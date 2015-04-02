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Схватка
Отзывы о фильме «Схватка»
The Grey
Схватка
2012 / США
Трейлер
7.3
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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salem
2 апреля 2015, 12:51
Отстой. Жаль не поставить 0 баллов, поэтому 1/10.
Игра актеров - 0
Сюжет - 0
Сьемки - 0
Зря потраченное время.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
У фильма есть сердце, а вот головы явно не хватает. Но если не заморачиваться по поводу сюжетной предсказуемости и детальной неправды, то вполне смотрибельно. Сказка, а может притча. Волнующе, странно и страшно.
Оператор Такаянаги выжал из натуры все, что можно. Суровая, без сантиментов, красота.
Волки рисованные, не понравились.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Alex0000
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 28/01/2012 - 17:12:23):
Что в ней было может кто нибудь подсказать? А то ушёл, непосмотревши её)
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 29/01/2012 - 00:15:23):
Короче дебилизм полнейший.
Цитата (peacefrog, 29/01/2012 - 00:15:23):
чисто бабский фильм
Ну вот, как дебилизм, так сразу фильм бабский. Абидна.
А чего не хватило-то, чтобы мужиковским фильм сделался? ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Alex0000
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 29/01/2012 - 02:27:13):
Спасибо✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 29/01/2012 - 14:47:21):
Пива не хватало - наверняка уж если 7 человек выжило, то среди обломков самолета можно было бы найти и несколько упаковок с bud light.
Дык судя по тому, как бодро горели костры и факелы, у них зато был нескончаемый запас крепкоградусного спиртного. На нем и держались.
Цитата (peacefrog, 29/01/2012 - 14:47:21):
Не хватало героизма выживания
Героизма вообще изначально ничего не предвещало, увы.
Но была, была надежда на шикарную финальную схватку двух альфа-самцов (выходи, Илья Муромец, биться!). Блин, даже на нее денег не хватило. Вот это облом непростительный ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
А мне фильм понравился!.. Согласен, над волками создателям фильма стоило поработать лучше... НО: исполнитель главной роли неплохо сыграл (и никакой критик меня не переубедит), потрясающая природа, правдивая психология людей в экстремальной ситуации, небанальный конец.
А идеальных фильмов не бывает;) всегда найдутся люди, захлебывающиеся слюной. Без обид.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 31/03/2012 - 04:27:20
Охотник с Дефо мне больше понравился.
Я Дефо мало знаю. А тут смотрю - ого...какие глаза...синие-синие... И актер классный. Удовольствие в общем.
Охотник, он не то чтобы тягучий фильм, но смаковательный, определенно✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Игра актеров - 0
Сюжет - 0
Сьемки - 0
Зря потраченное время.
Оператор Такаянаги выжал из натуры все, что можно. Суровая, без сантиментов, красота.
Волки рисованные, не понравились.
Что в ней было может кто нибудь подсказать? А то ушёл, непосмотревши её)
Цитата (peacefrog, 29/01/2012 - 00:15:23):чисто бабский фильм
Ну вот, как дебилизм, так сразу фильм бабский. Абидна.
А чего не хватило-то, чтобы мужиковским фильм сделался? ✊
Спасибо✊
Дык судя по тому, как бодро горели костры и факелы, у них зато был нескончаемый запас крепкоградусного спиртного. На нем и держались.
Цитата (peacefrog, 29/01/2012 - 14:47:21):Не хватало героизма выживания
Героизма вообще изначально ничего не предвещало, увы.
Но была, была надежда на шикарную финальную схватку двух альфа-самцов (выходи, Илья Муромец, биться!). Блин, даже на нее денег не хватило. Вот это облом непростительный ✊
А идеальных фильмов не бывает;) всегда найдутся люди, захлебывающиеся слюной. Без обид.
Охотник с Дефо мне больше понравился.
Я Дефо мало знаю. А тут смотрю - ого...какие глаза...синие-синие... И актер классный. Удовольствие в общем.
Охотник, он не то чтобы тягучий фильм, но смаковательный, определенно✊
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