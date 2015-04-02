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The Killer Elite Профессионал 2011 / США / Австралия
7.7 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Профессионал»

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Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм не однозначный!✊ Есть кино ляпы!!! Например когда он летит в самолете в начале фильма, такое ощущение что он летит где-то в космосе!!! Агенты совсем не умеют маскироваться ✊ Стоит в помещение с наушником и стену красит, совсем без палива✊

Драка в больнице так это вообще прикол✊ Дерутся они там где-то в подсобке или в палате, не понятно было! мочат друг друга и никто не заходит не посмотрит что там происходит✊ . причем дубасят нормально, после наверное одного такого удара можно сразу слеч✊ , а эти бравые парни мочат друг друга!!! Фильм снят вроде нормально! игра актеров на уровне!!! показалось что фильм не много затянут!✊ в конце думаешь что все убили.а нет))) еще минут 20-30 будут бегать , играть в прятки

7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Хотелось очень,чтобы этот фильм понравился,ведь эти актёры из любимых и уважаемых мною.Но не приглянулся как-то.Сюжет надуманный,события совсем не завораживают и предсказуемы до безобразия.Атмосферу 80-х не ощутил особо.Получилась поделка,принципиально уступающая мастерству и уровню отличных актёров.А жаль-в таком составе они уже не соберутся,очевидно.

Романтическая линия была приятнее всего остального,но развить её было недосуг.✊



6\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Фильм супер , очень понравился! Стэтхем красавчик , играет на высоте, как всегда всех мочит =)))

9 / 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
roeH 2 апреля 2015, 12:51
У Девушки главного героя передние зубы как у кролика, присмотритесь! ржач!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
roeH 2 апреля 2015, 12:51
да лан вам! получше механника, сходить можно (но сейчас уже можно качать)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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