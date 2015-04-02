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Восстание планеты обезьян Восстание планеты обезьян
Киноафиша Фильмы Восстание планеты обезьян Отзывы о фильме «Восстание планеты обезьян»
Rise of the Planet of the Apes Восстание планеты обезьян 2011 / США
8.0 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Восстание планеты обезьян»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После того как сеанс реанимации глобальных обезьяньих проделок, проведенный Тимом Бёртоном в 2001 году, потерпел фатальную эстетическую неудачу (в этой картине Бёртону каким-то чудом удалось полностью ампутировать свою яркую творческую индивидуальность), шимпанзе приутихли на целое десятилетие. Но через десять лет им наконец-то повезло. Возьмись продюсировать новый раунд эволюции, скажем, Джерри Брукхаймер – и все превратилось бы в одно сплошное пиротехническое шоу. За дело, однако,…

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таняc 2 апреля 2015, 12:51
жду...и надеюсь на хорошую актерскую игру Франко..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
сначала эмоции: понравилось почти что даже "очень", достаточно много удачных моментов, нигде нет провисаний, не скучал совсем...хочется поздравить Франко, что после шлака про отрезанные перцы ему опять досталось хорошее кино...

Ну а теперь чуть-чуть анализа:

самый правильный и даже можно сказать поучающий ход: поумневшая обезьяна не давала убивать...ну по крайней мере старалась {все таки током одного долбанула}. Концовка удивила: все ждал когда же начнется настоящая революция, но поумневшие животные оказались действительно на высоте, и правильнее бы было назвать происходящее бегством одних животных от других. Хорошо раскрыта идея на чем построено человеческое общество, и чем это заканчивается на примере одного чернокожего двуногого, походя затронута тема, что бывает когда начинаешь играть в бога.

Сразу впихну еще немного эмоций в анализ {ну очень хочется} максимум уважения сцене с прыжком на вертолет...просто супер {пример всяким "кинопроизводителям" как правильно расходовать бабло на компьютерную рисовку, в трейлере, кстати, видно только ее начало, а самое вкусное-то дальше}...вообще к обезьянкам никаких претензий - сделаны отлично, как и к графике в целом в тех местах, когда она использовалась.

Хорошо раскрыты характеры, не соглашусь с выступавшими относительно игры и каменных лиц, это скорее придирки. И линия с отцом, и линия с мартышкой обе вызвали отклик и обе отыграны на хорошем уровне. Можно было бы наверно попенять, что любовная линия почти совсем не впечатляет, если бы фильм не получился органичным и отлично использующим каждую минуту экранного времени и без лишних чувств...доверие мартышки поражало, с человеческой точки зрения я бы скорее всего отвернулся от такого "отца"... Ну и больной отец тоже наотлично справился...

Отмечу также экшеновую часть, ее немного, но сделано все очень и очень добротно...

Итого получается, что вполне хватило животной агрессии, человеческой трагедии...с масштабом да можно согласиться, что не хватило...все-таки заявили революцию прямо...но концовка настроила на возможное продолжение, и я, честно говоря, совсем не против...

смотрелось все на одном духе, посмотрите, скорее всего не пожалеете

ps прям 9,5/10 вбабахаю, тк не шедевр, но для американского блокбастера на массового потребителя очень достойно.

pps не смотрел ни старого одноименного фильма, ни сериалов никаких на эту тему, оценивал отдельно взятый фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 04/08/2011 - 19:03:54):Лучше бы сняли кино про дельфинов, которые пришли к выводу, что эксперимент с человеческой расой на Земле пора завершать, и отрубили поле обеспечения деятельности человеческого мозга, одновременно взяв под свой контроль все потенциально опасные для планеты комп.системы (ядерные, химические и пр. технологии). Менее, чем за сутки человечество бы вымерло, а трупы бы сожрали крысы, специально запрограммированные на это дельфинами.

