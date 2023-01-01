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Восстание планеты обезьян Восстание планеты обезьян
Киноафиша Фильмы Восстание планеты обезьян Награды и номинации фильма Восстание планеты обезьян
Rise of the Planet of the Apes Восстание планеты обезьян 2011 / США
7.8 Оцените
103 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Восстание планеты обезьян

Вся информация о фильме
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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