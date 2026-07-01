Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Гигантский
Гигантский
, 2026
Giant
Великобритания / драма
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Джон Литгоу
Roald Dahl
Ая Кэш
Jessie Stone
Рэйчел Стирлинг
Felicity Crosland
Эллиот Леви
Tom Maschler
Ричард Хоуп
Wally Saunders
Tessa Bonham Jones
Hallie
Сценарист
Марк Розенблатт
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Год выпуска
2026
Премьера в мире
30 июля 2026
Дата выхода
19 ноября 2026
Австралия
19 ноября 2026
Великобритания
30 июля 2026
Германия
19 ноября 2026
Канада
19 ноября 2026
Польша
19 ноября 2026
США
Производство
Royal Court Theatre
Другие названия
Giant, Giant - The Play
Еще
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Россиян избавили от необходимости оплачивать долги за капремонт: решение принял Верховный суд
Про засоры в раковине забыла навсегда — достаточно 1 чайной ложки: даже волосы уже не страшны
Мамочка с детьми просит уступить нижнюю полку в поезде? Отвечаю одной фразой — и семейство уносит ветром
Новую мини-дораму от Netflix смотреть одно удовольствие: уже получила 7.7 на IMDb за «идеальный хронометраж» – всего 8 серий
Финал ЧМ тот еще стыд для «бело-голубых»: а вот 5 сериалов из Аргентины закончились действительно хорошо
Тест для тех, кто любит ребусы и кино СССР: угадайте 5 зашифрованных фильмов (даже 3/5 наберут не все)
Раз 10 смотрела «Интерстеллар», но только недавно узнала, что к его созданию приложили руку русские
Спросил у ИИ, какое фэнтези – лучшее после «Властелина колец»: «Игра престолов» «пролетела», как фанера над Москвой
Месси опозорился в финале ЧМ-26, но все равно лучший в истории: один фильм Netflix это доказал раз и навсегда
Чуть не уснула во время финала ЧМ-2026: эти 3 свежих триллера оказались в 100 раз напряжённее — дыхание замирает. Учись, Месси!
Включив «Гарри Поттера» от HBO, Хогвартс вы не увидите до самого финала: первые подробности рассекретил оператор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667