Это было бы забав

нафига такие трудности...человечество сожрет само себя во время третьей мировой, когда потребляемые невозобновляемые ресурсы, наконец, закончатся и делить можно будет только нажитое, вместо производства нового...тк мозгов и технологий на освоение Дальнего Космоса нет, а эта планетка рано или поздно будет использована и переработана без остатка

ps вот и кстати сценарий для фильма-катастрофы ✊ причем совершенно бесплатно ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм отличный! Что-то между драмой.фантастикой и боевиком! Смотришь этот фильм и понимаешь, что мы не далеко ушли от обезьян✊ . В некоторых моментах плакать хотелось! жалко было наших младших товарищей❗️ . Графика на уровне, не Аватар конечно, но тоже все на высокм уровне! Главный герой" Цезарь"( прямо как салат)✊ Настоящей лидер, очень хорошо поставленный персонаж! Я думаю лучшей филь за последний месяц!!!

10/10 моя оценка
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
понравился..✊ мне вообще нравятся фильмы про животных.. и опять влюбилась в Джеймса Франко..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
История действительно грустная.



Пришлось приматам научиться говорить и заодно слегка отшлепать человечество, чтобы объяснить, что у животных тоже есть право - жить свободно рядом с нами на планете. Только люди все равно ничего не поймут.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень растроил=( .Как всегда реклама лучше фильма. Скучный фильмец. Почти весь фильм идёт развяска и последние 15 минут чуть-чуть экшена и всё домой ! Бред полный.✊

2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юлитка 2 апреля 2015, 12:51
Неплохой фильм. Но и не грандиозный
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Queen Julia, 09/08/2011 - 22:26:59):А обезьяны мне никогда не нравились, такие противные, волосатые, кого они вообще могут возбуждать?

кто о чем? ✊

идя на этот фильм в кино, меньше всего собирался возбуждаться, да и не очень понимаю зачем...разве что если обвешаться пачкой таких вот с картинки "мойщиц"...дык тогда не в кино наверно надо идти ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (TuTaLLIa, 12/08/2011 - 22:34:40):Про институт понятно, а с чего обезьяны из зоопарка поумнели? Только что мирно паслись на лужайке и вдруг сорвались и побежали? Стадным чувством ещё может объяснить, но если объяснять умностью, то они-то когда успели газку глотнуть?

Да, неувязочка... А может, на них уже поумневшие покашляли ? :))

Да еще отмеченный уже идиотский дубляж Франко. Потом то привыкаешь, а поначалу очень режет слух.

А так - фильм очень даже... Любое существо, наделенное разумом тяготится неволей, переживает ее тяжелее, чем не наделенное.

Обезьяны порадовали. Честно говоря, думала, что Цезарь таки протянет руку помощи большому боссу. Ан нет.. Ну, и как я поняла, сосед поехал разносить опасный для человека, но безопасный для обезьян, вирус по миру? Можно и продолжение снимать. Как горстка выживших сидит в клетках у обезьян. Впрочем, это уже было?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (George LookAss, 15/08/2011 - 10:10:56):Старайтесь всё-таки смотреть кино и думать головой, а не ж... чем вы там думаете...

Вы б, милейший, сами почаще мозг использовали, а не прочие места для мозговой деятельности. И читали бы тогда повнимательней, глядишь...



О причине появления поумневших обезьян в питомнике не надо рассказывать - все видели, не тупее некоторых. Речь идет о зоопарке. И если что то притянуто за уши, то слов из песни не выкинешь, как ни крути. И если есть внимательный (как раз таки тем местом смотрим и анализируем) зритель, то это прекрасно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (George LookAss, 17/08/2011 - 10:22:20):

про зоопарк тоже уже всё разжевали

Да, да, да... Тут обсуждается правдоподобность конкретного момента в конкретном фильме, а не аватары и чужие. И про языки жестов тоже не надо. То то Цезарь не мог организовать обезьян в питомнике, пока те не нанюхались препарата. А зоопарковые то - дааа.... Стадное чувство, язык жестов - особенно в сцене на мосту. Бред.

В общем, если имеете свою точку зрения на ляпы и недоработки, будьте добры, высказывайте ее не в столь категоричной форме по отношению к другим. Не красит оно как то.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Axl F, 17/08/2011 - 15:43:04):НУ видимо Вас красит, даже очень.

Вам хочется докапываться до всех нюансов - делайте это, а мы просто получаем удовольствие, домысливаем сами, ибо это кино, чего и Вам желаем.

