие мартышки поражало, с человеческой точки зрения я бы скорее всего отвернулся от такого "отца"... Ну и больной отец тоже наотлично справился...
Отмечу также экшеновую часть, ее немного, но сделано все очень и очень добротно...
Итого получается, что вполне хватило животной агрессии, человеческой трагедии...с масштабом да можно согласиться, что не хватило...все-таки заявили революцию прямо...но концовка настроила на возможное продолжение, и я, честно говоря, совсем не против...
смотрелось все на одном духе, посмотрите, скорее всего не пожалеете
ps прям 9,5/10 вбабахаю, тк не шедевр, но для американского блокбастера на массового потребителя очень достойно.
pps не смотрел ни старого одноименного фильма, ни сериалов никаких на эту тему, оценивал отдельно взятый фильм.
Это было бы забав
нафига такие трудности...человечество сожрет само себя во время третьей мировой, когда потребляемые невозобновляемые ресурсы, наконец, закончатся и делить можно будет только нажитое, вместо производства нового...тк мозгов и технологий на освоение Дальнего Космоса нет, а эта планетка рано или поздно будет использована и переработана без остатка
ps вот и кстати сценарий для фильма-катастрофы ✊ причем совершенно бесплатно ✊
10/10 моя оценка
Пришлось приматам научиться говорить и заодно слегка отшлепать человечество, чтобы объяснить, что у животных тоже есть право - жить свободно рядом с нами на планете. Только люди все равно ничего не поймут.
2/10
кто о чем? ✊
идя на этот фильм в кино, меньше всего собирался возбуждаться, да и не очень понимаю зачем...разве что если обвешаться пачкой таких вот с картинки "мойщиц"...дык тогда не в кино наверно надо идти ✊
Да, неувязочка... А может, на них уже поумневшие покашляли ? :))
Да еще отмеченный уже идиотский дубляж Франко. Потом то привыкаешь, а поначалу очень режет слух.
А так - фильм очень даже... Любое существо, наделенное разумом тяготится неволей, переживает ее тяжелее, чем не наделенное.
Обезьяны порадовали. Честно говоря, думала, что Цезарь таки протянет руку помощи большому боссу. Ан нет.. Ну, и как я поняла, сосед поехал разносить опасный для человека, но безопасный для обезьян, вирус по миру? Можно и продолжение снимать. Как горстка выживших сидит в клетках у обезьян. Впрочем, это уже было?
Вы б, милейший, сами почаще мозг использовали, а не прочие места для мозговой деятельности. И читали бы тогда повнимательней, глядишь...
О причине появления поумневших обезьян в питомнике не надо рассказывать - все видели, не тупее некоторых. Речь идет о зоопарке. И если что то притянуто за уши, то слов из песни не выкинешь, как ни крути. И если есть внимательный (как раз таки тем местом смотрим и анализируем) зритель, то это прекрасно.
про зоопарк тоже уже всё разжевали
Да, да, да... Тут обсуждается правдоподобность конкретного момента в конкретном фильме, а не аватары и чужие. И про языки жестов тоже не надо. То то Цезарь не мог организовать обезьян в питомнике, пока те не нанюхались препарата. А зоопарковые то - дааа.... Стадное чувство, язык жестов - особенно в сцене на мосту. Бред.
В общем, если имеете свою точку зрения на ляпы и недоработки, будьте добры, высказывайте ее не в столь категоричной форме по отношению к другим. Не красит оно как то.
Вам хочется докапываться до всех нюансов - делайте это, а мы просто получаем удовольствие, домысливаем сами, ибо это кино, чего и Вам желаем.
Я думаю, если бы вы увидели, что толпа людей бежит по улице в одном направлении, и именно все люди, вы бы точно побежали с ними, а ведь вы более разумны, чем обезьяны.
Ну да, только я не докапываюсь, а если что то в глаза бросается - нужно замалчивать, ибо это ж - "руки прочь от шЫдевра"? Как уже писала выше - фильм мне понравится, в целом. А несуразицы, которые заметила - озвучила. Вот и все.
По поводу, опять таки, этих несчастных обезьян - ога, они организованно а-ля коммандос рассредоточились по команде вожака на мосту, сообразуясь только лишь со стадным чувством. Да, да.. Ну да впрочем, если оскорбила ваше чувство прекрасного своими комментариями - извиняйте.
Цитата (Axl F, 17/08/2011 - 17:04:38):Представляю, как бы Вам вынес моск, любой индийский фильм, это же бездонная бочка несуразиц
В точку. Они меня веселят несказанно. ✊
Цитата (George LookAss, 17/08/2011 - 16:42:35):а ты знаешь, мне как-то глыбоко насрать (пишется вместе) красит оно меня или нет
только вот не люблю, когда люди начинают всякую охинею писать и докапываться к незначительным мелочам, просто потому, что им не разжевали эти мелочи. У фильма есть совершенно определённый посыл, и на этот посыл совершенно не влияет поумнели обезьяны в зоопарке или сбежали из других побуждений. Фильм о другом!
А я не знаю. И знать не хочу о ваших актах дефекации. Избавьте от подробностей.
О социальном посыле этого фильма говорила отдельно. Одно другого не отменяет. А "охинея" - эти логические ляпы, которые лично меня выбивают из атмосферы фильма. Портится послевкусие, так сказать. Сюжет можно продумать до мелочей, чтоб не создавалось хоть на краткий миг впечатление халтуры. Тем более, фильм хороший.
Кста, в таких случаях очень хочется посоветовать авторам учить матчасть, если уж взялись за такую тему. А что вполне воплотимо в жизнь - так это нанять консультантов, которые в теме. Вот и все. Это называется - профессионализм. Уважаю в любой области
Живой.
Но вот романтическая история якобы. вообще не к месту Фрида Пинто была явно не к селу ни к огороду....✊
Авторизация по e-mail