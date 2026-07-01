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Постер фильма Гигантский
Киноафиша Фильмы Гигантский

Гигантский

, 2026
Giant
Великобритания / драма
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Постер фильма Гигантский
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В ролях

Джон Литгоу
Джон Литгоу
Roald Dahl
Ая Кэш
Ая Кэш
Jessie Stone
Рэйчел Стирлинг
Felicity Crosland
Эллиот Леви
Tom Maschler
Ричард Хоуп
Wally Saunders
Tessa Bonham Jones
Hallie
Сценарист Марк Розенблатт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Год выпуска 2026
Премьера в мире 30 июля 2026
Дата выхода
19 ноября 2026 Австралия
19 ноября 2026 Великобритания
30 июля 2026 Германия
19 ноября 2026 Канада
19 ноября 2026 Польша
19 ноября 2026 США
Производство Royal Court Theatre
Другие названия
Giant, Giant - The Play

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