Я думаю, если бы вы увидели, что толпа людей бежит по улице в одном направлении, и именно все люди, вы бы точно побежали с ними, а ведь вы более разумны, чем обезьяны.

Ну да, только я не докапываюсь, а если что то в глаза бросается - нужно замалчивать, ибо это ж - "руки прочь от шЫдевра"? Как уже писала выше - фильм мне понравится, в целом. А несуразицы, которые заметила - озвучила. Вот и все.

По поводу, опять таки, этих несчастных обезьян - ога, они организованно а-ля коммандос рассредоточились по команде вожака на мосту, сообразуясь только лишь со стадным чувством. Да, да.. Ну да впрочем, если оскорбила ваше чувство прекрасного своими комментариями - извиняйте.

Цитата (Axl F, 17/08/2011 - 17:04:38):Представляю, как бы Вам вынес моск, любой индийский фильм, это же бездонная бочка несуразиц

В точку. Они меня веселят несказанно. ✊



Цитата (George LookAss, 17/08/2011 - 16:42:35):а ты знаешь, мне как-то глыбоко насрать (пишется вместе) красит оно меня или нет

только вот не люблю, когда люди начинают всякую охинею писать и докапываться к незначительным мелочам, просто потому, что им не разжевали эти мелочи. У фильма есть совершенно определённый посыл, и на этот посыл совершенно не влияет поумнели обезьяны в зоопарке или сбежали из других побуждений. Фильм о другом!

А я не знаю. И знать не хочу о ваших актах дефекации. Избавьте от подробностей.

О социальном посыле этого фильма говорила отдельно. Одно другого не отменяет. А "охинея" - эти логические ляпы, которые лично меня выбивают из атмосферы фильма. Портится послевкусие, так сказать. Сюжет можно продумать до мелочей, чтоб не создавалось хоть на краткий миг впечатление халтуры. Тем более, фильм хороший.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (George LookAss, 17/08/2011 - 16:42:35):Я вот вчера на "Меланхолию" Фон Триера сходил. Замечательное кино! Не смотря на то, что чисто астрономические вопросы, имеющие непосредственное отношение к сюжету, там ох как далеки от реальности! Но фильм-то не об астрономии, поэтому на это смело можно закрыть глаза и потратить время на обдумывание более важных деталей сюжета. С Планетой обезьян та же история

Кста, в таких случаях очень хочется посоветовать авторам учить матчасть, если уж взялись за такую тему. А что вполне воплотимо в жизнь - так это нанять консультантов, которые в теме. Вот и все. Это называется - профессионализм. Уважаю в любой области
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Пошли наконец на «Восстание планеты обезьян» наконец. Ждали этого фильма, конечно. Десять лет из этой серии уже ничего не было. И режиссер новый, молодой и неизвестный. Отменное кино, скажу я вам, получилось. В нем даже больше философии, чем экшена, и это определенно мне понравилось. Хотя и зрелища здесь хватает – вспомнить хотя бы битву на мосту. Отдельно хотел бы отметить замечательную игру актеров. Мой вывод: прекрасный фильм для глаз, ума и сердца. Обязателен к просмотру.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Смотрели «Восстание планеты обезьян» - пошли чуть ли не в первый день проката, я люблю такие фильмы))). На удивление, оказалось очень даже серьезное кино – об отношении человека и природы и его степени ответственности за вторжение в естественные процессы. Так сказать, всем любителям животных посвящается… Цезарь – главный герой и прирученная обезьянка – куда как хорош! И актеры хорошо сыграли тоже, кстати. Посмотрите!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Ходили на новых «Обезьян». Я не очень разбираюсь во всей технике спецэффектов, но тут меня смех почему-то разобрал. Этот Цезарь – ну слишком уже он с человеческими реакциями. В смысле мимика, взгляды, жесты. Даже их шаблонно-кинематографические реакции до чего уж людские. Может, это была какая-то особая смысловая задумка, но мне было смешно. Смотрелось, как будто недоделали что-то. А так – смотрите, конечно. Хорошее кино!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Великолепный фильм.

Живой.

Но вот романтическая история якобы. вообще не к месту Фрида Пинто была явно не к селу ни к огороду....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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