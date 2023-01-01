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Восстание планеты обезьян Восстание планеты обезьян
Киноафиша Фильмы Восстание планеты обезьян Восстание планеты обезьян, 2011: актеры и роли
Rise of the Planet of the Apes Восстание планеты обезьян 2011 / США
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103 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Восстание планеты обезьян, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Руперт Уайатт Руперт Уайатт Rupert Wyatt
В ролях
Джеймс Франко Джеймс Франко James Franco Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Брайан Кокс Брайан Кокс Brian Cox Фрида Пинто Фрида Пинто Freida Pinto Том Фелтон Том Фелтон Tom Felton Джон Литгоу Джон Литгоу John Lithgow Тайлер Лабин Тайлер Лабин Tyler Labine Алексей Чадов Алексей Чадов Aleksey Chadov Виктор Костецкий Victor Kostetskiy Джейми Харрис Jamie Harris
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
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