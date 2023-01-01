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Восстание планеты обезьян
Восстание планеты обезьян, 2011: актеры и роли
Rise of the Planet of the Apes
Восстание планеты обезьян
2011 / США
Трейлер
8.0
Оцените
103
голоса
Рейтинг IMDb: 7.6
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Восстание планеты обезьян, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Руперт Уайатт
Rupert Wyatt
В ролях
Джеймс Франко
James Franco
Энди Серкис
Andy Serkis
Брайан Кокс
Brian Cox
Фрида Пинто
Freida Pinto
Том Фелтон
Tom Felton
Джон Литгоу
John Lithgow
Тайлер Лабин
Tyler Labine
Алексей Чадов
Aleksey Chadov
Виктор Костецкий
Victor Kostetskiy
Джейми Харрис
Jamie Harris
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